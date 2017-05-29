|¢º¢º 5±Þ °ø¹«¿ø ÇÐ¿øÀÌ ¸ô·Á ÀÖ´Â ½Å¸²µ¿ °í½ÃÃÌÀÇ ¸ð½À.
Áö³ 1¿ù, ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀÇ ½ÌÅ©ÅÊÅ©*°ÝÀÎ ´õ¹Ì·¡¿¬±¸¼Ò°¡ ÁÖÃÖÇÑ ‘°ø¹«¿ø ÀÎ»çÁ¦µµ °³Çõ ¹æ¾È’ Åä·ÐÈ¸ÀÇ ³»¿ëÀº ¿¬ÀÏ ÈÁ¦°¡ µÆ´Ù. ÇàÁ¤°í½Ã·Î ºÒ¸®´ø 5±Þ °ø¹«¿ø °ø°³Ã¤¿ë(¾Æ·¡ 5±Þ °øÃ¤) ½ÃÇèÀ» ¾ø¾Ö°í, ±× ÀÚ¸®¸¦ 7±Þ °ø¹«¿ø Áß¿¡¼ Æ¯º°Ã¤¿ëÇÏ°Ú´Ù´Â °ñÀÚÀÇ ‘°ø¹«¿ø ÀÎ»çÁ¦µµ °³Æí¾È(¾Æ·¡ ÀÎ»çÁ¦µµ °³Æí¾È)’ÀÌ ¹ßÇ¥µÆ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ ÀÎ»çÁ¦µµ °³Æí¾È ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ßÀÌ ºÐºÐÇÏ´Ù.
Çà½ÃÆóÁö°¡ À¯¿¬ÇÑ °ø¹«¿ø Ã¼°è °¡Á®¿Ã±î
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¾ÈÀüÇàÁ¤ºÎ°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡º2013³â °ø¹«¿øÃÑÁ¶»ç¡»¿¡ µû¸£¸é 1~2±Þ °ø¹«¿ø 603¸í Áß 466¸íÀº 5±Þ °øÃ¤ Ãâ½ÅÀ¸·Î, 1~2±Þ °ø¹«¿ø ÀüÃ¼ÀÇ ¾à 77.28%¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. ¹Ý¸é 7±Þ °ø¹«¿øÀÌ 1~2±Þ °ø¹«¿øÀ¸·Î Áø±ÞÇÏ´Â °æ¿ì´Â ¾à 8.61%¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. Çö½ÇÀûÀ¸·Î 7±Þ °ø¹«¿øÀÌ °íÀ§ °øÁ÷¿¡ ÁøÀÔÇÏ±â ¾î·Á¿î °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ ´õ¹Ì·¡¿¬±¸¼Ò ÃÖÁö¹Î ¼±ÀÓ¿¬±¸¿øÀº ÀÎ»çÁ¦µµ °³Æí¾È ¹ßÁ¦¹®¿¡¼ ‘5±Þ °øÃ¤ ÀÎ¿øÀ» 7±Þ °øÃ¤·Î ÅëÆóÇÕÇØ ¼±¹ßÇÏ¸é ±âÁ¸¿¡´Â 5±Þ °øÃ¤ Ã¤¿ëÀÎ¿øÀÎ 300¸í°¡·®¿¡¸¸ °³¹æµÆ´ø °íÀ§Á÷ ÁøÀÔ Åë·Î°¡ 7±Þ °øÃ¤ ÀÎ¿ø¿¡°Ô±îÁö È®´ëµÇ´Â °Í’ÀÌ¶ó¸ç Á¦µµ °³ÆíÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀ» °Á¶Çß´Ù.
