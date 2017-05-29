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(»çÇÐ·16)
2017³â, ¿©·¯ °¡Áö ÀÇ¹Ì·Î º½¹Ù¶÷ÀÌ ºÒ¾ú´Ù. ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ°¡ µé¾î¼°í ¹® ´ëÅë·ÉÀÌ ³»¼¼¿î °ø¾àÀÌ ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ±×Áß ÇÏ³ª°¡ ‘¿Ü°í ¹× ÀÚ»ç°í ÆóÁö’´Ù. ¿Ü°í¿Í ÀÚ»ç°í°¡ °í±³¼¿È¸¦ ½ÉÈ½ÃÄÑ ÁßÇÐ»ýµéÀÇ »ç±³À°ºñ ºÎ´ãÀÌ ´Ã¾î³´Ù´Â °ÍÀÌ ÀÌÀ¯´Ù. »õ Á¤ºÎ´Â ¿Ü°í¿Í ÀÚ»ç°í¸¦ ÆóÁöÇÏ¸é °íµîÇÐ±³ ¼öÁØÀÌ ´ëÃ¼·Î ÆòÁØÈµÇ°í »ç±³À°ÀÇ ºÎ´ãµµ ÁÙ¾îµé °ÍÀÌ¶ó ³»´Ùº¸°í ÀÖ´Ù. ±× ¹æ½ÄÀº ÇöÀç ¿Ü°í, ÀÚ»ç°í°¡ ÀÏ¹Ý°íº¸´Ù ¸ÕÀú ½ÅÀÔ»ýÀ» »Ì´Â Á¦µµ¸¦ °³Á¤ÇÏ¿© ¶È°°Àº ½Ã±â¿¡ ÇÐ»ýÀ» »Ì°Ô ÇÑ´Ù´Â °Í. ±×·¸°Ô ÇÏ¸é ¿Ü°í¿Í ÀÚ»ç°í°¡ ¿ì¼öÇÑ ÇÐ»ýµéÀ» ¼±Á¡ÇÏÁö ¸øÇÏ¸é¼ ÀÚ¿¬½º·´°Ô °í±³ÆòÁØÈ°¡ ½ÇÇöµÉ °ÍÀÌ¶ó´Â ¿¹»óÀÌ´Ù. ¸ð±³¿¡ ¹Ì¾ÈÇÏÁö¸¸ ÀÚ»ç°í Ãâ½ÅÀÎ ³ªµµ ¿Ü°í¿Í ÀÚ»ç°í¸¦ ÆóÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÇ°ß¿¡ µ¿ÀÇÇÑ´Ù.
‘±³À°ÀÇ ±âÈ¸´Â ¸ðµÎ¿¡°Ô ÆòµîÇØ¾ß ÇÑ´Ù.’ ÀÌ ¸»À» ºÎÁ¤ÇÒ »ç¶÷Àº ¾øÀ» °ÍÀÌ´Ù. ¹°·Ð ¿ÏÀüÈ÷ ÆòµîÇØÁö±â´Â ¾î·Æ´Ù. °³ÀÎÀÇ Å¸°í³ Áö´É, ±×¸®°í °¡Á¤°ú Áö¿ªÀÇ ºÐÀ§±â°¡ ¸¸µé¾î³»´Â Àü¹ÝÀûÀÎ ±³À°È¯°æ°ú °°ÀÌ ÀÚ¿¬ÀûÀ¸·Î »ý°Ü³ª´Â ´É·Â°ú È¯°æÀÇ Â÷ÀÌ´Â ¾îÂ¿ ¼ö ¾ø´Ù. ±×·¡¼ ±¹°¡ÀÇ Á¦µµ´Â ÀÌ·¯ÇÑ ÀÚ¿¬Àû Â÷ÀÌ¸¦ º¸¿ÏÇØÁà¾ß ÇÑ´Ù. ±×·¡¾ß ¸ðµç ÇÐ»ý¿¡°Ô ¾î´À Á¤µµ ÆòµîÇÑ ±³À°±ÇÀ» º¸ÀåÇØÁÙ ¼ö ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿Ü°í¿Í ÀÚ»ç°íÀÇ Á¸Àç´Â ¿ÀÈ÷·Á ÀÌ·¯ÇÑ Â÷ÀÌ¸¦ ºÎ°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
