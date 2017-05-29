Áö³ 17ÀÏ ¿ì¸®½Å¹®»ç´Â ÇÐ»ýÈ¸°ü 3Ãþ ¿¡ÄÚ¼Ò±ØÀå¿¡¼ ¿¸° ‘ÇÐ»ý Âü¿© RC±³À° Åä·ÐÈ¸’¸¦ ÁÖ°üÇØ RCÀÇ ÇöÀç¿Í ¹Ì·¡¿¡ ´ëÇØ ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾îºÃ´Ù.
ÇÐºÎ±³À°¿øÀÌ ÁÖÃÖÇÑ Åä·ÐÈ¸´Â ¡ãÆÐ³Î ¼Ò°³ ¡ãÅä·Ð ¡ãÆÐ³Î ÀÚÀ¯ ¹ß¾ð ¡ãÃ»Áß ÁúÀÇ ¼ø¼·Î ÁøÇàµÆ´Ù. Åä·ÐÀº Å©°Ô µÎ °¡Áö·Î ¡ãÁö³ 10³â°£ÀÇ RC±³À°¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡ ¡ã¾ÕÀ¸·ÎÀÇ RC±³À°¿¡ ´ëÇÑ °³¼±¹æÇâ¿¡ ´ëÇÑ ³íÁ¦·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
Áö³ 10³â°£ÀÇ RC±³À°¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡
°¡Àå ¸ÕÀú ÀÌ·ïÁø ³íÀÇ´Â ‘Áö³ RC±³À°ÀÇ 10³âÀ» µ¹¾Æº¸´Â °Í’¿¡¼ºÎÅÍ ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ÇÐ»ýµéÀº Å©°Ô ±àÁ¤ÀûÀÎ Æò°¡¿Í ºÎÁ¤ÀûÀÎ Æò°¡¸¦ ³»³õÀ¸¸ç ³íÀÇ¸¦ ÀÌ¾î³ª°¬´Ù. ±àÁ¤ÀûÀÎ ¸é¿¡¼´Â ¸ÕÀú RCÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ¡ã½ÅÀÔ»ýµéÀÇ ´ëÇÐ »ýÈ° ÀûÀÀ°ú ¡ãÇÐ¾÷ÀûÀÎ ¼ºÃë¿¡ µµ¿òÀ» ÁØ´Ù´Â ÀÇ°ßÀÌ ¸¹¾Ò´Ù. RCÇÐ»ý ÀüÀÎ±â(»ý¸í°úÇÐ±â¼úÇÐºÎ·17)¾¾´Â “RCÇÐ»ýµé°ú RA °£ÀÇ ¼ÒÅëÀ» ÅëÇØ RCÇÐ»ýµéÀÌ ¡ã±â¼÷»ç ¡ãÀåÇÐ±Ý ¡ãºÀ»çÈ°µ¿ Á¦µµ¿¡ ´ëÇØ Àß ¾Ë ¼ö ÀÖ¾î ´ëÇÐ»ýÈ°¿¡ ÀûÀÀÇÏ´Âµ¥ µµ¿òÀÌ µÇ´Â °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ RA °øÇö¿ì(°ú±â¹°¸®·16)¾¾µµ “RA»Ó ¾Æ´Ï¶ó, ÇÏ¿ì½º ¸¶½ºÅÍ±³¼ö¿Í ÄÝ·ÎÅ°¾Æ ¼ö¾÷ÀÇ Àü°ø±³¼ö´Ôµéµµ ½ÅÀÔ»ýµé¿¡°Ô Å« µµ¿òÀ» ÁØ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “‘¸àÅä-¸àÆ¼’ÀÇ °ü°è¸¦ ¸ÎÀ¸¸ç ½ÅÀÔ»ýµéÀÇ ´ëÇÐ»ýÈ°ÀÇ ÀûÀÀµµ¿Í ¸¸Á·µµ¸¦ ³ôÀÌ´Â È¿°ú°¡ ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ RC±³À°ÀÌ ½ÅÀÔ»ýµéÀÇ ÇÐ¾÷ ´É·Â Çâ»ó¿¡µµ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£´Ù´Â ÀÇ°ßÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ÄÝ·ÎÅ°¾Æ ÇÐ½ÀÁ¶±³ ±èÂù±Ô(ÀÎ¿¹Ã¶ÇÐ·16)¾¾´Â “RCÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ ÇÐ¾÷À» ´ã´çÇÏ´Â ÄÝ·ÎÅ°¾Æ ¼ö¾÷À» ÅëÇØ ½ÅÀÔ»ýµéÀº Àü°ø ±³¼ö¿Í ¹Ì¸® ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Àü°øºÐ¾ßÀÇ ¿¹ºñ Å½±¸ ¿ª½Ã °¡´ÉÇÏ´Ù”¸ç “Àü°ø ÇÐ½À¹ýµµ ÄÝ·ÎÅ°¾Æ¸¦ ÅëÇØ ÀÏÁ¤ ºÎºÐ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ¾î ½ÅÀÔ»ýµéÀÇ ÇÐ¾÷ ´É·Â ÁõÁø¿¡ µµ¿òÀÌ µÉ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí ºÎÁ¤Àû ÀÔÀåÀ» º¸ÀÎ ÆÐ³Îµéµµ ÀÖ¾ú´Ù. ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¸é¿¡¼´Â ¡ãRCÈ°µ¿ÀÇ °Á¦¼º ¡ã½ÅÀÔ»ýµéÀÇ Âü¿©¸¦ ÀÌ²ø¾î³»±â Èûµç È¯°æ ¡ã½ÅÀÔ»ýµéÀÇ ÇÏ¿ì½º ¹× ºÐ¹Ý ¼Ò¼Ó°¨ ºÎÁ·¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ßÀÌ ´Ù¼ö¿´´Ù.
ÀÌ Áß °¡Àå ¸¹Àº ³íÀÇ°¡ ÀÌ·ïÁø ºÎºÐÀº RCÈ°µ¿ÀÇ °Á¦¼ºÀÌ¾ú´Ù. RCÇÐ»ý ±è¼Çö(ÀÚ¿¬°úÇÐºÎ·17)¾¾´Â “±¸Á¶ÀûÀ¸·Î RCÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ²ô´Â °ÍÀº ´ëºÎºÐ RAÀÌ¸ç, ÀÌ°ÍÀ» °³¼±ÇÏ±â À§ÇØ¼´Â RA°¡ ¾Æ´Ñ RC Âü¿© ÇÐ»ýÀÌ ÁÖÃ¼ÀûÀ¸·Î ÇÁ·Î±×·¥À» ±âÈ¹ÇÏ°í ÁøÇàÇÏ´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”¸ç RCÇÐ»ýµéÀÇ ÀÚÀ²¼ºÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ¿ª¼³Çß´Ù. ±èÂù±Ô¾¾µµ ÀÌ·¯ÇÑ ÀÇ°ß¿¡ µ¿Á¶ÇÏ¸ç “1ÇÐ³â 1ÇÐ±â¶ó´Â Æ¯¼º»ó ¸¹Àº 1ÇÐ³â ÇÐ»ýµé¿¡°Ô Âü¿©¸¦ ÀÌ²ø¾î³¾ ¼ö ¾ø´Ù´Â ÇÑ°è°¡ ¸íÈ®ÇÏ´Ù”¸ç “ÇØ´ç ±â°£¿¡ ¸ô·ÁÀÖ´Â ¿©·¯ RCÇÁ·Î±×·¥µéÀ» 2ÇÐ±â·Î ÀÌÀüÇÑ´Ù¸é, ´õ È¿À²ÀûÀÏ °Í”ÀÌ¶ó°í ¹®Á¦ÇØ°áÀÇ ¹æ¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ½ÅÀÔ»ýµéÀÇ ÇÏ¿ì½º ¹× ºÐ¹Ý¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò¼Ó°¨ ºÎÁ·µµ RC±³À°ÀÌ °³¼±ÇØ¾ß ÇÒ Á¡À¸·Î ²ÅÇû´Ù. °ø¾¾´Â “1ÇÐ³â RCÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ²ø¾î¿À¸ç, ÇÐ»ýµéÀÌ ÇÐ°ú³ª µ¿¾Æ¸®¿¡ ºñÇØ, ÀÚ½ÅÀÌ ¼ÓÇØÀÖ´Â ÇÏ¿ì½º, ºÐ¹Ý¿¡ ´ëÇØ ´À³¢´Â ¼Ò¼Ó°¨ÀÌ ÈÎ¾À ºÎÁ·ÇÏ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë°Ô µÆ´Ù”¸ç “RC°È¸¦ À§ÇØ ÇÏ¿ì½º Æ¯¼ºÈ µîÀ» ÅëÇØ ÀÌ Á¡À» ¹Ýµå½Ã º¸¿ÏÇØ¾Æ ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¾ÕÀ¸·ÎÀÇ RC±³À°¿¡ ´ëÇÑ °³¼±¹æÇâ
