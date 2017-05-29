[¸¸³ª°í ½Í¾ú½À´Ï´Ù] ¾È³çÇÏ¼¼¿ä, µå¶ó¸¶ ¾²´Â ³ëÈñ°æÀÔ´Ï´Ù

'³ª´Â ¾ö¸¶¸¦ »ç¶ûÇÏÁö¸¸ Á¦¹ß ³ª¶ûÀº »ó°ü¾øÀÌ È¥ÀÚ ¾Ë¾Æ¼ Çàº¹ÇØÁà'
µå¶ó¸¶ ¡ºµð¾î ¸¶ÀÌ ÇÁ·»Áî¡» ¼Ó °íÇöÁ¤ÀÇ µ¶¹éÀÌ´Ù. ¾ö¸¶ÇÑÅ× ÀßÇØ¾ßÁö, ÀßÇØ¾ßÁö ÇÏ¸é¼µµ µ¹¾Æ¼¸é Â¥Áõ¸¸ ³»´Â ¿ì¸®. ÀÚ½ÄµéÀÇ ¸ð½ÀÀº ÀÌ±âÀûÀÌ°í º¸±â ºÒÆíÇÏÁö¸¸, ÇÑÆíÀ¸·Î´Â »ç¶÷µéÀÇ ¾¹¾µÇÑ °ø°¨À» »ê´Ù. 'º¸±â ÁÁÀº' Çã±¸º¸´Ù 'º¸±â ºÒÆíÇÑ' Çö½ÇÀ» ½á ³»·Á°¡´Â ÀÛ°¡°¡ ÀÖ´Ù. ¡º±×µéÀÌ »ç´Â ¼¼»ó¡», ¡º±¦Âú¾Æ, »ç¶ûÀÌ¾ß¡», ¡ºµð¾î ¸¶ÀÌ ÇÁ·»Áî¡» µîÀÇ µå¶ó¸¶·Î ¿ÏÀüÇÑ ´©±º°¡°¡ ¾Æ´Ï¶ó ºÒ¿ÏÀüÇÑ ¿ì¸®¸¦ ÀÌ¾ß±âÇÏ´Â ³ëÈñ°æ ÀÛ°¡¸¦ ÃëÀçÇØºÃ´Ù.
ÄªÂù ÇÑ¸¶µð, Áö±ÝÀÇ ³ëÈñ°æÀ» ¸¸µé´Ù
ÀåÀå 22³â¿¡ °ÉÄ£ ±×³àÀÇ ÀÛ°¡ ÀÎ»ýÀº ÃÊµîÇÐ»ý ¶§ µéÀº ÄªÂù ÇÑ¸¶µð¿¡¼ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â ÃÊµîÇÐ»ý ½ÃÀý ¾Æ¸§´Ù¿î ¿ì¸®¸»°ú ¾²·¹±â ÀçÈ°¿ë¿¡ ´ëÇÑ ±ÛÀ» ½á¼ ÄªÂùÀ» Ã³À½ ¹Þ¾Æ º¸¾Ò°í ±× ÄªÂùÀÌ ÀÛ°¡ÀÇ ²ÞÀ» ²Ù°Ô Çß´Ù°í È¸»óÇß´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â “±×¸²À» Àß ±×¸®´Â °Íµµ ¾Æ´Ï°í °øºÎ¸¦ ÀßÇÏ´Â °Íµµ ¾Æ´Ï¾î¼ ±×¶§ÀÇ ÄªÂùÀÌ Ã³À½ ¹Þ¾Æº» ÄªÂùÀÌ¾ú´Ù”¸ç “Ã³À½ ¹Þ¾Æº» ÄªÂùÀÌ µ¿±âºÎ¿©°¡ µÆ´ø °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ±×·¸°Ô ÀÛ°¡ÀÇ ²ÞÀ» ²Ù±â ½ÃÀÛÇÑ ³ë ÀÛ°¡´Â °íµîÇÐ±³ ¶§µµ ¹®¿¹¹Ý¿¡¼ È°µ¿ÇÏ°í ´ëÇÐ¿¡¼´Â ¹®¿¹ Ã¢ÀÛÀ» Àü°øÇß´Ù. ±×·¯³ª ÇöÀçÀÇ À§»ó¿¡ ºñÇØ ÀÛ°¡¸¦ À§ÇÑ ±æÀÌ Ã³À½ºÎÅÍ ¹àÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â “´ëÇÐ»ý ½ÃÀý ±ÛÀ» ¸ø ¾´´Ù´Â Æò°¡¿Í °ÔÀ¸¸§ ¶§¹®¿¡ ³ª ÀÚ½Å¿¡°Ô È°¡ ³µ´Ù”°í Çß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ·± ³ë ÀÛ°¡¿¡°Ô´Â µçµçÇÑ Áö¿ø±ºÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â ÀÌ¸¦ “¾î¸Ó´Ï²² Æ¯Çý¸¦ ¹Þ¾Ò´ø °Í °°´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. “ÀÏÀ» ÇÏÁö ¾Ê°í, ´ÊÀáÀ» ÀÚµµ ‘ÀÛ°¡´Â ±×·¡µµ ±¦Âú´Ù’¸ç ¾Æ¹« ¸» ¾ÊÀ¸¼Ì´Ù”°í ³ë ÀÛ°¡´Â È¸»óÇß´Ù. ¾î¸Ó´Ï°¡ µ¹¾Æ°¡½Ã°í ±×³à´Â ÀÛ°¡·Î¼ÀÇ ÀÚ½ÅÀ» ¹Ï´ø ¾î¸Ó´Ï²² °ÅÁþ¸»À» ÇÏÁö ¾Ê±â À§ÇØ ±ÛÀ» ¿½ÉÈ÷ ¾²±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
