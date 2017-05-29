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(±¹¹®·15)
ÀÚÀ²Çü »ç¸³ °íµîÇÐ±³¿Í ¿Ü±¹¾î °íµîÇÐ±³, ÀÌ´Â ÈçÈ÷ °¢°¢ ‘ÀÚ»ç°í’, ‘¿Ü°í’¶ó´Â ÁÙÀÓ¸»·Î ºÒ¸°´Ù. ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â ÇÐ±³ ¼¿È¿Í ÇÐ·Â¿¡ µû¸¥ Â÷º°ÀÇ Ã¶Æó¸¦ ÁÖ¿ä °ø¾àÀ¸·Î ³»¼¼¿ü´Âµ¥, ÀÌ¸¦ À§ÇÑ ½ÇÃµ°úÁ¦·Î ÀÚ»ç°í·¿Ü°í ÆóÁö¸¦ Á¦½ÃÇß´Ù. ´ç½Ã °ø¾àÀ» Á¦½ÃÇÒ ¶§ºÎÅÍ ÇöÀç¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ±³À° Á¦µµ °³ÆíÀº ¸¹Àº ³í¶õÀ» ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Â ¶ß°Å¿î °¨ÀÚ´Ù. ÀÏ°¢¿¡¼´Â ÀÚ»ç°í·¿Ü°íÀÇ ÆóÁö°¡ Àå±âÀûÀ¸·Î ±³À° ±âÈ¸ÀÇ ÆòµîÀ» Ãß±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¸»ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÀÚ»ç°í·¿Ü°í ÆóÁö´Â ´ÙÀ½°ú °°Àº ¹®Á¦Á¡µéÀ» ¾È°í ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼ ½Ã±â»óÁ¶´Ù.
Ã¹Â°, ÇÐ»ýµéÀº ÀÚ»ç°í·¿Ü°í¸¸ÀÇ ¼öÁØ ³ôÀº ±³À°È¯°æ¿¡¼ °øºÎÇÒ ±âÈ¸¸¦ ¹ÚÅ»´çÇÑ´Ù. ÀÚ»ç°í·¿Ü°í´Â ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ÀÏ¹Ý°í¿Í´Â Â÷º°ÈµÈ ¼öÁØ ³ôÀº ±³À°È¯°æ°ú ±³À°³»¿ëÀ» Á¦°øÇÏ°í ±×¿¡ µû¸¥ ³ëÇÏ¿ì¸¦ ½×¾Æ¿Ô´Ù. ÀÌµéÀº ÀÏ¹Ý°íÀÇ ±³À°ÀÌ ¸¸Á·½ÃÅ°Áö ¸øÇÏ´Â »óÀ§±Ç ÇÐ»ýµéÀ» ¼ö¿ëÇÏ°í, ±×µéÀÇ ±³À°Àû ¿ä±¸¸¦ ÃæÁ·½ÃÄÑ¿Ô´Ù. ÀÌ°ÍÀº ÀÚ»ç°í·¿Ü°í°¡ ¼öÇàÇÏ´Â ÇÙ½ÉÀûÀÎ ±â´ÉÀÌ´Ù. ÀÚ»ç°í·¿Ü°í¸¦ ÆóÁöÇÑ´Ù¸é ´çÀå ÀÏ¹Ý°í¿¡¼ À§¿Í °°Àº »óÀ§±Ç ÇÐ»ýµéÀ» °¨´çÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö´Â ¹ÌÁö¼ö´Ù.
µÑÂ°, ´ëÀÔ »ç±³À°, Á¶±âÀ¯ÇÐÀÌ ±ÞÁõÇÏ´Â µîÀÇ ºÎÀÛ¿ëÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÏ¹Ý°í´Â ÀÚ»ç°í·¿Ü°í¿¡ ºñÇØ ´Ù¾çÇÏ°í ¼öÁØ ³ôÀº ±³À°À» Á¦°øÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ÀÏ¹Ý°íÀÇ ±³À°È¯°æ°ú ±³À°³»¿ë¿¡ ¸¸Á·ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â ÇÐ»ýµéÀº ´õ ³ôÀº ¼öÁØÀÇ ÇÐ½ÀÀ» À§ÇØ »ç±³À°À¸·Î ¹ß±æÀ» µ¹¸± °ÍÀÌ´Ù. ½ÉÁö¾î´Â Á¶±âÀ¯ÇÐ ºÕÀÌ ÀÏ¾î³¯ ¼öµµ ÀÖ´Ù. °ø±³À°ÀÇ ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ Ã³»ç°¡ ¿ÀÈ÷·Á °ø±³À°ÀÌ ¿Ü¸é´çÇÏ°í Åðº¸ÇÏ´Â °á°ú¸¦ ³ºÀ» ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
