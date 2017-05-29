[½Ê°è¸í]³ª»Û ÁþÀ» ÇÏ¸é ¹úÀ» ¹Þ´Â´Ù

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(±¹Á¦°ü°è/¾ðÈ«¿µ·14)
‘±Ç¼±Â¡¾Ç(Ïèà¼ó¤äÂ)’ ¸î¹é ³â Àü °íÀü¼Ò¼³¿¡¼ºÎÅÍ ÃÖ±Ù µå¶ó¸¶³ª ¿µÈ¿¡¼µµ ÀÚÁÖ µîÀåÇÏ´Â ÀüÇüÀûÀÎ °á¸»ÀÌ´Ù. ‘³ª»Û ÁþÀ» ÇÏ¸é ¹úÀ» ¹Þ´Â´Ù.’ ÀÌ ÀÍ¼÷ÇÑ ¸»Àº ¼±°ú ¾ÇÀ» Á¦´ë·Î ±¸ºÐÇÏÁö ¸øÇÏ´Â 3»ì¹è±â ¶§ºÎÅÍ ¿©±âÀú±â ¾ò¾îÅÍÁö¸é¼ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ½ÀµæÇÏ´Â ¸»ÀÌ´Ù. ÀÌÃ³·³ ‘±Ç¼±Â¡¾Ç’Àº ¿ì¸® »çÈ¸¿¡ °¡Àå ±âº»ÀûÀÎ Á¤ÀÇ·Î ÀÚ¸®ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, »çÈ¸¸¦ ³Ñ¾î ±¹°¡¸¦ ÁöÅÊÇÏ´Â °¡Àå Áß¿äÇÑ ±â¹ÝÀÌ´Ù.
¾ÆÆÍ´ø Áø½Ç
ÇÏÁö¸¸ ±×µ¿¾È ¿ì¸®´Â ¾ó¸¶³ª ºñÁ¤»óÀûÀÎ »çÈ¸¿¡¼ »ì¾Ò´Â°¡. 4´ë° »ç¾÷, ±×¸®°í ¹Ú±ÙÇý-ÃÖ¼ø½Ç °ÔÀÌÆ®. Áø½ÇÀ» ¾Ë°Ô µÈ ¿ì¸®´Â ÇÑ¾øÀÌ ºñÂüÇØÁ³´Ù. »ó½Ç°¨. ¹è½Å°¨. Çã¹«ÇÔ. ¹Ù¸£°Ô »ì¸é ºµ µé ³¯ÀÌ ¿Ã °Å¶ó ¹ÏÀ¸¸ç Áö³ ¼¼¿ùÀ» ¹¬¹¬È÷ ¹öÅß¿Ô±â¿¡, µå·¯³ ÁöµµÀÚÀÇ µÞ¸éÀº ±×µ¿¾È ÁöÄÑ¿Ô´ø ºÒ¾ÈÇÑ Èñ¸ÁÁ¶Â÷ Ã³ÂüÈ÷ ¾Ñ¾Æ°¬´Ù. ÀÌÁ¦´Â ¹«¾ùÀ» ¸ñÇ¥·Î ³ª¾Æ°¡¾ß ÇÒ±î? ¹àÇôÁö´Â ÃÐºÒ ÇÏ³ª°¡ Ãµ¸¸ÀÇ ºûÀÌ µÅ °á±¹ ¾îµÒÀº ¸ô¾Æ³ÂÁö¸¸, Á¤ÀÇ°¡ »ç¶óÁø »çÈ¸¿¡¼ ¿©ÀüÈ÷ ¿ì¸®´Â °¥ °÷À» ÀÒÀº Ã¤ ³²¾ÆÀÖ´Ù. ÀÌÁ¨ ¿ì¸° ¾îµð·Î °¡¾ß ÇÏ³ª
±×·³¿¡µµ ÂÑ¾Æ¾ß ÇÏ´Â ÀÌÀ¯
»õ·Î¿î Á¤±ÇÀÌ µé¾î¼¸é¼ ´õ ±íÀÌ ¼û°ÜÁ³´ø Áø½ÇÀÌ µå·¯³ª·Á´Â ±â¹Ì¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ÀÌÁ¦´Â Áö³ Á¤±Ç»Ó¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ´õ ÀÌÀüÀÇ °ú°Åµµ µµ¸¶ À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ±×µ¿¾È ³í¶õÀº µÆÁö¸¸ ¼ö¸é À§·Î µå·¯³ªÁö´Â ¾Ê¾Ò´ø ÀÏ·ÃÀÇ »ç°ÇµéÀÌ ´Ù½Ã ½ÉÆÇ´ë¿¡ ¿À¸¥ °ÍÀÌ´Ù. ±Ç·ÂÀÇ Áø»óÀ» ¾Æ´Â °ÍÀº ¿ì¸®ÀÇ ÀÇ¹«ÀÌÀÚ ±Ç¸®Áö¸¸ ¿ª½Ã µÎ·Á¿î ÀÏÀÌ´Ù. ±×µ¿¾È ³ª¸¦ ÁöÅÊÇØ¿Â È¯»óÀÌ ±úÁú °ÍÀÌ °Ì³ª±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ±×·³¿¡µµ ¿ì¸° Áø½ÇÀ» °¥±¸ÇÏ°í ¾ÆÇÄÀ» °¨¼öÇÒ °ÍÀÌ´Ù. º¸°í ½ÍÀº °Í¸¸ º¸°í, µè°í ½ÍÀº °Í¸¸ ºÁ ºÃÀÚ Àå´Ô¿¡ ±Í¸Ó°Å¸®·Î ¿¬¸íÇÒ »Ó, ¹Ù²î´Â °ÍÀº ¾ø´Ù. »ç¶÷Àº ¿Ïº®ÇÏÁö ¾ÊÀº »ý¹°ÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ‘¾ÆÇÄ’À» ÅëÇØ ¼ºÀåÇÏ°í ¾ÕÀ¸·Î ³ª¾Æ°¡´Â ¹ýÀ» ¹è¿î´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±× °úÁ¤¿¡¼ ÀÚÁÖ¼ºÀ» ÀÒ°í ³ª ÀÚ½ÅÀ» ÀÒ¾î¹ö¸± ¶§, ¾ÆÇÄÁ¶Â÷ ´À³¢Áö ¸øÇÏ´Â ÀÎÇüÀ¸·Î ¼Õ½±°Ô Àü¶ôÇÑ´Ù. ±Ç·Â¿¡ ´ëÇØ Áø½ÇÀ» ¿ä±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±Ç¸®´Â ¿ì¸® ÀÚÁÖ¼ºÀÇ ¸¶Áö³ë¼±ÀÌ´Ù. µû¶ó¼ ÀÌ°ÍÀÌ ¹Ù·Î ¿ì¸®°¡ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ±âµæ±ÇÀ» °æ°èÇÏ°í °¨½ÃÇÏ¸é¼ Áø½ÇÀ» ÂÑ´Â ÀÌÀ¯´Ù.
