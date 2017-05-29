HOME Æ÷Åä´º½º
[Æ÷Åä´ÙÅ¥] ´ëµ¿Á¦, »ç¶÷°ú ½ºÄ¡´Ù.
  • ½Å¿ë¹ü, Ãµ½ÃÈÆ, ÀÌ¼öºó, ÇÏÀºÁø ±âÀÚ
  • ½ÂÀÎ 2017.05.27 22:53
  • È£¼ö 1794
  • ´ñ±Û 0

²ÉÀÌ Áö°í Çª¸£¸¥ ÀÙ»ç±Í°¡ ÇÏ´ÃÀ» ¸Â´Â 5¿ù,
´ëÇÐ»ýµéÀÇ ²ÉÀº Á¶±Ý ´Ê°Ô ÇÉ´Ù.
´ëµ¿Á¦.
ÇÏ³ªÀÇ ÇÏ´Ã ¾Æ·¡ ¼­·Î ´Ù¸¥ »ç¶÷µéÀÌ ¸ð¿©
´Ù¾çÇÑ °æÇèÀ» ÇÏ°í »õ·Î¿î ¸¸³²À» °®´Â ÅÍ.
»ç¶÷µéÀº °¢ÀÚÀÇ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÃàÁ¦¸¦ Áñ±â°í,
»õ·Î¿î ¸¸³²À¸·Î ÃàÁ¦¸¦ ºû³½´Ù.
´ç½ÅÀÇ ÃàÁ¦´Â ¾î¶®´Â°¡?
´ëµ¿Á¦¿¡¼­ ¸¸³­ »ç¶÷µéÀÇ ¸ð½ÀÀ» ÅëÇØ
¼ÒÁßÇÑ 5¿ùÀÇ ÃàÁ¦¸¦ ±â·ÏÇØ º¸ÀÚ.

 

"¾ÆÁ÷±îÁö ±³·ùÇÏ´Â ±³·ù¹Ý 1¼¼´ë! È£¶ûÀÌ¿Í µ¶¼ö¸®!"

 

"¸ñ¹ßÀ» Â¤°í ÀÖ¾î¼­ ÈûµéÁö¸¸ Áñ±æ°Ô ¸¹¾Æ¼­ Áñ°Å¿ö¿ä!"

 

 "µ¿¹°ÀÌ ¹ö·ÁÁöÁö ¾Ê´Â »çÈ¸°¡ µÇ¾úÀ¸¸é ÇØ¿ä."

 

"µÎ ´Þ ³»³» °í»ýÇÑ °ø¿¬ÀÌ ³¡³ª¼­ ½Ã¿ø¼·¼·ÇØ¿ä."

 

"é stato un momento unico essere qui!" (Á¤¸» Æ¯º°ÇÑ ½Ã°£ÀÌ¾ú¾î¿ä!)

 

"¿ä¸®´Â ÈûµéÁö¸¸, º¸¶÷Â÷°í Àç¹Õ¾î¿ä!"

 

"ÀÎÇü»Ì±â·Î ¾òÀº ÀÎÇüÀ» ÆÈ¸é¼­ ¼ÒÅëÇÏ°í ÀÖ¾î¿ä!"

 

 "±¹Á¦Ä·¼­ ¸¸³­ ¼ûÀº °í¼öµé! ½Î¿ï¾Æºñ¿¡¼­ Àü»ç·Î °Åµì³ª±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù."

 

"´ëµ¿Á¦ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ´Ù¾çÇÏ°í Ç³¼ºÇØ¼­ ÁÁ¾Æ¿ä!"

 

"¹°Ç³¼±À» ¸ÂÀ¸´Ï±î ¶ß°Å¿ü´ø ¿­±â°¡ ½Ä¾î°¡´Â ´À³¦!"

 

"ÀçÁî´Â ³¶¸¸ÀÌÁÒ. ºü¶÷»£»£»£!"

 

½Å¿ë¹ü, Ãµ½ÃÈÆ, ÀÌ¼öºó, ÇÏÀºÁø ±âÀÚ
chunchu@yonsei.ac.kr

½Å¿ë¹ü, Ãµ½ÃÈÆ, ÀÌ¼öºó, ÇÏÀºÁø ±âÀÚ  chunchu@yonsei.ac.kr

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿¬¼¼ÃáÃß, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

½Å¿ë¹ü, Ãµ½ÃÈÆ, ÀÌ¼öºó, ÇÏÀºÁø ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¾È³çÇÏ¼¼¿ä, µå¶ó¸¶ ¾²´Â ³ëÈñ°æÀÔ´Ï´Ù
  • [¸¸³ª°í ½Í¾ú½À´Ï´Ù] ½É(ãý)¸®ÇÐÀ¸·Î ÀüÇÏ´Â ½É½É(ãýä¢)ÇÑ À§·Î
  • Æ¼°ÝÅÂ°Ý ¿¬°í´ë»ýµé, ¹Ìµð¾î·Î ¹¶Ä¡´Ù
  • [Æ÷Åä´ÙÅ¥] ´ëµ¿Á¦, »ç¶÷°ú ½ºÄ¡´Ù.
  • [»ç¼³]ÀÏÀÚ¸®°¡ º¹Áö´Ù
    • ¾È³çÇÏ¼¼¿ä, µå¶ó¸¶ ¾²´Â ³ëÈñ°æÀÔ´Ï´Ù ¾È³çÇÏ¼¼¿ä, µå¶ó¸¶ ¾²´Â ³ëÈñ°æÀÔ´Ï´Ù
    ±â»ç ´ñ±Û 0°³
    ÀüÃ¼º¸±â
    0/300
    Ã¹¹øÂ° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
    ÀÌ¾îÁö´Â ¼­´ë¹®±¸ ¸äµÅÁö Ãâ¸ô, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¾È»ê ¾Æ·¡ ÀÖ¾î Ãë¾àÇØÀÌ¾îÁö´Â ¼­´ë¹®±¸ ¸äµÅÁö Ãâ¸ô, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¾È»ê ¾Æ·¡ ÀÖ¾î Ãë¾àÇØ
    ¿©¹é
    ¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä´º½º
    ÀÌ¾îÁö´Â ¼­´ë¹®±¸ ¸äµÅÁö Ãâ¸ô, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¾È»ê ¾Æ·¡ ÀÖ¾î Ãë¾àÇØ
    [½ÅÃÌ¡¤±¹Á¦º¸µµ]
    ÀÌ¾îÁö´Â ¼­´ë¹®±¸ ¸äµÅÁö Ãâ¸ô, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¾È»ê ¾Æ·¡...
    Àå¾Öµî±Þ Á·¼â¿¡ ¹­ÀÎ Àå¾ÖÀÎ
    [»çÈ¸]
    Àå¾Öµî±Þ Á·¼â¿¡ ¹­ÀÎ Àå¾ÖÀÎ
    [¿øÁÖº¸µµ]
    1794È£ ÀÌ¸ðÀú¸ð
    [1794È£]¿¬µ¹ÀÌ¿Í ¼¼¼øÀÌ
    [¿øÁÖº¸µµ]
    [1794È£]¿¬µ¹ÀÌ¿Í ¼¼¼øÀÌ
    ¿©¹é
    ¸¹ÀÌ º» ´º½º
    ¿©¹é
    Back to Top