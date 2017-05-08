‘¸ÀÀÖ°Ô ¸Ê´Ù’´Â ¸»ÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ ¾Æ´Â »ç¶÷ÀÌ¶ó¸é, ¶ó¸éÀº ¾óÅ«ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â Áø¸®¿¡´Â ÀÌÀÇ¸¦ Á¦±âÇÏÁö ¾ÊÀ» Å×´Ù. ±×¸¸Å ¸ÅÄÞÇÑ ¶ó¸é¿¡ ±æµé¿©Á® ÀÖ´Â ¿ì¸®µéÀÌÁö¸¸, °¡²ûÀº ÁøÇÑ °í±â±¹¹°ÀÇ ¸ÀÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏº»½Ä ¶ó¸àÀÌ ²ø¸± ¶§°¡ ÀÖ´Ù.
±×·± ÀÇ¹Ì¿¡¼, ¡ºThe Y¡»´Â ½ÅÃÌ ¶ó¸à °¡°ÔµéÀ» Å½¹æÇØ º¸±â·Î Çß´Ù. °øÁ¤¼ºÀ» À§ÇØ ¶ó¸à Á¾·ù´Â µÅÁö°í±â À°¼ö¸¦ º£ÀÌ½º·Î ÇÑ ‘µ·ÄÚÃ÷ ¶ó¸à’À¸·Î ÅëÀÏÇß´Ù. ¶ó¸àÀ» ¸ÔÀ» ¶§ ±âÀÚµéÀÌ Áß¿äÇÏ°Ô º» °ÍÀº ¡ã±¹¹°ÀÇ Ç³¹Ì ¡ã¸é¹ßÀÇ ¾Ã´Â ¸Å·Â ¡ã¸ÞÀÎ °í¸íÀÎ Â÷½´*ÀÇ ¸ÀÀÌ´Ù. ¸¶Áö¸·À¸·Î ¸ðµç °í¸íµé°ú Àç·áÀÇ ÀüÃ¼ÀûÀÎ Á¶È¸¦ °í·ÁÇØ ÃÑÆòÀ» ¸Å°å´Ù. ±âÀÚµéÀÌ ¸Å±ä Á¡¼ö´Â Áö±ØÈ÷ ÁÖ°üÀûÀÌ´Ï, ¸ÀÀ» ¾Ë°í ½Í´Ù¸é Á÷Á¢ °¡°Ô¿¡ °¡¼ µå¼Å º¸½Ã¶ó.
¾Æ¸¶³×
Á¶: ¶ó¸à À§¿¡ Èð»Ñ·ÁÁø »õÄ«¸¸ ¸¶´Ã ±â¸§ÀÌ ÀÎ»óÀû. Ç« ²úÀÎ ±¹¹°¿¡¼´Â Çâ±ßÇÑ µÅÁö°í±â ³¿»õ°¡ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù. Àß °í¿î »ç°ñ¿¡¼ ´À²¸Áö´Â ´ã¹éÇÔ! ÂøÇÑ °¡°Ý¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Â÷½´´Â 3ÀåÀÌ³ª ¿Ã¶ó¿Í¼ ¿ØÁö ¸ð¸¦ »ÑµíÇÔÀÌ ´À²¸Áö±âµµ… ¶Ç, ¹ÝÀ¸·Î ÀÚ¸¥ °è¶õ ¹Ý¼÷ÀÌ Á¦°øµÇ´Â ´Ù¸¥ ¶ó¸à °¡°Ôµé°ú´Â ´Ù¸£°Ô °è¶õ ÇÑ ¾ËÀÌ ÅëÂ°·Î ¿Ã¶ó°¡ ÀÖ¾ú´Ù. Á£°¡¶ôÀ¸·Î ÅöÅö °Çµå¸®¸é Âû¶ûÂû¶û °Å¸®´Ù°¡ Äî Âî¸£¸é ³ë¸¥ÀÚ°¡ »õ¾î ³ª¿À´Â ºÎµå·¯¿î ´À³¦ÀÇ ¹Ý¼÷. Ç³ºÎÇÑ Àç·á¿Í ´ã¹éÇÑ ¸ÀÀ¸·Î °¡Àå ¸¶À½¿¡ µé¾ú´ø ¶ó¸à.
±¹¹° 4.5/5 ¸é 4/5 Â÷½´ 5/5 ÃÑÆò 5/5
ÃÖ: Ç³ºÎÇÑ °í¸íÀÌ ¸Å·ÂÀÌ´Ù. ¼÷ÁÖµµ ÇªÁüÇØ¼ ¶ó¸à ÇÑ ±×¸©À¸·Î ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¸¸Á·°¨ÀÌ »ó´çÇÏ´Ù. ¹Ý¼÷ ´Þ°¿Àº µû·Î ¸Ô¾îµµ µÇÁö¸¸ ±¹¹°¿¡ ³ë¸¥ÀÚ¸¦ Ç®¾î¸Ô´Â °Íµµ ÁøÇÑ ±¹¹°À» Áñ±â´Â ÇÏ³ªÀÇ ¹æ¹ýÀÌ´Ù. Â÷½´´Â Á¤¼®´ë·Î ÂÌ±êÇÏ°í °£µµ Àß µÅ ÀÖ´Ù. °¨Ä¥¸À ³ª´Â ±¹¹°¿¡´Â Èæ¸¶´Ã ±â¸§À» »ç¿ëÇß´Ù. ¸é¹ßÀº Á£°¡¶ôÀ¸·Î µé¾úÀ» ¶§ Åº·ÂÀÌ ´À²¸Áö°í ÀÔ ¾È¿¡¼µµ ÅÊÅÊÇÔÀÌ »ì¾Æ ÀÖ´Ù. ‘¶ó¸à’ ÇÏ¸é ¶°¿À¸£´Â ¾î¶² ¿ä¼Òµµ Æ÷±âÇÏÁö ¾ÊÀº Á¤¼®ÀûÀÎ ¶ó¸à.
±¹¹° 4/5 ¸é 4/5 Â÷½´ 5/5 ÃÑÆò 4.5/5
°¡¸¶¸¶·çÀÌ
Á¶: ÀÌ ÁýÀÇ ¶ó¸àÀº °£Àå º£ÀÌ½º ±¹¹°ÀÇ ±ò²ûÇÑ ¸ÀÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ¾ú´Ù. °£ÀÌ ¸ÂÁö ¾ÊÀ» ¶© º°µµ·Î Á¦°øµÇ´Â ¶ó¸à ¼Ò½º¸¦ ÀÔ¸À´ë·Î ³ÖÀ¸¸é µÈ´Ù. °£°£È÷ ¾ÃÈ÷´Â »ý°ÀÌ °£È¤ ´À³¢ÇÏ°Ô ´À²¸Áú ¼ö ÀÖ´Â µÅÁö »ç°ñÀÇ ¸ÀÀ» Àâ¾ÆÁØ´Ù. ¸éÀº Ç« »î¾Ò´ÂÁö ºÎµå·¯¿ü´Ù. °³ÀÎÀûÀ¸·Î Á¶±Ý ´õ ²¿µé²¿µéÇÑ ¸ÀÀ» ÁÁ¾ÆÇØ ÀÌ Á¡Àº »ìÂ¦ ¾Æ½¬¿ü´Ù. ºÎµå·¯¿î ¸éÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ½Ã´Â ºÐµé²²´Â ÃßÃµ! ºÒ¸ÀÀÌ ³ª´Â Â÷½´´Â Èá¸¢ÇßÀ¸³ª ¾Æ½±°Ôµµ ¹Ý¼÷Àº Á¦°øµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÁøÇÑ ±¹¹°ÀÌ ¸Ô°í ½ÍÁö¸¸ µÅÁö ´©¸°³»¿¡ °ÅºÎ°¨ÀÌ ÀÖ´Ù¸é ±ò²ûÇÑ °¡¸¶¸¶·çÀÌ·Î!
±¹¹° 4.5/5 ¸é 3.5/5 Â÷½´ 4.5/5 ÃÑÆò 4/5
ÃÖ: »ç¶÷ÀÌ ´Ã ¸¹±â ¶§¹®¿¡ 10~20ºÐ Á¤µµ ±â´Ù·Á¾ß ÇÏÁö¸¸, ±â´Ù¸° ½Ã°£ÀÌ ¾Æ±õÁö ¾ÊÀ» ¸ÀÀ» º¸¿©ÁØ´Ù. ±¹¹°À» ´ã¹éÇÑ ¸À°ú ÁøÇÑ ¸À Áß¿¡¼ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ µÎ Á¾·ùÀÇ ¶ó¸à ±¹¹° ¸ðµÎ ´Ù¸¥ °¡°Ô¿¡ ºñÇØ¼´Â ´ã¹éÇÑ ÆíÀÌ´Ù. ±¹¹°¿¡¼´Â °£Àå ¸ÀÀÌ ¸¹ÀÌ ³ª´Âµ¥, ´À³¢ÇÑ ¶ó¸àÀ» ½È¾îÇÑ´Ù¸é ÁÁÀº ¼±ÅÃÀÌ µÉ µí. Â÷½´´Â Â¬Â©ÇÏ°Ô °£ÀÌ Àß µÅ ÀÖ´Âµ¥, ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î °í¸íÀÌ È·ÁÇÏÁö´Â ¾Ê´Ù. ¹«·á·Î Á¦°øµÇ´Â ¹ä°ú ¸¶ÆÄµÎºÎ¿¡¼µµ ¼¾½º°¡ ´À²¸Áø´Ù.
±¹¹° 5/5 ¸é 3.5/5 Â÷½´ 4/5 ÃÑÆò 4/5
ºÎÅºÃò
Á¶: ±¹¹°À» ¸ÔÀÚ¸¶ÀÚ ‘ÀÌ°Ç ¹¹Áö?’ ÇßÀ» ¸¸Å °£ÀÌ ¼¼´Ù. ÂðµæÇÑ ±¹¹°¿¡ ¸¶´Ã, µÅÁö±â¸§, ÈÄÃß, °íÃå°¡·ç µî Çâ½Å·á°¡ °¡µæÇÏ´Ù. Æò¼Ò¿¡ ¼¾ °£À» ÁÁ¾ÆÇÏÁö ¾Ê¾Æ Á¶±Ý ¾Æ½¬¿üÁö¸¸ ¾ß½ÉÇÑ ½Ã°£, ÃâÃâÇÒ ¶§ »ý°¢ ³¯ ¸¸ÇÑ °·ÄÇÑ ¸ÀÀÌ´Ù. ÀÚ±ØÀûÀÎ ¸ÀÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô ÃßÃµ! ¸éÀº ²÷¾î¸Ô±â ÁÁÀº È£¼Ò¸à, ²¿ºÒ²¿ºÒÇÑ Ä¡Áö·¹¸à, ¾ÆÁÖ ±½Àº µå·¡°ï¸à Áß¿¡¼ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Â÷½´´Â µÎÀåÀÌ Á¦°øµÇ´Âµ¥ ¾ã°Ô ½ä¾î °£ÀÌ Àß ¹è¾îÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ºÎÅºÃò´Â ¸éÀÌ ¹«ÇÑ¸®ÇÊµÇ´Ï ¹è°íÇÂ Ã»ÃáµéÀÌ¿©, ºÎÅºÃò·Î ¿À¶ó!
±¹¹° 3/5 ¸é 4/5 Â÷½´ 4.5/5 ÃÑÆò 3/5
ÃÖ: ´Ù¸¥ °¡°Ôµé¿¡ ºñÇØ ±¹¹°ÀÌ ÈÎ¾À °ÉÂßÇÏ´Ù. ¸¶´Ã°ú °í±â °¡·ç°¡ ±¹¹°¿¡ °¡µæ ³ì¾Æµé¾î ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ÁøÇÑ ±¹¹°À» ¿øÇÏ´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô ÃßÃµÇÑ´Ù. ÁøÇÏ°Ô ¿ì¸° °í±â±¹¹°ÀÇ ´À³¢ÇÔÀ» ¸ÅÄÞÇÑ ¸¶´Ã·Î Àß Àâ¾Ò´Ù. ¼Ò½º, ¸¶´Ã, ¼÷ÁÖ, ÆÄÀÇ ¾çÀ» Á¶ÀýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁøÇÑ ±¹¹°ÀÌ ºÎ´ã½º·´´Ù¸é ¸¶´Ã°ú ¼Ò½ºÀÇ ¾çÀ» Á¶ÀýÇÏµµ·Ï ÇÏÀÚ. Â÷½´ ¿ª½Ã Â¬Â©ÇÏ°Ô °£ÀÌ Àß ¹è¾îÀÖ´Â °ÍÀÌ ÀÏÇ°.