837¸¸ ¿ø. ÀÌ ¼ýÀÚ¸¦ º¸¾ÒÀ» ¶§ ¿¬¼¼´ë ÇÐ¿ì ¿©·¯ºÐÀº º»ÀÎÀÇ 1³â Ä¡ µî·Ï±ÝÀÌ ¶°¿Ã¶úÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ°ÍÀº Àü±¹ »ç¸³ ¿Ü°íÀÇ Æò±Õ 1³â Ä¡ ÇÐºñ¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù. ÀÚ»ç°íµµ Æò±Õ 825¸¸ ¿øÀ¸·Î º°¹Ý Â÷ÀÌ°¡ ¾ø´Ù. °ø¸³ ¿Ü°í´Â 500¸¸ ¿øÀ» ¿ôµ¹¾Æ ±×³ª¸¶ ³´´Ù. ±×·¡µµ 100¸¸ ¿ø¿¡¼ 300¸¸ ¿ø Á¤µµÀÇ ÀÏ¹Ý°í ÇÐºñº¸´Ù´Â ¾ÆÁÖ ºñ½Ñ ¼öÁØÀÌ´Ù. ¸¹Àº ¿Ü°í¿Í ÀÚ»ç°í°¡ °øºÎÈ¯°æÀÌ ÁÁ´Ù°í ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ°í, ´ëºÎºÐÀÇ ÀÏ¹Ý°íº¸´Ù ÀÔ½Ã½ÇÀûÀÌ ÁÁÀº °Íµµ »ç½ÇÀÌ´Ù. ±×·¡¼ µ·À» ¾²´Â ¸¸Å °á°ú¸¦ ³½´Ù°íµµ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
¹®Á¦´Â ÀÔ½Ã½ÇÀûÀÌ‘°øºÎ¸¦ ÀßÇÏ´Â ¸¸Å’ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ‘µ·À» ¾²´Â ¸¸Å’ ³ª¿Â´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. ¾Æ¹«¸® °øºÎ¸¦ ÀßÇÏ´Â ÇÐ»ýÀÌ¶óµµ ¿Ü°í³ª ÀÚ»ç°íÀÇ ÇÐºñ¸¦ °¨´çÇÏÁö ¸øÇÏ¸é ÇØ´ç ÇÐ±³ ÀÔÇÐÀ» ¸Á¼³ÀÏ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ´õ ÁÁÀº È¯°æ¿¡¼ °øºÎÇÏ°í ½Í¾îµµ ‘°øºÎ¸¦ ¸øÇØ¼’°¡ ¾Æ´Ï¶ó ‘µ·ÀÌ ¾ø¾î¼’ ±×·± ±âÈ¸¸¦ °¡ÁöÁö ¸øÇÏ°Ô µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ, ÀÏºÎ ¿Ü°í¿Í ÀÚ»ç°í´Â ½ÅÀÔ»ýÀ» ¼±¹ßÇÒ ¶§ ¸éÁ¢À» º¸°Å³ª, ÇÐ±³ ¿ÜÀûÀÎ È°µ¿ÀÌ³ª ¼ºÀûÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ¾î »ç±³À°À» ºÎÃß±â´Â °æÇâÀÌ ÀÖ´Ù. °æÁ¦ÀûÀ¸·Î ¾î·Á¿î ÇÐ»ý¿¡°Ô´Â »óÈ²À» ´õ¿í ºÒ¸®ÇÏ°Ô ¸¸µå´Â ¼ÀÀÌ´Ù. »ç±³À° ½ÃÀåµµ ¾µµ¥¾øÀÌ Ä¿Áö°Ô ÇÑ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÇÐ±¸¿ÀÌ ¶ß°Å¿î °ÍÀ¸·Î À¯¸íÇÑ °³²ÀÇ D Áö¿ª¿¡¼´Â ÀÚ»ç°íÀÎ H°í°¡ ½ÅÀÔ»ý ¼±¹ß ¹æ½ÄÀ» ÃßÃ·¿¡¼ ¸éÁ¢À¸·Î ¹Ù²Û´Ù°í ¾Ë·ÁÁöÀÚ ±× Áö¿ª¿¡ ¸éÁ¢ ÇÐ¿øÀÌ ¿ìÈÄÁ×¼øÀ¸·Î »õ·Î »ý°Ü³µ´Ù. ±âÁ¸ÀÇ ³í¼úÇÐ¿øµµ ‘H°í ¸éÁ¢ ÁØºñ¹Ý’°ú °°Àº °ÀÇ¸¦ Àçºü¸£°Ô ½Å¼³ÇØ ÇÐ»ýµéÀ» ²ø¾î¸ð¾Ò´Ù. ÇÐ»ýµéÀÌ ‘Àç·Â’ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ‘½Ç·Â’À¸·Î ±âÈ¸¸¦ º¸Àå¹Þ°í, »ç±³À° ½ÃÀåÀÌ Ä¿Áö´Â °ÍÀ» ¸·±â À§ÇØ¼¶óµµ ¿Ü°í ¹× ÀÚ»ç°íÀÇ ÆóÁö´Â ÇÊ¼ö´Ù.
