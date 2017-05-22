|¢º¢º¾Ö´Ï¸Ö È£´õÀÇ Áý ¸¶´ç¿¡¼ ¹ß°ßµÈ Á¼Àº Ãà»ç. µ¿¹°ÀÚÀ¯¿¬´ë Á¦°ø.
ÈçÈ÷ µ¿¹° ÇÐ´ë´Â µ¿¹°À» Çø¿ÀÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÌ ÀúÁö¸£´Â ÇàÀ§·Î »ý°¢µÈ´Ù. ±×·¯³ª µ¿¹°À» »ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷µµ ÃæºÐÈ÷ µ¿¹° ÇÐ´ë¸¦ ÀúÁö¸¦ ¼ö ÀÖ´Ù. µ¿¹°À» »ç¶ûÇÏ´Â ¸¶À½¿¡¼ ½ÃÀÛÇÑ Çàµ¿ÀÌ¶ó ÇÒÁö¶óµµ, ±× Çàµ¿ÀÌ µ¿¹°¿¡°Ô ÇØ¸¦ ÀÔÈù´Ù¸é ¸ðµÎ ´Ù µ¿¹° ÇÐ´ë¿¡ Æ÷ÇÔµÇ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¾Ö´Ï¸Ö È£µù(animal hoarding) ¶ÇÇÑ ÀÌ·¸°Ô »ç¶ûÀÌ¶ó´Â ¹Ì¸í ÇÏ¿¡ ¹¬ÀÎµÇ´Â µ¿¹° ÇÐ´ë ÇàÀ§ÀÌ¸ç, ÀÌ ÇàÀ§¸¦ ÇÏ´Â »ç¶÷µéÀº ¾Ö´Ï¸Ö È£´õ(animal hoarder)¶ó ºÒ¸°´Ù.
¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÌ ¹¹±æ·¡?
È¤½Ã µ¿¹°°ú °ü·ÃµÈ ÅÚ·¹ºñÀü ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ Á¼Àº Áý¿¡¼ µ¿¹° ¼ö½Ê ¸¶¸®¸¦ Å°¿ì´Â ¸ð½ÀÀ» º» ÀûÀÌ ÀÖ´Â°¡? ±×·¯ÇÑ È¯°æ¿¡¼ ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÌ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù.
‘È£µù(hoarding)’Àº »çÀüÀûÀ¸·Î ‘ºñÃàÇÏ´Ù’¶ó´Â Á¤ÀÇ¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ‘È£µù’ÀÇ »çÀüÀû Á¤ÀÇ¿¡¼ ¾Ë ¼ö ÀÖµí, ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÌ¶õ ÀÚ½ÅÀÇ µ¿¹° º¸È£ ´É·ÂÀ» °í·ÁÇÏÁö ¾ÊÀº Ã¤ ºñÁ¤»óÀûÀ¸·Î ¸¹Àº µ¿¹°À» Å°¿ì´Â Çàµ¿ÀÌ´Ù. ¾Ö´Ï¸Ö È£´õ´Â µ¿¹°¿¡°Ô ÆøÇà°ú °°Àº °ø°Ý ÇàÀ§¸¦ °¡ÇÏÁö´Â ¾ÊÁö¸¸ µ¿¹°À» ¹æÄ¡ÇÔÀ¸·Î½á ÇÐ´ëÇÑ´Ù.
¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀº Áö³ 1981³â ¹Ì±¹ °øÁßº¸°ÇÀú³ÎÀÇ °ø½Ä ¹ßÇ¥¿¡¼ Ã³À½À¸·Î Á¤ÀÇµÆ´Ù. °øÁßº¸°ÇÀú³ÎÀÇ ¹ßÇ¥¿¡ µû¸£¸é ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÇ Æ¯Â¡À¸·Î´Â ´Ù¼¸ °¡Áö°¡ ÀÖ´Ù. ÀÌ Æ¯Â¡µéÀº ¡ã°ø°£¿¡ ºñÇØ Áö³ªÄ¡°Ô ¸¹Àº ¹Ý·Áµ¿¹°ÀÇ ¼ö ¡ãµ¿¹°ÀÌ »ç´Â µ¥ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ È¯°æ Á¦°ø ºÒ°¡ ¡ã¿¹¹æ Á¢Á¾ µî ±âº»Àû ¼öÀÇÇÐÀû Ã³Ä¡ ºÎÀç ¡ãÀÚ½ÅÀÌ ¹®Á¦ »óÈ²¿¡ Ã³Çß´Ù´Â Á¡¿¡ ´ëÇÑ ºÎÁ¤ ¡ãÁÖº¯ÀÇ ¸¸·ù¿¡µµ µ¿¹° ¼öÁýÀ» Áß´ÜÇÏÁö ¾ÊÀ½ÀÌ´Ù. ÀÌ Æ¯Â¡µéÀº ÇöÀç¿¡µµ µ¿¹°º¸È£´ÜÃ¼¿Í ¼öÀÇ»çµéÀÌ ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÎÁö ±× ¿©ºÎ¸¦ ÆÇ´ÜÇÏ´Â ±âÁØÀ¸·Î ¾²ÀÎ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀº ¡ãµ¿¹°ÀÇ °Ç°À» ÇØÄ§ ¡ã´õ·¯¿î È¯°æÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÀÎ¼ö°øÅëÀü¿°º´* ¹ß»ý ¡ã¾Ï¸ð´Ï¾Æ·Î ÀÎÇÑ ÈÀç ¹ß»ý °¡´É¼ºÀÌ¶ó´Â ¹®Á¦¸¦ ¾È°í ÀÖ´Ù.
¿ì¼± ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀ» ´çÇÑ µ¿¹°µéÀº ½ÅÃ¼ÀûÀ¸·Î °Ç°ÇÏÁö ¸øÇÏ´Ù. ÇÇÇØ µ¿¹°µéÀÌ °Þ´Â ´ëÇ¥ÀûÀÎ Áõ»óÀ¸·Î´Â ÀúÃ¼Áß°ú ÇÇºÎ¿°, ºñÁ¼Àº °ø°£À¸·Î ÀÎÇÑ ±ÙÀ° À§ÃàÀÌ³ª Æó¼Ò°øÆ÷ÁõÀÌ ÀÖ´Ù. ¹æÄ¡ÀÇ Á¤µµ°¡ ½É°¢ÇÑ °æ¿ì, ÇÇÇØ µ¿¹°µéÀº ½ÉÀå»ç»óÃæ °¨¿° µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î »ç¸Á¿¡ ÀÌ¸£±âµµ ÇÑ´Ù. ½ÇÁ¦·Î Áö³ 5ÀÏ, ¾Ö´Ï¸Ö È£´õ¿¡°Ô¼ °¾ÆÁö ¿´Ù¼¸ ¸¶¸®¸¦ ±¸Á¶ÇÑ ½Åµ¿¹°º´¿ø ½ÅÇö¼ö ¿øÀåÀº “¿´Ù¼¸ ¸¶¸® ¸ðµÎ ½É°¢ÇÑ ÀúÃ¼ÁßÀÌ¸ç, ±×Áß ¼¼ ¸¶¸®´Â °ø°£À» ´õ ¸¹ÀÌ Â÷ÁöÇÏ±â À§ÇØ ½Î¿ì´Ù ´ÙÃÄ ±× »óÃ³°¡ ¹æÄ¡µÅ µ¡³ª ÀÖ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ, ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀº ÀÎ¼ö°øÅëÀü¿°º´ÀÌ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀ» ³ôÀÎ´Ù. ¾Ö´Ï¸Ö È£´õ°¡ µ¿¹°ÀÇ Ã»°á »óÅÂ¸¦ °ü¸®ÇÏÁö ¾Ê±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ¾Ö´Ï¸Ö È£´õÀÇ °¡Á·°ú ±× ÀÌ¿ôµéÀº ÀÎ¼ö°øÅëÀü¿°º´ÀÇ À§Çù¿¡ ³ëÃâµÈ´Ù. ¾Ö´Ï¸Ö È£µù ÇöÀå¿¡¼ °¡Àå ºó¹øÈ÷ ¹ß»ýÇÏ´Â ÀÎ¼ö°øÅëÀü¿°º´À¸·Î´Â ÇÇºÎ¿°, ¸ð³¶¿° µîÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ½ÉÇÑ °æ¿ì ±¤°ßº´ÀÌ ¹ß»ýÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù. ½Å ¿øÀåÀº “±¤°ßº´ ¿¹¹æ ÁÖ»ç¸¦ Á¢Á¾ÇÏÁö ¾ÊÀº »óÅÂ¿¡¼ ÇØ´ç ¹ÙÀÌ·¯½º¿¡ ³ëÃâµÈ °¾ÆÁö´Â ÁÖÀÎÀº ¹°·Ð ÀÌ¿ô¿¡°Ôµµ ¹ÙÀÌ·¯½º¸¦ ÀüÆÄÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
°Ô´Ù°¡ ºÐº¯ÀÌ ±×´ë·Î ¹æÄ¡µÉ °æ¿ì, ºÐº¯¿¡¼ »ý¼ºµÈ ¾Ï¸ð´Ï¾Æ°¡ °ø±â Áß¿¡¼ °¡¿¬¼º ¹°ÁúÀ» ¸¸³ª ÈÀç°¡ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºµµ ÀÖ´Ù. Á¤»óÀûÀÎ °ø±â¿¡¼´Â ¾Ï¸ð´Ï¾Æ°¡ °¡¿¬¼º ¹°Áú°ú ¸¸³ª ÈÀç°¡ ¹ß»ýÇÒ È®·üÀº ÀûÀº ÆíÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ºÎ»ê´ë ÈÇÐ°ú °¼±°æ ±³¼ö´Â “Á¼Àº °ø°£¿¡ ºñÁ¤»óÀûÀ¸·Î µ¿¹° ¼ö½Ê ¸¶¸®ÀÇ ºÐº¯ÀÌ ÀÖ´Ù¸é ÈÀç ¹ß»ý °¡´É¼ºÀÌ Ä¿Áø´Ù”¶ó¸ç “°ø±â Áß ¾Ï¸ð´Ï¾ÆÀÇ ºñÀ²ÀÌ ³ô¾ÆÁ® ÃæºÐÈ÷ ÈÀç°¡ ¹ß»ýÇÒ Á¶°ÇÀÌ Çü¼ºµÈ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. ½ÇÁ¦·Î Áö³ 2016³â 1¿ù ¼¿ï½Ã °¼±¸ÀÇ ¹ÝÁöÇÏ¹æ¿¡¼´Â ¾Ï¸ð´Ï¾Æ°¡ °¡¿¬¼º ¹°ÁúÀ» ¸¸³ª ÈÀç°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. ±× ¹ÝÁöÇÏ¹æ¿¡´Â »ç½Ê ¿© ¸¶¸®ÀÇ °³¿Í °í¾çÀÌÀÇ ºÐº¯ÀÌ ¹æÄ¡µÅ ÀÖ¾ú´Ù. °¼¼Ò¹æ¼´Â “È¯±â°¡ Àß µÇÁö ¾Ê´Â ¹ÝÁöÇÏ¹æÀÇ Æ¯¼º»ó ¾Ï¸ð´Ï¾Æ°¡ °ø±â Áß¿¡ ºñÁ¤»óÀûÀ¸·Î ¸¹¾ÆÁ³´Ù”¸ç “ÀÌ ¾Ï¸ð´Ï¾Æ°¡ °¡¿¬¼º ¹°Áú°ú ¸¸³ª ÈÀç°¡ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
¾ÖÁ¤ ¾Æ´Ñ ¼ÒÀ¯°¹Ú, Ä¡·á·Î ÇØ°áÇØ¾ß
