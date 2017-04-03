¾ó¸¶ Àü ¡ºÀüÁöÀû Â¦»ç¶û ½ÃÁ¡¡»(¾Æ·¡ ¡ºÀüÂ¦½Ã¡») ½ÃÁð3°¡ Á¾¹æÇß´Ù. ¡ºÀüÂ¦½Ã¡»´Â ¿ÍÀÌ³´¹Ìµð¾î°¡ Á¦ÀÛÇÑ µå¶ó¸¶·Î, ÆäÀÌ½ººÏ ¹× À¯Æ©ºê Ã¤³Î ‘± TV’¸¦ ÅëÇØ ¹æ¿µµÆ´Ù. ¿ÍÀÌ³´¹Ìµð¾îÀÇ ¸ð¹ÙÀÏ ¹æ¼Û Ã¤³ÎÀÎ ‘± TV‘ ÆäÀÌÁö´Â Áö³ 2016³â 1¿ù¿¡ ¼³¸³µÆ´Ù. ¡ºThe Y¡»´Â ¡ºÀüÂ¦½Ã¡», ¡º»ç´çº¸´Ù ¸Õ ÀÇÁ¤ºÎº¸´Ù °¡±î¿î¡», ¡ºÁÖÁ¤¹ðÀÌ¡» µî °¢Á¾ °ø°¨ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¸¸µé¾î³»¸ç ÈÁ¦¸¦ ¸ô°í ÀÖ´Â ¿ÍÀÌ³´¹Ìµð¾îÀÇ ÁÖ¿ªµéÀ» ¸¸³ªºÃ´Ù. ºê·£µåÆÀ ½ÉÈñÁÖ ¸®´õ, ±è»ç¶ó ÀÛ°¡, ±ÇÁ¾¹Î PD, ÀÌ¼öÁö ÄÜÅÙÃ÷ µð·ºÅÍ, µðÀÚÀÎÆÀ ±è¹Î±Ô ¸®´õ ´Ù¼¸ »ç¶÷ÀÌ´Ù.
|¡ã¼±Ç³Àû ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´ø ¡ºÀüÁöÀû Â¦»ç¶û ½ÃÁ¡¡» ½ÃÁð2 (ÀÚ·á»çÁø ¿ÍÀÌ³´¹Ìµð¾î)
Q. ± TV ¼Ò°³¸¦ ºÎÅ¹ÇÑ´Ù.
¼öÁö ± TV´Â ¿ÍÀÌ³´¹Ìµð¾î°¡ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ¸ð¹ÙÀÏ ¹æ¼Û Ã¤³ÎÀÌ´Ù. ÁÖ·Î 20´ë Á÷¿øµé·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ°í, 20´ë°¡ °ø°¨ÇÏ°í ¿±¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ÁöÇâÇÑ´Ù. ÀÌ·± ¸ð¹ÙÀÏ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¤±âÀûÀ¸·Î Æí¼ºÇÏ´Â °ÍÀÌ ± TVÀÇ °¡Àå Áß¿äÇÑ ÇÙ½É Æ÷ÀÎÆ®´Ù. ÇöÀç ÀüÃ¼ ±¸µ¶ÀÚ¸¦ Ãß»êÇÏ¸é 110¸¸ ¸í, ÄÜÅÙÃ÷ Æò±Õ Á¶È¸¼öµµ 110¸¸ °³ Á¤µµÀÇ ¸ð¹ÙÀÏ ¹æ¼Û Ã¤³ÎÀÌ´Ù.
