´ëÇÐ°¡¿¡ ºÒ¾î¿Â º»¡¤ºÐ±³ ÅëÇÕ ¹Ù¶÷

|¢º¢º ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ½ÅÃÌÄ· ¾ð´õ¿ìµå°ü(ÁÂ)°ú ¿øÁÖÄ· Áß¾Óµµ¼°ü(¿ì)ÀÇ ¸ð½À
Áö³ 3¿ù ºÐ±³·Î ºÐ·ùµÇ´ø È«ÀÍ´ë ¼¼Á¾Ä·ÀÌ Á¦2Ä·ÆÛ½º·Î Á¤Á¤µÇ¸é¼ ÇÐ»ýµé °£¿¡ Å« ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´Ù. ÇÐ»ýµéÀº ±³À°ºÎ°¡ ÅëÇÕÀÇ º»·¡ ±âÁØÀ» Á¦´ë·Î ÁØ¼öÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç, ÇÐ±³°¡ ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ÅëÇÕÀ» ÃßÁøÇß´Ù´Â °Í¿¡ Å©°Ô ¹Ý¹ßÇß´Ù. ³ª¾Æ°¡ ¿ÃÇØ »ó¸í´ë±îÁöµµ ºñ½ÁÇÑ °úÁ¤ ¼Ó¿¡ ºÐ±³¿´´ø Ãµ¾ÈÄ·À» Á¦2Ä·ÆÛ½º·Î º¯°æÇØ, ´ëÇÐ»çÈ¸¿¡¼´Â º»‧ºÐ±³ ÅëÇÕÀÌ ÀÌ½´°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
ºÐ±³? Á¦2Ä·ÆÛ½º?
º»‧ºÐ±³ ÅëÇÕÀÇ ÀÌ½´¿¡¼ °¡Àå Áß¿äÇÑ °ÍÀº ‘ºÐ±³’¿Í ‘Á¦2Ä·ÆÛ½º’¶ó´Â ¿ë¾îÀÇ Â÷ÀÌ´Ù.
¿ì¼± ºÐ±³´Â ¡¸°íµî±³À°¹ý¡¹ Á¦24Á¶¿Í ¡¸°íµî±³À°¹ý ½ÃÇà·É¡¹ Á¦16Á¶¿¡¼ »ç¿ëµÇ´Â ¹ý·üÀû ¿ë¾î·Î¼ º»±³ ÀÌ¿Ü Áö¿ª¿¡ ¼¼¿öÁø ÇÐ±³¸¦ ¶æÇÑ´Ù. ±³À°ºÎ °ü°èÀÚ´Â “ºÐ±³´Â Á¦µµ»ó º»±³¿Í ±¸º°µÅ ¿î¿µµÇ¸ç ¿¬¼¼´ë ¿øÁÖÄ·, °í·Á´ë ¼¼Á¾Ä· µîÀÌ ÀÌ¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÇÑÆí, Á¦2Ä·ÆÛ½º´Â ¹ý·üÀû ¿ë¾î°¡ ¾Æ´Ñ Åë»óÀû ¿ë¾î·Î¼ ¡ãÇÐºÎ, ÇÐ°ú È¤Àº ´Ü°ú´ëÇÐ°ú °°Àº ÇÐ±³ ½Ã¼³¹° ÀÏºÎ°¡ ÀÌÀüÇÑ °æ¿ì ¡ã´ëÇÐ ÅëÆóÇÕÀ¸·Î ÇÏ³ªÀÇ ´ëÇÐÀ» µÎ °÷ÀÇ Ä·ÆÛ½º¿¡¼ ¿î¿µÇÏ´Â °æ¿ì¸¦ ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù. ´ëÇ¥ÀûÀ¸·Î ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ±¹Á¦Ä·°ú Áß¾Ó´ë ¾È¼ºÄ·ÀÌ ÀÌ¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù. ¸¸¾à ºÐ±³°¡ Á¦2Ä·ÆÛ½º·Î ÁöÀ§¸¦ º¯°æÇÑ´Ù¸é, º»‧ºÐ±³°¡ ÇÏ³ª·Î ÅëÇÕµÇ´Â °ÍÀÌ¶ó ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
