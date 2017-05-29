|¢º¢º KBS2 ¿¹´É ¡º¾ð´ÏµéÀÇ ½½·¥µ¢Å© ½ÃÁð2¡»ÀÇ ÇÑ Æ÷½ºÅÍ
ÇöÀç À½¿øÂ÷Æ®¸¦ µé¿©´Ùº¸¸é À¯¼öÇÑ °¡¼öµéÀ» Á¦Ä¡°í ÃÖ»óÀ§¿¡ ¿À¸¥ ÇÑ ¿©¼º ±×·ìÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌµéÀÇ ÀÌ¸§Àº ‘¾ð´Ï¾²’. ¸íÄª¸¸ ºÁµµ ¿©¼ºÀ» ÁÖµÈ ½ÃÃ»ÀÚÃþÀ¸·Î ¼³Á¤ÇßÀ½À» ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù. Áö³ 2016³â, ¡º¾ð´ÏµéÀÇ ½½·¥µ¢Å©¡»¶ó´Â ¿¹´ÉÀ» ÅëÇØ µ¥ºßÇÑ ‘¾ð´Ï¾²’´Â ¹Ù¶÷³ ¾ÖÀÎÀ» ÇâÇØ ´«¹°Áþ´Â ´ë½Å ‘´ÚÃÄ’¶ó°í ¿ÜÄ¡¸ç Å« È£ÀÀÀ» ¾ò¾ú´Ù. ±×¸®°í ¿ÃÇØµµ ±× ÀÎ±â¸¦ ÀÌ¾î°¡´Â ÁßÀÌ´Ù. ÀÌ·¸µí ¿©¼ºÀÌ ‘¿©¼º’À» ²ø¾î´ç±â´Â »ç·Ê´Â ´õ ÀÌ»ó ³¸¼³Áö ¾Ê´Ù.
°ÉÅ©·¯½¬¶õ?
¾ðÁ¨°¡ºÎÅÍ ¿ì¸® »çÈ¸¿¡´Â ‘°ÉÅ©·¯½¬(Girl Crush)’¶ó´Â ½ÅÁ¶¾î°¡ Åë¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù. ¿©±â¼ °ÉÅ©·¯½¬¶õ ‘¼Ò³à(Girl)’¿Í ‘¹ÝÇÏ´Ù(Crush On)’ÀÇ ÇÕ¼º¾î·Î ‘¿©¼ºÀÌ µ¿¼º¿¡°Ô ´À³¢´Â, ¼ºÀûÀÎ °¨Á¤ÀÌ ¼ö¹ÝµÇÁö ¾ÊÀº °·ÄÇÑ È£°¨’À¸·Î Á¤ÀÇµÈ´Ù. ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î °ÉÅ©·¯½¬ÀÇ ´ë»óÀº ¶Ù¾î³ ¿Ü¸ð·½ºÅ¸ÀÏ·Áö¼º·»çÈ¸Àû ÁöÀ§ µîÀ» °¡Áø ¿©¼ºÀÌ¸ç ÀÌµéÀº µ¿¼º¿¡°Ô ¼±¸Á ¹× ´ë¸®¸¸Á·ÀÇ ´ë»óÀÌ µÈ´Ù.