Q. ¡ºÀüÂ¦½Ã¡»ÀÇ ÈïÇàºñ°áÀº ¹«¾ùÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÏ´Â°¡?
¼öÁö ¡ºÀüÂ¦½Ã¡»ÀÇ ÈïÇàºñ°áÀº °ø°¨À» Àß ²ø¾î³Â´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ÂªÀº ½Ã°£¿¡ ±²ÀåÈ÷ ¾ÐÃàµÈ ³»¿ëÀÌ °ø°¨À» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å² °Í °°´Ù. ÃÔ¿µÀº ÀÏ»óÀûÀÎ Àå¼Ò¿¡¼ ÁøÇàµÆ°í, ¹è¿ìµéÀº ÀÏ»óÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ» ¿¬±âÇØ °¡°øÀÌ ¾È µÈ ¸ð½ÀÀ» º¼ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¡¼ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ º¼ ¶§ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ ¿¬¾Ö»ç¸¦ ¿·¿¡¼ º¸´Â °Í °°Àº »ý»ýÇÑ ¸éÀÌ Àß ¾îÇÊµÈ °Í °°´Ù. Á¤Ã¼¼ºÀ» °ø°¨¹°·Î ±ÔÁ¤Áö¾ú°í, °Å±â¿¡ ÁýÁßÇß´Ù. ±×¸®°í ¡ºÀüÂ¦½Ã¡»´Â ½ºÅä¸®ÀÇ ÈûÀÌ °ÇÑµ¥, ÀÌ°ÍÀ» Àß ¹ÞÃÄÁØ °ÍÀÌ ¿øÅ×ÀÌÅ©* ÃÔ¿µ ¹æ½ÄÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ ÃÔ¿µ ¹æ½ÄÀ» À§ÇØ °ø°¨À» Ç¥ÇöÇÏ´Â µ¥ Áß¿äÇÏÁö ¾ÊÀº ¿ä¼Ò´Â °ú°¨È÷ ¹ö¸®°í ÃëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °Í¸¸ ¼±ÅÃÇß´Ù.
Á¾¹Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ ºÃÀ» ¶§ ³» ÀÌ¾ß±â °°´Ù°í ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ» Àß °Çµå¸° °Í °°´Ù. ´©±¸³ª Â¦»ç¶ûÀ» ÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ½ÃÁð1À» Åä´ë·Î ½ÃÁð2¸¦ ¹ßÀü½ÃÄ×°í, ½ÃÁð2¸¦ Åä´ë·Î ½ÃÁð3¸¦ ¹ßÀü½ÃÄ×´Ù. ½ÃÁð3¸¦ º¸¸é ÄíÅ°¿µ»óÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ ÄíÅ°¿µ»óÀÌ ¹Ù·Î ¹ßÀüµÈ ¸ð½À Áß ÇÏ³ª´Ù. ÀÌ·± ¸ð½ÀµéÀ» ½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ ÁÁ¾ÆÇØ ÁÖ½Å °Í °°´Ù.
|¡ãºê·£µåÆÀ ½ÉÈñÁÖ¾¾
Q. ¹è¿ìÀÇ Ä³½ºÆÃ ±âÁØÀÌ ±Ã±ÝÇÏ´Ù.
¼öÁö »ó´ëÀûÀ¸·Î ´ú ³ëÃâµÈ ¹è¿ì, ÀÌ¹ÌÁö ¼Òºñ°¡ ¸¹ÀÌ ¾È µÈ ¹è¿ì¸¦ ¼±È£ÇÑ´Ù. ¿ì¸®°¡ ¸¸µå´Â ÄÜÅÙÃ÷´Â Ä£±ÙÇÏ°í, ½±°Ô º¼ ¼ö ÀÖ´Â Æ¯Â¡ÀÌ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. TV¿Í ¿µÈ´Â ¿ì¸®¿Í´Â ´Ù¸¥ ¿ä¼Ò¸¦ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô Ã¤¿öÁØ´Ù. TVÀÇ °æ¿ì ÆÇÅ¸ÁöÀûÀÎ ¿ä¼Ò°¡, ¿µÈ´Â µ·À» ³»°í ¼ÒºñÇÏ´Â ÀÌº¥Æ®ÀûÀÎ ¿ä¼Ò°¡ ÀÖ´Ù. ±×·¡¼ Àß ¾Ë·ÁÁø ¹è¿ì°¡ ³ª¿À¸é ½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ °Å¸®°¨À» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù. ¹Ý¸é ´ú ¾Ë·ÁÁø ¹è¿ìµéÀ» ¼·¿ÜÇÏ¸é ±æ¿¡¼µµ ¿ì¿¬È÷ ¸¶ÁÖÄ¥ ¼öµµ ÀÖÁö ¾Ê°Ú³Ä. °Ç³Ê°Ç³Ê ¾Æ´Â »ç¶÷ÀÏ ¼öµµ ÀÖ°í. ÀÌ·± Ä£±ÙÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¸¸µé·Á°í ÇÑ´Ù.