³ë ÀÛ°¡°¡ Ã³À½ºÎÅÍ µå¶ó¸¶¸¦ ½è´ø °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ±×³à°¡ Ã³À½ ÄªÂùÀ» ¹Þ¾Ò´ø, ÃÊµîÇÐ»ý ¶§ÀÇ ±ÛÀº °è¸ù±Û*ÀÌ¾úÀ¸¸ç ´ëÇÐ¿¡ ÀÔÇÐÇÏ°í ³ª¼´Â ½Ã¿Í ¼öÇÊÀ» ½è´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â “Áö±ÝÀº ±×·¸Áö ¾ÊÁö¸¸, ¿¹Àü¿¡´Â µå¶ó¸¶¸¦ Àú±ÞÇÏ°Ô ¿©±â´Â Ç³Á¶°¡ ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “±×·¯³ª ±×·± Ç³Á¶¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ³ª´Â µå¶ó¸¶°¡ °¾ÐÀûÀÎ ºÎºÐ ¾øÀÌ ÀÖ´Â ±×´ë·Î, À§¾ÈÀÌ µÇ´Â ±ÛÀÌ±â ¶§¹®¿¡ Àç¹Õ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â ±×·¸°Ô µå¶ó¸¶¸¦ ¾²±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
‘¹ä°ª’ ÇÏ´Â µå¶ó¸¶ ÀÛ°¡ ³ëÈñ°æ
µå¶ó¸¶ ¾²´Â ÀÏÀÌ Áñ°Ì´Ù´Â ³ë ÀÛ°¡¿¡°Ôµµ ÀÛ°¡ »ýÈ°ÀÌ ½±±â¸¸ ÇÑ °ÍÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. »ç¶÷µéÀÇ Æí°ßÀÌ³ª ½ÃÃ»·ü, Çö½ÇÀûÀÎ ±ÝÀü¹®Á¦´Â Ç×»ó µû¶ó¿À´Â ¹®Á¦¿´´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â “µå¶ó¸¶ ÀÛ°¡°¡ °¡Áø Àç´Éµµ Áß¿äÇÏÁö¸¸ µå¶ó¸¶ Á¦ÀÛµµ ºÐ¸í »ó¾÷Àû ÇàÀ§ÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ±ÝÀü¹®Á¦¸¦ ¹«½ÃÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¸Æ¶ô¿¡¼ ±×³à´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÀÛÇ° È°µ¿À» ‘¹ä°ªÀ» ÇÏ´Â °Í’ÀÌ¶ó°í Ç¥ÇöÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±×·¸´Ù°í ÇØ¼ ³ë ÀÛ°¡°¡ ¸»ÇÏ´Â ‘¹ä°ª’ÀÌ ´ÜÁö µ·À» ¹ö´Â ÇàÀ§¸¸À» ÀÇ¹ÌÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â ÀÚ½Å¿¡°Ô ‘¹ä°ª’ÀÌ¶õ “³»°¡ Ç®¾î³½ ¾ê±â¿¡ ´ã±ä °¡Ä¡¿Í ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ »ç¶÷µéÀÇ ±â´ë¸¦ ¸¸Á·ÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó ¼³¸íÇß´Ù. ±×·¡¼ ³ë ÀÛ°¡´Â ¸¹Àº ¾î·Á¿ò Áß °¡Àå Èûµé¾ú´ø ºÎºÐÀº ±ÝÀüÀûÀÎ ºÎºÐ°ú Á÷°áµÇ´Â ½ÃÃ»·üº¸´Ù