¶ÇÇÑ, ÇØ´ç °³Æí¾ÈÀº ±âÁ¸ 5±Þ ¹Î°£ °æ·ÂÀÚ Æ¯º°Ã¤¿ë(¾Æ·¡ 5±Þ ¹Î°£Æ¯Ã¤)ÀÇ ÇÑ°èµµ º¸¿ÏÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ¾ÈÀüÇàÁ¤ºÎ´Â Áö³ 2011³â µµÀÔµÈ ¹Î°£°æ·ÂÀÚ Ã¤¿ëÁ¦µµ¸¦ ÅëÇØ ÇöÀç±îÁö ¸Å³â ºÎÃ³ ´ÜÀ§ÀÇ °³º° ¸ðÁýÀ¸·Î ¼±¹ßÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â °¢ ºÐ¾ß¿¡ Æ¯ÈµÈ Àü¹® ÀÎ·ÂÀ» °í¿ëÇÏ±â À§ÇÔÀÌ´Ù. ±×·±µ¥ Á¦µµ µµÀÔÃëÁö¿Í ´Þ¸® Àü¹® ÀÎ·Â ¹èÄ¡¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù. 5±Þ ¹Î°£Æ¯Ã¤ ¼±¹ß °úÁ¤¿¡¼ 5±Þ °øÃ¤ ½ÃÇèÀÇ ÀÏºÎÀÎ PSAT Á¡¼ö¸¦ ¹Ý¿µÇÏ°í, ÀÌ¸¶Àúµµ ¼±¹ß ÀÎ¿øÀÌ ¸Å³â 1¸í¿¡¼ 4¸í¿¡ ±×ÃÄ ÀüÃ¼ Ã¤¿ëÀÎ¿ø ´ëºñ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÀ²ÀÌ ÇöÀúÈ÷ ³·±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
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ÇÑÆí °³Æí¾È¿¡ ´ëÇØ ‘¿ì¸®³ª¶óÀÇ »óÈ²¿¡ ¸ÂÁö ¾Ê´Â´Ù’´Â ÁöÀûµµ ÀÖ´Ù. µµÀÔ ÃëÁö¿¡´Â °ø°¨ÇÏÁö¸¸ Àú½Å·Ú»çÈ¸¶ó´Â ¿ì¸®³ª¶óÀÇ Æ¯¼ºÀ» °í·ÁÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. Æ¯Ã¤ È®´ë¸¦ ÅëÇØ Àü¹® ÀÎ·ÂÀ» ÀûÀçÀû¼Ò¿¡ ¹èÄ¡ÇÏ´Â °á°ú¸¦ °¡Á®¿À·Á¸é Ã¤¿ë°úÁ¤ÀÇ °øÁ¤¼º º¸Àå°ú Ã¤¿ë°úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ±¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú°¡ ÀüÁ¦µÅ¾ß ÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸, ¿ì¸®³ª¶ó´Â °íÀ§°ø¹«¿øÀÇ Æ¯Ã¤¿Í °ü·ÃµÈ Ã¤¿ë ºñ¸®°¡ ¸¹¾Ò±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ »çÈ¸Àû ½Å·Ú°¡ ³·Àº ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ½ÃÇè Á¡¼ö¿Í °°ÀÌ ¼öÄ¡È‧°´°üÈ°¡ °¡´ÉÇÑ Ã¤¿ë±âÁØ¿¡¼ ¼º°ú Æò°¡ µîÀÇ ÁÖ°üÀûÀÎ Ã¤¿ë±âÁØÀ¸·Î º¯ÈÇÏ´Â °³Æí¾È¿¡ ºñ¸®°¡ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù°í º¸´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÏ·Ê·Î Àå°üÀÇ ÀÚ³à°¡ ¾÷¹« ¼öÇà´É·ÂÀÌ ¶³¾îÁü¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¿Ü±³ºÎ »ç¹«°ü¿¡ Æ¯Ã¤ µÅ ³í¶õÀÌ µÇ±âµµ Çß´Ù. ´ëÇÐ»ý È²¸ð(26)¾¾´Â “ÁøÀÔ Àåº®À» ³·Ãß·Á´Â ÃëÁö´Â ÁÁÁö¸¸ ¿ì¸®³ª¶ó´Â ‘³«ÇÏ»ê Ã¤¿ë’ µîÀÇ ºÎÀÛ¿ëÀÌ ¹ß»ýÇÏ±â ½¬¿î »çÈ¸¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “µµ¸®¾î °øÁ÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú°¡ ¶³¾îÁú ¼öµµ ÀÖÀ» °Í °°´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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ÀÎ»çÇõ½ÅÃ³´Â ¾ÆÁ÷ °ø¹«¿ø ÀÎ»çÁ¦µµ °³Æí¿¡ ´ëÇØ ±¸Ã¼ÀûÀÎ °èÈ¹À» ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÎ»çÇõ½ÅÃ³ °ü°èÀÚ´Â “´õ¹Ì·¡¿¬±¸¼Ò°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ ³»¿ëÀº Á¤ºÎÀÇ °ø½Ä ÀÔÀåÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó¸ç “¾ÆÁ÷ °ø¹«¿ø ÀÎ»çÁ¦µµ °³Æí¿¡ ´ëÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ °èÈ¹Àº ¾ø´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¸¹Àº 5±Þ °øÃ¤ ¼öÇè»ýµéÀÌ ÀÎ»çÁ¦µµ °³Æí ½ÇÇö °¡´É¼º¿¡ ´ëÇØ ÁÖ¸ñÇÏ°í ÀÖ´Ù. ‘°ø¹«¿ø ÀÎ»çÁ¦µµ °³Æí¾È’À» ¹ßÁ¦ÇÑ ÀÇ¿øµéÀÇ ¼Ò¼Ó ´çÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀÌ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ´ç¼± ÈÄ Áý±Ç¿©´çÀÌ µÆ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÀÌ·± »óÈ²¿¡¼ °¡Àå È¥¶õ½º·¯¿òÀ» ´À³¢´Â »ç¶÷Àº 5±Þ °øÃ¤¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Â ¼öÇè»ýÀÌ´Ù. ½Å¸²µ¿ °í½ÃÃÌ¿¡ À§Ä¡ÇÑ À¯¸í °í½ÃÇÐ¿ø °ü°èÀÚ´Â “°³Æí¾È ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ ÇÐ¿ø°¡ ºÐÀ§±â°¡ ´Þ¶óÁ³´Ù”¸ç “5±Þ °øÃ¤°¡ ÁøÂ¥ ÆóÁöµÇ´Â °ÍÀº ¾Æ´ÑÁö ÇÐ»ýµé°ú ÇÐ¿ø °ü°èÀÚ ¸ðµÎ È¥¶õ½º·¯¿î »óÈ²”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. ½ÇÁ¦·Î 2³âÂ° 5±Þ °øÃ¤¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Â ¼Û¸ð(27)¾¾´Â “º¸Åë ¸î ³âÀ» ÅõÀÚÇÏ´Â ½ÃÇèÀÎ ¸¸Å °©ÀÛ½º·¯¿î ÀÎ»çÁ¦µµ °³Æí °èÈ¹¹ßÇ¥¿¡ ´çÈ²Çß´Ù”¸ç “ºÒ¾ÈÇÏÁö¸¸ ÀÏ´Ü °è¼Ó °øºÎ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Â »óÅÂ”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ÀÎ»çÁ¦µµ °³Æí ³í¶õÀº ÀÌ·ÊÀûÀÎ ÀÏÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. Á¤±ÇÀÌ ±³Ã¼µÇ¸é ÇØ´ç Á¤±ÇÀÌ Ãß±¸ÇÏ´Â Á¤Ã¥ÀÇ ¹æÇâÀÌ ¹Ù²î´Â ÀÏÀº ºó¹øÈ÷ ¹ß»ýÇØ¿Ô´Ù. ÇÏÁö¸¸ ½ÃÇè‧Ã¤¿ë°ú °ü·ÃµÈ Á¦µµ °³ÆíÀº ¼öÇè»ý°ú Ãë¾÷ÁØºñ»ýÀÌ °ü·ÃµÈ ¸¸Å ½ÅÁßÇÑ °áÁ¤ÀÌ ¿ä±¸µÈ´Ù.
*½ÌÅ©ÅÊÅ©: ´Ù¾çÇÑ ÇÐ¹® ºÐ¾ß Àü¹®°¡¸¦ Á¶Á÷ÀûÀ¸·Î °áÁýÇØ Á¶»ç·ºÐ¼® ¹× ¿¬±¸ °³¹ßÀ» ½ÃÇàÇÏ°í, ±× ¼º°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ´Â Áý´Ü. ÁÖ·Î Á¤ºÎÀÇ Á¤Ã¥ÀÌ³ª ±â¾÷ÀÇ °æ¿µÀü·«À» ¿¬±¸ÇÑ´Ù.
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