»ç¶ó, Á¾¹Î °ø°í Àü ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ±¸Ã¼ÈÇØµÐ´Ù. ±×¸®°í Áö¿øÇÏ½Å ºÐ Áß Ä³¸¯ÅÍ ÀÌ¹ÌÁö¿Í Àß ¸Â´Â ¹è¿ì¸¦ ¼·¿ÜÇÑ´Ù.
Q. ± TVÀÇ ¹æ¼ÛµéÀÌ ÀÎ±â ÀÖ´Â ÀÌÀ¯´Â °ø°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ¿¹½Ã·Î ¹è¿ìÀÇ ¼Ó¸¶À½À» Àß µå·¯³» ÁÖ´Â ÀÚ¸·°ú ³»·¹ÀÌ¼ÇÀÌ ÀÖ´Ù. »ç¶÷µéÀÌ °ø°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿ä¼Ò¸¦ Àß Ä³Ä¡ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº ¹«¾ùÀÎ°¡?
»ç¶ó ÆäÀÌ½ººÏ¿¡¼ ‘»ç¶óÀÖ³×’ ÆäÀÌÁö¸¦ ¸î ³âÂ° ¿î¿µÇÏ¸é¼ °ø°¨ ¸¸È¸¦ ±×¸®°í ÀÖ°í ¿©±â¼ °ø°¨¿ä¼Ò¸¦ Ä³Ä¡ÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù. È¤Àº Ä£±¸µéÀÌ¶û ÀÌ¾ß±âÇÏ´Â Áß¿¡ ³ª¿À´Â ´ëÈ³»¿ëÀÌ ÀÛÀº °ø°¨ ¼ÒÀç·Î ¾²ÀÌ±âµµ ÇÑ´Ù. ±×¸®°í PD´Ô°úÀÇ ÀÌ¾ß±â¿¡¼µµ 20´ë°¡ °ø°¨ÇÏ´Â ³»¿ëÀÌ ¸¹ÀÌ ³ª¿À´Â °Í °°´Ù.
Á¾¹Î ÆäÀÌ½ººÏ ÆäÀÌÁö´Â ¼ÒÅëÀ» È°¼ºÈÇÏ´Âµ¥ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù. ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ½ÃÃ»ÀÚµé°ú ¼ÒÅëÇÏ¸é¼ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ ¾î¶² ºÎºÐ¿¡¼ °ø°¨ÇÏ´ÂÁö º¸°í °¨Á¤ Æ÷ÀÎÆ®¸¦ Àâ¾Æ ´ÙÀ½ ¿µ»ó¿¡ ³ì¿©³»´Â °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù.
|¡ãÀÛ°¡ ±è»ç¶ó¾¾
Q. ± TV´Â ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´ñ±Û¿¡ ´ä±ÛÀ» ´Þ¾ÆÁØ´Ù. ÀÌ°ÍÀ» º¸¸é ± TV´Â ½ÃÃ»ÀÚµé°úÀÇ ¼ÒÅëÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ´Â °Í °°´Ù. ÀÌ·¸°Ô ÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â ¹«¾ùÀÎ°¡?
Á¾¹Î ½ÃÃ»ÀÚµé°úÀÇ ¾ç¹æÇâ ¼ÒÅëÀ» ÅëÇØ¼ ¾ÆÀÌµð¾îµµ ¾ò°í Àç¹Ìµµ ÁÖ±â À§ÇØ¼´Ù. ¹ÝÀÀÀ» º¸¸ç ¾ÆÀÌµð¾î Âø¾ÈÀ» ÇÏ±âµµ, ¼öÁ¤ÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù. ±×¸®°í ½ÃÃ»ÀÚµé°úÀÇ Àç¹Ì¸¦ À§ÇØ Á¾Á¾ ´©°¡ ´õ Àç¹Õ´Â Â©·Î ´ñ±ÛÀ» ´Ù´ÂÁö ´ë°áµµ ÇÑ´Ù.
