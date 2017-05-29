[Æ÷Åä´ÙÅ¥] ´ëµ¿Á¦, »ç¶÷°ú ½ºÄ¡´Ù.

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"µ¿¹°ÀÌ ¹ö·ÁÁöÁö ¾Ê´Â »çÈ¸°¡ µÇ¾úÀ¸¸é ÇØ¿ä."
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"é stato un momento unico essere qui!" (Á¤¸» Æ¯º°ÇÑ ½Ã°£ÀÌ¾ú¾î¿ä!)
"¿ä¸®´Â ÈûµéÁö¸¸, º¸¶÷Â÷°í Àç¹Õ¾î¿ä!"
"ÀÎÇü»Ì±â·Î ¾òÀº ÀÎÇüÀ» ÆÈ¸é¼ ¼ÒÅëÇÏ°í ÀÖ¾î¿ä!"
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½Å¿ë¹ü, Ãµ½ÃÈÆ, ÀÌ¼öºó, ÇÏÀºÁø ±âÀÚ
chunchu@yonsei.ac.kr
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