ÀÚ±â¸¸Á·ÀÌ¶ó°í ¼úÈ¸Çß´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â “½ÃÃ»·üÀÌ ºñ±³Àû ³ôÁö ¾Ê¾Æµµ ‘¹ä°ª’À» ÇÏ°í ÀÖ´À³Ä´Â ³ëÈñ°æÀÌ Ãß±¸ÇÏ´Â °¡Ä¡¿¡ »ç¶÷µéÀÌ °Å´Â ±â´ë¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ±×³à´Â ÀÚ±â Ç¥ÀýÀ» ÇÑ ºÎºÐÀÌ º¸ÀÌ°Å³ª ÀÚ½ÅÀÇ ÀÏÇÏ´Â ÅÂµµ°¡ ¼º½ÇÇÏÁö ¸øÇÒ ¶§, ÀÏÇÏ´Â ÆÄÆ®³Ê¿Í »çÀÌ°¡ ÁÁÁö ¾ÊÀ» ¶§ Á¦ÀÏ ¼Ó»óÇÏ´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ·¸µí ½Å°æ ¾µ °ÍÀÌ ¸¹¾Æ Èûµé ¼ö ÀÖ´Â Á÷¾÷ÀÌÁö¸¸ ±×³à´Â “ÀÛ°¡°¡ µÈ °Í¿¡ ´ëÇØ ÈÄÈ¸ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “´Ù¸¥ ÀÏ¿¡ ºñÇØ Èûµé´Ù°í »ý°¢ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÛ°¡°¡ ¾Æ´Ñ ´Ù¸¥ ÀÏÀ» ÇÑ´Ù¸é ¾î¶² ÀÏÀ» ÇÒ °ÍÀÌ³Ä´Â Áú¹®¿¡ ³ë ÀÛ°¡´Â ´ÙÀ½ »ý¿¡´Â ºí·çÄ®¶ó ³ëµ¿ÀÚ°¡ µÇ°í ½Í´Ù°í ´äÇß´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â “¶§·Î´Â ÀÛ°¡¶ó´Â Á÷¾÷ÀÌ ±Û¸¸ ¾²´Â ÀÏÀÎ °Í °°¾Æ »çÈ¸¿¡ ¹Ì¾ÈÇÒ ¶§°¡ ¸¹´Ù”¸ç “±×·¸±â ¶§¹®¿¡ ´ÙÀ½ »ý¿¡´Â ³ó»ç¸¦ Àß Áþ´Â ³óºÎ³ª ±â°è¸¦ Àß ¸¸µå´Â ±â¼úÀÚ°¡ µÇ°í ½Í´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇÑ ÆíÀÇ µå¶ó¸¶¸¦ ¸¸µé±â±îÁö
¸¹Àº ½ÃÃ»ÀÚµéÀº ³ëÈñ°æÇ¥ µå¶ó¸¶ÀÇ ¸Å·ÂÀ¸·Î »ç¶÷ ³¿»õ°¡ ³ª´Â Çö½ÇÀûÀÎ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ²Å´Â´Ù. ÀÌ´Â ‘µå¶ó¸¶´Â »ç¶÷À» Å½±¸ÇÏ´Â ÀÏ’ÀÌ¶ó´Â ³ë ÀÛ°¡ÀÇ ¼Ò½Å°ú °ü·ÃÀÌ ±í´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â “»ç¶÷¿¡°Ô´Â ÂøÇÑ ¸é°ú ³ª»Û ¸éÀÌ °øÁ¸ÇÏ´Âµ¥µµ ·Îº¿Ã³·³ ÀÏÂ÷¿øÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöµÇ´Â °ÍÀº Çö½ÇÀûÀÌÁö ¸øÇÏ´Ù”¸ç “°üÂûÀ» ÅëÇØ »ç¶÷À» Å½±¸ÇÏ°í Çö½ÇÀûÀÎ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¸¸µç´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. ¶ÇÇÑ ³ë ÀÛ°¡´Â ¡ºµð¾î ¸¶ÀÌ ÇÁ·»Áî¡», ¡º±¦Âú¾Æ »ç¶ûÀÌ¾ß¡» µîÀÇ ÀÛÇ°µéÀ» ¿¹½Ã·Î µé¸ç “´Ù¸¥ ÀÛ°¡µé°ú ´Ù¸¥ °üÁ¡¿¡¼ ³» ½ºÅ¸ÀÏ·Î ´ë»óÀ» º¸´Â °ÍÀÏ »Ó ´ë´ÜÇÑ °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù”¶ó´Â °â¼ÕÇÑ ´äº¯À» ÀÌ¾î°¬´Ù.