Q. ¡ºÀüÂ¦½Ã¡»ÀÇ °æ¿ì, µå¶ó¸¶ÀÇ ³»¿ë¸¸ÅÀÌ³ª BGMµµ Å« ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾ú´Ù. ½ÃÁð3ÀÇ ¸ðµç BGMÀ» Á÷Á¢ ÀÛ°îÇß´Ù°í µé¾ú´Âµ¥ Á¦ÀÛÇÏ°Ô µÈ °úÁ¤À» µé¾îº¼ ¼ö ÀÖÀ»±î. ±×¸®°í OST¹ß¸Å °èÈ¹Àº µû·Î ¾ø´Â°¡?
Á¾¹Î ±âÁ¸¿¡ ÀÖ´Â °îµéÀ» »ç¿ëÇÏ´Ù º¸´Ï, Àß Ç¥ÇöÇÏÁö ¸øÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. Á¦ÀÛÀÚÀÎ µ¿½Ã¿¡ ÆÒÀÌ¾î¼ µå¶ó¸¶¸¦ Àß Ç¥ÇöÇÏ°í ½Í¾ú´Ù. ±×·¡¼ BGM Á¦ÀÛÀ» ÁøÇàÇÏ°Ô µÆ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ µå¶ó¸¶¸¦ º» µÚ, ÀÌ¿¡ °¨Á¤ ÀÌÀÔÇÏ¿© °îÀ» ¸¸µé°Ô µÆ´Ù. ±×·¯³ª Á¦ÀÛ ±â°£ÀÌ ±æÁö ¾Ê°í, ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¸¸µé°í À¯ÅëÇÏ´Â °úÁ¤¿¡ ÀÖ¾î¼ À½¾Ç¿¡ ÁýÁßÇÏÁø ¸øÇØ OST ¹ß¸Å °èÈ¹Àº ¾ø´Ù.
|¡ãPD ±ÇÁ¾¹Î¾¾
Q. ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À» ÁØºñÇÏ°í º¸¿©ÁÖ´Â °Í °°´Ù. ¾ÆÀÌµð¾î´Â ¾îµð¿¡¼ ¿À´ÂÁö ±Ã±ÝÇÏ´Ù.
»ç¶ó ‘»ç¶óÀÖ³×’ ÆäÀÌ½ººÏ ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ »ç¶÷µéÀÌ ¾î¶² Æ÷ÀÎÆ®¿¡¼ ÁÁ¾ÆÇÏ´ÂÁö °øºÎ¸¦ ¸¹ÀÌ Çß´Ù.
Á¾¹Î ÀÏ»ó¿¡¼ ¸¹ÀÌ Ã£°í ÀÖ´Ù. µ¿·áµé°ú Ä£ÇØ¼ ´ëÈ ³»¿ë¿¡¼ ¾ÆÀÌµð¾î°¡ ¸¹ÀÌ ³ª¿Â´Ù. ÄÜÅÙÃ÷¸¦ º¸¸é Â¦»ç¶û, ¼úÀÚ¸® µîÀÌ ³ª¿Â´Ù. ¿ì¸®°¡ °Þ¾ú´ø ÀÌ¾ß±â°¡ ÁÖ·Î ³ª¿À°í, ±× ¿Ü¿¡ ÇØº¸°í ½Í¾ú´ø °ÍÀ» »ó»óÇÏ¸ç ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ ³½´Ù.
|¡ãÄÜÅÙÃ÷ µð·ºÅÍ ÀÌ¼öÁö¾¾
Q. ¡ºÀüÂ¦½Ã¡»¿¡¼´Â ¼Á¤ÀûÀÎ Ä¶¸®±×¶óÇÇ¸¦ »ç¿ëÇÏ°í, ¡ºÁÖÁ¤¹ðÀÌ¡»¿¡¼´Â ±Í¿©¿î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â µî µðÀÚÀÎÀûÀ¸·Îµµ °¢ µå¶ó¸¶¿¡ ¸Â°Ô ´Ù¾çÇÑ ½Ãµµ¸¦ ÇÏ´Â °Í °°´Ù. ÀÌ·¸°Ô µðÀÚÀÎÀÌ Åº»ýÇÏ´Â °úÁ¤¿¡ ´ëÇØ ¾Ë°í ½Í´Ù.
