[»ç¼³]ÀÏÀÚ¸®°¡ º¹Áö´Ù

¸ÅÀÏÀÌ ÀüÀïÀÌ´Ù. ¹ø¹øÀÌ Ãë¾÷¿¡ ½ÇÆÐÇÑ 30´ë ³²¼ºÀÌ »îÀ» Æ÷±âÇß´Ù. ½ÇÁ÷ °¡ÀåÀº ¿ù¼¼¸¦ ¹Ð·Á Åõ½ÅÇß´Ù. ÄÝ¼¾ÅÍ ÇöÀå½Ç½À¿¡ ½Ã´Þ¸®´ø 19»ì °íµîÇÐ»ýµµ ¸ñ¼ûÀ» ²÷¾ú´Ù. ‘¾ø´Â’ ÀÏÀÚ¸®¿Í ‘³ª»Û’ ÀÏÀÚ¸®°¡ »îÀ» ¾Ñ¾Æ°¡°í ÀÖ´Ù. ´ëÅë·É Áý¹«½Ç¿¡ ÀÏÀÚ¸® »óÈ²ÆÇÀÌ ¼³Ä¡µÆ´Ù. ÀÏÀÚ¸® ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ Á¤ºÎÀÇ À§±âÀÇ½Ä°ú ÇØ°áÀÇÁö¸¦ º¸¿©ÁØ´Ù. ÀÏÀÚ¸® »óÈ²ÆÇÀº ÇÏ³ªÀÇ °ø½ÄÀ¸·Î ¿ä¾àÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
<°ÝÂ÷ÇØ¼Ò + ¼ºÀå = ÀÏÀÚ¸®>
¹®Á¦´Â ºÒÆòµî°ú Àú¼ºÀåÀÌ°í, Á¤´äÀº ÀÏÀÚ¸®¶ó´Â ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ÀÎ½ÄÀÌ º¸ÀÎ´Ù.
ºÒÆòµîÀÌ¶ó´Â ¸»Àº ÈçÈ÷ 1%vs99%ÀÇ ±¸µµ¸¦ ¶°¿Ã¸®°Ô ÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÇÑ±¹»çÈ¸ÀÇ ºÒÆòµîÀº 10%vs90%ÀÇ ¸ð½ÀÀ» ¶ì±âµµ ÇÑ´Ù. »óÀ§ 10%ÀÇ ¼ÒµæÁ¡À¯À²Àº Áö³ 2000³â 36.4%¿¡¼ ÇöÀç 48%±îÁö Ä¡¼Ú¾Ò´Ù. °ø¹«¿ø°ú ´ë±â¾÷ »ç¿øÀ¸·Î ´ëÇ¥µÇ´Â Á¤±ÔÁ÷ ³ëµ¿ÀÚ¿Í ºñÁ¤±ÔÁ÷ ³ëµ¿ÀÚ »çÀÌ¿¡ ¼ÒµæºÒÆòµîÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ³ëµ¿½ÃÀåÀÇ ÀÌÁß±¸Á¶ ¼Ó¿¡¼ ºñÁ¤±ÔÁ÷ ³ëµ¿ÀÚµéÀº ÀúÀÓ±Ý°ú °í¿ëºÒ¾È¿¡ ½Ã´Þ¸®°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ Á¤±ÔÁ÷ ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ »óÈ² ¶ÇÇÑ ³ì·ÏÄ¡ ¾Ê´Ù. Á¤±ÔÁ÷ ³ëµ¿ÀÚµéÀº 5¸íÀÌ 7¸í ºÐÀÇ ÀÓ±ÝÀ» ¹ÞÀ¸¸é¼ 9¸í ¸òÀÇ ÀÏÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