´ëÇÐ»çÈ¸ ¼Ó º»·ºÐ±³ ÅëÇÕ ºÕ
Áö³ 2011³â, ÇöÀçÀÇ ±³À°ºÎÀÎ ±³À°°úÇÐ±â¼úºÎ(¾Æ·¡ ±³°úºÎ)´Â ÇÐ·ÉÀÎ±¸ °¨¼Ò µî¿¡ µû¶ó Áö¹æ´ëÇÐµéÀÇ °æÀï·ÂÀÌ ¾àÈµÉ °ÍÀ» °í·ÁÇØ ‘´ëÇÐ¼³¸³·¿î¿µ±ÔÁ¤’À» ÀÏºÎ °³Á¤ÇßÀ¸¸ç, º»‧ºÐ±³ÀÇ ÅëÇÕ½ÅÃ»À» Çã°¡ÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÌ¶§ ±³°úºÎ°¡ ³»°Ç Çã°¡ÀÇ Á¶°ÇÀº ‘º»±³¿Í ºÐ±³ °£ Áßº¹µÇ´Â ÇÐ°ú ¹× À¯»çÇÑ ÇÐ°ú¸¦ ÅëÆóÇÕ’ ÇÏ´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ¿¡ ¸î¸î ´ëÇÐµéÀº Áßº¹ÇÐ°ú ¹× À¯»çÇÐ°ú¸¦ Á¤¸®ÇÏ°í º»‧ºÐ±³ ÅëÇÕÀ» ½ÃÇàÇß´Ù. ±× ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¿¹½Ã·Î 2011³âÀÇ Áß¾Ó´ë¿Í °æÈñ´ë, 2012³â ÇÑ±¹¿Ü´ë, 2013³â ´Ü±¹´ë°¡ ÀÖ´Ù.
´ëÇÐµéÀº º»‧ºÐ±³ ÅëÇÕÀ» ÅëÇØ ±âÁ¸ ºÐ±³ÀÇ ÀÔÇÐÁ¤¿øÀ» ÁÙÀÌ°í º»±³ÀÇ ÀÔÇÐÁ¤¿øÀ» ´Ã¸®´Â µî À¯µ¿ÀûÀ¸·Î ÀÔÇÐÁ¤¿øÀ» Á¶Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ, ¼öÇè»ýµéÀÌ ±âÇÇÇÏ´Â ºÐ±³¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²À» ¾ø¾ÚÀ¸·Î½á ¿ì¼öÇÑ ÇÐ»ýµéÀ» À¯Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡ ¿ª½Ã ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î Æò°¡Çß´Ù.
ÃÖ±Ù ºÐ±³·Î ºÐ·ùµÇ´ø È«ÀÍ´ë ¼¼Á¾Ä·°ú »ó¸í´ë Ãµ¾ÈÄ·ÀÌ Á¦2Ä·ÆÛ½º·Î ÁöÀ§¸¦ º¯°æÇÏ¸é¼ º»‧ºÐ±³ ÅëÇÕÀÌ ´Ù½Ã±Ý ÈµÎ·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù. ±³À°ºÎ¿¡¼´Â Áö³ ¸î ³â°£ È«ÀÍ´ë ¼¼Á¾Ä·°ú »ó¸í´ë Ãµ¾ÈÄ·À» ºÐ±³·Î Ç¥±âÇØ ÇàÁ¤Ã³¸®¸¦ ÇØ¿Ô´Ù. ±×·¯³ª ¿ÃÇØ È«ÀÍ´ë ¼¼Á¾Ä·°ú »ó¸í´ë Ãµ¾ÈÄ·Àº °¢°¢ 1987³â°ú 1985³â¿¡ Á¤ºÎ·ÎºÎÅÍ ºÐ±³°¡ ¾Æ´Ñ Á¦2Ä·ÆÛ½º·Î ÀÎ°¡¹ÞÀº »ç½ÇÀ» ±Ù°Å·Î ±³À°ºÎ¿¡ ¿À·ùÁ¤Á¤À» ½ÅÃ»Çß´Ù. ±³À°ºÎ´Â ÀÌ¸¦ ¹Þ¾Æµé¿´À¸¸ç, µÎ Ä·ÆÛ½º´Â ºÐ±³¿¡¼ Á¦2Ä·ÆÛ½º·Î ÁöÀ§°¡ º¯°æµÆ´Ù. ±³À°ºÎ °ü°èÀÚ´Â “È«ÀÍ´ë ¼¼Á¾Ä·°ú »ó¸í´ë