¼ÂÂ°, ÀÚ»ç°í·¿Ü°í ÀçÇÐ»ý°ú Áö¿ø ¿¹Á¤ÀÚµéÀ» °í·ÁÇÏÁö ¾ÊÀº, ºÒÇÕ¸®ÇÑ Ã³»ç´Ù. ÀÚÀ²Çü °ø¸³°í°¡ ÆóÁöµÇ°í ÀÏ¹Ý°í·Î ÀüÈ¯µÇ¾úÀ» ¶§µµ ÀÏ¹Ý°í¿¡ ´Ù´Ï±â¸¦ ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â ÀçÇÐ»ýµéÀº ¾îÂ¿ ¼ö ¾øÀÌ ÀÚ»ç°í, ¿µÀç°í, ¿Ü°í µî ´Ù¸¥ Æ¯¸ñ°í·Î ÀüÇÐÀ» °¡¾ß Çß´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÀÚÀ²Çü °ø¸³°í ÀçÇÐ»ýÀÌ¾ú´ø ÁöÀÎÀº “¿ì¸® ¹Ý ¾ÖµéÀÌ ´Ù ÀüÇÐÀ» °¡¼ 2¸í¹Û¿¡ ¾È ³²¾Ò´Ù.”¶ó°í ¸»ÇÏ±âµµ Çß´Ù. ¸¶Âù°¡Áö·Î ÀÚ»ç°í°¡ ÆóÁöµÈ´Ù¸é, ÀÏºÎ·¯ ÀÚ»ç°í¸¦ ¼±ÅÃÇÏ¿© ¿Â ÀçÇÐ»ýµéÀº ¹Ý°Á¦ÀûÀ¸·Î »Ô»ÔÀÌ Èð¾îÁ®¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ´ëÇÐ±³ ÀÔ½Ã¸¦ ¾ÕµÐ Áß¿äÇÑ ½Ã±â¿¡, ±×µéÀº ´Ù¸¥ ÇÐ±³¶ó´Â ³¸¼± È¯°æ¿¡ ´øÁ®Á®¾ß ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ, ÀÚ»ç°í ÀÔ½Ã¸¦ ÁØºñÇÏ´ø Áö¿ø ¿¹Á¤ÀÚµéµµ °©ÀÚ±â ÀÚ½ÅµéÀÇ ¸ñÇ¥¸¦ ÀÒ°í ¹æÈ²ÀÇ ½Ã±â¸¦ °ÅÃÄ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ¹®Á¦Á¡µéÀ» ¿Ü¸éÇÏ°Å³ª ¹®Á¦Á¡µé¿¡ ´ëÇÑ ´ë¾ÈÀÌ Á¦´ë·Î °®ÃçÁöÁö ¾ÊÀº Ã¤, ÀÚ»ç°í·¿Ü°í ÆóÁö¸¦ °ÇàÇÏ´Â °ÍÀº ¹«¸®ÇÑ Çàµ¿ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ, ÇÑ±¹ ±³À°°è¿Í °ü·ÃÇØ ¹ß»ýÇÑ ¹®Á¦µéÀÌ °ú¿¬ ÀÚ»ç°í·¿Ü°í ÆóÁö·Î ÇØ°áµÉ ¼ö ÀÖ´Â ¹®Á¦ÀÎÁö, ¾Æ´Ï¸é ±×º¸´Ù ±Ù¿øÀûÀÎ ¿øÀÎÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀº ¾Æ´ÑÁö ±íÀÌ °í¹ÎÇØº¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.
±³À°Á¦µµ¸¦ ¹Ù²Ù´Â °ÍÀº ´Ü¼øÇÑ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ±³À°Àº »ç¶÷ÀÇ »ç»ó°ú ÀÎ°ÝÇü¼º¿¡ Áö´ëÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ¸¸Å ¾î¶² ¹æ½ÄÀ¸·Î ±³À°Á¦µµ¸¦ ´õ ¹ßÀü½ÃÅ³Áö¿¡ ´ëÇÑ ³íÀÇÀÇ ÀåÀÌ ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î Çü¼ºµÅ¾ß ÇÑ´Ù. ¹°·Ð ÀÚ»ç°í¿Í ¿Ü°í°¡ °¡Áö´Â ºÎÀÛ¿ëµµ Á¸ÀçÇÏÁö¸¸ Æ¯¸ñ°í´Â ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ÀÏ¹Ý°í¿Í´Â ´Ù¸¥ ±³À°È¯°æÀ» Á¦°øÇÏ°í ¶Ç ´Ù¸¥ Â÷¿øÀÇ ±³À° ¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇÑ´Ù´Â Á¡¿¡¼´Â °Å½ÃÀûÀ¸·Î À¯ÀÍÇÏ´Ù. µû¶ó¼ Æ¯¸ñ°íÀÇ Àå´ÜÁ¡À» µûÁö¸ç ÆíÀ» °¡¸£±â º¸´Ù´Â °´°üÀûÀÎ ÀÔÀå¿¡¼ Æ¯¸ñ°í°¡ ¿ì¸® »çÈ¸¿¡ µæÀÎÁö ½ÇÀÎÁö, ¶Ç ¸¸¾à Æ¯¸ñ°í¸¦ °³¼±ÇØ¾ßÇÑ´Ù¸é ¾î¶² ´ë¾ÈÀ» °¡Áö°í º¯ÈÇØ¾ß ÇÏ´Â Áö¸¦ ÇÏ³ªÇÏ³ª µûÁ®º¸´Â ½Ã°£ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. µ¹´Ù¸®µµ µÎµå·Áº¸°í °Ç³ª¾ß ÇÏµíÀÌ »ç¶÷À» º¯È½ÃÅ°´Â ±³À° Á¦µµ´Â º¸´Ù ¼¼½ÉÇÑ ³íÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÑ ºÐ¾ß´Ù.
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