¾Ö´Ï¸Ö È£´õ°¡ µÇ´Â °¡Àå Å« ÀÌÀ¯·Î´Â ¼ÒÀ¯°¹ÚÀ» µé ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¡¼ ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÇ ÁÖ ÇÇÇØ Á¾(ðú)Àº °³¿Í °í¾çÀÌ´Ù. °³¿Í °í¾çÀÌ´Â ÀÏ»ó¿¡¼ ÀÚÁÖ Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î, »ç¶÷°úÀÇ Ä£¹Ðµµ°¡ ³ô´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ¾Ö´Ï¸Ö È£´õ´Â °³¿Í °í¾çÀÌ¿¡°Ô ´Ù¸¥ Á¾º¸´Ù ½±°Ô µ¿Á¤½ÉÀ» ´À³¢°í ¼ÒÀ¯ÇÏ·Á ÇÑ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ¼ÒÀ¯°¹ÚÀº ´ë°³ °¡±î¿î ÁöÀÎÀÇ Á×À½ µî °áÇÌÀÇ °æÇè¿¡¼ ºñ·ÔµÈ Æ®¶ó¿ì¸¶ ¶§¹®¿¡ »ý±ä´Ù. 3³â Àü 13ÆòÂ¥¸® Áý¿¡¼ °³ ¼¼ ¸¶¸®¿Í °í¾çÀÌ ¼¼ ¸¶¸®¸¦ ±æ·¶´ø B(65)¾¾´Â “5³â Àü ¹è¿ìÀÚ°¡ ±³Åë»ç°í·Î ¼¼»óÀ» ¶°³ ÈÄ¿¡ µµ·Î¿¡ ¹ö·ÁÁ³´Ù´ø À¯±â°ß ÇÑ ¸¶¸®¸¦ ÀÔ¾çÇß´Ù”¸ç “±× ÈÄ °¹ÚÁõ¿¡ °É¸° °ÍÃ³·³ 2³â ¾È¿¡ ±³Åë»ç°í¸¦ ´çÇß°Å³ª µµ·Î¿¡ À¯±âµÈ µ¿¹° ´Ù¼¸ ¸¶¸®¸¦ ÀÔ¾çÇÏ°Å³ª ±¸Á¶Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¼¿¬ ½Å°æÁ¤½ÅÀÇ¿ø À¯¹ÎÁø ÀÇ»ç´Â “´ëºÎºÐÀÇ ¼ÒÀ¯°¹ÚÀº °áÇÌ °æÇè¿¡ ´ëÇÑ ¹ÝÀÛ¿ëÀ¸·Î »ý±ä´Ù”¸ç “±³Åë»ç°í·Î ¹è¿ìÀÚ¸¦ ÀÒÀº B¾¾°¡ ±³Åë»ç°í¸¦ ´çÇß°Å³ª µµ·Î¿¡ À¯±âµÈ µ¿¹°À» ¼öÁýÇÏ±â ½ÃÀÛÇÑ °ÍÀº °áÇÌÀ» º¸¿ÏÇÏ·Á´Â ÇàÀ§”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. µ¡ºÙ¿© À¯ ÀÇ»ç´Â “Æ®¶ó¿ì¸¶°¡ ¾î¶² Æ¯Á¤ ÇàÀ§¸¦ ÃÊ·¡ÇÏ±â ½ÃÀÛÇÏ¸é ±× Æ®¶ó¿ì¸¶ÀÇ Áõ¼¼´Â ´õ¿í Ä¿Áø´Ù”¸ç “Æ¯È÷ µ¿¹° ÇÐ´ë´Â »ç¶÷¿¡ ´ëÇÑ ÇÐ´ë¿Í °ø°Ý¼ºÀ¸·Î ¹ßÀüÇÏ±â ½¬¿î Æ¯¼ºÀÌ ÀÖ¾î ÁÖÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¿ì·ÁÇß´Ù.
¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀ» ±ÙÀýÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ¼ÒÀ¯°¹Ú¿¡ ´ëÇÑ ½É¸® Ä¡·á°¡ ±Þ¼±¹«´Ù. ¼¿¬ ½Å°æÁ¤½ÅÀÇ¿ø ±è»ó±Õ ÀÇ»ç´Â “¾Ö´Ï¸Ö È£´õµéÀº °µµ ³ôÀº ¼ÒÀ¯°¹ÚÀ» °Þ°í ÀÖ°í ±×°ÍÀ» Çàµ¿À¸·Î Ç¥ÃâÇÑ´Ù”¸ç “»ó´ãÀÌ³ª ¾à¹° Ä¡·á¸¦ ÅëÇØ °¹ÚÁõÀ» ÇØ°áÇØ¾ß Àç¹ßÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ¸»Çß´Ù. B¾¾ ¶ÇÇÑ ¾à¹° Ä¡·á¿Í »ó´ã Ä¡·á¸¦ º´ÇàÇÏ´Â ÁßÀÌ´Ù.
¼ÒÀ¯°¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Ä¡·á°¡ ÀÌ·ïÁø ÈÄ¿¡´Â µ¿¹°Àº »ç¶÷ÀÇ ¼ÒÀ¯¹°ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó´Â ±³À° ¶ÇÇÑ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. B¾¾ÀÇ ÁÖÄ¡ÀÇÀÎ ±è ÀÇ»ç´Â “B¾¾´Â ¼ÒÀ¯°¹ÚÀ» Ä¡·á¹Þ°í ÀÖ±âµµ ÇÏÁö¸¸ µ¿¹°ÀÚÀ¯¿¬´ë¿¡¼ ±âº»ÀûÀÎ µ¿¹°±Ç** ±³À°µµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ½É¸® Ä¡·á¿¡´Â »çÈ¸º¹Áö ½Ã½ºÅÛÀÇ ÇùÁ¶°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÀÇ°ßµµ ´õºÒ¾î Á¦½ÃµÇ°í ÀÖ´Ù. ½É¸® Ä¡·á¿¡´Â ºñ¿ë°ú ½Ã°£ÀÌ ¸¹ÀÌ µé±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ±è ÀÇ»ç´Â “¹Ì±¹ÀÌ³ª ÇÁ¶û½º¿¡¼´Â ¾Ö´Ï¸Ö È£´õ·Î ÆÇ¸íµÈ »ç¶÷¿¡°Ô ÀÏÁ¤¾×ÀÇ Ä¡·áºñ¸¦ Áö±ÞÇÏ°í ÀÏÁ¤ ½Ã°£ ÀÌ»ó Ä¡·á ¹ÞÀ» °ÍÀ» ±ÇÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “½É¸® Ä¡·áÀÇ ºñ¿ëÀÌ ºñ½Ñ ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼µµ ÀÌ·¯ÇÑ Á¤Ã¥ÀÌ ³ª¿Í¾ß ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó ÁÖÀåÇß´Ù.
º¸È£ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â µ¿¹° »ç¼³ º¸È£¼Ò?
¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀº ÁÖ·Î °³ÀÎ ´ÜÀ§¿¡¼ ÀÏ¾î³ªÁö¸¸ µ¿¹° »ç¼³ º¸È£¼Ò(¾Æ·¡ »ç¼³ º¸È£¼Ò)¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù. »ç¼³ º¸È£¼Ò´Â º»·¡ À¯±âµ¿¹°µéÀÌ ¾È¶ô»ç¸¦ ÇÇÇØ ÀÔ¾ç°ú º¸È£ÀÇ ±â°£À» °¡Áöµµ·Ï ÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÏ±â À§ÇÑ ¸ñÀûÀ¸·Î ¼³¸³µÆ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿©·¯ °¡Áö ¿øÀÎ ¶§¹®¿¡ ÇöÀç »ç¼³ º¸È£¼Ò¿¡¼µµ ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ç¼³ º¸È£¼Ò¿¡¼ ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â ¿øÀÎÀ¸·Î´Â ´ëÇ¥ÀûÀ¸·Î ¡ã»ç¼³ º¸È£¼Ò ¼³¸³¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀû ±âÁØ ¹Ìºñ ¡ã»ç¼³ º¸È£¼ÒÀÇ ±ÝÀüÀû ¾î·Á¿ò ¡ã»ç¼³ º¸È£¼Ò¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÈ¸¼º Áö¿øÀÌ ÀÖ´Ù.
