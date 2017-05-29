¾Æ½Ã¾Æ ÃÖÃÊ·Î µµÀÔµÈ ¿øÁÖÄ·ÀÇ Residential College(¾Æ·¡ RC) ±³À° Á¦µµ°¡ 10ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Ò´Ù. RC´Â Áö³ 2007³âºÎÅÍ ½ÃÇàµÆÀ¸¸ç, ¿øÁÖÄ·¿¡¼ ÁÁÀº ¼º°ú¸¦ º¸ÀÌÀÚ 2011³âºÎÅÍ ±¹Á¦Ä·¿¡¼µµ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Ù. RC¶õ ¿µ±¹ÀÇ ¿Á½ºÆÛµå´ë ¹× ÄÉÀÓºê¸®Áö´ë¿¡¼ ±â¿øÇÑ °ÍÀ¸·Î, Ä·ÆÛ½º ³» ±â¼÷»ç »ýÈ°À» ÇÏ¸é¼ ÇÐ½À°ú »ýÈ°ÀÌ µ¿½Ã¿¡ ÀÌ·ïÁö´Â »ýÈ° ¹ÐÂøÇü ´ëÇÐ ÇüÅÂ¸¦ ¸»ÇÑ´Ù. <°ü·Ã±â»ç 1551È£ 3¸é ‘¿øÁÖÄ·, ÇØ¿Ü¸í¹®´ë RC¸¦ ¸¸³ª´Ù’> ¿ì¸®½Å¹®»ç´Â ¿øÁÖÄ·ÀÇ RC µµÀÔ 10ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Æ, RC ¿î¿µ ÇöÈ²À» µ¹¾Æº¸°í ¾ÕÀ¸·Î RC°¡ ³ª¾Æ°¥ ¹æÇâÀ» Â¤¾îºÃ´Ù.
RC¶õ ¹«¾ùÀÎ°¡
RC´Â ÇÐºÎ»ýµé¿¡°Ô ´ëÇÐ±³ ³» ÀÛÀº °øµ¿Ã¼ È¯°æÀ» ¸¶·ÃÇØÁà ¿¬±¸Áß½É´ëÇÐÀÇ ¹æ´ëÇÑ ÀÚ¿øÀ» È°¿ëÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡, ÀÛÀº ´ëÇÐÀÇ ÀåÁ¡ÀÎ ÇÐ»ý°ú ±³¼ö, ±×¸®°í ÇÐ»ý »óÈ£ °£ÀÇ À¯´ë°ü°è¸¦ ¸Î¾îÁÖ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù. ÇöÀç ¿øÁÖÄ·¿¡¼ RC´Â ¡ã¼º°øÀûÀÎ ´ëÇÐ »ýÈ° ÀûÀÀ ¡ãÀÚ±â Á¤Ã¼¼º È®¸³ ¹× ÀÚ±à½É Çâ»ó ¡ã¼¶±èÀÇ ¸®´õ½Ê°ú °øµ¿Ã¼Àû ¼Ò¾ç±³À°À» ÅëÇÑ ÀÚ±â ÁÖµµ Ã¢ÀÇ¼º ÇÔ¾çÀ» ¸ñÇ¥·Î ½ÃÇàµÇ°í ÀÖ´Ù. ÁÖ¿ä È°µ¿À¸·Î´Â ¡ãResidential Colloquia(¾Æ·¡ ÄÝ·ÎÅ°¾Æ) ¹× ¸®´õ½Ê °³¹ß·½Ç½À ¡ã¸¶½ºÅÍ ±³¼ö ¸àÅä¸µ ¡ãResidential Advisor(¾Æ·¡ RA) ¸àÅä¸µ ¹× ºÐ¹Ý È°µ¿ ¡ã¹®ÈÃ¼À°È°µ¿ µîÀÌ ÀÖ´Ù. ÄÝ·ÎÅ°¾Æ´Â ÇöÀåÇü·Âü¿©Çü ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼ö¾÷À¸·Î ±³¼ö¿ÍÀÇ ¸é´ã µîÀ» ÅëÇØ 1ÇÐ³â ÇÐ»ýµéÀÇ Àü°ø °ü·Ã Áø·Î¸¦ ÁöµµÇÏ´Â ±³À°°úÁ¤ÀÌ´Ù. ¸®´õ½Ê °³¹ß°ú ½Ç½ÀÀº °¢°¢ 1ÇÐ³â 1ÇÐ±â¿Í 2ÇÐ±â¿¡ °³¼³µÇ´Â ¼ö¾÷À¸·Î, ÇÏ¿ì½º ¸¶½ºÅÍ±³¼öÀÇ Áöµµ¸¦ ¹Þ¾Æ ´Ù¾çÇÑ °øµ¿Ã¼ È°µ¿À» ÁøÇàÇÑ´Ù. RA ¸àÅä¸µ ¹× ºÐ¹Ý È°µ¿Àº ÇÐ¾÷¼ºÀûÀÌ ¿ì¼öÇÏ°í ¸ð¹üÀûÀÎ ÀçÇÐ»ý 1¸íÀÌ ¾à 18¸íÀÇ ½ÅÀÔ»ýÀ» ¹èÁ¤¹Þ¾Æ ÁøÇàµÈ´Ù. RA´Â »ýÈ°°ü¿¡¼ ½ÅÀÔ»ýµé¿¡°Ô °øµ¿Ã¼ »ýÈ°Áöµµ¸¦ ÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡ ºÐ¹Ý ÇÐ»ýµéÀÇ »óÈ²À» ÆÄ¾ÇÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù.