°á±¹ ºñÁ¤±ÔÁ÷ÀÇ ÀúÀÓ±Ý·°í¿ëºÒ¾È°ú Á¤±ÔÁ÷ÀÇ °úÀ×³ëµ¿ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ±â À§ÇØ¼´Â »çÈ¸Àû ´ëÅ¸ÇùÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ±Þ¿©Ã¼°è¿Í ±Ù·Î½Ã°£À» Á¶Á¤ÇÏ¿© ÀÓ±Ý°ú ÀÏÀÚ¸®¸¦ ³ª´©´Â °ÍÀÌ ÇÑ ¹æ¹ýÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â ºñÁ¤±ÔÁ÷·Á¤±ÔÁ÷°£ °ÝÂ÷ÇØ¼Ò¸¦ À§ÇØ Á÷¹«±ÞÁ¦·ÎÀÇ ±Þ¿©Ã¼°è °³Æí°ú ±Ù·Î°¨µ¶ÀÇ °È¸¦ ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ°¡ ÁöÁö±â¹ÝÀÎ Á¶Á÷ ³ëµ¿ÀÚµéÀ» ¼³µæÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù¸é °³Çõ µå¶óÀÌºê´Â ¼öÆ÷·Î µ¹¾Æ°¥ °ø»êÀÌ Å©´Ù. ÃÖ±Ù ±â¾ÆÂ÷ ³ëÁ¶´Â »ç³» ºñÁ¤±ÔÁ÷ ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ Á¶ÇÕ¿ø ÀÚ°ÝÀ» ¹ÚÅ»Çß´Âµ¥, Á¤±ÔÁ÷-ºñÁ¤±ÔÁ÷ °£ ³ë³ë(Ò¾Ò¾)°¥µîÀ» µå·¯³½ ÀÌ »ç°ÇÀº ºñÁ¤±ÔÁ÷ ¹®Á¦¸¦ À§ÇÑ »çÈ¸Àû ´ëÅ¸ÇùÀÌ ½±Áö¸¸Àº ¾ÊÀ½À» º¸¿©ÁØ´Ù.
Àú¼ºÀåÀ¸·Î ÀÎÇÑ °í¿ë°æ»ö ¶ÇÇÑ ½É°¢ÇÑ ¹®Á¦´Ù. °æÁ¦¼ºÀå·üÀº ¸î ³âÂ° 2%´ë¿¡ °íÂøµÆ´Ù. ¶ÇÇÑ »ê¾÷±¸Á¶ÀÇ °íµµÈ´Â °í¿ë ¾ø´Â ¼ºÀåÀ» ¾ß±âÇß´Ù. ¹Î°£¿µ¿ªÀÇ °í¿ë Ã¢ÃâÀÌ ¸·ÇôÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ°¡ ²¨³»µç Ã³¹æÀÌ ¹Ù·Î °ø°øºÎ¹® ÀÏÀÚ¸® È®´ë´Ù. Á¤ºÎ°¡ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ÀÏÀÚ¸®¸¦ Ã¢ÃâÇØ ¼ÒµæÁÖµµ ¼ºÀåÀ» ÀÌ²ö´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ °ø°øºÎ¹® ÀÏÀÚ¸® È®´ë´Â Àç¿ø¸¶·ÃÀÇ ¾î·Á¿ò°ú °ø°øºÎ¹® ºñ´ëÈ µîÀ» ÀÌÀ¯·Î ¹Ý´ë¸¦ °Þ°í ÀÖ´Ù.
°á±¹ °ø°øºÎ¹® ÀÏÀÚ¸® Á¤Ã¥ÀÌ ¼º°øÇÏ±â À§ÇØ¼´Â, ´Ü¼øÇÑ °í¿ëÈ®´ë°¡ ¾Æ´Ï¶ó »çÈ¸Àû ºÎ°¡°¡Ä¡ÀÇ Ã¢ÃâÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇØ¾ßÇÑ´Ù. Áï ÀÌ Á¤Ã¥À¸·Î »õ·Ó°Ô Ã¢ÃâµÈ ÀÏÀÚ¸®´Â ´Ü¼øÈ÷ °ø¹«¿ø ÇÑ ¸íÀ» Ã¤¿ëÇÏ´Â ¼öÁØÀ» ³Ñ¾î¼¾ß ÇÑ´Ù.
¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ °æ¿ì, »õ·Ó°Ô »ý±â´Â ÀÏÀÚ¸®ÀÇ »ó´ç¼ö°¡ º¸À°, ÀÇ·áºÐ¾ß¿¡ ÁýÁßµÈ´Ù. º¸À°, ÀÇ·á ºÐ¾ßÀÇ °ø°ø¼ºñ½º È®´ë´Â ¿©¼ºµéÀÇ °æÁ¦ È°µ¿ Âü¿©À²À» ³ôÀÌ°í, °¡°èºñ¿ë ºÎ´ãÀ» ´ú¾îÁÙ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
±×·¯³ª °ø°øºÎ¹® ÀÏÀÚ¸® È®´ë´Â °á±¹ ´Ü±âÀû Á¤Ã¥ÀÌ´Ù. Àå±âÀûÀ¸·Î´Â ¹Î°£¿¡¼ °í¿ëÀ» Ã¢ÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¾÷»ýÅÂ°è¸¦ ±¸ÃàÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ¼´Â ´ë±â¾÷ÀÇ Áß¼Ò±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ¾àÅ»Àû °æÁ¦ÇàÀ§¸¦ ±ÙÀý½ÃÅ°°í, ¹Ì·¡ ¸Ô°Å¸® »ê¾÷¿¡ ÅõÀÚÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
³³Ç° ´Ü°¡ ÈÄ·ÁÄ¡±â, ±â¼ú Å»Ãë¿Í °°Àº ´ë±â¾÷ÀÇ È¾Æ÷´Â Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ Çõ½Å ÀÇÁö¸¦ ¸»»ì½ÃÅ°°í °í¿ëÃ¢ÃâÀ» ÀúÇØÇÑ´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº Àç¹ú°³Çõ Àüµµ»ç¿´´ø ±è»óÁ¶ ±³¼ö¸¦ °øÁ¤°Å·¡À§¿øÀå¿¡ ³»Á¤Çß´Ù. ±è ±³¼ö°¡ ºÒ°øÁ¤ °Å·¡ÇàÀ§¸¦ ±ÙÀý½ÃÅ³ ¼ö ÀÖÀ»Áö ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
¶ÇÇÑ ¹Ì·¡ ¸Ô°Å¸® »ê¾÷¿¡µµ Àû±ØÀûÀ¸·Î ÅõÀÚÇØ¾ßÇÑ´Ù. ±Û·Î¹ú °æ±â°¡ È£Á¶¼¼ÀÎ ÃÖ±ÙÀÇ »óÈ²Àº ¿ì¸®¿¡°Ô Å« ±âÈ¸´Ù. ÁßÈÇÐ, ÀüÀÚ, IT»ê¾÷Ã³·³ ±Û·Î¹ú È£È²±â¿¡ ÀÌ·ïÁ³´ø ¹Ì·¡ ¸Ô°Å¸® »ê¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ´Â Áö±Ýµµ °í¿ëÀÇ Å« ÃàÀ» ´ã´çÇÏ°í ÀÖ´Ù. È£°æ±âÀÏ¼ö·Ï ¹Ì·¡ ¼¼´ë¸¦ À§ÇÑ ½Å»ê¾÷ ÅõÀÚ¸¦ ¾Æ³¢Áö ¸»¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È²Àº ½Ç¾÷¹®Á¦·Î ½Ã´Þ¸®´Â ÇÑ ÀÌÅ»¸®¾Æ ¸¶À»¿¡¼ ±âµµ¸¦ ¿Ã·È´Ù.
“´ç½Å¿¡°Ô´Â ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù/ ¸ñ¼ö·Î ÀÏÇÏ´Â ´ç½ÅÀº Çàº¹Çß½À´Ï´Ù/ ÁÖ´Ô, ÀúÈñ¿¡°Ô´Â ÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù/ ¿ì»óµéÀº ÀúÈñÀÇ Á¸¾öÀ» ÈÉÄ¡·Á ÇÕ´Ï´Ù”
º¹Áö´Â Á¸¾öÇÔÀÇ ¹®Á¦´Ù. ³ëµ¿Àº ±× Á¸¾öÇÔÀ» À§ÇÑ Ã¹Â° Á¶°ÇÀÌ´Ù. ÀÏÀÚ¸®°¡ °ð º¹Áö´Ù. ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ÀÏÀÚ¸® Á¤Ã¥ÀÌ ÁÖ¸ñµÇ´Â ÀÌÀ¯´Ù.
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