»ç½Ç ¿©¼ºÀÌ µ¿¼ºÀ» ¼±¸ÁÇÏ´Â ±¸µµ´Â ÀÌÀüºÎÅÍ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¸ÀçÇØ¿Ô´Ù. ´ëÇ¥ÀûÀ¸·Î ‘¸ÚÁø ¿©¼º’ÀÇ ´ë¸í»ç·Î ºÒ¸®¸ç ¿©¼ºµéÀÇ ·Ñ ¸ðµ¨·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇß´ø °¡¼ö ÀÌÈ¿¸®·¹è¿ì ±èÇý¼ö µîÀÌ ÀÌ¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù. ÀÚ±âÇ¥Çö¿¡ ´ç´çÇß´ø ÀÌµéÀº ÁÖÃ¼ÀûÀÎ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ Çü¼ºÇÏ¸ç ¿©¼ºµéÀÇ È¯È£¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
ÀÌ·¸µí ÀÜÀÜÈ÷ ÀÌ¾îÁ® ¿À´ø Çö»óÀÌ ‘°ÉÅ©·¯½¬’¶ó°í ¸í¸íµÇ¸ç È®´ëµÈ °è±â¿¡´Â °É±×·ì ‘¸¶¸¶¹«’ÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À°¡ ÀÖ´Ù. Áö³ 2015³â Áß¼ø¿¡ ¹ßÇ¥µÈ ÇØ´ç ¹ÂÁ÷ºñµð¿À¿¡¼ ¸¶¸¶¹«´Â Èû ³ÑÄ¡´Â °¡Ã¢·Â¿¡ ³²Àå ÄÁ¼ÁÀ¸·Î Å¸ ¿©¼º ±×·ì°ú Â÷º°¼ºÀ» µÎ¸ç ÀÌ½´°¡ µÆ´Ù. ±× ÈÄ ‘¾îµð¼ ³Ê ³²ÀÚ ÁþÀÌ¾ß’¸¦ ¿ÜÄ¡´Â °¡¸ðÀå Ä³¸¯ÅÍ °³±×¿ì¸Õ ±è¼÷·¼¾ ¾ð´ÏµéÀÇ ¿¹´É ¡º¾ð´ÏµéÀÇ ½½·¥µ¢Å©¡»·³²¼ºÀ» ¶Ù¾î³Ñ´Â Ã¼·ÂÀ¸·Î °¥Ã¤ ¹ÞÀº ¹è¿ì ÀÌ½Ã¿µ µîÀÌ °ÉÅ©·¯½¬ ¿Ç³ÀÇ ¼±µÎÁÖÀÚ°¡ µÆ´Ù. ±× °úÁ¤¿¡¼ °ÉÅ©·¯½¬´Â °¡¿ä·¿¹´É·µå¶ó¸¶¸¦ ¸··ÐÇÏ°í ´ëÁß¹®È Àü¹Ý¿¡ ±¤¹üÀ§ÇÏ°Ô ÀÚ¸® Àâ¾Ò´Ù. ÇÑ±¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø »ê¾÷ºÐ¼®ÆÀ Àå¹ÎÁö ¹Ú»ç´Â “±×°£ ¹æ¼Û¿¡¼ ÁÖÃ¼ÀÇ½ÄÀ» °®°Å³ª Çàµ¿ÇÏ´Â »ç¶÷Àº ÁÖ·Î ³²¼ºÀ¸·Î µîÀåÇß´Ù”¸ç “¹æ¼ÛÀÌ³ª ¹Ìµð¾î¸¦ ÅëÇØ ±âÁ¸¿¡ º¸ÀÌÁö ¸øÇß´ø ÁÖÃ¼ÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ» Ç¥ÃâÇÏ´Â ¿©¼ºµéÀÌ °ÉÅ©·¯½¬ÀÇ ´ë»óÀÌ µÇ°í ÀÖ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ °ÉÅ©·¯½¬ ¿Ç³Àº ºòµ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®À¸·Îµµ È®ÀÎµÈ´Ù. ºòµ¥ÀÌÅÍ Åë°è»çÀÌÆ®ÀÎ ‘±¸±Û Æ®·»µå(Google Trend)’¿¡ µû¸£¸é, °ÉÅ©·¯½¬¿¡ ´ëÇÑ °ü½Éµµ´Â Áö³ 2015³â Áß¼øÀ» ±âÁ¡À¸·Î Ä¡¼Ú¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ Áö³ 2016³â 8¿ù, °ÉÅ©·¯½¬´Â °ü½Éµµ Á¤Á¡À» ±â·ÏÇÑ µÚ 2017³â ÇöÀç±îÁöµµ ±× ¿©¼¼¸¦ ¸ô¾Æ°¡°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ Àå ¹Ú»ç´Â “2017³âÀÇ ¹Ìµð¾î Æí¼º ³»¿ëµéÀ» º¸¸é °ÉÅ©·¯½¬ Çö»ó¿¡ ±â¹ÝÀ» µÐ ¿¹´É ¹× µå¶ó¸¶°¡ »ó´çÇÏ´Ù”¸ç “ÀÌ ¿Ç³Àº ÇâÈÄ ¸î ³â µ¿¾È Áö¼ÓµÉ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
»çÈ¸Àû ÄÚ¸£¼Â¿¡ Å©·¯½¬µÈ(Crushed) ¿©¼º, °ÉÅ©·¯½¬¸¦ ÁÀ´Ù
±×·¸´Ù¸é ¿Ö ÃÖ±Ù µé¾î °ÉÅ©·¯½¬ Çö»óÀÌ ´ëÁß¹®ÈÀÇ Å« ÁÙ±â·Î È®´ëµÈ °ÍÀÏ±î?