ÀÌ¾î¼ ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ RC±³À°¿¡ ´ëÇÑ °³¼±¹æÇâ¿¡ ´ëÇÑ Åä·ÐÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ÇØ´ç ³íÁ¦¿¡ ´ëÇØ¼ ÆÐ³ÎµéÀº ¡ãRCÇÐ»ýµéÀÇ ÀÚ±âÁÖµµÀû È°µ¿ °È ¡ã±â¼÷»ç °øµ¿»ýÈ°ÇÐ½ÀÀÇ °È ¡ãRAÀÎ¿ø ¼ö Áõ´ë µî ±¸Ã¼ÀûÀÎ °³¼±¹æÇâ¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇß´Ù.
¸ÕÀú RCÇÐ»ý ´ëÇ¥ÀÚµéÀº, RCÇÐ»ýµé¿¡ °¡ÇØÁö´Â °Á¦¼ºÀÇ Ãà¼Ò¿Í ÀÚ±âÁÖµµÀû È°µ¿ °ÈÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀ» Á¦±âÇß´Ù. È«¾¾´Â “RA¸»°íµµ RCÇÐ»ýµéÀÇ Âü¿©°¡ ÁÖ°¡ µÇ´Â È°µ¿ÀÌ ¸¹¾ÆÁú ÇÊ¿ä¼ºÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ¸¦ À§ÇØ¼´Â ÇÐ±³º»ºÎ°¡ ¿¹»êÀ» Áö¿øÇÏ´Â µîÀÇ ÇùÁ¶°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ¾î È«¾¾´Â “ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÇÐ°úÂ÷¿øÀÇ ÇÁ·Î±×·¥°ú ÇÏ¿ì½ºº°·Î Ä£ÇØÁú ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸¸¦ ¸¶·ÃÇÒ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ºÐ¹Ý ¸ðÀÓÀÇ °Á¦¼º°ú ºóµµ¼ö¸¦ ¿ÏÈÇÏ´Â µîÀÇ Á¶À²ÀÌ ÇÊ¿äÇÒ °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÚ±âÁÖµµÀû È°µ¿ °È¿¡ ´ëÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ½ÃÇà ¹æ¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÏ±âµµ Çß´Ù. ±èÂù±Ô¾¾´Â “°³° Àü¿¡ ÀçÇÐ»ýµéÀÌ³ª ½ÅÀÔ»ýµéÀÌ ÁÖÃ¼ÀûÀ¸·Î RCÈ°µ¿ÀÇ °³¼³À» ¿äÃ»ÇØ ½É»ç¸¦ °ÅÃÄ ¼ö¾÷À» Æí¼ºÇÏ°í ½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¸é ÁÁÀ» °Í °°´Ù”¸ç “ÀÌ·¸°Ô µÈ´Ù¸é ÁÖÃ¼ÀûÀÎ È°µ¿ ºÎÁ· ¹®Á¦¿Í ´õºÒ¾î °Á¦¼º ¹®Á¦µµ ¾î´À Á¤µµ ÇØ°áµÉ ¼ö ÀÖÀ» °Í °°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±â¼÷»ç °øµ¿»ýÈ°ÇÐ½ÀÀÇ °È¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±âµµ ÀÌ¾îÁ³´Ù. °ø¾¾´Â “¹°¸®ÀûÀÎ ÇÏ¿ì½º ÅëÇÕÀº °¡±î¿î ½ÃÀÏ ³»¿¡ ÇØ°áÇÏ±â ºÒ°¡´ÉÇÒ °Í °°´Ù”¸ç “±×¿¡ ´ëÇÑ ´ë¾ÈÀ¸·Î ¿©·¯ RCÇà»ç¸¦ °¢ ÇÏ¿ì½º°¡ ÇÔ²² ÁøÇàÇÏ´Â µîÀÇ ÅëÇÕÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø´Ù¸é ÁÁÀ» °Í °°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÃÑ»ç»ýÈ¸ ¶ÇÇÑ RCÇÁ·Î±×·¥ÀÇ °È¸¦ À§ÇÑ »õ·Î¿î ´ë¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÏ±âµµ Çß´Ù. ºÎÃÑ»ç»ýÈ¸Àå Á¶ÁØ¹ü(Á¤°æ°æÁ¦·14)¾¾´Â “2ÇÐ³âºÎÅÍ ±â¼÷»ç¼±Á¤¿¡¼´Â »óÁ¡°ú ¹úÁ¡ÀÌ ÀÔ»çÁ¶°ÇÀ¸·Î Á¸ÀçÇÏ³ª ¹úÁ¡ »ó¼â È°µ¿ÀÌ ÀûÀº »óÈ²”ÀÌ¶ó¸ç “ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¹æ¾ÈÀ¸·Î RCÈ°µ¿¿¡ ¿ì¼öÇÏ°Ô Âü¿©ÇÏ°Å³ª ¶Ù¾î³ ¼º°ú¸¦ º¸ÀÎ ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ´ã´çRA°¡ ¸¶½ºÅÍ±³¼ö¿¡°Ô °ÇÀÇÇØ »óÁ¡À» ºÎ¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ´Â ¿ì¼öÇÑ °á°ú·Î RCÈ°µ¿À» ÀÌ¼öÇÑ ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ÃßÈÄ ±â¼÷»ç ÀÔ»ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÁ¡À» ÁÜÀ¸·Î½á RCÇÁ·Î±×·¥¿¡ ´ëÇÑ Âü¿©À²À» ³ôÀÎ´Ù´Â ¹æ¾ÈÀÌ´Ù.
ÀÌÈÄ¿¡´Â RAÀÎ¿ø ¼ö Áõ´ë¿¡ ´ëÇÑ ³íÀÇ°¡ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ±Ç¾¾´Â “RAÀÇ ÀÎ¿øÀ» ´Ã¸°´Ù¸é RCÇÐ»ý¿¡°Ô ´õ »ý»êÀûÀÎ RCÁ¦µµ°¡ µÉ °Í °°´Ù”¸ç “ÇöÀç RA 1¸í´ç ´ã´çÇÏ´Â RC´Â 20¸í ³²ÁþÀ¸·Î, RA°¡ ´ã´ç RC ÀüÃ¼¸¦ ¸ðµÎ ½Å°æ ¾²±â ¾î·Á¿î ¹®Á¦°¡ »ý±â´Â °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¹ø Åä·ÐÀº ÇÐ»ýµéÀÌ ÀÌ¹ø RC±³À° Åä·ÐÈ¸´Â ÃÖÃÊ·Î ÇÐ»ýµé¸¸ÀÇ ÀÚÃ¼ÀûÀÎ Åä·ÐÈ¸¿´´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÀÇÀÇ°¡ Å©´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ ÀÌ¹ø Åä·ÐÈ¸¿Í °°ÀÌ RC¿¡ °üÇØ ÇÐ»ý»çÈ¸ ³»ºÎÀÇ È°¹ßÇÑ ³íÀÇ°¡ ÀÌ·ç¾îÁö´Â °Í°ú µ¿½Ã¿¡ ÇÐ»ý»çÈ¸¿Í ÇÐ±³ º»ºÎÀÇ ³íÀÇ°¡ È°¹ßÇÏ°Ô ÀÌ·ç¾îÁ® ½ÇÁúÀûÀÎ Á¤Ã¥Àû º¯È°¡ ÁøÇàµÇ±â¸¦ ¹Ù¶óº»´Ù.
¾ç¼ºÀÍ ±âÀÚ
syi04039@yonsei.ac.kr
ÀåÈ£Áø ±âÀÚ
hobodo@yonsei.ac.kr
ÀÚ·á»çÁø<RC±³À°¼¾ÅÍ Á¦°ø>
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