±¹¹° 4.5/5 ¸é 4/5 Â÷½´ 3.5/5 ÃÑÆò 4/5
»êÂÉ¸Þ
Á¶: »êÂÉ¸ÞÀÇ ¶ó¸àÀº Ã¹ÀÎ»óÀÌ ¾ÆÁÖ °·ÄÇß´Ù. ¶ó¸àÀÌ ÆÞÆÞ ²ú´Â »óÅÂ·Î ³ª¿Â °Í! ¾Ë°í º¸´Ï ±× ºñ¹ÐÀº ¶ó¸à ¾È¿¡ µé¾îÀÖ´ø ‘¿ÁÀÚ°¥’¿¡ ÀÖ¾ú´Ù. ¶ß°Å¿î µ¹À» ÀÌ¿ëÇØ ¿Âµµ À¯Áö¸¦ ÇÑ´Ù°í ÇÑ´Ù. ±¹¹°Àº »Ç¿À¾á »öÀ¸·Î ±× ¸À ¿ª½Ã Å©¸²Ã³·³ ºÎµå·¯¿ü´Ù. ¸éÀÇ °æ¿ì, Â«»Í ¸é¹ßÀÌ »ý°¢³ª´Â ÂÌ±êÇÑ ¸éÀÌ Æ¯Â¡ÀûÀÌ¾ú´Ù. ¹Ý¼÷ °è¶õ ¹ÝÂÊ°ú Â÷½´ ÇÑ Á¶°¢ÀÌ ¿Ã·ÁÁ® ³ª¿À´Âµ¥, ¹Ý¼÷Àº Å¸ ¶ó¸à °¡°Ôµé º¸´Ü ¸¹ÀÌ ÀÍ¾îÀÖ´Â ÆíÀÌ¾ú°í, Â÷½´°¡ ÇÑ Àå¸¸ Á¦°øµÅ ´Ù¼Ò ¾Æ½¬¿ü´Ù. ±×·¯³ª ¸¶Áö¸·À¸·Î µé·ÈÀ½¿¡µµ ÇÑ ±×¸© ´Ù ºñ¿ï ¸¸Å Á¤¸» ¸ÀÀÖ¾ú´ø ¶ó¸à °¡°Ô!
±¹¹° 5/5 ¸é 4/5 Â÷½´ 3/5 ÃÑÆò 4.5/5
ÃÖ: ²¿ºÒ²¿ºÒÇÏ°í ÂÌ±êÇÑ ¸é¹ßÀ» »ç¿ëÇØ ÀÏ¹ÝÀûÀÎ ¶ó¸àµé°ú »ö´Ù¸¥ ½Ä°¨À» Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù. °£ÀÌ ´ú µÈ Â÷½´°¡ ÇÏ³ª¸¸ ³ª¿À´Â Á¡Àº ¾à°£ ¾Æ½±´Ù. 500¿øÀ» ´õ ³»¸é ¸Å¿î¸ÀÀ» 1~4´Ü°è Áß¿¡ °ñ¶ó¼ Ãß°¡ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¸ÅÄÞÇÔÀ» ¿øÇÏ´Â ºÐµéÀº ½ÃµµÇØ º¸½Ã±æ. ´À³¢ÇÏÁö ¾Ê°í ±ò²ûÇÑ ±¹¹°¿¡ ¸ÅÄÞÇÔ±îÁö °®ÃèÀ¸´Ï ÇÑ±¹ÀÎµéÀÇ ÀÔ¸À¿¡ °¡Àå ¸Â´Â ¶ó¸àÀÌ ¾Æ´Ò±î.
±¹¹° 5/5 ¸é 5/5 Â÷½´ 3/5 ÃÑÆò 4.5/5
*Â÷½´: µÅÁö°í±â µ¢¾î¸®·Î ¾ç³äÀ» ÇÏ¿© ¹ÙºñÅ¥ Çü½ÄÀ¸·Î ±¸¿î ¿ä¸®·Î, ¶ó¸à¿¡ °çµé¿© ¸Ô±âµµ ÇÑ´Ù.
±Û Á¶½Â¿ø ±âÀÚ
jennyjotw@yonsei.ac.kr
ÃÖÇü¿ì ±âÀÚ
soroswan@yonsei.ac.kr
»çÁø Ãµ½ÃÈÆ ±âÀÚ
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