¹Î±Ô ¸ð¹ÙÀÏ ÄÜÅÙÃ÷ Æ¯¼º»ó ÀÚÀ¯·Î¿î ÀåÁ¡À» »ì·Á¼ ½ÅÀÔ µðÀÚÀÌ³ÊÀÇ ÅëÅë Æ¢´Â ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ Àû±ØÀûÀ¸·Î È°¿ëÇß´Ù. ¿µÈ ¡º¿þ´õ¸Ç¡»ÀÇ ¹«¾ùÀÌµç ÇØº¸ÀÚ¶õ °´±â Á¤½ÅÀ¸·Î Á¦ÀÛÇß´Ù. ÀÌ°ÍÀÌ ¸ð¹ÙÀÏ ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ ÀåÁ¡ÀÌ¶ó »ý°¢ÇÑ´Ù.
Q. ¾ÕÀ¸·Î ¹æ¿µ ¿¹Á¤ÀÎ µå¶ó¸¶°¡ ÀÖ´Â°¡.
¼öÁö ¡ºÀ½ÁÖ°¡¹«¡». Áö±Ý±îÁö ± TV¿¡¼ º¸¿©Áá´ø ÄÜÅÙÃ÷º¸´Ù´Â Á» ´õ ´Ù¾çÇÑ ¿¬·É´ëÀÇ »ç¶÷µéÀÌ º¸µµ·Ï ¸¸µç ¾ËÄÝ ·Î¸Ç½º ÄÚ¹Ìµð´Ù.
»ç¶ó 4¿ù Áß¼øÂë È¸»ç °ø°¨ µå¶ó¸¶ÀÎ ¡º»ç´çº¸´Ù ¸Õ ÀÇÁ¤ºÎº¸´Ù °¡±î¿î¡»ÀÌ ½ºÇÉ¿ÀÇÁ** ½Ã¸®Áî·Î ³ª¿Â´Ù. Çö½ÇÀûÀÌ°í ¿ô±ä ³»¿ëÀ¸·Î ±¸¼ºµÆ´Ù.
|¡ãµðÀÚÀÎÆÀ ±è¹Î±Ô¾¾
Q. ¾ÕÀ¸·Î µå¶ó¸¶ ¿Ü¿¡ ±¸»óÇÏ°í ÀÖ´Â ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ¹«¾ùÀÎ°¡?
¹Î±Ô ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÀ» ÇÏ°í ½Í´Ù. ÃâÅð±ÙÇÒ ¶§³ª ÀáÀÚ±â Àü¿¡ Àç¹Õ°Ô º¼ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ» ¸¸µé°í ½Í´Ù.
Á¾¹Î ³ë·¡°¡ ¿µ»ó¿¡ ÇÔ²²ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ³ë·¡ °ü·ÃÇÑ ÄÜÅÙÃ÷µµ ±âÈ¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼öÁö ¹¹µç µµÀüÇØº¸°í ½ÍÀº °ÍÀÌ ÀÖÀ¸¸é µµÀüÀ» ÇØº»´Ù. µå¶ó¸¶ ¿Ü¿¡µµ ¿©·¯ Æ÷¸Ë°ú Àå¸£¿¡ µµÀüÇÑ´Ù. ÁÁÀº ¾ÆÀÌµð¾î°¡ ÀÖÀ¸¸é ¹«¾ùÀÌµç ±¸¾Ö¹ÞÁö ¾Ê°í ½Ãµµ¸¦ ÇØº¸´Â ÆíÀÌ´Ù. ¾î¶² ÇÁ·ÎÁ§Æ®°¡ ÆîÃÄÁúÁö ¸¹ÀÌ ±â´ëµÈ´Ù.
Q. ÆäÀÌ½ººÏ ± TV ÆäÀÌÁö¿¡ ‘¾Æ¹«°Å³ª ¿Ã¸®Áö ¾Ê¾Æ¿ä’¶ó´Â ¸àÆ®°¡ ÀÖ´Ù. ÄÜÅÙÃ÷¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ½Å°¨ÀÎ°¡? ÀÌ ¸àÆ®°¡ ÀÇ¹ÌÇÏ´Â ¹Ù´Â ¹«¾ùÀÎ°¡?
