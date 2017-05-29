|¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æºñ¿øÀÌ ¹é¾ç·Î¿¡¼ ¼øÂûÀ» µ¹°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ´Ù.
‘±â°è°¡ »ç¶÷ ´ë½Å ÀÏÇÏ´Â ¼¼»ó’ÀÌ Á¡Á¡ Çö½ÇÈµÇ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 2016³â ¿¸° ´Ùº¸½ºÆ÷·³*¿¡¼ 2020³â±îÁö 500¸¸ °³ÀÇ ÀÏÀÚ¸®°¡ ±â°èÈµÉ °ÍÀÌ¶ó´Â ¿¹ÃøÀÌ ³ª¿À±âµµ Çß´Ù. ±×Áß¿¡¼µµ °æºñ¿øÀº ¸ÓÁö¾Ê¾Æ ±â¾ï ¼Ó¿¡¸¸ ³²À» Á÷¾÷ÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ¸¹Àº °æºñ¿øµéÀÌ ±â°èÈ·Î ÀÎÇØ ÀÏÀÚ¸®¸¦ ÀÒ°í ÀÖ´Ù.
±â°è·Î ´ëÃ¼µÇ´Â °æºñ¿ø
°æºñ¿ø ¾ø´Â ¾ÆÆÄÆ®¸¦ »ó»óÇØº» ÀûÀÌ ÀÖ´Â°¡. ÃÖ±Ù ¾ÆÆÄÆ® ³» °æºñ¿øÀÌ ºü¸¥ ¼Óµµ·Î »ç¶óÁö°í ÀÖ´Ù. ¾ÆÆÄÆ® °ü¸®ºñ¿ë Àý°¨ÀÌ °æºñÀÎ¿øÀ» ÁÙÀÌ´Â ÁÖµÈ ¿øÀÎÀÌ´Ù. ½ÇÁ¦·Î Áö³ 2016³â, ±¸·Î±¸ÀÇ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖÀÚ´ëÇ¥È¸ÀåÀÌ ‘°æºñÃÊ¼Ò¸¦ ÅëÆóÇÕÇÏ°í, °æºñ¿øÀ» ÀÏºÎ °¨ÃàÇÏ¸é °ü¸®ºñ¿ë Áß ¿¬ 9Ãµ120¸¸ ¿øÀ» Àý°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù’¶ó´Â ¾È³»¹®À» ºÙÀÌ¸ç °æºñÀÎ¿ø °¨ÃàÀ» ÃßÁøÇÑ »ç·Êµµ ÀÖ´Ù.
¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀº °æºñÀÎ¿ø °¨Ãà Çö»óÀ» °¡¼ÓÈÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿©·¯ »ç¶÷ÀÌ ±³´ë ±Ù¹«¸¦ ÇÏ´Â °æºñ¿ø°ú ´Þ¸® °Ç¹° ´ç ÇÑ ´ë·Î ¿î¿µ °¡´ÉÇÑ ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀº »ó´ëÀûÀ¸·Î ¿î¿µºñ¿ëÀÌ Àú·ÅÇÑ ÆíÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ ¸¹Àº ¾ÆÆÄÆ®°¡ ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀ» µµÀÔÇÏ¸ç ±âÁ¸ °æºñÀÎ¿øÀ» °¨ÃàÇÏ°í ÀÖ´Ù. 10³âÂ° °æºñ¿øÀ¸·Î ÀÏÇÏ°í ÀÖ´Â A¾¾´Â “ÃÖ±Ù °æºñ¿øÀÌ ±â°è·Î ´ëÃ¼µÇ´Â ºÐÀ§±â¶ó ÀÏÀÚ¸®¸¦ ÀÒÀ»±î ºÒ¾ÈÇÏ´Ù”¸ç “ÀÌÁ¦ ±â°è¿Íµµ ÀÏÀÚ¸®¸¦ ³õ°í °æÀïÇØ¾ß ÇÏ´Â Çö½ÇÀÌ ¾¹¾µÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀÌ °æºñ¿øÀ» ´ëÃ¼ÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¹ÎµéÀÇ ÀÇ°ßÀº