³ë ÀÛ°¡´Â Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¸¸µê¿¡ ÀÖ¾î ¼ÒÅëÀÇ Áß¿ä¼ºµµ °Á¶Çß´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â “20´ë¿Í ¾ê±â¸¦ ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é 20´ëÀÇ ¾ê±â¸¦ ´ãÀ» ¼ö ¾ø´Ù”¸ç “¸ð¸£´Â ¾ê±âµéÀº ²÷ÀÓ¾øÀÌ µè°í ¼ÒÅëÇÏ´Â °ÍÀÌ ³ªÀÇ Ã¶Ä¢”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±×³àÀÇ ÀÌ·¯ÇÑ ¼º°ÝÀº µå¶ó¸¶ ¿¬Ãâ¿¡¼µµ ³ªÅ¸³´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â “´ëº» ÁýÇÊ ½Ã °¨µ¶µéÀº ³ªÀÇ º¸Á¶ ÀÛ°¡°¡ µÇ°í, ¿¬Ãâ ½Ã ³ª´Â Á¶°¨µ¶ÀÌ µÈ´Ù”¸ç “¹ÎÁÖÁÖÀÇ »çÈ¸¿¡¼´Â ¿ªÇÒ¸¸ ÀÖÀ» »Ó, °è±ÞÀº ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶Ç ³ë ÀÛ°¡´Â “¹è¿ìµç, °¨µ¶ÀÌµç, ÀÛ°¡µç ´©±¸³ª ÆòµîÇÏ°Ô ÀÚ½ÅÀÇ ÀÇ°ßÀ» ³»´Â °ÍÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. ¿¬Ãâ¿¡ °ü¿©ÇØ °¨µ¶°ú ¸¶ÂûÀ» ºúÀº ÀûÀº ¾ø³Ä´Â Áú¹®¿¡ ³ë ÀÛ°¡´Â “ÀÇ°ß ´ÙÅùÀÌ ÀÖ¾îµµ »çÀÌ°¡ Æ²¾îÁø ÀûÀº ¾ø´Ù”¸ç “ÁÁÀº µå¶ó¸¶¶ó´Â µ¿ÀÏÇÑ ÁöÇâÁ¡ÀÌ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÎ °Í °°´Ù”°í ÀÚºÎ½ÉÀ» µå·¯³Â´Ù.