Ãµ¾ÈÄ·ÀÇ °æ¿ì Áö¹æ¿¡¼ ¿î¿µµÅ ±³À°ºÎ Ãø¿¡¼ ºÐ±³·Î ¿ÀÇØÇß´Ù”¸ç “ÀÌ¹ø¿¡ ÃÊ±â ¼³¸³ ´ç½Ã Á¦2Ä·ÆÛ½º ÀÎ°¡¸¦ ¹Þ°í ¼³¸³µÆ´Ù´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÏ¸é¼ ÇàÁ¤Àû ¿À·ù¸¦ Á¤Á¤Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
À¯¸í¹«½ÇÇÑ º¯°æ±âÁØ
±×·¯³ª ÀÌ·¯ÇÑ ÇàÁ¤Ã³¸®´Â Á¦2Ä·ÆÛ½º·ÎÀÇ ÁöÀ§º¯°æ ±âÁØÀ» ÁØ¼öÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀÌ´Ù. È«ÀÍ´ë ¼¼Á¾Ä·°ú »ó¸í´ë Ãµ¾ÈÄ·ÀÌ ÃÊ±â ¼³¸³ ´ç½Ã Á¦2Ä·ÆÛ½º·Î ¼³¸³µÆÀ»Áö¶óµµ, ¿©ÅÂ±îÁö ºÐ±³·Î ºÐ·ùµÅ ¿Ô±â ¶§¹®¿¡ Á¦2Ä·ÆÛ½º·ÎÀÇ ÁöÀ§º¯°æ¿¡ ÀÖ¾î Áßº¹ÇÐ°ú ¹× À¯»çÇÐ°ú Á¤¸®°¡ ÇÊ¿äÇß´Ù. ±×·¸Áö¸¸ Áö³ 2011³â ´ç½Ã Áßº¹ÇÐ°ú¸¦ Á¤¸®ÇßÀ½¿¡µµ ¹ÌÈíÇÏ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ¹Ý·ÁµÈ »ó¸í´ë Ãµ¾ÈÄ·ÀÌ ÀÌ¹ø¿¡´Â Á¦2Ä·ÆÛ½º ÁöÀ§¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ´õ ³ª¾Æ°¡, È«ÀÍ´ë´Â Áßº¹ ¹× À¯»çÇÐ°ú¸¦ Á¤¸®ÇÏÁö ¾Ê°í Á¦2Ä·ÆÛ½º·Î ÁöÀ§¸¦ º¯°æÇß´Ù. È«ÀÍ´ëÀÇ Áßº¹ÇÐ°ú ¹ÌÁ¤¸®ÀÇ ÀÌÀ¯´Â ¡ãÁßº¹ÇÐ°ú·À¯»çÇÐ°ú°¡ ¹ýÀûÀ¸·Î ¸í½ÃµÅ ÀÖÁö ¾Ê°í ¡ãÇÐ°ú°¡ ¼¼ºÐÈ µÈ ¿äÁò ½Ã´ë¿¡ À¯»çÇÑ °ú¸¦ ±¸ºÐÇÏ±â ¾î·Æ´Ù´Â Á¡ÀÌ¾úÀ¸¸ç, ±³À°ºÎ´Â ÀÌ¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÎ °ÍÀÌ´Ù. ±³À°ºÎ °ü°èÀÚ´Â “ÇÐ°úÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ À¯»çÇØº¸¿©µµ ¼¼ºÎ ±³°ú°úÁ¤ÀÌ ´Ù¸¥ °æ¿ì°¡ ¸¹¾Æ ¸íÈ®ÇÏ°Ô ±¸ºÐÇÏ±â´Â ¾î·Æ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÇÐ»ýµéÀº ±³À°ºÎ¿¡¼ Á¦2Ä·ÆÛ½º·ÎÀÇ º¯°æ±âÁØÀ» ¸íÈ®È÷ Àû¿ëÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. È«ÀÍ´ë ÇÐ»ý A¾¾´Â “±³À°ºÎ¿¡¼ º¯°æ±âÁØÀ» Á¦´ë·Î Àû¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ´ëÇÐµéÀº ÇÐ»ýµéÀ» °í·ÁÇÏÁö ¾Ê°í ÀÚ±âµéÀÇ ÀÌÀÍ¿¡ ¸ÂÃç ¹«ºÐº°ÇÏ°Ô ÁöÀ§¸¦ ¹Ù²Ü ¼ö ÀÖ´Ù”¸ç “±×·² °æ¿ì °¥µîÀ» °æÇèÇÏ´Â °ÍÀº º»·ºÐ±³ ÇÐ»ýµéÀÌ´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î “±³À°ºÎ¿¡¼ º¯°æ±âÁØÀ» ¸íÈ®È÷ ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ºÐ±³¿Í Á¦2Ä·ÆÛ½º´Â Â÷ÀÌ°¡ ¾ø°Ô µÈ´Ù”¸ç “±×·¯¸é ÀÔ°áÀÌ Â÷ÀÌ³ª´Â º»±³¿Í ºÐ±³ °£ÀÇ Â÷ÀÌµµ ¾ø´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
´ëÇÐµéÀÇ ÀÏ¹æÀû ÅëÇÕ ÃßÁø
ÇÇÇØÀÚ´Â ÇÐ»ýµé
ÇÑÆí, ´ëÇÐµéÀÇ ÀÏ¹æÀûÀÎ ÅëÇÕ ÃßÁø ¿ª½Ã º»‧ºÐ±³ ÇÐ»ýµé °£ °¥µîÀ» ½ÉÈ½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ÅëÇÕÀ» ½ÃÇàÇÑ È«ÀÍ´ë´Â ¹°·ÐÀÌ°í, °ú°Å¿¡ ÅëÇÕÇÑ Áß¾Ó´ë¿Í ÇÑ±¹¿Ü´ë ¶ÇÇÑ ÇÐ±³¿¡¼ ÇÐ»ýµé°úÀÇ ÃæºÐÇÑ »óÀÇ ¾øÀÌ ÅëÇÕÀ» ÃßÁøÇØ º»‧ºÐ±³ ÇÐ»ýµé °£ Ãæµ¹À» ¾ß±âÇß´Ù.
ÅëÇÕÀ» ½ÃÇàÇÑ ÇÐ±³ÀÇ º»±³ ÇÐ»ýµéÀº ÇÐ±³°¡ ÇÐ»ýµé°úÀÇ ³íÀÇ ¾øÀÌ ÁøÇàÇÑ ÀÏ¹æÀû ÅëÇÕÀº ºÎ´çÇÏ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. È«ÀÍ´ë ¼¿ïÄ·¿¡ ÀçÇÐ ÁßÀÎ A¾¾´Â “ÇÐ±³°¡ °¥µîÀ» ÁßÀçÇÏÁö´Â ¸øÇÒ¸ÁÁ¤ ¾Æ¹«·± ³íÀÇ ¾øÀÌ ºÐ±³¿ÍÀÇ ÅëÇÕÀ» ÃßÁøÇØ º»±³¿Í ºÐ±³ ÇÐ»ýµé °£¿¡ °¨Á¤Àû Ãæµ¹À» ½ÉÈ½ÃÄ×´Ù”¸ç “Àû¾îµµ ÇÐ±³ Ãø¿¡¼ ÇÐ»ýµé°ú ¼ÒÅëÇÏ¸é¼ ÅëÇÕÀ» ÃßÁøÇß´Ù¸é ¼¼Á¾Ä· ÇÐ»ýµé°ú ÀÌ·¸°Ô±îÁö Å« °¥µîÀÌ ¹ß»ýÇÏÁø ¾Ê¾ÒÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
³ª¾Æ°¡ ºÐ±³ Ãø ÇÐ»ýµéÀº ÇÐ±³°¡ ÅëÇÕÀ» ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇØ º»±³ ÇÐ»ýµé·ÎºÎÅÍ Â÷º°Àû ¹ß¾ðÀ» µé¾ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. È«ÀÍ´ë ¼¼Á¾Ä·¿¡ ÀçÇÐ ÁßÀÎ B¾¾´Â “ÅëÇÕÀº ÇÐ±³°¡ ÃßÁøÇÑ °ÍÀ¸·Î ´ëºÎºÐÀÇ ÇÐ»ýµéÀÌ ÀÌ¸¦ Á¦´ë·Î ¾ËÁöµµ ¸øÇß´Âµ¥ º»±³ ÇÐ»ýµé·ÎºÎÅÍ ÀÎ½Å°ø°ÝÀ» ´çÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
º»·ºÐ±³ ÅëÇÕ?
