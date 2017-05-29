ÀÏºÎ ÀÀ¿ø´ÜµéÀÌ ÇÐ»ýÈ¸°ü¿¡¼ ¿¬½ÀÇÏ¸ç °ø°£À» »çÀ¯ÈÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇØ ¹®Á¦°¡ Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÇØ´ç ÀÀ¿ø´ÜµéÀº ¿¬½À°ø°£ ºÎÁ·À¸·Î ÀÎÇØ °ø°£À» ´ë¿©ÇÏ´Â µ¥ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ¾î ´ë¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇÏ±â Èûµç »óÈ²ÀÌ´Ù.
ÃàÁ¦±â°£¿¡ Á¢¾îµé¸é¼ ÀÏºÎ ÇÐ»ýµéÀº ÇÐ»ýÈ¸°ü¿¡¼ ¿¬½ÀÇÏ´Â ÀÀ¿ø´Üµé¿¡ ´ëÇØ ¡ã¼ÒÀ½ ¹ß»ý ¡ãÅëÇàÀÇ ¾î·Á¿òÀ» ±Ù°Å·Î ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ÀçÇÐ»ýÀÎ ¤¡¾¾´Â “ÀÀ¿ø´ÜÀÇ Å« À½¾Ç¼Ò¸® ¶§¹®¿¡ Ä£±¸µé°ú ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©±â°¡ Èûµé ¶§µµ ÀÖ´Ù”¸ç “ÇÐ»ýÈ¸°üÀº ´Ù °°ÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â °ø°øÀå¼ÒÀÎ ¸¸Å ÀÀ¿ø´ÜÀº °úÇÑ ¼ÒÀ½À» ³»Áö ¸»¾Æ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ Á¤°æ´ë ¼Ò¼Ó ¤¤¾¾´Â “ÇÐ»ýÈ¸°üÀ» ¸¶Ä¡ ±×µéÀÇ °ø°£ÀÎ ¸¶³É »çÀ¯ÈÇØ ÅëÇàÇÏ´Â µ¥ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÀ¿ø´ÜÀÌ ¿¬½ÀÇÏ´Â °÷À» Áö³ª°¥ ¶§ ´«Ä¡°¡ º¸ÀÌ±âµµ ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¿¬½À°ø°£ ºÎÁ·ÇÑ ÀÀ¿ø´Ü
±×·¯³ª ¸¶¶¥ÇÑ ´ëÃ¥ ¾ø¾î
ÇÑÆí, ÀÀ¿ø´Ü ÀÔÀå¿¡¼´Â ´ë¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿¬½À°ø°£ÀÌ ºÎÁ·ÇØ ÇÐ»ýÈ¸°ü¿¡¼ ¿¬½ÀÇÏ´Â °ÍÀÌ Â÷¼±Ã¥ÀÎ »óÈ²ÀÌ´Ù. µ¿¾Æ¸®¿Í ¼Ò¸ðÀÓÀº ¡ã¿¡ÄÚ¼Ò±ØÀå ¡ã³ëÃµ¼Ò±ØÀå ¡ã°Å¿ï¿¬½À½Ç ¡ãÁß¿¬½À½Ç µîÀÇ ¿¬½À°ø°£À» µ¿¾Æ¸®¿¬ÇÕÈ¸ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ´ë¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ Æò¼Ò¿¡µµ ¿¬½À½Ç ¼ö°¡ ÇÑÁ¤µÅÀÖÀ¸³ª Æ¯È÷ ÃàÁ¦±â°£¿¡´Â ¸¹Àº ÀÀ¿ø´Üµé°ú µ¿¾Æ¸®µéÀÌ ¿¬½À½ÇÀ» ÁýÁßÀûÀ¸·Î ´ë¿©ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¸ðµç ÀÀ¿ø´ÜµéÀÌ ¿¬½À½ÇÀ» ´ë¿©ÇÏ±â¿¡´Â ´õ¿í ¾î·Æ´Ù. ÀÌ¿¡ AÇÐ°ú ÀÀ¿ø´ÜÀåÀº “´ë¿©¸¦ ÇÏ·Á ÇØµµ ¼±Âø¼ø¿¡¼ ¹Ð·Á ¾îÂ¿ ¼ö ¾øÀÌ ³ëÃµ±ØÀå °è´ÜÀÌ³ª »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ÐÀº ½Ç³» °ø°£ÀÌ ÀÖ´Â ÇÐ»ýÈ¸°ü¿¡¼ ¿¬½ÀÇÑ´Ù”¸ç “ÃàÁ¦±â°£¸¸ÀÌ¶óµµ ÇÐ±³ÀÇ ºó °ø°£À» ¿¬½À½Ç·Î È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ¿¡ µ¿¾Æ¸®¿¬ÇÕÈ¸Àå À¯¿øÈñ(Á¤°æ°æ¿µ·15)¾¾´Â “ÀÀ¿ø´ÜµéÀÌ ´À³¢´Â ¿¬½À°ø°£ ºÎÁ·¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ °ø°¨ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “6¿ù ½ÇÃ³ÀåÈ¸ÀÇ¸¦ ÅëÇØ ¿¬½À½Ç È®ÃæÀ» °ÇÀÇÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ´äÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÇÐ±³º»ºÎ´Â ¿¬½À½Ç È®ÃæÀÌ Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¾î·Æ´Ù´Â °ßÇØ¸¦ º¸¿´´Ù. ÇÐ»ýº¹ÁöºÎ °í¿ø¿µ ºÎÀåÀº “¿ì¸®´ëÇÐÀÇ °æ¿ì ´ëºÎºÐÀÇ µ¿¾Æ¸®¿¡°Ô µ¿¾Æ¸®¹æÀ» Á¦°øÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¿¬½À½Ç ¶ÇÇÑ ¿¹Àü¿¡ ºñÇØ ´Ã¸° »óÅÂ”¶ó¸ç “ÃàÁ¦±â°£¿¡ ¸ô¸®´Â ¼ö¿ä¸¦ À§ÇØ °ø°£À» È®ÃæÇÏ´Â °ÍÀº Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¾î·Æ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ, °í ºÎÀåÀº “ÇÐ°ú ÀÀ¿ø ¼Ò¸ðÀÓÀÇ °æ¿ì °ÀÇ½ÇÀ» ¿¬½À°ø°£À¸·Î ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´Ü°ú´ë Â÷¿øÀÇ ¹è·Á°¡ ÀÖ´Ù¸é °ø°£ ºÎÁ· ¹®Á¦¸¦ ¿ÏÈÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
“°ÀÇ½ÇÀ» ¿¬½À½Ç·Î
ÀÌ¿ëÇÏ±â´Â Èûµé¾î”
½ÇÁ¦·Î ÀÏºÎ ´Ü°ú´ë¿¡¼´Â ÀÀ¿ø¼Ò¸ðÀÓÀÇ ¿¬½À°ø°£À¸·Î °ÀÇ½ÇÀ» ´ë¿©ÇØÁÖ°í ÀÖ¾úÀ¸³ª, ¿©ÀüÈ÷ ÇÑ°è°¡ ÀÖ´Ù. BÇÐ°ú ÀÀ¿ø´ÜÀåÀº “¸ðµç ¼ö¾÷ÀÌ ³¡³ª´Â ´ÊÀº ½Ã°£±îÁö ±â´Ù·Á¾ß ÇÏ°í °ÀÇ½ÇÀÇ ÀÏÃ¼Çü Ã¥»óÀ» ¸ðµÎ ¿Å°Ü¾ß ÇØ ½Ã°£¼Ò¸ð°¡ ¸¹ÀÌ µÈ´Ù”¸ç “¶ÇÇÑ ´ë¿© ½Ã°£ÀÌ Á¤ÇØÁ® ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ È¿À²¼ºÀÌ ¶³¾îÁ® °ÀÇ½Ç ´ë¿©¸¦ ²¨¸®°Ô µÈ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌÃ³·³ ¿¬½À°ø°£ ºÎÁ·¿¡ ´ëÇÑ ¶Ñ·ÇÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ ¾ø¾î, ÀÀ¿ø´Ü°ú ÀÏ¹Ý ÇÐ¿ì °£ÀÇ ¹è·Á°¡ ÇÊ¿äÇÑ ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. CÇÐ°ú ÀÀ¿ø´ÜÀåÀº “ÇÐ»ýÈ¸°ü¿¡¼ ¿¬½ÀÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ ÇÐ¿ìµéÀÇ ºÒ¸¸ÀÌ ²ÙÁØÈ÷ Á¦±âµÈ ¸¸Å »ç¶÷µéÀÇ ÅëÇàÀÌ ÀûÀº °÷¿¡¼ ¿¬½ÀÀ» ÇÏ°Å³ª À½¾Ç¼Ò¸®¸¦ ÃÖ¼Ò·Î ÇÏ´Â µî ÇÐ¿ìµé¿¡°Ô ÇÇÇØ¸¦ ÁÖÁö ¾Ê±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “´çÀåÀÇ °ø°£ È®ÃæÀÌ ¾î·Á¿ì¹Ç·Î ÃàÁ¦±â°£¸¸ÀÌ¶óµµ ¼·Î ¹è·Á¸¦ ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¹Ú±âÀÎ ±âÀÚ
come_from@yonsei.ac.kr
¹Ú±âÀÎ ±âÀÚ come_from@yonsei.ac.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿¬¼¼ÃáÃß, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>