°ÉÅ©·¯½¬°¡ ³ªÅ¸³ª°Ô µÈ ±âÀú¿¡´Â ¿©¼º¿¡ ´ëÇÑ ‘»çÈ¸Àû ¾ï¾Ð’ÀÌ¶ó´Â »çÈ¸¹®ÈÀû ¹è°æÀÌ ±ò·ÁÀÖ´Ù. 1990³â´ë¸¦ ±âÁ¡À¸·Î ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼´Â ¿©±ÇÀÇ½Ä ½ÅÀå°ú »çÈ¸ÁøÃâ È®»êÀÌ ²ÙÁØÈ÷ ÀÌ·ïÁ® ¿Ô´Ù. ±×·¯³ª ¿©ÀüÈ÷ ¿©¼ºÀ» ¾ï¾ÐÇÏ´Â »çÈ¸Àû ½Ã¼±·°íÁ¤°ü³ä µîÀ¸·Î ÀÎÇØ »ó´ç¼ö ¿©¼ºµéÀº »çÈ¸Àû ¾àÀÚÀÇ À§Ä¡¿¡ ³õ¿©ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ »çÈ¸Àû ºÐÀ§±â´Â ¼öµ¿ÀûÀÎ ¿©¼º»óÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ¼º ¿ªÇÒÀ» ±¸ºÐÇØ °íÂø½ÃÅ°´Â °Í µîÀ» ³Ñ¾î Á÷Àå ³» ¿©¼ºÀÇ °íÀ§Á÷ ÁøÃâÀ» ¹èÁ¦ÇÏ´Â À¯¸®ÃµÀå ¹× ÀÓ±Ý °ÝÂ÷ µî°ú °°Àº ½ÇÁ¦ÀûÀÎ ÇüÅÂ·Î ³ªÅ¸³´Ù. ÀÌ´Â °æÁ¦Çù·Â°³¹ß±â±¸(OECD)°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡¸ÁÖ¿ä±¹°¡ ¼ºº°ÀÓ±Ý°ÝÂ÷¡¹¿¡¼ ¿ì¸®³ª¶ó°¡ 30¿© °³ È¸¿ø±¹ Áß ³²³à °£ ÀÓ±Ý °ÝÂ÷À²ÀÌ 36.7%·Î °¡Àå Å« ³ª¶óÀÌ¸ç, ÇØ´ç °ÝÂ÷À²Àº Æò±ÕÄ¡ÀÎ 15.6%º¸´Ù 2¹è¸¦ ÈÎ¾À ¿ôµµ´Â ¼öÄ¡¶ó´Â Á¡À¸·Î ÀÔÁõµÈ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ Çö½Ç ¼Ó¿¡¼ ÃÖ±Ù ¿©¼ºÀÇ ±Ç¸® ½ÇÇö ¹× ±âÈ¸ÀÇ ÆòµîÀ» ÇÙ½ÉÀ¸·Î ÇÏ´Â ‘¿©¼ºÁÖÀÇ’¿¡ °üÇÑ ³íÀÇ°¡ È°¹ßÇØÁ³°í, ÀÌ´Â ¿©¼ºµéÀÇ ±Ç¸® ÀÇ½ÄÀ» ´õ¿í ÀÏ±ú¿ü´Ù. ¹®ÈÆò·Ð°¡ ÇÏÀç±Ù ¾¾´Â ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡¼ ‘Á¾·¡ÀÇ ¿©¼ºÀ» ¾ï¾ÐÇÏ´ø »çÈ¸Àû ÇàÅÂ¿¡ ´ëÇØ ±Ç¸® ÀÇ½ÄÀÌ ¼ºÀåÇÑ ¿©¼ºµéÀÌ ´ç´çÇÑ °ÉÅ©·¯½¬ ¿©¼º¿¡ ´ëÇÑ ¿¸ÁÀ» º¸ÀÌ°Ô µÆ´Ù’¶ó°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. Áï, Çö½Ç¿¡ Áþ´¸° ¿©¼ºµéÀÌ ´ëÁß¸ÅÃ¼ ¼Ó Æ¯Á¤ ¿©¼ºµéÀ» ¼±¸Á ¹× ´ë¸®¸¸Á·ÀÇ ´ë»óÀ¸·Î »ï¾Æ °ÉÅ©·¯½¬¸¦ ´À³¤´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ±× °úÁ¤¿¡¼ ¿©¼ºÀº ¼öµ¿¼ºÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ±âÁ¸ÀÇ »çÈ¸Àû ½Ã¼±À¸·ÎºÎÅÍ ¹þ¾î³ª ½º½º·Î ÁÖÃ¼ÀûÀÎ ÀÚ¾Æ¸¦ Ãß±¸ÇØ ³ª°¡±âµµ Çß´Ù. ‘³» ÀÌ»óÇüÀº Á¶½ÅÇÏ°Ô »ì¸²ÇÏ´Â ³²ÀÚ´Ù’¶ó ¿ÜÄ£ ±è¼÷ÀÇ °æ¿ì, ÀüÅëÀû °¡ºÎÀåÁ¦ ÀÇ½ÄÀ» Àüº¹½ÃÄÑ ¿©¼ºµéÀ» ÅëÄèÇÏ°Ô ÇßÀ¸¸ç °¡Á¤ ³» ¿©¼ºÀÇ ¼º ¿ªÇÒ¿¡ ´ëÇÑ Àç°í¸¦ °¡´ÉÄÉ Çß´Ù.