ÇöÇà ¡¸µ¿¹°º¸È£¹ý¡¹»ó »ç¼³ º¸È£¼ÒÀÇ ¼³¸³ ±âÁØÀÌ Àü¹«ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¹«ºÐº°ÇÏ°Ô »ç¼³ º¸È£¼Ò°¡ ¼³¸³µÇ°í ÀÖ´Ù. ¾Æ¹«¸® »ç¼³ º¸È£¼ÒÀÇ ¸éÀûÀÌ Á¼°í ÀÚ±Ý Á¶´ÞÀÌ ¿øÈ°ÇÏÁö ¾Ê´õ¶óµµ ¿øÇÑ´Ù¸é ´©±¸³ª »ç¼³ º¸È£¼Ò¸¦ ¼³¸³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µ¿¹°º¸È£½Ã¹Î´ÜÃ¼ ‘Ä«¶ó’(¾Æ·¡ Ä«¶ó)ÀÇ ¡¸2015³â ÇÑ±¹ÀÇ »ç¼³ º¸È£¼Ò¿Í Ä«¶óÀÇ »ç¼³ º¸È£¼Ò Áö¿ø»ç¾÷¡¹¿¡ ÀÇÇÏ¸é ÇöÀç »ç¼³ º¸È£¼Ò´Â Àü±¹¿¡ 74°³·Î ÆÄ¾ÇµÈ´Ù. ÀÌÁß Ä«¶ó°¡ ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÌ ÀÌ·ïÁö´Â »ç¼³ º¸È£¼Ò·Î ºÐ·ùÇÑ °÷Àº 45°³·Î ÀüÃ¼ÀÇ ¾à 60.81%¸¦ Â÷ÁöÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ »ç¼³ º¸È£¼ÒÀÇ ´ëºÎºÐÀº ÀÚ±Ý³À» °Þ°í ÀÖ´Ù. ¡¸2015³â ÇÑ±¹ÀÇ »ç¼³ º¸È£¼Ò¿Í Ä«¶óÀÇ »ç¼³ º¸È£¼Ò Áö¿ø»ç¾÷¡¹¿¡ ÀÇÇÏ¸é ¾à 50¿© °³ÀÇ »ç¼³ º¸È£¼Ò°¡ ÀÚ±Ý³¿¡ ½Ã´Þ¸°´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±â»Ýµ¿¹°º´¿ø À±¿µÁö ºÎ¿øÀåÀº “µ¿¹°µéÀÇ ÀÇ½ÄÁÖ¸¦ ÇØ°áÇÏ°í Áß¼ºÈ ¼ö¼úÀÌ³ª ¿¹¹æ Á¢Á¾À» À§ÇÑ ºñ¿ëÁ¶Â÷ Ãæ´çÇÏÁö ¸øÇÏ´Â »ç¼³ º¸È£¼Ò°¡ ¾à 70~75%¶ó°í º¸¸é µÈ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ »ç¼³ º¸È£¼Ò¿¡¼´Â °³Ã¼¼ö¿¡ ºñÇØ ¿¹»êÀÌ Àû¾î Áß¼ºÈ ¼ö¼úÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó »õ³¢ °³Ã¼¼ö°¡ ´Ã´Ù º¸´Ï ¿¹¹æ ÁÖ»ç¸¦ ¸ðµÎ¿¡°Ô Á¢Á¾ÇÏÁö ¸øÇÏ°Ô µÇ¸ç, Áúº´¿¡ °É¸° °³Ã¼¸¦ Ä¡·áÇÏ·Á´Ù °á±¹ Áß¼ºÈ ¼ö¼úÀÌ³ª ¿¹¹æ Á¢Á¾À» À§ÇÑ ºñ¿ëÀÌ °í°¥µÇ´Â ¾Ç¼øÈ¯ÀÌ ¹Ýº¹µÈ´Ù. À± ºÎ¿øÀåÀº “¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÌ ÀÏ¾î³ª´Â »ç¼³ º¸È£¼Ò¿¡¼´Â µ¿¹°µéÀÌ ÇÑ ÂÊ¿¡¼´Â Åº»ýÇÏ°í ÇÑ ÂÊ¿¡¼´Â Á×´Â Çö½Ç¿¡ Ã³ÇØ ÀÖ´Ù”°í ¾ÈÅ¸±î¿öÇß´Ù.