¼öÁö ¿ì¸®°¡ ¸¸µç °ÍÀÌ ÀÌ Á¤µµ¶ó´Â ÀÇ¹Ìº¸´Ü, °í¹ÎÀ» ¸¹ÀÌ ÇÏ°í Ãæ½ÇÇÏ°Ô ³»³ù´Ù´Â ÀÇ¹Ì´Ù. ½ÃÃ»ÀÚµé°ú µ¿µîÇÑ ÀÔÀå¿¡¼ Àç¹Õ´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ º¸¿©ÁÖ´Â °ÍÀÌ °¡Àå Å« ¸ñÇ¥±â ¶§¹®¿¡ ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» ´õ ¼¼½ÉÇÏ°Ô ÀÌÇØÇÏ°í ¹è·ÁÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ·± °í¹ÎÀ» ÇÏ°í ¿Ã¸° ¸àÆ®·Î ÀÌÇØÇØÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù.
Á¾¹Î ¼±¹°ÀÌ¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù. ³Î ¸¹ÀÌ »ý°¢Çß¾î, ¼±¹°ÀÌ¾ß~
Q. È¸»çÀÇ ¸ñÇ¥´Â ¹«¾ùÀÎ°¡?
ÈñÁÖ È¸»ç ½½·Î°ÇÀÌ ‘Digital Brands And Contents Franchisers For The New Generation’ÀÌ´Ù. »õ·Î¿î ¼¼´ë¸¦ À§ÇÑ ½Å°³³äÀÇ ¸ð¹ÙÀÏ ¹æ¼Û±¹ÀÌ ¸ñÇ¥´Ù. Áö±ÝÀº À¯Æ©ºê¿Í ÆäÀÌ½ººÏ ÇÃ·§ÆûÀ» ÀÌ¿ëÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ¿ì¸®¸¸ÀÇ ÇÃ·§Æûµµ ³ª¿Ã °Å·Î »ý°¢ÇÑ´Ù. Áö±Ý Á¦ÀÛÁøµéÀÌ 20´ë¶ó ±×·±Áö 20´ëµé·ÎºÎÅÍ Å« °ø°¨À» ¾ò°í ÀÖ´Ù. ³ªÁß¿¡ Á¦ÀÛÁøÀÌ 30´ë°¡ µÇ¸é 30´ë °ø°¨ µå¶ó¸¶°¡ ¸¹ÀÌ µîÀåÇÒ °Í °°´Ù. ½ÃÃ»ÀÚµé°ú ÇÔ²² ¼ºÀåÇÏ´Â È¸»ç°¡ µÇ°í ½Í´Ù.
Q. ¸¶Áö¸·À¸·Î ¿ì¸® ½Å¹®À» ÅëÇØ ÇÏ°í ½ÍÀº ¾ê±â°¡ ÀÖ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÏ´Ù.
Á¾¹Î Àç¹ÌÀÖ°í Áñ°Å¿î ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¸¹ÀÌ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¼ÒÅëÇÏ·Á°í ¸¹ÀÌ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù. ± TV¿Í ¿ÍÀÌ³´¹Ìµð¾î¸¦ Ç×»ó ÁöÄÑºÁ ÁÖ°í »ç¶ûÇØÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù.
*¿øÅ×ÀÌÅ©: ÄÆ ¾øÀÌ Ã³À½ºÎÅÍ ³¡±îÁö ¸ØÃßÁö ¾Ê°í ÃÔ¿µÇÏ´Â ±â¹ý.
**½ºÇÉ¿ÀÇÁ: ¡º»ç´çº¸´Ù ¸Õ ÀÇÁ¤ºÎº¸´Ù °¡±î¿î¡» µå¶ó¸¶¿¡¼ ±âÁ¸ÀÇ µîÀåÀÎ¹°°ú ¼³Á¤À» ÅëÇØ »õ·Î¿î ³»¿ëÀ» ¸¸µå´Â °Í.
±Û ÀÌÇýÀÎ ±âÀÚ hyeine@yonsei.ac.kr
»çÁø ÇÏÀºÁø ±âÀÚ so_havely@yonsei.ac.kr
ÀÌÇýÀÎ ±âÀÚ, ÇÏÀºÁø ±âÀÚ hyeine@yonsei.ac.kr, so_havely@yonsei.ac.kr
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