ºÐ±³ÀÇ °æÀï·Â »ó½ÂºÎÅÍ
´ëÇÐµéÀÌ º»·ºÐ±³¸¦ ÅëÇÕÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ¿©·¯ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÏÀÚ, ÀÏ°¢¿¡¼´Â ¹«¸®ÇÏ°Ô º»·ºÐ±³¸¦ ÅëÇÕÇÏ´Â °Íº¸´Ù ºÐ±³ÀÇ °æÀï·ÂÀ» »ó½Â½ÃÅ°´Â °ÍÀÌ ¿ì¼±ÀÌ¶ó´Â ÁÖÀåÀÌ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ºÐ±³ÀÇ °æÀï·ÂÀÌ »ó½ÂµÉ ½Ã¿¡´Â Á¤ºÎ ÁÖµµ »ç¾÷¿¡¼µµ º»±³°¡ ¹ÞÁö ¸øÇÏ´Â Áö¿øÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÃßÈÄ º»·ºÐ±³ ÅëÇÕÀÌ ÀÖÀ» ½Ã °¥µîÀ» ÃÖ¼ÒÈ½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ ÁÖµÈ ÀÌÀ¯´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¿øÁÖÄ· ºÎÃÑÀå½Ç °ü°èÀÚ´Â “ºÐ±³´Â º»±³°¡ ¹ÞÁö ¸øÇÏ´Â »ç¾÷À» ¹Þ´Â µî Â÷º°È µÈ ¼ºÀåÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù”¸ç “¿øÁÖÄ· ¶ÇÇÑ ÇöÀç ACE+»ç¾÷, LINC+ »ç¾÷ µî ´Ù¾çÇÑ Á¤ºÎÁÖµµ »ç¾÷À» À¯Ä¡ÇØ °æÀï·Â »ó½ÂÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
½ÇÁ¦·Î ÇöÀç ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¿Ü¿¡µµ ¿©·¯ ºÐ±³°¡ º»·ºÐ±³ ÅëÇÕº¸´Ù´Â ¿ì¼± Ä·ÆÛ½º Æ¯¼ºÈ¸¦ ÅëÇØ ´ëÇÐÀÇ °æÀï·Â »ó½ÂÀ» ²ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ¾ç´ë ¿¡¸®Ä«Ä·ÀÇ °æ¿ì 2011³â ´ç½Ã º»±³¿ÍÀÇ ÅëÇÕÀ» ÃßÁøÇÏ·Á ÇßÁö¸¸, ±â¾÷°ú Çù·ÂÇÏ´Â »êÇÐÇù·Â Æ¯¼ºÈ¸¦ ¼±ÅÃÇÏ¿© Å« ¼º°ú¸¦ °Åµ×´Ù. ÇÑ¾ç´ëÇÐ±³ ¿¡¸®Ä«Ä·Àº °øÇÐ °è¿À» Æ¯¼ºÈ½ÃÅ°°í, ¿©·¯ ±â¾÷ ¹× ¿¬±¸¼ÒµéÀ» ÇÐ±³ ³»¿¡ µé¿©¿Í ÇÐ»ý°ú ±â¾÷ °£ ±³·ù¸¦ Áõ°¡½ÃÅ´À¸·Î½á ÇÐ»ýµéÀÇ ½Ç½À´É·ÂÀ» Áõ°¡½ÃÄ×´Ù. ±× °á°ú ¿¡¸®Ä«Ä·Àº º»±³¿Í ÇÔ²² 1ÁÖ±â ´ëÇÐ±¸Á¶°³ÇõÆò°¡¿¡¼ Aµî±ÞÀ» ¹Þ°í ¿©·¯ Á¤ºÎÁö¿ø »ç¾÷À» À¯Ä¡ÇØ³»´Â µîÀÇ ÁÁÀº °á°ú¸¦ °Åµ×´Ù. ¶ÇÇÑ °Ç±¹´ë ±Û·ÎÄÃÄ·ÀÇ °æ¿ì, ÃÖ±Ù LINC+ »ç¾÷ À¯Ä¡¸¦ ÅëÇØ Èú¸µ¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷À» Æ¯¼ºÈ½ÃÄÑ °æÀï·Â »ó½ÂÀÌ ±â´ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
ºÐ±³ÀÇ °æÀï·Â »ó½Â¿¡ ÀÖ¾î¼ ÇÐ»ýµé ¶ÇÇÑ ±àÁ¤ÀûÀÎ ÀÔÀåÀÌ´Ù. ÇÑ¾ç´ë ¼¿ïÄ·¿¡ ÀçÇÐ ÁßÀÎ C¾¾´Â “ºÐ±³ÀÇ °æÀï·ÂÀÌ ¸¹ÀÌ »ó½ÂµÈ´Ù¸é ÅëÇÕ¿¡ ÀÖ¾î¼µµ º°·Î ¹Ý´ëÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í °°´Ù”¸ç “ºÐ±³¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ°¡ ÃæºÐÈ÷ ÀÌ·ïÁ®¾ß ÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÒ °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ¸ð ´ëÇÐ ºÐ±³¿¡ ÀçÇÐÇÏ´Â D¾¾´Â “ºÐ±³ÀÇ °æÀï·Â »ó½ÂÀÌ ÀüÁ¦°¡ µÈ´Ù¸é º»±³ ÇÐ»ýµé°ú °¥µî ºúÀ» ÀÏÀÌ ¾ø¾î ÁÁÀ» °Í °°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
´ëÇÐµéÀÇ ÀÕµû¸¥ º»·ºÐ±³ ÅëÇÕ¿¡ µû¶ó ÇöÀç ´ëÇÐ¾Ë¸®¹Ì »ó ºÐ±³·Î ³²¾ÆÀÖ´Â ÇÐ±³´Â ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¿øÁÖÄ·, °Ç±¹´ë ±Û·ÎÄÃÄ·, °í·Á´ë ¼¼Á¾Ä·, µ¿±¹´ë °æÁÖÄ·, ÇÑ¾ç´ë ¿¡¸®Ä«Ä· ´Ù¼¸ ÇÐ±³»ÓÀÌ´Ù.
¾ÕÀ¸·Î ¸î °³ÀÇ ÇÐ±³°¡ º»·ºÐ±³ ÅëÇÕÀ» ÃßÁøÇÒÁö´Â ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±³À°ºÎ°¡ ¸íÈ®ÇÑ ±âÁØÀ» Á¦½ÃÇÏÁö ¾Ê°í, ÇÐ±³ ¿ª½Ã ÇÐ»ýµé°úÀÇ ÃæºÐÇÑ ³íÀÇ¸¦ °ÅÄ¡Áö ¾Ê´Â ÇÑ °¥µîÀº °è¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÇÐ³»±¸¼º¿ø ¸ðµÎ°¡ ³³µæÇÒ ¼ö ÀÖ´Â º»·ºÐ±³ ÅëÇÕÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â ½ÃÁ¡ÀÌ´Ù.
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