|¢º¢º ¿ì¸®´ëÇÐ±³ À±¸®ÀÎ±ÇÀ§¿øÈ¸ ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ Ã¥ÀÓ±³¼öÀÎ ¹æ¿¬»ó(½Å°ú´ë‧ÀüµµÇÐ) ±³¼ö.
Áö³ 3¿ù 1ÀÏ, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ À±¸®ÀÎ±ÇÀ§¿øÈ¸°¡ Ã¢¸³µÆ´Ù. À±¸®ÀÎ±ÇÀ§¿øÈ¸´Â ±è¿ëÇÐ ÃÑÀåÀÇ °ø¾à »çÇ× Áß ÇÏ³ª·Î, ÇÐ±³ ³» ¸ðµç ±¸¼º¿øµéÀÇ ÀÎ±Ç°ú º¹Áö¸¦ ´õ¿í ³ôÀº ¼öÁØÀ¸·Î Çâ»ó½ÃÅ°´Â µ¥¿¡ ±× ¸ñÀûÀÌ ÀÖ´Ù.
À±¸®ÀÎ±ÇÀ§¿øÈ¸´Â »êÇÏ¿¡ ¡ãÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ¡ãÀ±¸®¼¾ÅÍ¸¦ µÎ°í ÀÖ´Ù. <°ü·Ã±â»ç 1785È£ 1¸é ‘±è¿ëÇÐ ÃÑÀå, ±³¼ö ¹× ±³Á÷¿ø¿¡°Ô »õ·Î¿î Á¤Ã¥ ´ãÀº ¼½Å º¸³»’> À±¸®ÀÎ±ÇÀ§¿øÈ¸ ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ(¾Æ·¡ ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ)´Â ¡ã»ó´ã¼¾ÅÍ ¡ã¼ºÆòµî¼¾ÅÍ ¡ãÀÎ±Ç»ó´ã¼¾ÅÍ ¡ãÀå¾ÖÇÐ»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ¸¦ »êÇÏ¿¡ µÎ°í, ÀÌ ³× °³ÀÇ ±â±¸¸¦ ÃÑ°ýÇØ °üÇÒÇÏ°Ô µÈ´Ù. »ó´ã¼¾ÅÍ, ¼ºÆòµî¼¾ÅÍ, Àå¾ÖÇÐ»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ´Â °¢ ±â°üÀÌ º»·¡ ´ã´çÇß´ø ¾÷¹«µéÀ» ´ã´çÇÑ´Ù. ½É¸® »ó´ãÀ» Àü¹®À¸·Î ´Ù·ç´Â »ó´ã¼¾ÅÍ¿Í º°°³·Î ÀÎ±Ç»ó´ã¼¾ÅÍ°¡ ½Å¼³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ, À±¸®¼¾ÅÍ´Â ±³¼öµéÀÇ ¿¬±¸À±¸®¸¦ °ü¸®ÇÏ´ø ±âÁ¸ À±¸®À§¿øÈ¸ÀÇ ±â´ÉÀ» ´ã´çÇÑ´Ù.
º»·¡ ÇÐ»ýº¹ÁöÃ³ ¼Ò¼ÓÀÌ¾ú´ø »ó´ã¼¾ÅÍ, ¼ºÆòµî¼¾ÅÍ, Àå¾ÖÀÎ±Ç¼¾ÅÍ¿Í ´Þ¸® À±¸®ÀÎ±ÇÀ§¿øÈ¸´Â ÃÑÀå Á÷¼Ó ±ÇÇÑµ¶¸³±â±¸¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù. ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ Ã¥ÀÓ±³¼öÀÎ ¹æ¿¬»ó(½Å°ú´ë‧ÀüµµÇÐ) ±³¼ö´Â “ÃÑÀå Á÷¼Ó ±â±¸·Î ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ°¡ ½Å¼³µÊ¿¡ µû¶ó º°µµÀÇ ÇàÁ¤Ã¼°è¸¦ °ÅÄ¡Áö ¾Ê°íµµ ÇÐ³» ÀÎ±Ç ¹®Á¦µéÀ» ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í”ÀÌ¶ó¸ç “°¡ÇØÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ´Ü¼øÇÑ Ã³¹ú°ú ÅëÁ¦»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇÇÇØÀÚ È¸º¹°ú °øµ¿Ã¼ º¹¿ø¿¡µµ ´õ¿í ÁýÁßÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ¹æ ±³¼ö´Â “‘±³À°ÇÏ´Â ÀÎ±Ç’À» ÁöÇâÇÏ±â À§ÇØ ÇÐºÎ´ëÇÐ, RC±³À°¿ø°ú ÇùÀÇÇØ ÀÎ±Ç ±³À°À» ¸¶·ÃÇÏ·Á°í ³ë·Â ÁßÀÌ´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â ±× Ã¹°ÉÀ½À¸·Î ÇÐ»ý ´ëÇ¥ÀÚµé°úÀÇ ¸¸³²À» ±âÈ¹Çß´Ù. Áö³ 19ÀÏ, ¹é¾ç°ü 111È£¿¡¼ ‘ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ Ã¢¸³ °£´ãÈ¸’(¾Æ·¡ °£´ãÈ¸)°¡ ÁøÇàµÆÀ¸¸ç °£´ãÈ¸¿¡´Â ¹æ ±³¼ö¿Í Áß¾Ó¿î¿µÀ§¿ø(¾Æ·¡ Áß¿îÀ§¿ø)ÀÌ Âü¼®Çß´Ù. ¹æ ±³¼ö´Â “ÀÎ±ÇÀ» ÅëÇØ¼ Á¸ÁßÇÏ°í Á¸Áß¹Þ´Â °æÇèÀÌ ¾ÕÀ¸·Î »çÈ¸¿¡ ³ª°¡ ÀÎ±ÇÀ» ½ÇÃµÇÏ´Â µ¥¿¡ µµ¿òÀÌ µÉ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â ÇÐ»ýµéÀ» À§ÇÑ °ÍÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ÇÐ»ýµé¿¡ ÀÇÇØ ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ°¡ ¿î¿µµÉ ¶§ Å« ¹ßÀüÀÌ ÀÖÀ» °Í”ÀÌ¶ó¸ç Áß¿îÀ§¿øÀÇ Àû±ØÀûÀÎ Âü¿©¸¦ µ¶·ÁÇß´Ù.