Àå ¹Ú»ç´Â “±âÁ¸ ¹æ¼ÛÀÇ ³²¼º ÁÖ·ùÀûÀÎ °æÇâÀº ¿©(åü)¼ºÀ» ¿©(æ®)¼ºÀ¸·Î Àü¶ô½ÃÄ×´Ù”¸ç “°ÉÅ©·¯½¬ ¿Ç³Àº ÁÖÃ¼°¡ µÇÁö ¸øÇß´ø ¸ðµç ¿©(æ®)¼ºµéÀÌ ÈûÀ» ½Ç¾îÁØ °á°ú”¶ó°í ¹àÇû´Ù. ¶ÇÇÑ ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¹®°ú´ëÇÐ ¼ºÆòµîÀ§¿øÈ¸´Â “°ÉÅ©·¯½¬´Â ±âÁ¸ ‘¿©¼º¼º’ÀÇ Æ²¿¡¼ ¹þ¾î³ª·Á´Â ¿òÁ÷ÀÓÀÌÀÚ µµÀü”ÀÌ¶ó¸ç “ÁÖÃ¼¼º·´ç´çÇÔ°ú °°Àº ¼Ó¼ºÀÌ ³²¼ºÀÇ ÀüÀ¯¹°ÀÌ¶ó´Â ±âÁ¸ÀÇ ÀÎ½ÄÀ» Å¸ÆÄÇÏ·Á Çß´Ù´Â µ¥ ±× ±àÁ¤Àû ¿ä¼Ò°¡ ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
°ÉÅ©·¯½¬, ÀÌ´ë·Î ±¦ÂúÀº °ÍÀÏ±î?
ÇÏÁö¸¸ ÀÏ°¢¿¡¼´Â °ÉÅ©·¯½¬°¡ ÇöÀçÀÇ ¿Ç³À» ³Ñ¾î »çÈ¸Àû Çö»óÀ¸·Î ±»¾îÁ³À» ¶§ ¿¹»óµÇ´Â ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ ÀÇ¹®À» Á¦±âÇÑ´Ù.