ÀÌ·¸µí ÀÚ½ÅÀÇ »ö±òÀÌ °ÇÑ ±×³àÁö¸¸ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÛÇ° ½ºÅ¸ÀÏ¸¸À» °íÁýÇÏ´Â °Ç ¾Æ´Ï´Ù. ´Ù¾ç¼º¿¡ ´ëÇÑ Á¸Áßµµ ³ë ÀÛ°¡ÀÇ Æ¯Â¡ Áß ÇÏ³ªÀÌ´Ù. ÀÚ½ÅÀÇ ÀÛÇ°¿¡ ÀÚ½Å¸¸ÀÇ »ö±òÀÌ ÀÖµíÀÌ ´Ù¸¥ ÀÛ°¡ÀÇ ÀÛÇ°µµ ¸¶Âù°¡Áö¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â “³ëÈñ°æ´Ù¿î µå¶ó¸¶, ¸·Àå µå¶ó¸¶, ¶Ç ¾î¶² µå¶ó¸¶, ÀÌ·¯ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÀÌ¾ß±â°¡ °øÁ¸ÇÏ´Â °Ô ¹ÎÁÖÁÖÀÇ°í, ÀÌ·¯ÇÑ ´Ù¾ç¼ºÀÌ ÇÑ±¹ µå¶ó¸¶¸¦ ¹ßÀü½ÃÅ°´Â ¿øµ¿·ÂÀÌ´Ù”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ÀÚ½ÅÀÌ ´Ù¾ç¼º¿¡ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½¿¡ °¨»çÇÑ´Ù°í ¾ê±âÇß´Ù. ¶ÇÇÑ “ÇÑ±¹ µå¶ó¸¶°¡ ³ëÈñ°æ´Ù¿î µå¶ó¸¶¹Û¿¡ ¾ø´Ù¸é ¾ó¸¶³ª Áö·çÇÏ°Ú³Ä”°í µ¡ºÙÀÌ¸ç ¼ÒÅ»ÇÏ°Ô ¿ô¾ú´Ù.
½º¹« »ì, ¼Å÷ °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
¡º¾ÆÇÁ´Ï±î Ã»ÃáÀÌ´Ù¡» µî Ã»ÃáÀÇ È¸º¹ Åº·Â¼ºÀ» °Á¶ÇÏ´Â »çÈ¸ Ç³Á¶¿Í´Â ´Þ¸® ³ë ÀÛ°¡´Â “Ã»ÃáÀÌ ¾Æ¸§´ä´Ù´Â ¸»Àº ¹Ùº¸ °°Àº ¼Ò¸®“¶ó°í ÇÑ´Ù.
³ë ÀÛ°¡´Â “ÀÎ»ý¿¡¼ °¡Àå Áñ°Å¿ü´ø ½Ã±â´Â ÀÌ½Ê´ë°¡ ¾Æ´Ï¶ó ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î Á÷Àå¿¡ ÀÚ¸® ÀâÀº »ï½Ê´ë¸¦ ³Ñ±ä ÈÄ”¶ó¸ç “¿ÀÈ÷·Á ÀÌ½Ê´ë´Â ¼Åø±â ¶§¹®¿¡ ±«·Ó°í Èûµé¾ú´ø ½Ã±â¿´´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ³ë ÀÛ°¡´Â “¼Å÷ °ÍÀÌ ÁÁ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â “¿Á¤Àº ÀÖ´Âµ¥ ¹º°¡ ¼Åø·¯¼ »ß°Æ°Å¸®´Â ¸ð½ÀÀÌ ¿¹»µ º¸ÀÎ´Ù”°í ¸»ÇÏ¸ç 20´ë¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÁ¤À» µå·¯³Â´Ù. ÀÌ´Â ³ë ÀÛ°¡ÀÇ ÀÛÇ° ¡º±×µéÀÌ »ç´Â ¼¼»ó¡»¿¡µµ ³ì¾Æ ÀÖ´Ù. ÀÛÁß »õ³»±â °¨µ¶ÀÎ ÁÖÁØ¿µ(¼ÛÇý±³ ºÐ)Àº »óÃ³¹Þ´Â ¸ð½ÀÀ» µå·¯³»Áö ¾Ê°í µå¶ó¸¶±¹¿¡¼ »ì¾Æ³²±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏÁö¸¸, ¶§·Î´Â ÁÂÀýÇÏ°í ¹æÈ²ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ³ë ÀÛ°¡´Â “20´ëÀÇ ½Ç¼ö´Â ¼º¼÷ÇØÁö´Â ¿¬½ÀÀÏ »Ó, ÁÂÀýÀº ¾Æ´Ï´Ù”°í 20´ë¸¦ À§·ÎÇß´Ù. ÀÌ¾î¼ “¾ÆÇÄÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀÌ ¸¶³É ¾îµÎ¿î °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù”¶ó¸ç 20´ëÀÇ ¾ÆÇÄÀÌ °¡Ä¡ÀÖ´Â °ÍÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ³ë ÀÛ°¡´Â 20´ë¿Í ±â¼º¼¼´ë °£ÀÇ ¼ÒÅë ´ÜÀýÀ» °ÆÁ¤Çß´Ù. ¡ºµð¾î ¸¶ÀÌ ÇÁ·»Áî¡»¿¡¼ ¹Ú¿Ï(°íÇöÁ¤ ºÐ)°ú Á¶ÈñÀÚ(±èÇýÀÚ ºÐ)ÀÇ °¥µî¿¡¼ µå·¯³ªµíÀÌ, ºÎ¸ð´Ô ¼¼´ë¸¦ ¸¶³É ‘²Á´ë’¶ó°í¸¸ »ý°¢ÇÏ¸é¼ ºÎ¸ð´Ô ¼¼´ë¸¦ ÆíÇùÇÏ°Ô ¹Ù¶óº¸´Â °ÍÀÌ ³ë ÀÛ°¡°¡ °¡Àå °ÆÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â “³» ¾î¸Ó´Ïµµ ¸ø ¹è¿î »ç¶÷ÀÌ¾úÁö¸¸ Âü ±¦ÂúÀº »ç¶÷ÀÌ¾ú´Ù“ ¸ç È¸»óÇß´Ù. ÀÌ¾î¼ “±×·¡¼ ³» µå¶ó¸¶¿¡¼´Â ´Ù¾çÇÑ ¼¼´ë¸¦ ¼¯´Â´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â ¼·Î ÀÌ¾ß±âÇÏ¸é ¼·Î¸¦ ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Âµ¥µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, ¼·Î ¾ê±âÁ¶Â÷ ½ÃÀÛÇÏÁö ¾Ê´Â °ÍÀº °íÅë½º·¯¿î ÀÏÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ±×´Â “¸¹Àº ¾î¸¥µéÀÌ Ã»³âµéÀ» ÀÌÇØÇÏ°í ÁöÁöÇÏ°í ±×µé°ú ¼ÒÅëÇÏ·Á ÇÑ´Ù”¸ç 20´ë¿Í ±â¼º¼¼´ë °£ÀÇ ¼ÒÅëÀ» ¼Ò¸ÁÇß´Ù.
¸·¿¬ÇÑ ½ºÅä¸®°¡ ¾Æ´Ñ ´©±º°¡ÀÇ ÀÌ¾ß±â°¡ ¸¸µé¾îÁö±â±îÁö ¼ö¸¹Àº °üÂû°ú Á¶¾ðÀÌ ¿À°£´Ù. ´©±¸¿¡°Ô³ª ¸¸Á·½º·¯¿î µå¶ó¸¶¸¦ À§ÇØ ¸ÅÀÏ ±ÛÀ» ¾²°í °üÂûÇÏ´Â ³ë ÀÛ°¡·Î ÀÎÇØ ¿ì¸®´Â µå¶ó¸¶ ¼Ó¿¡¼ °ø°¨À» ¾ò´Â´Ù. ³ë ÀÛ°¡´Â ÇöÀç Â÷±âÀÛÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù. Á¶¸¸°£ Çö´ë»çÈ¸ÀÇ »ö´Ù¸¥ ´Ü¸éÀÌ ´ã±ä ³ë ÀÛ°¡ÀÇ µå¶ó¸¶ ¼Ó¿¡¼ ¿Ïº®ÇÏÁö ¾ÊÀº ¶Ç ´Ù¸¥ ¿ì¸®ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸±â¸¦ ±â´ëÇØ º»´Ù.
*°è¸ù±Û : °è¸ùÀ» À§ÇÑ °øÀÍÀû ÁÖÁ¦ÀÇ ±Û
±Û ¾ÈÈ¿±Ù ¼ö½À±âÀÚ
À±ÇöÁö ¼ö½À±âÀÚ
ÀÌ°¡À» ¼ö½À±âÀÚ
chunchu@yonsei.ac.kr
<»çÁøÃâÃ³ ³ëÈñ°æ ÀÛ°¡>
¾ÈÈ¿±Ù À±ÇöÁö ÀÌ°¡À» ¼ö½À±âÀÚ chunchu@yonsei.ac.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿¬¼¼ÃáÃß, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>