ºÐºÐÇÏ´Ù. ÀÏºÎ ÁÖ¹ÎµéÀº ‘¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀÌ ºñ¿ë Àý°¨ Ãø¸é»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¾ÈÀü¼º ¸é¿¡¼µµ °æºñ¿øº¸´Ù ³´´Ù’´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¾ÆÁ÷ È¸ÀÇÀûÀÎ ÁÖ¹Îµéµµ ¸¹´Ù. ‘±â°è°¡ ´ëÃ¼ÇÒ ¼ö ¾ø´Â °æºñ¾÷¹«°¡ ÀÖ´Ù’, ‘¿À·£ ½Ã°£ ¾ÆÆÄÆ®¸¦ ÁöÅ² °æºñ¿øµéÀ» ÇÏ·ç¾ÆÄ§¿¡ ³»¸ô ¼ö ¾ø´Ù’´Â °ÍÀÌ °æºñÀÎ¿ø °¨ÃàÀ» ¹Ý´ëÇÏ´Â ÁÖµÈ ÀÌÀ¯´Ù. ÀÏ·Ê·Î ¾ó¸¶ Àü ¼ÛÆÄ±¸ÀÇ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼ ÁÖ¹ÎµéÀÇ ¹Ý¹ß·Î ´ë±Ô¸ð °æºñÀÎ¿ø °¨ÃàÀÌ ¹«»êµÇ±âµµ Çß´Ù.
|¼¿ï´ëÇÐ±³ ÀÚ¿¬°úÇÐ´ë ´ëÇü°ÀÇµ¿ ¹®¿¡ ºÙ¾îÀÖ´Â ÅëÇÕ°æºñ½Ã½ºÅÛ ¼³Ä¡ ¾È³»¹®ÀÌ´Ù.
´ëÇÐ°¡¿¡µµ ºÒ¾î¿À´Â ±â°èÈ ¹Ù¶÷
´ëÇÐ±³ ³» °æºñ¿øÀÇ »óÈ²µµ Å©°Ô ´Ù¸£Áö ¾Ê´Ù. ¼¿ï ¼ÒÀç 10¿© °³ ´ëÇÐ¿¡ ¹®ÀÇÇÑ °á°ú, ´ëºÎºÐÀÇ ÇÐ±³°¡ “¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀ» ÀÏºÎ °Ç¹°¿¡ µµÀÔÇßÀ¸¸ç È®´ëÇÒ °èÈ¹”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛ µµÀÔ ¹× Á¤Âø°ú ÇÔ²² °æºñÀÎ¿ø °¨ÃàÀ» ½ÃµµÇÏ´Â ÇÐ±³µµ ´Ã°í ÀÖ´Ù. ¼¿ï¿©´ë´Â Áö³ 2014³âºÎÅÍ ÁÖ¿ä°Ç¹°¿¡ ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀ» ¼³Ä¡ÇØ ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù. ¼¿ï¿©´ë´Â ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛ µµÀÔ ÃßÁø ´ç½Ã °æºñÃÊ¼Ò¸¦ 13°÷¿¡¼ 8°÷À¸·Î ÅëÆóÇÕÇÏ°í, °æºñ¿øµé¿¡°Ô ‘ÇØ°íµÉ ¼ö ÀÖ´Ù’´Â ÇØ°í ¿¹Á¤ ÅëÁö¼¸¦ ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ÀüÇØ °æºñ¿øµéÀÌ ³ó¼ºÀ» ¹úÀÌ±âµµ Çß´Ù. ¼¿ï¿©´ë °ü°èÀÚ´Â “°æºñÀÎ¿øÀÌ ÁÙ¾îµç °ÍÀº »ç½ÇÀÌÁö¸¸ ¾ÆÁ÷ °æºñ¿ø°ú ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀ» ÇÔ²² ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ¶ÇÇÑ ¼¿ï´ë´Â Áö³ 4¿ùºÎÅÍ ÀÏºÎ °Ç¹°¿¡ ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛ ½Ã¹ü¿î¿µÀ» ½ÃÀÛÇØ ±âÁ¸ °æºñ¿øÀ» ´Ù¸¥ °Ç¹°ÀÇ °æºñ³ª ½Ã¼³ ¾÷¹«·Î Àç¹èÄ¡Çß´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÀÚ¿¬°úÇÐ´ë °Ç¹° ¾Õ °æºñ½ÇÀº ