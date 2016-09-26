[Ä¿¹ö½ºÅä¸®] ¸ðµð½´¸Ó, ÆíÀÇÁ¡À» ºÎÅ¹ÇØ!

ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ ‘¸ðµð½´¸Ó(modisumer)’ Çö»óÀº ½ÄÇ°¾÷°èÀÇ ÇÖÀÌ½´·Î ¶°¿À¸£¸ç ¸¹Àº ÀÌµé¿¡°Ô °ü½É ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
‘¸ðµð½´¸Ó’¶õ ‘¼öÁ¤ÇÏ´Ù’ÀÇ ¶æÀ» Áö´Ñ ‘modify’¿Í ¼ÒºñÀÚ¸¦ ¶æÇÏ´Â ‘consumer’ÀÇ ÇÕ¼º¾î·Î, ÀÚ½ÅÀÇ ÀÔ¸À¿¡ ¸Â°Ô ½ÃÁß¿¡ ÆÇ¸ÅµÇ´Â À½½ÄÀ» º¯ÇüÇØ¼ ¸Ô´Â ¼ÒºñÀÚ¸¦ ¶æÇÑ´Ù.
Æò¼Ò ‘¸ÔÀ» °Å °¡Áö°í Àå³Ä¡Áö ¸»ÀÚ’´Â ½ÅÁ¶¸¦ °®°í ÀÖ´Â ±âÀÚ°¡ Æ¯º°È÷ ¸ðµð½´¸ÓÀÇ ·¹½ÃÇÇ·Î À½½ÄÀ» ¸¸µé¾î ¸Ô¾îºÃ´Ù. ´Ü, °ª½Î°í Æí¸®ÇÑ ¿ä¸®¸¦ À§ÇØ ¸ðµç Àç·á´Â ÆíÀÇÁ¡¿¡¼ ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °Íµé·Î Á¦ÇÑÇß´Ù.
#1. ¿À¸ð¸®±èÄ¡Âî°³ ºñºö¹ä
°¡Àå Ã³À½ ½ÃµµÇØ º» À½½ÄÀº Áö³ 8¿ùºÎÅÍ Æ®À§ÅÍ¿¡¼ ÈÁ¦°¡ µÈ ‘¿À¸ð¸®±èÄ¡Âî°³ ºñºö¹ä’ÀÌ´Ù. ´Ù¼Ò È²´çÇÑ ÀÌ ·¹½ÃÇÇÀÇ ³»¿ëÀº GS25ÀÇ ‘¿À¸ð¸®±èÄ¡Âî°³¸À ½ºÀ®Ä¨’À» ¹ä¿¡ ºñº ¸Ô´Â °ÍÀÌ´Ù. µµ¹«Áö ÀÌÇØ°¡ °¡Áö ¾Ê´Â ÀÌ ·¹½ÃÇÇ¿¡ ²Ï ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ‘¸ÀÀÖ´Ù’´Â ÈÄ±â¸¦ ³²°å´Ù.
Á¶¸® °úÁ¤Àº °£´ÜÇÏ´Ù. ¹ä¿¡ Àß°Ô ºÎ¼ø ½ºÀ®Ä¨À» ³Ö°í ºñº ¸ÔÀ¸¸é µÈ´Ù. Áý¿¡ ÀÖ´Â Âü±â¸§±îÁö ³Ö°í ºñºñ¸é ´õ¿í °¨Ä¥ ³ª´Â ¿ä¸®°¡ ¿Ï¼ºµÈ´Ù.
À½½ÄÀ¸·Î ´ëÃ¼ ¹«½¼ Àå³À» ÇÏ´Â °Å³Ä°í »ý°¢ÇÒ Áöµµ ¸ð¸£°ÚÁö¸¸, ¿Ï¼ºµÈ ¿ä¸®´Â ‘»ý°¢º¸´Ù’ ¸ÀÀÖ¾ú´Ù. ¿À¸ð¸®±èÄ¡Âî°³¸À ½ºÀ®Ä¨Àº °¨ÀÚÄ¨ÀÇ Â¬Â©ÇÑ ¸À°ú ±èÄ¡ÀÇ ½Å ¸ÀÀÌ ¾î¿ì·¯Á® ÀÖ¾î Èò¹ä°ú Àý¹¦ÇÏ°Ô ¾î¿ï·È´Ù. Àß°Ô ºÎ¼ÅÁø °úÀÚ°¡ ¹Ù»èÇÏ°Ô ¾ÃÈ÷´Â ½Ä°¨Àº ´ýÀÌ´Ù. ¹°·Ð °Ç°¿¡ ÁÁÀ» °Í °°Àº ¸ÀÀº Àý´ë ¾Æ´Ï¾ú´Ù.
Àç·á: ¿À¸ð¸®±èÄ¡Âî°³¸À ½ºÀ®Ä¨, ÇÞ¹Ý (+ Âü±â¸§)
°¡°Ý: 3,000¿ø
Æò°¡: ¸ÀÀº ³ª¸§´ë·Î ±¦ÂúÁö¸¸, ´Ù ¸Ô°í ³ª¸é ¼ÓÀÌ ´õºÎ·èÇÏ´Ù.
°úÀÚ¸¦ Àß°Ô ºÎ¼ö´Â °úÁ¤µµ ³Ê¹« ¹ø°Å·Ó´Ù.
#2. ¿À°¨ÀÚ Ä¡ÁîÈÄ¶óÀÌ
´ÙÀ½À¸·Î ¸Ô¾î º» À½½ÄÀº ‘¿À°¨ÀÚ Ä¡ÁîÈÄ¶óÀÌ’´Ù. ÀÌ ¿ä¸®´Â À¯¸í ÆÐ¹Ð¸® ·¹½ºÅä¶ûÀÇ ´ëÇ¥ ¸Þ´º ‘¿ÀÁöÄ¡ÁîÈÄ¶óÀÌ’¸¦ ÀÀ¿ëÇÑ °ÍÀÌ´Ù. °¨ÀÚÆ¢±è¿¡ Ä¡Áî, º£ÀÌÄÁ µîÀÌ ¾ñ¾îÁ® ÀÖ´Â ¿ø ¿ä¸®¸¦ ¿À°¨ÀÚ¿Í ½ºÆ®¸µÄ¡Áî¸¦ ÀÌ¿ëÇØ¼ ‘°ÅÀÇ’ ¿Ïº®ÇÏ°Ô ÀçÇöÇß´Ù.
¿ä¸® ¹æ¹ýµµ °£´ÜÇÏ´Ù. ±×¸©¿¡ ¿À°¨ÀÚ¸¦ ´ãÀº ´ÙÀ½ ±× À§¿¡ ±âÈ£¿¡ ¸Â°Ô Ä¡Áî¸¦ »Ñ·Á ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö¿¡ 1ºÐ Á¤µµ µ¹¸®¸é µÈ´Ù. ¸ðÂ÷·¼¶óÄ¡Áî, ½ºÆ®¸µÄ¡Áî µî ¾î¶² Ä¡Áîµµ »ó°ü¾øÁö¸¸, ±âÀÚ´Â ÆíÀÇÁ¡¿¡¼ ½±°Ô ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½ºÆ®¸µÄ¡Áî¸¦ Àß°Ô Âõ¾î »ç¿ëÇß´Ù.
¸ÀÀº È¯»óÀûÀÌ¾ú´Ù. ÀÏ´Ü °úÀÚ À§¿¡ Ä¡Áî°¡ »ìÂ¦ ³ì¾Æ ÀÖ´Â ºñÁÖ¾óºÎÅÍ ´«À» Áñ°Ì°Ô Çß°í, Ä¡ÁîÀÇ °í¼ÒÇÑ ¸À°ú ¿À°¨ÀÚÀÇ Â¬Â©ÇÑ ¸ÀÀÇ Á¶ÇÕµµ ÃÖ°í¿´´Ù. ±×¾ß¸»·Î ½Ã¿øÇÑ ¸ÆÁÖ ÇÑ ÀÜÀ» ¶°¿Ã¸®°Ô ÇÏ´Â ¸ÀÀÌ¾ú´Ù.
Àç·á: ¿À°¨ÀÚ, ½ºÆ®¸µÄ¡Áî 2°³
°¡°Ý: 3,600¿ø
Æò°¡: °£ÆíÇÏ°í ¸Àµµ ÃÖ°í! ¸ÆÁÖ ¾ÈÁÖ·Î ¼Õ»öÀÌ ¾ø´Ù.
#3. Ä¡ÁîºÒ´ßººÀ½¹ä
¸¶Áö¸·À» Àå½ÄÇÑ ¿ä¸®´Â ´ëÁß¿¡ °¡Àå ³Î¸® ¾Ë·ÁÁø ¸ðµð½´¸Ó ·¹½ÃÇÇ ÁßÀÇ ÇÏ³ªÀÎ ‘Ä¡ÁîºÒ´ßººÀ½¹ä’ÀÌ´Ù. ºÒ´ßººÀ½¸éÀº Ãâ½Ã ´ç½ÃºÎÅÍ ¸Å¿î ¸ÀÀ¸·Î ±²ÀåÈ÷ ÈÁ¦°¡ µÆ´Âµ¥, ±× ¸Å¿î¸ÀÀ» ´ú±â À§ÇØ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ Ä¡Áî¿Í ÇÔ²² ¸Ô´Â ·¹½ÃÇÇ¸¦ Áñ°å´Ù. ÇÏÁö¸¸ Ä¡ÁîºÒ´ßººÀ½¹äÀº ¿©±â¿¡ ÇÑ ¼ú ´õ ¶°¼ »ï°¢±è¹ä±îÁö ºñº¼ ÇÔ²² ¸Ô´Â ·¹½ÃÇÇ´Ù.
ºÒ´ßººÀ½¸éÀ» ¸ÕÀú Á¶¸®ÇÑ µÚ »ï°¢±è¹äÀ» ³Ö°í ¸é°ú ÇÔ²² À¸±úµí ºñºó´Ù. ±× À§¿¡ Ä¡Áî¸¦ ³Ö°í ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö¿¡ 1ºÐ Á¤µµ µ¹·ÁÁÖ¸é ¿Ï¼ºÀÌ´Ù. »ï°¢±è¹äÀº ¸Å¿î¸ÀÀ» ´ú¾îÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ÂüÄ¡¸¶¿ä¸ÀÀ¸·Î °í¸£´Â °ÍÀÌ Æ÷ÀÎÆ®.
Ä¡ÁîºÒ´ßººÀ½¹äÀº ½Ä¿åÀ» ¸¶±¸ µ¸¿ö ÁÖ´Â ¸ÀÀÌ¾ú´Ù. Ä¡Áî¿Í »ï°¢±è¹äÀÌ ¸Å¿î ¸ÀÀ» ÁßÈ½ÃÄÑ ¸Å¿î À½½ÄÀ» Àß ¸ÔÁö ¸øÇÏ´Â ±âÀÚµµ Àß ¸ÔÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
Àç·á: ºÒ´ßººÀ½¸é, ¸ðÂ÷·¼¶óÄ¡Áî, ÂüÄ¡¸¶¿ä¸À »ï°¢±è¹ä
°¡°Ý: 3,200¿ø
Æò°¡: ½Ä¿åÀÌ ¾øÀ» ¶§, ¸ÅÄÞÇÑ À½½ÄÀÌ ´ç±æ ¶§ °·Â ÃßÃµÇÑ´Ù.
´Ü, ´ÙÀÌ¾îÆ® ÇÏ´Â »ç¶÷µéÀº ÁÖÀÇÇÏÀÚ. Ä®·Î¸®´Â Ã¥ÀÓ ¸ø Áø´Ù.
ÀÏºÎ µ¶Æ¯ÇÑ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ÀüÀ¯¹°ÀÌ¾ú´ø ¸ðµð½´¸Ó ·¹½ÃÇÇ´Â, SNSÀÇ ¹ß´Þ°ú ÇÔ²² ³Î¸® È®»êµÅ ÀÌÁ¦´Â »çÈ¸ Àü¹ÝÀÌ Áñ±â´Â ´ëÁßÀû ¹®È°¡ µÆ´Ù. ¿À´Ã³¯ ¼Òºñ Æ®·»µå´Â ‘³²ÀÌ ¸¸µç °ÍÀ» ¼Òºñ’ÇÏ±âº¸´Ù ‘³»°¡ Á÷Á¢ ¸¸µé¾î¼ ¼Òºñ’ÇÏ´Â °æÇâÀÌ Â£¾îÁö°í ÀÖ´Ù. À½½ÄÀ» ÅëÇØ ÀÚ½Å¸¸ÀÇ °³¼ºÀ» Ç¥ÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ðµð½´¸ÓÀÇ ±æÀº ¾ðÁ¦³ª ¿·Á ÀÖ´Ù. À½½ÄÀ¸·Î ´ç½ÅÀÇ Ã¢ÀÇ¼ºÀ» ÇÑ¹ø ½ÃÇèÇØ º¸ÀÚ!
±Û · »çÁø ÃÖÇü¿ì ±âÀÚ soroswan@yonsei.ac.kr
ÃÖÇü¿ì ±âÀÚ soroswan@yonsei.ac.kr
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