|¢º¢º ±¤È¹®¿ª»ç ÁöÇÏº¸µµ¿¡ À§Ä¡ÇÑ Àå¾Öµî±Þ ÆóÁö ³ó¼ºÀåÀÇ ¸ð½À
º¹Áö¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â Àå¾Öº¹ÁöÁ¦µµ¸¦ µÑ·¯½Ñ ³íÀïÀÌ ¸î ÇØÂ° °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù.
¿©ÀüÈ÷ Á¸ÀçÇÏ´Â ‘Àå¾Öµî±Þ Á·¼â’
Àå¾Öµî±ÞÁ¦¶õ ÇÑÁ¤µÈ ¿¹»êÀ¸·Î Àå¾ÖÀÇ Á¤µµ¿¡ µû¶ó Àå¾ÖÀÎ¿¡°Ô È¿À²ÀûÀÎ º¹Áö¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ Áö³ 1989³â¿¡ µµÀÔµÈ Á¦µµ´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÇöÀç 15°³ÀÇ ½ÅÃ¼Àû·Á¤½ÅÀû Àå¾ÖÀ¯ÇüÀ» ÀÇÇÐÀû ±âÁØ¿¡ µû¶ó 1±ÞºÎÅÍ 6±Þ±îÁö ³ª´©°í, ÀÌ¿¡ ¸ÂÃç Â÷µîÀûÀÎ º¹Áö¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÁÙ°ð Àå¾Öµî±ÞÁ¦¿¡ ´ëÇØ ‘Àå¾ÖÀÎ °¢ÀÚ¿¡°Ô ¸ÂÃãÇü º¹Áö¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ±â ¾î·Á¿î Á¦µµ’¶ó´Â ÁöÀûÀÌ ÀÖ¾î ¿Ô´Ù. ¼¿ï ¼ÒÀç Àå¾ÖÀÎº¹Áö½Ã¼³¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ´Â »çÈ¸º¹Áö»ç ±è¸ð(29)¾¾¿¡ µû¸£¸é “ÇöÇà Á¦µµ´Â ÀÇÇÐÀû ±âÁØ¿¡¸¸ ÀÇÁ¸ÇØ º¹Áö¸¦ Á¦°øÇÏ±â ¶§¹®¿¡ Àå¾ÖÀÎ °³°³ÀÎ¿¡°Ô ²À ÇÊ¿äÇÑ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ±â ¾î·Æ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. Àå¾ÖÀÇ ¼º°ÝÀÌ ´Þ¶ó Àå¾ÖÀÎ °¢°¢¿¡°Ô ÇÊ¿äÇÑ º¹Áö¼ºñ½º°¡ ´Ù¸¥µ¥µµ Á¤ºÎ´Â µî±Þ¿¡ µû¶ó ÀÏ·üÀû ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. Àü±¹Àå¾ÖÀÎÂ÷º°Ã¶Æó¿¬´ë(¾Æ·¡ ÀüÀå¿¬) ±âÈ¹°ü¸®½Ç °ü°èÀÚ A¾¾´Â “°°Àº ÁöÃ¼Àå¾Ö* 1±ÞÀÌ¶óµµ °³ÀÎÀÇ »óÈ²¿¡ µû¶ó ÇÊ¿äÇÑ º¹Áö¼ºñ½º°¡ ´Ù¸£´Ù”¸ç “ÇÏÁö¸¸ ÇöÇà Á¦µµ ÇÏ¿¡¼´Â 1±Þ ÁöÃ¼Àå¾ÖÀÎ ¸ðµÎ°¡ ÀÏ·üÀûÀÎ º¹Áö¼ºñ½º¸¦ Á¦°ø¹Þ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ÇöÇà Á¦µµ»ó 1~3±Þ ¿ÜÀÇ Àå¾ÖÀÎÀº È°µ¿º¸Á¶¼ºñ½º¸¦ ½ÅÃ»ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù. ´ëÇÐ»ý B¾¾´Â “µî±³³ª ¼ö¾÷ Áß ÀÌµ¿ µîÀ» Â÷Áú ¾øÀÌ ÇÏ·Á¸é È°µ¿º¸Á¶ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÏÁö¸¸ 4±ÞÀ¸·Î ÆÇÁ¤¹Þ¾Æ È°µ¿º¸Á¶ÀÎ ½ÅÃ»ÀÌ ¾î·Æ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ÇÐ±³¿¡ ´Ù´Ï°Å³ª Á÷¾÷, »óÈ²¿¡ µû¶ó È°µ¿º¸Á¶ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÑµ¥µµ 4±Þ Àå¾ÖÀÎÀÌ¶ó´Â ÀÌÀ¯·Î º¹Áö¼ºñ½º ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿Ü½ÃÅ°´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ´ëºÎºÐÀÇ Àå¾ÖÀÎÀÌ ÀçÆÇÁ¤À» ²¨¸°´Ù´Â Á¡µµ ¹®Á¦´Ù. Àå¾ÖÀÎµéÀº Àå¾Öµî±Þ ¼Ò¸ê½ÃÈ¿°¡ Áö³ª¸é µî±Þ ÀçÆÇÁ¤ ÅëÁö¼¸¦ ¹Þ´Â´Ù. ÇÏÁö¸¸ ´ëºÎºÐÀÇ Àå¾ÖÀÎµéÀÌ µî±Þ ÀçÆÇÁ¤À» À§ÇÑ ºñ¿ëÀÌ ºÎ´ãµÉ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀçÆÇÁ¤ ½Ã Àå¾Öµî±ÞÀÌ ÇÏÇâÁ¶Á¤µÇ´Â °æÇâ ¶§¹®¿¡ ÀçÆÇÁ¤ ½Ã±â¸¦ ¹Ì·é´Ù. ½ÇÁ¦·Î Áö³ 2010³â º¸°Çº¹ÁöºÎ Àå¾ÖÀÎÁ¤Ã¥±¹ÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é Àå¾Öµî±Þ ÀçÆÇÁ¤ ½Ã 1±Þ Àå¾ÖÀÎ°ú 2±Þ Àå¾ÖÀÎÀÇ µî±Þ ÇÏÇâºñÀ²Àº °¢°¢ ¾à 37%¿¡ ´ÞÇß´Ù. Àå¾Öµî±Þ ÀçÆÇÁ¤ ½Ã µî±ÞÀÌ ÇÏÇâÁ¶Á¤µÇ´Â ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¹¯ÀÚ A¾¾´Â “º¹ÁöÁ¦°ø ÁÖÃ¼°¡ Àå¾Ö¸¦ ±Øº¹ÀÇ ´ë»óÀ¸·Î °£ÁÖÇÏ°í, ¼ö ³â °£ÀÇ Ä¡·á¿Í ÀçÈ°À» ÅëÇØ ±Øº¹ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í º¸´Â °Í °°´Ù”¸ç “ÇöÀç µî±ÞÀçÆÇÁ¤½Ã½ºÅÛÀº °³°³ÀÎ¿¡ ¾Ë¸ÂÀº º¹Áö¸¦ Á¦°øÇÏ·Á´Â ÀÇµµ°¡ ¾Æ´Ï¶ó º¹ÁöÁ¦°ø ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜÇÒ Àå¾ÖÀÎÀ» ´Ã¸®´Â °úÁ¤ÀÌ¶ó »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ¸¹Àº Àå¾ÖÀÎµéÀÌ º¹Áö¼ºñ½º ½ÅÃ»¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Àå¾Öµî±Þ ÀçÆÇÁ¤À» ¹Ì·ï ±×³ª¸¶ Á¦°ø¹Þ´ø º¹Áö ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ±âµµ ÇÑ´Ù.