¸ÕÀú, ³Î¸® È®»êµÈ °ÉÅ©·¯½¬ Çö»óÀ¸·Î ÀÎÇØ ÇÑ ÀÎ°£ÀÇ °³º°Àû Æ¯¼ºÀÌ °¡·ÁÁú ¼öµµ ÀÖ´Ù´Â ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Ù. ÀÏ·Ê·Î ±º´ë ¿¹´É¿¡¼ ÀÌ½Ã¿µÀº ³²¼º¿¡ ¾Õ¼ ÀÚ½ÅÀÇ ¸òÀ» ÇàÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÖ¸é¼ °ÉÅ©·¯½¬ÀÇ ´ë»óÀÌ µÆ´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ‘ÀÌ½Ã¿µÀÌ ¼öµ¿¼ºÀ¸·ÎºÎÅÍ Å»ÇÇÇß´Ù’¶ó°í ¿©±â´Â »çÈ¸Àû ½Ã¼± ¼Ó¿¡´Â ¿ÀÈ÷·Á ‘¿©¼ºÀº ¼öµ¿Àû Á¸Àç’¶ó´Â ±âÁ¸ÀÇ ¼±ÀÔ°üÀÌ ÀüÁ¦µÅÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ±×¸©µÈ °üÁ¡Àº ¼ö¿ëÀÚ·Î ÇÏ¿©±Ý Àû±Ø¼ºÀÌ ±× °³ÀÎÀÇ ÀÚÃ¼Àû Æ¯¼ºÀÏ ¼ö ÀÖÀ½À» °£°úÇÏµµ·Ï ¸¸µç´Ù. µû¶ó¼ Àå ¹Ú»ç´Â “Æ¯Á¤ ¿©¼ºÀ» ‘°ÉÅ©·¯½¬¸¦ À¯¹ßÇÏ´Â Á¸Àç’·Î¸¸ ¹Ù¶óº¸´Â °ÍÀº ¹Ù¶÷Á÷ÇÏÁö ¾Ê´Ù”¸ç “°³ÀÎÀÇ Æ¯¼ºÀ» °í·ÁÇØ ‘´É·Â ÀÖ´Â ¿©¼º’ µîÀ¸·Î ÄªÇÏ´Â °ÍÀÌ ÀûÀýÇÏ´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
´Ù¸¥ ÇÑÆí¿¡¼´Â °íÂøÈ µÈ °ÉÅ©·¯½¬ Çö»ó ¼Ó¿¡¼ µ¿¼º¾ÖÀû ¸Æ¶ôÀÌ ¹èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÁöÀûÇÑ´Ù. ÀÌµéÀº °ÉÅ©·¯½¬ÀÇ ÀÌ¸é¿¡´Â µ¿¼º¾Ö¸¦ ´Ü¼øÈ÷ µ¿°æÀ¸·Î ¹«¸¶ÇÏ·Á´Â ÀÌ¼º¾Ö Áß½ÉÀû »ç°í°¡ ´ã°ÜÀÖ´Ù´Â ÀÔÀåÀ» º¸ÀÎ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ »çÈ¸Àû ºÐÀ§±â´Â µ¿¼º °£ ¼ºÀû ²ø¸²ÀÇ °¡´É¼ºÀ» Â÷´ÜÇÏ°í, °á±¹ ¼º ¼Ò¼öÀÚ¸¦ Å¸ÀÚÈÇÏ¸ç °í¸³½ÃÅ°´Â °á°ú¸¦ ÃÊ·¡ÇÑ´Ù.
ÇÑ±¹¿©¼º¹Î¿ìÈ¸ ¹Ìµð¾î¿îµ¿º»ºÎ È²¼Ò¿¬ È°µ¿°¡´Â “°ÉÅ©·¯½¬ÀÇ ±âÀú¿¡´Â µ¿¼º¾ÖÀû ¼ºÇâÀ» ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾Ê°í ²¨¸®´Â ½Ã¼±ÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù”¸ç “À¯ÇàÃ³·³ ¹øÁø °ÉÅ©·¯½¬ Çö»óÀÇ º»ÁúÀ» ±íÀÌ °í¹ÎÇØºÁ¾ß ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ÃÑ¿©ÇÐ»ýÈ¸´Â “°ÉÅ©·¯½¬¶ó´Â ´Ü¾îÀÇ ³²¿ëÀº ¼º ¼Ò¼öÀÚÀÇ Á¸Àç¸¦ Áö¿ö¹ö¸°´Ù”¸ç “´Ü¾î ÇÏ³ª·Î »ç¶÷ »çÀÌÀÇ °ü°è¿Í °¨Á¤À» ºÐÀýÀûÀ¸·Î ±ÔÁ¤ÇØ¹ö¸®´Â °ÍÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù”°í ´äÇß´Ù.
°ÉÅ©·¯½¬´Â ÀÌÁ¦ ³¸¼± ´Ü¾î°¡ ¾Æ´Ï¸ç, ÀÌ´Â ¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ ¿©±Ç ½ÅÀåÀ» º¸¿©ÁØ´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ ´Ü¾î°¡ ³²¿ëµÇ°Å³ª ¿À¿ëµÊÀ¸·Î½á ±âÁ¸ÀÇ ±×¸©µÈ »ç°í¹æ½ÄÀ» °íÂø½ÃÅ°Áö ¾Êµµ·Ï ±× ÀÇ¹Ì¸¦ °ö¾Ã¾î ºÁ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
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seiyeonii@yonsei.ac.kr
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