ÇÐ»ý»çÈ¸¿¡¼´Â »õ·Ó°Ô ÅëÇÕµÈ ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ¿¡ ´ëÇØ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. ÃÑ¿©ÇÐ»ýÈ¸Àå ¸¶ÅÂ¿µ(½ÅÇÐ‧14)¾¾´Â “ÇÐ³»ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÀÎ±Ç °ü·Ã ¼¾ÅÍµéÀÌ ÅëÇÕµÇ¸é¼ ¼·Î °£ÀÇ ¿¬°è°¡ ¿øÈ°ÇØÁú °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ´õ ¸¹Àº ±Ç¸®°¡ º¸È£µÇ±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. Â÷½Â¿¬(ÀÇ¿¹‧16)¾¾´Â “Áö±Ý±îÁö´Â ÇÐ³» ÀÎ±Ç °ü·Ã ¼¾ÅÍµéÀÌ ºÐ»êµÅ ÀÖ¾î Á¸Àç°¨ÀÌ ¹ÌºñÇß´Ù”¸ç “ÀÌ·¸°Ô ÇÏ³ªÀÇ ÀÌ¸§À¸·Î ÇÕÃÄÁö´Ï ¸ðµç ¼Ò¼öÀÚÀÇ ÀÎ±ÇÀ» º¸ÀåÇÏ´Â ¿¬¼¼°¡ µÉ ¼ö ÀÖÀ» °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, °¢±â ´Ù¸¥ ºÎ¼°¡ ÇÏ³ªÀÇ ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ·Î ÅëÇÕµÇ¸é¼ °¢ ºÎ¼°¡ ´ã´çÇØ¿Ô´ø °³º°Àû ÀÌ½´¿Í Çö¾Èµé¿¡ ´ëÇÑ ÁýÁßÀÌ ¾î·Á¿ï °ÍÀÌ¶ó´Â ¿ì·ÁÀÇ ¸ñ¼Ò¸®µµ Á¸ÀçÇÑ´Ù. Àå¾ÖÀÎ±ÇÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀå Àüº´°Ç(ÀÇ¿¹‧16)¾¾´Â “°¢ ¼Ò¼öÀÚ ¿µ¿ª¸¶´Ù Áö¿øÇØ¾ß ÇÒ ÇàÁ¤Àû, Á¤Ã¥Àû ºÎºÐÀÌ ´Ù¸£´Ù”¸ç “µû¶ó¼ ´Ü¼øÇÑ ºÎ¼ÀÇ ÅëÇÕÀÌ ¼·Î¿¡°Ô µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀÌ¶ó°í º¸±â´Â ¾î·Æ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ, Àü¾¾´Â “¼¼ ¿µ¿ªÀÌ °ø°£ÀûÀ¸·Î ºÐ¸®µÅ ÀÖ¾î ÅëÇÕµÆ´Ù´Â °ÍÀ» Áö°¢ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. ÀÌ¿¡ ¹æ ±³¼ö´Â “»ó´ã¼¾ÅÍ, ¼ºÆòµî¼¾ÅÍ, Àå¾ÖÇÐ»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ´Â Á¦ À§Ä¡¿¡ µÎµÇ ÀÌ¸¦ °üÇÒÇÏ°Ô µÉ ÀÎ±Ç¼¾ÅÍÀÇ °ø°£ÀÌ 5¿ù È¤Àº 6¿ù Âë¿¡ ¹é¾ç°ü¿¡ ¸¶·ÃµÉ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “¾ÕÀ¸·Î ³× °³ÀÇ ±â°üÀÌ ¼·Î µµ¿òÀº ¹ÞµÇ °¢ ¿µ¿ªÀÌ µ¶¸³ÀûÀ¸·Î ¿î¿µµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Ã¼°è¸¦ Àâ¾Æ³ª°¥ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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