Àå¾Öº¹ÁöÁ¤Ã¥Àº ¼ö³âÂ° Á¦ÀÚ¸®°ÉÀ½
Àå¾Öµî±ÞÁ¦ ¿ÏÀüÆóÁö´Â ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ °ø¾à Áß ÇÏ³ª¿´´Ù. ±×·¯³ª ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀº ÀÌÈÄ Àå¾Öµî±ÞÁ¦ ÆóÁö¿¡¼ Àå¾Öµî±ÞÁ¦ °³ÆíÀ¸·Î °èÈ¹À» µÚÁý¾ú´Ù. µî±Þ ¿ÏÀüÆóÁö°¡ ¾Æ´Ñ ±âÁ¸ 1~3±ÞÀÇ Àå¾Ö¸¦ ÁßÁõÀ¸·Î, 4~6±ÞÀÇ Àå¾Ö¸¦ °æÁõÀ¸·Î ±âÁ¸ µî±ÞÀ» °£¼ÒÈÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. Àå¾Öµî±Þ °£¼ÒÈ¿¡ ´ëÇÑ ¹Ý´ë ¿©·Ð¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ´Â 2013³â 6¿ùºÎÅÍ 12¿ù±îÁö ÀÏºÎ ¼¿ï Áö¿ªÀ» ´ë»óÀ¸·Î 1Â÷ ½Ã¹ü»ç¾÷À» ½ÃÇàÇß´Ù. ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ÅºÇÙµÈ ÇöÀç, 3Â÷ ½Ã¹ü»ç¾÷ÀÌ ½ÃÇàµÇ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¾ÖÃÊ ¾à¼ÓÇß´ø Àå¾Öµî±Þ ¿ÏÀüÆóÁö°¡ ¾Æ´Ñ µî±Þ °£¼ÒÈ·Î ½Ã¹ü»ç¾÷ÀÌ ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ¾î ÀÌ¸¦ ºñ³ÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ Å©´Ù. Àå¾Öµî±ÞÁ¦ ³í¶õÀÌ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼ Àü±¹ 220¿© °³ Àå¾ÖÀÎ´ÜÃ¼ ¿¬ÇÕÀÎ ‘Àå¾Öµî±ÞÁ¦·ºÎ¾çÀÇ¹«Á¦ÆóÁö°øµ¿Çàµ¿’Àº Áö³ 2012³â 8¿ùºÎÅÍ ±¤È¹®¿ª»ç ÁöÇÏ¿¡¼ Àå¾Öµî±ÞÁ¦ ÆóÁö ³ó¼ºÀ» ¼ö³âÂ° °è¼ÓÇØ ¿À°í ÀÖ´Ù. Àå¾Öµî±ÞÁ¦ ÆóÁö¸¦ À§ÇÑ ½ÃÀ§¿¡µµ Âü¿©Çß´Ù´Â B¾¾´Â “¿ì¸®°¡ ¿øÇÏ´Â °ÍÀº Àå¾Öµî±Þ ¿ÏÀüÆóÁö”¶ó¸ç “Àå¾Öµî±Þ °£¼ÒÈ´Â Çö Á¦µµÀÇ ¹®Á¦Á¡À» ´ä½ÀÇÏ°Ô µÉ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Áö³ Á¦19´ë ´ë¼± ±â°£ µ¿¾È ÁÖ¿ä´ë¼±ÈÄº¸µéÀº Àå¾Öµî±ÞÁ¦ ÆóÁö¸¦ °ø¾àÀ¸·Î ³»¼¼¿ü´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ¿ª½Ã ¼±°Å ±â°£ Áß Àå¾ÖÀÎÀÇ ³¯ ¿¸° ½ÃÀ§¿¡¼ Àå¾Öµî±ÞÁ¦ ÆóÁö¸¦ ¾à¼ÓÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ Á¤±Ç±³Ã¼ ÀÌÈÄ ‘Àå¾Öµî±ÞÁ¦ ¿ÏÀüÆóÁö ½ÇÇö’¿¡ ´ëÇØ ÁÖ¸ñÇÏ°í ÀÖ´Ù. º¸°Çº¹ÁöºÎ °ü°èÀÚ´Â “ÇöÀç ½Ã¹ü»ç¾÷ ¼¼ºÎ³»¿ëÀÌ³ª Àå¾Öµî±ÞÁ¦ ÆóÁö¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇ ÁßÀÎ »óÈ²”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí Àå¾Öµî±ÞÁ¦ ¿ÏÀüÆóÁö¿¡ ´ëÇØ ¿ì·ÁÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®µµ ÀÖ´Ù. Àå¾Ö Á¤µµ¿¡ µû¶ó ¼±º°Àû º¹Áö°¡ ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Æ °úµµÇÑ ÇàÁ¤ºñ¿ëÀ» ÃÊ·¡ÇÏ°Å³ª ÁßÁõÀå¾ÖÀÎ¿¡°Ô µ¹¾Æ°¥ ÇýÅÃÀº µµ¸®¾î °¨¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ÀüÀå¿¬ °ü°èÀÚ A¾¾´Â “Àå¾Öµî±ÞÁ¦ ÆóÁö¸¦ ³õ°í ¿ì·ÁÇÏ´Â ÀÇ°ß Áß ´Ù¼ö´Â ¿ÀÈ÷·Á ÇöÀç Á¦µµ¿¡¼ ÀÌ¹Ì ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Â ¹®Á¦”¶ó¸ç “¿ÀÈ÷·Á Àå¾ÖÀÎÀÇ ¿ä±¸°¡ ¾Æ´Ñ ¿¹»ê¿¡ ¸ÂÃç µî±Þ°ú º¹Áö¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇØ ÁßÁõÀå¾ÖÀÎ¿¡°Ô ÀûÀýÇÑ º¹Áö¼ºñ½º°¡ Á¦°øµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇöÀç Àå¾Öµî±ÞÀ» ¸Å°Ü Â÷µîÀûÀÎ º¹Áö¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ³ª¶ó´Â ¿ì¸®³ª¶ó¿Í ÀÏº»»ÓÀÌ´Ù. ±×¸¶Àúµµ ÀÇÇÐÀû ±âÁØÀ¸·Î¸¸ Àå¾Öµî±ÞÀ» ÆÇÁ¤ÇÏ´Â ¿ì¸®³ª¶ó¿Í ´Þ¸® ÀÏº»Àº Àå¾ÖÀÎ °³°³ÀÎÀÇ »óÈ²¿¡ ¸ÂÃç Àå¾Öµî±ÞÀ» ÆÇÁ¤ÇØ º¹Áö¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ì¸®³ª¶óÀÇ ÇöÇà Àå¾Öº¹ÁöÁ¦µµ´Â ¿ÀÈ÷·Á Àå¾ÖÀÎÀÌ ‘Àå¾Öµî±ÞÀÌ¶ó´Â Àåº®’¿¡ Á÷¸éÇÏ°Ô ÇÏ´Â °á°ú¸¦ °¡Á®¿Ô´Ù. ÀÌÁ¦ Àå¾ÖÀÎ °¢°¢¿¡°Ô ¾Ë¸ÂÀº º¹Áö¼ºñ½º°¡ Á¦°øµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¤Ã¥°³¼±ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½ÃÁ¡ÀÌ´Ù. »õ Á¤ºÎ°¡ 4³âÂ° Á¦ÀÚ¸®°ÉÀ½À» °È°í ÀÖ´Â Àå¾Öº¹ÁöÁ¤Ã¥¿¡ ¾î¶°ÇÑ º¯È¸¦ °¡Á®¿ÃÁö ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
*ÁöÃ¼Àå¾Ö: ¼±Ã´Àû ¶Ç´Â ÈÄÃµÀûÀÎ ¿øÀÎÀ¸·Î °ñ°Ý·±ÙÀ°·½Å°æ °èÅëÀÇ ÁúÈ¯, ¼Õ»ó, ±â´É ¹× ¹ß´Þ ÀÌ»óÀÌ ¹ß»ýÇØ ½ÅÃ¼ÀÇ ÀÌµ¿°ú ¿òÁ÷ÀÓ µî¿¡ Á¦¾àÀ» ÃÊ·¡ÇÏ´Â ½ÅÃ¼Àû ±â´ÉÀÇ ¼Õ»ó.
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