¿Ü°í, ÀÚ»ç°í¸¦ ÆóÁöÇÏ¸é ´ëÇÐ ÀÔ½Ã¿¡¼ ¼ö½Ã Á¦µµÀÇ ÇãÁ¡µµ °³¼±ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇöÀç ¼ö½Ã°¡ °¡Àå ºñÆÇ¹Þ°í ÀÖ´Â Á¡ÀÌ °íµîÇÐ±³¸¶´Ù ¼öÁØ Â÷°¡ ÀÖÀ½¿¡µµ ³»½Å ¼ºÀûÀ» ÀÏ°ýÀûÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¿Ü°íÀÇ ³»½Å 3.7°ú ÀÏ¹Ý°í ³»½Å 3.7Àº °°´Ù. ¹°·Ð ´ëÇÐ¸¶´Ù ¼öÁØ Â÷¸¦ °í·ÁÇÑ´Ù°í ÇÏÁö¸¸, ±×·¸´Ù°í Á¤ÇØÁø ±âÁØÀÌ ÀÖ´Â °Íµµ ¾Æ´Ï´Ù. ÀÖ¾îµµ ÇÐ±³°¡ ±×°ÍÀ» ¾Ë·ÁÁÖÁö ¾Ê´Â´Ù. ±×¸¸Å ½ÅÀÔ»ý ¼±¹ß±âÁØÀÌ ¸ðÈ£ÇØ º¸ÀÏ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. µû¶ó¼ ¿Ü°í¿Í ÀÚ»ç°í¸¦ ÆóÁöÇØ ¾î´À Á¤µµ °í±³ÆòÁØÈ°¡ ÀÌ·ïÁö¸é ³»½Å ¼ºÀû¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇµµ ÁÙ¾îµé °ÍÀÌ´Ù.
¹°·Ð ¿Ü°í, ÀÚ»ç°í¸¦ ÆóÁöÇÑ´Ù°í ¸ðµç ÇÐ±³ÀÇ ¼öÁØÀÌ ºñ½ÁÇØÁú ¼ö´Â ¾ø´Ù. °íµîÇÐ±³º° ¼öÁØ Â÷´Â ÁÙ¾îµé¾îµµ Áö¿ªº° ÆíÂ÷´Â ¿©ÀüÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù. ±×·¡µµ ¿Ü°í¿Í ÀÚ»ç°í°¡ ÀÖ¾î Áö³ªÄ¡°Ô ¼¿ÈµÇ¾îÀÖ´Â °Íº¸´Ù´Â ³´´Ù.
Á¤¸®ÇÏÀÚ¸é ÇÐ»ýµéÀÇ ÆòµîÇÑ ±³À°±Ç º¸Àå, ±×¸®°í ¼ö½Ã Á¦µµÀÇ Á¤´ç¼º È®º¸, ÀÌ µÎ °¡Áö°¡ ³»°¡ ¿Ü°í¿Í ÀÚ»ç°í¸¦ ÆóÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Ù. ¾Æ¹«ÂÉ·Ï ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â ¿Ü°í ¹× ÀÚ»ç°í¸¦ ÆóÁöÇÏ°Ú´Ù´Â °ø¾àÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇØ ½ÇÇöÇØ³»±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.
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