ÇöÀç »ç¼³ º¸È£¼Ò¿¡ µé¾î¿À´Â ±ÝÀüÀû Áö¿øÀÌ ´ëºÎºÐ ½Ã¹ÎµéÀÇ ÀÏÈ¸¼º Áö¿øÀÌ¶ó´Â Á¡ ¶ÇÇÑ ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÇ ¿øÀÎÀÌ´Ù. ÀÏÈ¸¼º Áö¿øÀÇ ÁÖµÈ À¯ÀÎÃ¥Àº »õ·Î¿î µ¿¹°ÀÇ ÀÔ¼ÒÀÌ¸ç, ÀÌ¿¡ µû¶ó ÀÚ±Ý³À» °Þ´Â »ç¼³ º¸È£¼Ò´Â ÀÏÈ¸¼º Áö¿øÀÌ¶óµµ ¹Þ±â À§ÇØ ´õ ¸¹Àº µ¿¹°µéÀ» ¼ö¿ëÇÏ·Á ÇÑ´Ù. ±×·±µ¥ ÀÌ¶§ ¼ö¿ëÇÏ´Â µ¿¹° ¼ö°¡ Áõ°¡ÇÏ¸é ÀÌÈÄ ´õ Å« ºñ¿ëÀÌ ÇÊ¿äÇØÁö°í, »ç¼³ º¸È£¼Ò´Â ¶Ç ´Ù½Ã »õ·Î¿î µ¿¹°À» µéÀÎ´Ù. °á°úÀûÀ¸·Î °ü¸® ¹ÞÁö ¸øÇÏ´Â µ¿¹°ÀÇ ¼ö´Â Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ´Ã¾î³´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÌ ÀÏ¾î³ ¸ð »ç¼³ º¸È£¼Ò C¼ÒÀåÀº “ÁÁÀº ÃëÁö·Î º¸È£¼Ò¸¦ ¼³¸³ÇßÁö¸¸ °á°úÀûÀ¸·Î´Â µ¿¹°À» ÇÐ´ëÇÑ °ÍÀÌ µÅ ¸¶À½ÀÌ ÁÁÁö ¾Ê´Ù”¸ç “½Å ¿øÀå¿¡°Ô ³²¾Æ ÀÖ´Â ¼¼ ¸¶¸® °³¸¦ À§Å¹ÇÏ°í °ð º¸È£¼Ò¸¦ ´ÝÀ» °èÈ¹”ÀÌ¶ó ¹àÇû´Ù. ½Å ¿øÀåÀº “µ¿¹° º¸È£¸¦ À§ÇÑ ³ë·ÂÀÌ ¾Ç¼øÈ¯ÀÌ µÇÁö ¾Ê±â À§ÇØ¼´Â ¹«Á¶°ÇÀûÀÎ µµ¿òº¸´Ù ³ÃÃ¶ÇÑ Áø´ÜÀÌ ¿ì¼±”ÀÌ¶ó¸ç “Áö¿ø±ÝÀ» ÁÖ±â Àü¿¡ ¸ÕÀú ¾î¶² º¸È£¼ÒÀÎÁö ¾Ë¾ÆºÁ¾ß ÇÑ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
»ç¼³ º¸È£¼Ò¸¦ ¹ýÀÇ Å×µÎ¸® ¾ÈÀ¸·Î
»ç¼³ º¸È£¼Ò¿¡¼ÀÇ ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀ» ÇØ°áÇÏ±â À§ÇÑ Á¦µµÀû Á¶Ä¡·Î´Â ¡ãÁ¤ºÎÀÇ ±ÝÀüÀû Áö¿ø ¡ã»ç¼³ º¸È£¼Ò ¼³¸³ ±âÁØ ½Å¼³ ¡ã¡¸µ¿¹°º¸È£¹ý¡¹¿¡ ¾Ö´Ï¸Ö È£µù ±ÝÁö Á¶Ç× ½Å¼³ ¡ã¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÌ¶ó´Â ´Ü¾îÀÇ ¹ýÀû Á¤ÀÇ ¸¶·ÃÀÌ ÀÖ´Ù.