RC ½ÃÇà ÀÌÈÄ, ¿øÁÖÄ·Àº ¡ã1ÇÐ³â ÇÐ»ý ÇÐ¾÷¼ºÃëµµ Áõ°¡ ¡ãÃ¼À°È°µ¿À» ÅëÇÑ Ã¼·Â°ú ÆÀ¿öÅ© ÁõÁø ¡ã¹®ÈÈ°µ¿À» ÅëÇÑ ¹®ÈÀû °¨¼ö¼º Áõ°¡ µîÀÇ ¼º°ú¸¦ ¾ò°í ÀÖ´Ù. ÇÐºÎ±³À°¿ø¿¡¼ ¹ßÇàÇÑ ‘RC 3.0 ±³À° ºñÀü’¿¡ µû¸£¸é RC µµÀÔ ÀüÀÎ 1997³âºÎÅÍ 2007³â±îÁö¿Í RC µµÀÔ ÈÄ 2016³â±îÁöÀÇ RC µµÀÔ ÀüÈÄ 10³â°£ 1ÇÐ³â ÇÐ»ý ÇÐ¾÷ ¼ºÃëµµ¸¦ ºñ±³ÇÑ °á°ú, 1ÇÐ±â Æò±ÕÇÐÁ¡Àº 2.85¿¡¼ 3.19·Î, 2ÇÐ±â´Â 2.91¿¡¼ 3.20À¸·Î °¢°¢ ³ô¾ÆÁ³´Ù. ¹®ÈÃ¼À°È°µ¿À» ÅëÇØ ¾òÀº ÇÐ»ýµéÀÇ Ã¼·Â ¹× ÆÀ¿öÅ© ÁõÁø°ú ¹®ÈÀû °¨¼ö¼º Áõ´ëµµ ÀÏ¹Ý ¼ö¾÷¿¡¼´Â ¾ò±â Èûµç RCÀÇ ¼º°ú´Ù. ±èÇý¸²(°ú±â¹°¸®·16)¾¾´Â “Æò¼Ò ¼ö°ÇÏ°í ½Í´ø ÇÊ¶óÅ×½º¿Í ´í½º ¼ö¾÷À» µéÀ¸¸ç ½ºÆ®·¹½º ÇØ¼Ò»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÚ¾Æ½ÇÇöÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ÁÁ¾Ò´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¿øÁÖÄ·ÀÇ ´ëÇÐ °æÀï·Â »ó½Â¿¡µµ RCÀÇ ´öÀÌ ÄÇ´Ù. ÇÐºÎ±³À°¿ø RC±³À°¼¾ÅÍ ¹®º´Ã¤ ºÎÀåÀº “´ëÇÐ »ýÈ°ÀÇ Ã¹¹ßÀ» ³»µó´Â ½ÅÀÔ»ý¿¡°Ô ÇÐ±³°¡ Ã¥ÀÓ°¨À» °®°í Àü¿ø ±â¼÷»ç¿¡ ÀÔ»çÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØÁÖ°í, ±³¼ö¿Í ¼±¹è°¡ ¹ÐÂøÇØ »ýÈ°°ú ÇÐ½ÀÁöµµ¸¦ ÇØÁØ´Ù´Â °ÍÀÌ ´ëÇÐÀÔ½Ã¿¡¼ Å« È£ÀÀÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
RC±³À°, ¾îµð±îÁö ¿Ô³ª
RC±³À°Àº ÀÌ·¸µí ¸¹Àº ºÎºÐ¿¡¼ ¶Ñ·ÇÇÑ ¼º°ú¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖÀ¸³ª, ¡ãÀÏ¹æÀûÀÎ ±³À° ¹æÄ§ ¡ãºÒ¸íÈ®ÇÑ RCÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¼ö ±âÁØ ¡ãÄÝ·ÎÅ°¾Æ¿¡ ´ëÇÑ ¾ù°¥¸° ¹æÇâ¼ºÀÌ¶ó´Â ¹®Á¦°¡ ´ëµÎµÇ°í ÀÖ´Ù.