°á±¹, ³ª»Û ÁþÀº µå·¯³´Ù
±×µéÀÌ ±×Åä·Ï °¨Ãß·Á Çß´ø Áø½ÇÀÌ µå·¯³ª°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹Ì ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀº ÀçÆÇÁ¤¿¡ ¼¹À¸¸ç, ´ëÇÑ¹Î±¹ °¹°À» ³ì»öÀ¸·Î ¹Ù²Û 4´ë° »ç¾÷Àº Á¤Ã¥ °¨»ç¿¡ µé¾î°¬´Ù. Áø½ÇÀ» ¹àÈ÷·Á´Â °úÁ¤¿¡¼ ¾î¶² °á°ú°¡ ³ª¿ÃÁö ¾ÆÁ÷ ¿¹ÃøÇÏ±â´Â ¾î·ÆÁö¸¸, ÀÌ¹ø Á¤±Ç ±³Ã¼·Î ÇÏ³ª È®½ÇÇØÁø »ç½ÇÀº ÀÖ´Ù. ‘°á±¹ ³ª»Û ÁþÀº µå·¯³ª°Ô µÅ ÀÖ´Ù.’
ÀÛÀº Áø½ÇÀ» ¿øÇß´ø ¸ð ´ëÇÐ ¿©´ë»ýµéÀÇ ½ÃÀ§°¡ ºÒ¾¾°¡ µÅ ÀÌ¾îÁ® ÀÖ´ø ¿¬¼â °í¸®¸¦ Å¸°í Á¡Á¡ ¹øÁ®³ª°¡ °á±¹ ÇÑ ³ª¶óÀÇ ÁöµµÀÚ¸¦ ¹«³ÊÆ®·È°í, ÇöÀç´Â ¶Ç ´Ù¸¥ Áø½ÇÀ» ÆÄÇìÄ¥ °è±â¸¦ Á¦°øÇß´Ù. ¿ì¸®´Â ¾ÆÁ÷ ¾Ë°í ½ÍÀº °ÍµéÀÌ ³Ê¹« ¸¹°í, ¹àÈ÷·Á´Â ¾îµÒ ¼Ó¿¡´Â ¾î¶² ÀÇ¹Ì°¡ ¼û¾îÀÖÀ»Áö °¡´ÆÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÛÀº Áø½Ç¸¸ÀÌ¶óµµ ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù¸é ±×°É ÈûÀ¸·Î Á¤ÀÇ¸¦ ´Ù½Ã ¼¼¿ï ¼ö ÀÖ´Ù.
º¯ÈÀÇ ¹Ù¶÷Àº ºÒ¾î¿À°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¾ÆÁ÷µµ ³ª´Â ºÒ¾ÈÇÏ´Ù. ÀÌ¹Ì Á¤ÀÇ°¡ ¾ø´Â »çÈ¸¿¡ ÀÍ¼÷ÇØÁ®ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ »õ·Î¿î Á¤ºÎ°¡ Á¤ÀÇ±¸ÇöÀ» ÇÏ°Ú´Ù°í ¸»ÇÏ´Â °Ô °÷ÀÌ °÷´ë·Î µé¸®Áö ¾Ê´Â ±î´ßÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ³ª´Â ¶Ç ´Ù½Ã ±â´ë¸¦ ÇÏ°Ô µÉ °Í °°´Ù. ÀÌ ¹Ù¶÷ÀÌ ¼øÇ³ÀÏÁö´Â ¾ÆÁ÷ ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ ³»°¡ ´Ù½Ã ºÎ¼Áú È¯»óÀ» ´Ù½Ã Ç°´Â °ÍÀº ¾Æ¸¶µµ ÀÌ ¾ÆÇÄÀÇ °á°ú°¡ ±Ç¼±Â¡¾ÇÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Â´Ù´Â Á¤ÀÇ¸¦ ¹Ï°í ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌÁö ¾ÊÀ»±î.
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