»ç¼³ º¸È£¼Ò¿¡¼ÀÇ ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀ» ±ÙÀýÇÏ±â À§ÇÑ ÀÓ½Ã¹æÆíÀ¸·Î¼ Á¤ºÎÀÇ ±ÝÀüÀû Áö¿øÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÁÖÀåµµ Á¦±âµÈ´Ù. ½Å ¿øÀåÀº “ÇöÀç °ø¸³ º¸È£¼Ò°¡ ¾ø¾î »ç½Ç»ó ¾Ö´Ï¸Ö È£µù °ü¸®´Â ¹Î°£¿¡ ¸Ã°ÜÁø »óÈ²”ÀÌ¶ó¸é¼ “»ç¼³ º¸È£¼Ò¿¡ ´ëÇÑ Á¤ºÎÀÇ Á¤±âÀû Áö¿ø±ÝÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½ÃÁ¡”ÀÌ¶ó ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ÀÓ½Ã¹æÆí°ú ÇÔ²² µ¿¹°º¸È£´ÜÃ¼´Â »ç¼³ º¸È£¼Ò ¼³¸³¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀû ±âÁØÀÌ ¸¶·ÃµÅ¾ß ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇÑ´Ù. À± ºÎ¿øÀåÀº “¸éÀû ´ç Å°¿ï ¼ö ÀÖ´Â µ¿¹°ÀÇ ¼ö¸¦ Á¦ÇÑÇØ¾ß ÇÏ¸ç, »ç¼³ º¸È£¼Ò¸¦ ¼³¸³ÇÏ±â À§ÇÑ ÃÊ±â ÀÚº» ¶ÇÇÑ ¹ýÀûÀ¸·Î ±ÔÁ¤µÅ¾ß ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó ÁÖÀåÇß´Ù.
³ª¾Æ°¡ ¡¸µ¿¹°º¸È£¹ý¡¹¿¡ ‘»ç¼³ º¸È£¼Ò¿¡¼ÀÇ ¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀ» ±ÝÁöÇÑ´Ù’¶ó´Â ³»¿ëÀÇ Á¶Ç×ÀÌ ½Å¼³µÅ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÁÖÀåµµ ÀÖ´Ù. ÇöÀç·Î¼´Â »ç¼³ º¸È£¼Ò¿¡¼ ¾Ö´Ï¸Ö È£µù ±ÝÁö Á¶Ç×ÀÌ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ ±×¿¡ ´ëÇÑ »ç¹ýºÎÀÇ Ã³¹úÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù. ¾È¼®Àº º¯È£»ç´Â “¾Ö´Ï¸Ö È£µùÀÌ ¹ýÀÇ »ç°¢Áö´ë¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó¸ç “‘¾Ö´Ï¸Ö È£µù’ ÀÚÃ¼¸¦ ¡¸µ¿¹°º¸È£¹ý¡¹¿¡¼ ±ÝÁöÇÏ´Â °Í ÀÚÃ¼·Î ±× Çàµ¿ÀÇ ¹«°Ô°¨ÀÌ ´Þ¶óÁø´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
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*ÀÎ¼ö°øÅëÀü¿°º´ : µ¿¹°¿¡°Ô °¨¿°µÇ´Â ¹ÙÀÌ·¯½º ¶Ç´Â ¼¼±Õ µîÀÇ º´¿øÃ¼°¡ µ¿½Ã¿¡ »ç¶÷¿¡°Ôµµ Àü¿°µÇ¾î °¨¿°À» ÀÏÀ¸Å°´Â Áúº´.
**µ¿¹°±Ç : µ¿¹°ÀÌ °¡Áö´Â »ý¸í±Ç°ú °íÅëÀ» ÇÇÇÏ°í ÇÐ´ë´çÇÏÁö ¾ÊÀ» ±Ç¸®¸¦ ¾Æ¿ï·¯ ÀÌ¸£´Â ¸».
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pphhjj66@yonsei.ac.kr
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