¿ì¸®´ëÇÐ±³ 1ÇÐ³â RCÇÐ»ýµéÀº ÇöÀç ¡ã¹®ÈÃ¼À°È°µ¿ ¡ã»çÈ¸±â¿©È°µ¿ ¡ãÄÝ·ÎÅ°¾Æ ¡ãÆ¯° Âü¼® ¡ãÇÏ¿ì½º Çà»ç¿Í °°Àº RCÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ¼öÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ·¯ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥µéÀº ÇÐ±³¿Í ±³¼ö ÃøÀÇ ÀÏ¹æÀû ÁÖµµ·Î ¸¸µé¾îÁ® ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÇ°ß°ú ÀÚ±âÁÖµµ¼ºÀÌ ¹Ý¿µµÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ¹®Á¦Á¡ÀÌ ÁöÀûµÆ´Ù. RCÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ¼öÇß´ø ¹Ú´ÙÀÎ(ÀÛ¾÷Ä¡·á·16)¾¾´Â “´ëºÎºÐÀÇ RCÇÁ·Î±×·¥ÀÌ °Á¦ÀûÀÌ°Å³ª ÀÏ¹æÀûÀÎ ±³À°È°µ¿µé·Î ÀÌ·ïÁ® Å« ÀÇ¹Ì¸¦ ´ãÁö ¸øÇÏ´Â °Í °°´Ù”¸ç “°Á¦ÀûÀ¸·Î ½ÃÇàµÆ´ø ±âÁ¸ ÇÁ·Î±×·¥µé°ú ´Ù¸£°Ô ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÚÀ²¼ºÀ» º¸ÀåÇØÁÖ´Â °ÍÀÌ RCÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÃëÁö¿¡ ÀûÇÕÇÏÁö ¾ÊÀ»±î »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ¹® ºÎÀåÀº “RCÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ±³°ú¸ñÀ¸·Î ¿î¿µµÇ¸é¼ °Á¦¼ºÀÌ ºÎ¿©µÇ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¸¦ ¹Ù²ÙÁö ¾Ê´Â ÇÑ ¾î·Á¿î Á¡ÀÌ Á¸ÀçÇÏ´Â °ÍÀÌ »ç½Ç”ÀÌ¶ó¸ç “RCÀÚÄ¡È°µ¿À» È°¼ºÈÇÒ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó RA°³ÀÔÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ´Â °¡ÀÌµå¶óÀÎÀ» Á¦½ÃÇØ ±âÁ¸ ÃëÁö¿¡ ¸Â´Â ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î °³¼±ÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó¸é¼ ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ RCÇÁ·Î±×·¥¿¡ ´ëÇÑ °³¼± ÀÇÁö¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí RCÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¼ö ±âÁØÀÌ ¸íÈ®ÇÏ°Ô Á¤ÇØÁ® ÀÖÁö ¾Ê¾Æ ¸¹Àº ÇÐ»ýÀÌ È¥¶õÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ½Â¿ì(¿ª»ç¹®È·16)¾¾´Â “RCÃ¼À° °ú¸ñÀÇ Ãâ°á ±âÁØÀÌ Á¤ÇØÁ® ÀÖÁö ¾Ê¾Æ Ãâ¼®Ã¼Å©¸¦ ´ã´çÇÏ´Â Á¶±³³ª °»çµµ ÇÐ»ýµéÀÇ Ãâ°á ¹®ÀÇ¿¡ Á¦´ë·Î ´äº¯ÇØÁÖÁö ¸øÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ±èÀçÅ¹(»çÈ¸°úÇÐºÎ·17)¾¾´Â “°¢ ÇÐ»ç¸¶´Ù ºÀ»ç ÀÎÁ¤ ±âÁØÀÌ ´Þ¶ó ¾î´À ÇÐ»ç´Â ¾ö°ÝÇÏ°Ô Æò°¡ÇÏ´Â ¹Ý¸é, ´Ù¸¥ ÇÐ»ç´Â °ü´ëÇÏ°Ô Æò°¡ÇÏ´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Â °Í °°´Ù”°í ºÒ¸¸À» Ç¥Çß´Ù. ±×·¯³ª ¹® ºÎÀåÀº “¸íÈ®ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ ±âÁØÀÌ ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¿¡ ´ëÇØ °ø°¨ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”¸ç “ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Â RA³ª °»ç°¡ ±âÁØ ÀÚÃ¼¸¦ ¸íÈ®È÷ ¾ËÁö ¾Ê¾Æ ¹ß»ýÇÑ ÀÏÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ´äÇß´Ù.
¶ÇÇÑ RCÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÁÖ¿ä È°µ¿ÀÌ¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÄÝ·ÎÅ°¾ÆÀÇ ÃëÁö¿¡ ´ëÇØ ÇÐ»ý°ú ±³¼ö, ¼¾ÅÍ ÃøÀÇ ÀÌÇØ°¡ ¸ðµÎ ´Þ¶ó ÇÐ»ýµéÀÇ ¼ö¾÷ ¸¸Á·µµ°¡ Å©°Ô ´Þ¶óÁö´Â °á°ú¸¦ ³º±âµµ Çß´Ù. <°ü·Ã±â»ç 1778È£ 5¸é ‘RCÄÝ·ÎÅ°¾Æ, ¼ö¾÷ ÃëÁö ÀÌÇØ¸¦ À§ÇÑ ±³¼ö¿Í ÇÐ»ýÀÇ ³ë·Â ¿ä±¸µÅ’> Àü°øÀ» ½ÉÈÇÏ°í Å½±¸ÇÏ´Â ±âÁ¸ÀÇ Àü°ø¼ö¾÷°ú °°Àº °úÁ¤ÀÎÁö, Àü°ø±³¼ö¿ÍÀÇ Ä£È·ÂÀ» ½×±â À§ÇÑ °úÁ¤ÀÎÁö¿¡ ´ëÇÑ ÇÐ³» ±¸¼º¿øÀÇ ÀÌÇØ°¡ ¾ù°¥¸®°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ ¹® ºÎÀåÀº “ÄÝ·ÎÅ°¾ÆÀÇ 1Â÷ÀûÀÎ ¼ö¾÷ÃëÁö´Â ÀüÀÓ±³¼ö¿Í ÇÐºÎ»ýµé °£ÀÇ À¯´ë°¨À» Å°¿ì±â À§ÇÔ”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ÇÐºÎ±³À°¿ø RC±³À°¼¾ÅÍÀå ½ÅÅÃ¼ö ±³¼ö(Á¤°æ´ë·µ¥ÀÌÅÍ¸¶ÀÌ´×)´Â “ÄÝ·ÎÅ°¾Æ Á¶±³¸¦ ÅëÇØ ¼ö¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÃëÁö¸¦ ÇÐ»ýµé¿¡°Ô Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Îµµ ±³¼ö´Ôµé°ú ÇùÀÇÇÏ´Â ÀÚ¸®¸¦ ¸¶·ÃÇØ ÀÌ·¯ÇÑ ÃëÁö¸¦ È«º¸ÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Çõ½ÅÀ» À§ÇÑ ‘RC 3.0 ±³À°’
ÁÖ¿ä °úÁ¦´Â?
¿øÁÖÄ·Àº 2017³âºÎÅÍ ±âº»ÀÇ RC±³À° ÇÁ·Î±×·¥À» ´õ¿í ¹ßÀü½ÃÅ² ‘RC 3.0 ±³À°’À» °èÈ¹ÇÏ°í ÇöÀç ÀÏºÎ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 4¿ù 30ÀÏ, ¿øÁÖÄ·Àº ±³À°ºÎ ´ëÇÐ¿ª·®°ÈÁö¿ø(¾Æ·¡ ACE+) »ç¾÷¿¡ ¼±Á¤µÅ ÇâÈÄ 4³â°£ ÃÑ 80¾ï ¿øÀÇ Áö¿øÀ» ¹Þ°Ô µÆ´Ù. <°ü·Ã±â»ç 1792È£ 5¸é ‘¿øÁÖÄ· ACE+ »ç¾÷ ¼±Á¤µÅ’> ÀÌ·Î ÀÎÇØ ‘RC ½Ã½ºÅÛ Çõ½ÅÀ» ÅëÇÑ ÇÐºÎ±³À° ¿ª·® °È»ç¾÷’À» ÃßÁøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿©°ÇÀÌ ¸¶·ÃµÈ »óÅÂÀÌ´Ù. Áö³ 2007³âºÎÅÍ 2011³â±îÁö µµÀÔ·Á¤Ã¥ ´Ü°èÀÎ ‘RC 1.0 ±³À°’ÀÌ ½ÃÇàµÆ°í, 2011³âºÎÅÍ 2016³â±îÁö ¼ºÀå·¹ßÀü ´Ü°èÀÎ ‘RC 2.0 ±³À°’ÀÌ ½ÃÇàµÆ´Ù. ¿ÃÇØºÎÅÍ ½ÃÇàµÇ´Â ‘RC 3.0 ±³À°’Àº RC±³À°ÀÇ Çõ½Å·µµ¾à ´Ü°èÀÌ¸ç ¡ãÀÚÀ²Çü RCÇÁ·Î±×·¥ È®´ë ¡ãÆò»ý »çÁ¦µ¿ÇàÀ» À§ÇÑ ¸àÅä¸µ ±¸Çö ¡ãRC ±â¹Ý SLI(Study-Life Integration, ¾Æ·¡ SLI) ±³À° ÇÃ·§Æû ±¸Ãà ¹× È®»êÀ» ÁÖ¿ä ÃßÁøÀü·«À¸·Î »ï´Â´Ù.
ÇÐ±³º»ºÎ´Â ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÚÀ²Çü RCÇÁ·Î±×·¥ È®´ë¸¦ À§ÇØ ‘ÀÚ±âÁÖµµ Àç´É±âºÎ È°µ¿(Ã¢ÀÇÈ°µ¿)’À» Àû±Ø ±ÇÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÚ±âÁÖµµ Àç´É±âºÎ È°µ¿Àº ¹®ÈÃ¼À°È°µ¿°ú »çÈ¸±â¿©È°µ¿À» ÅëÇÕÇÑ °ÍÀ¸·Î ÇÐ»ýµéÀÌ º¸À¯ÇÑ Àç´ÉÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ±â¿© ´ë»ó ¹× ¹æ¹ýÀ» ÀÚÀ²ÀûÀ¸·Î ±âÈ¹ÇÏ°í ¼öÇàÇÏ´Â È°µ¿À» ¸»ÇÑ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ÇÐ»ýµéÀº Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ ¹®Á¦¸¦ ±â¹ßÇÑ ¾ÆÀÌµð¾î·Î ÇØ°áÇØº¸°Å³ª ÀÚ½ÅÀÇ ¿¹¼úÀû Àç´ÉÀ» »ì·Á °ø¿¬À» ÇÏ´Â µî ´Ù¾çÇÑ ÀÚ±âÁÖµµ Àç´É±âºÎ È°µ¿À» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÚ±âÁÖµµ Àç´É±âºÎ È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÌ¿øÁØ(µðÀÚÀÎÇÐºÎ·17)¾¾´Â “ÀÌ¹ø¿¡ ÀÚ±âÁÖµµ Àç´É±âºÎ È°µ¿À» ¼±ÅÃÇØ Æò¼Ò °ü½É ÀÖ¾ú´ø ±×¸²À» ±×¸®´Â È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ³ª¸¸ÀÇ °³¼º°ú ¿¹¼ú¼ºÀ» Å°¿ï ¼ö ÀÖ¾î ¸¸Á·ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ½Å ±³¼ö´Â “ÇÐ±³¿¡¼ RCÇÁ·Î±×·¥À» ±³°ú °úÁ¤À¸·Î ¸¸µé¾î ÇÐ»ýµéÀÇ Âü¿©¸¦ ÀÇ¹«ÈÇÏ´Ï °Á¦¼ºÀÌ Å©´Ù´Â ºÒ¸¸ÀÌ Ç×»ó Á¦±âµÅ¿Ô´Ù”¸ç “ÀÌ¿¡ °Á¦¼ºÀ» ¿ÏÈÇÏ°í ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ÀÚÀ²¼ºÀ» ºÎ¿©ÇØ RCÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÁøÇàµÇµµ·Ï ¿ÃÇØºÎÅÍ ÀÚ±âÁÖµµ Àç´É±âºÎ È°µ¿À» ½Ã¹üÀûÀ¸·Î µµÀÔÇØ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ½Å ±³¼ö´Â “RCÇÐ»ýµéÀÇ ÀÚ±âÁÖµµ Àç´É±âºÎ È°µ¿À» µµ¿ÍÁÙ ¼ö ÀÖ´Â RAµéÀÇ ±³À°À» °ÈÇß°í, Áö¼ÓÀûÀ¸·Î PT ¹ßÇ¥È¸ ¹× Àü½ÃÈ¸¸¦¿¾î Àç´É±âºÎ È°µ¿À» È«º¸ÇÒ °èÈ¹”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ¹® ºÎÀåÀº “¾ÕÀ¸·Î ÇÐ±³°¡ ¸¸ µé¾î³õÀº °Á¦ÀûÀÎ RCÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ¾Æ´Ñ ÇÐ»ýµé Áß½ÉÀÇ ÀÚÀ²Çü RCÇÁ·Î±×·¥À» Á¡Â÷ È®´ëÇØ ³ª°¥ °Í”ÀÌ¶ó¸ç ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ºñÀüÀ» ¹àÇû´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÚ±âÁÖµµ Àç´É±âºÎ È°µ¿¿¡ ´ëÇÑ °¡ÀÌµå¶óÀÎÀÌ ¹ÌºñÇØ ÇÐ»ýµéÀÌ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÚ±âÁÖµµ Àç´É±âºÎ È°µ¿ ´ã´ç RAÀÎ ÀÌ¸ð¾¾´Â “¼±·Êµµ ¾øÀ»»Ó´õ·¯ ¾ÆÁ÷ ÀûÀÀÀÌ ¾È µÈ 1ÇÐ³â RCÇÐ»ýÀº ½º½º·Î È°µ¿ÇÏ´Â °Í¿¡ ¾î·Á¿òÀ» ´À³¤´Ù”¸ç “±¸Ã¼ÀûÀÎ °¡ÀÌµå¶óÀÎ ¾øÀÌ ¹«ÀÛÁ¤ ½ÃÀÛÇÑ ¼¾ÅÍ¿¡ ´ëÇØ ÀÇ¹®ÀÌ µç´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ¹® ºÎÀåÀº “ÀÚ±âÁÖµµ Àç´É±âºÎ È°µ¿ÀÌ ÃÖÃÊ·Î ½ÃÇàµÇ¸é¼ ÇÐ»ý¿¡°Ô ¸íÈ®ÇÑ °¡ÀÌµå¶óÀÎÀ» Á¦½ÃÇÏ±â¿¡ °ï¶õÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ¹ø ÇÐ±âÀÇ °á°ú¸¦ Âü°íÇØ ¿î¿µ ¹æ¾ÈÀ» ±¸Ã¼ÈÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ, RC 3.0 ±³À°Àº ±³¼ö¿Í ÇÐ»ý °£ÀÇ Ä£¹ÐÇÑ °ü°è¸¦ °Á¶ÇÏ°í »çÁ¦µ¿ÇàÀ» À§ÇÑ ¸àÅä¸µ ±¸ÇöÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ÇÐ±³º»ºÎ´Â ¿ª·®°ü¸®¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÏ´Â ¸àÅä¸µ Ã¼Á¦¸¦ ±¸ÃàÇØ Áöµµ±³¼ö¿Í ÇÐ»ý °£ ´ë¸é ¹ÐÂø ±³À°À» °ÈÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ½Å ±³¼ö´Â “ÇöÀç ½ÃÇàµÇ°í ÀÖ´Â ¸àÅä¸µ Á¦µµ´Â ±³¼ö´ÔµéÀÌ ÇÐ»ýµéÀ» ¿Ïº®È÷ ÆÄ¾ÇÇÏ´Â µ¥ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ¾î »õ·Î¿î ¸àÅä¸µ Ã¼Á¦ ±¸ÃàÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¹® ºÎÀåÀº “±³¼ö´ÔµéÀÌ ÇÐ»ýµéÀÇ ±âº» µ¥ÀÌÅÍ ¿ª·®À» Á¤È®È÷ ÆÄ¾ÇÇÏ±â À§ÇØ¼± ÇÐ»ýµéÀ» Æò°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼¼ºÎ¿ª·® ÁöÇ¥¸¦ ±¸Ã¼ÈÇÏ°í ¿ª·®°ü¸®¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇØ¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “Á¶¸¸°£ ÀÏºÎ ÇÐ»ýµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ±¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø¿¡¼ °³¹ßÇÑ ¿ª·® ÃøÁ¤ °Ë»ç¸¦ ÁøÇàÇØ ÇÐ»ýµéÀ» Á¤È®È÷ ºÐ¼®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸àÅä¸µ ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Áö±Ý±îÁö RC±³À° ÇÁ·Î±×·¥Àº ÄÝ·ÎÅ°¾Æ ±³°ú°úÁ¤°ú °°Àº ‘ÇÐ½À’°ú ÇÏ¿ì½º·ºÐ¹Ý È°µ¿°ú °°Àº ‘»ýÈ°’·Î ³ª´² ¿î¿µµÆ´Ù. ±×·¯³ª RC 3.0 ±³À°ºÎÅÍ »ýÈ°°ú ÇÐ½ÀÀ» ¼·Î ³ª´²Áø °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÏÁö ¾Ê°í °ÇÏ°Ô ¿¬°áµÈ ÅëÇÕÀûÀÎ °ü°è·Î ÀÎ½ÄÇÏ´Â RC ±â¹Ý ÅëÇÕ±³À°¸ðÇüÀÎ SLI ±³À° ÇÃ·§ÆûÀ¸·Î º¯ÈÇß´Ù. ÇÐ±³º»ºÎ´Â SLI¸¦ ÅëÇØ ¡ã»ýÈ°°ú ÇÐ½ÀÀÇ ÅëÇÕ ÇÁ·Î±×·¥ ±¸Ãà ¡ãRCÇÁ·Î±×·¥À» ÀüÃ¼ ±³À°°úÁ¤À¸·Î È®»êÇØ ‘Áö¿ªÀ» ¼¶±â¸ç, ¼¼°è¸¦ º¯È½ÃÅ°´Â ÇÐ½À »ýÈ° °øµ¿Ã¼ ±³À°’ÀÌ¶ó´Â RC 3.0 ±³À° ºñÀüÀ» ½ÇÇöÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù. ¹® ºÎÀåÀº “±âÁ¸¿¡ ÇÐ½À°ú »ýÈ°ÀÌ ³ª´² ¿î¿µµÆ´ø °Í°ú´Â ´Þ¸® ±³°ú°úÁ¤¿¡¼ ÇÐ½À¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ´Â ÇÐ»ýµéÀÌ RC °øµ¿Ã¼ »ýÈ°¿¡¼ µµ¿òÀ» ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Â È¯°æÀ» ¸¸µå´Â µî ÇÐ½À°ú »ýÈ°ÀÌ ÅëÇÕµÈ ÇÁ·Î±×·¥À» ±¸ÃàÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ½Å ±³¼ö´Â “¾ÕÀ¸·Î ACE+ »ç¾÷ÀÌ ÁøÇàµÇ¸é ÇÐ½À°ú »ýÈ°ÀÌ ¿¬°áµÉ ¼ö ÀÖ´Â RC±³À°À» À§ÇÑ °ø°£ÀÌ ¸¸µé¾îÁú ¼ö ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ±âÁ¸ÀÇ RC±³À°Àº ±â¼÷»ç¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â 1·2ÇÐ³âµéÀÌ ¹Þ´Â ±³À°ÀÌ¶ó´Â ÀÎ½ÄÀÌ °ÇÏ´Ù. ÀÌ¿¡ ÇÐ±³º»ºÎ´Â SLI ±³À° ÇÃ·§ÆûÀ» ÅëÇØ RCÇÁ·Î±×·¥À» ±âÁ¸ ´ë´Ù¼öÀÇ ÀÏ¹Ý Àü°ø±³À°°úÁ¤±îÁö È®»êÇÏ°í, ¸ðµç ÀçÇÐ»ýµéÀÌ RC±³À°À» ¹Þ°Ô ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ½Å ±³¼ö´Â “RCÇÁ·Î±×·¥Àº ±³¾ç±³À°À» ³Ñ¾î Àü°ø±³À°¿¡µµ µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù”¸ç “RC ±â¹Ý SLI ±³À° ÇÃ·§ÆûÀÌ Çü¼ºµÇ¸é ±³¼ö´Ôµé°ú ÇÐ»ýµé ¸ðµÎ Àû±ØÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇØ SLI ±³À° ÇÃ·§ÆûÀ» Á¤Âø½ÃÅ°´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
RC±³À°¼¾ÅÍ´Â Áö³ 2007³âºÎÅÍ ¿ÃÇØ±îÁö ±¹³» RC±³À°À» ¼±µµÇØ¿Ô´Ù. ÀÌ¿¡ ±×Ä¡Áö ¾Ê°í RC±³À°¼¾ÅÍ´Â »õ·Î¿î ±³À°ÀÇ ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ» Á¦½ÃÇÏ±â À§ÇØ RC 3.0À¸·Î ²÷ÀÓ¾øÀÌ º¯ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½Å ±³¼ö´Â “RC 3.0À¸·Î º¯È¸¦ Á¦½ÃÇßÁö¸¸, ¾ÆÁ÷ ¿©·¯ ºÎºÐ¿¡¼ °í¹ÎÀ» ¸¹ÀÌ ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “Æ¯È÷ ÀÌ¹ø RC±³À° °úÁ¤¿¡¼ ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÚÀ²¼ºÀÌ Ä¿Áö´Â ¸¸Å ÇÐ»ýµéÀÌ ÁÖÀÎÀÇ½ÄÀ» °¡Áö°í ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ÀÓÇØ¾ß¸¸ RC±³À°ÀÌ ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù. »õ·Ó°Ô µµ¾àÇÏ´Â ¿øÁÖÄ· RCÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ¼º°øÀûÀ¸·Î Á¤ÂøµÇ±â À§ÇØ¼´Â ÇÐ±³º»ºÎÀÇ ³ë·Â°ú ±³¼ö, Àü ÇÐ»ýÀÇ Çù·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇØ º¸ÀÎ´Ù.
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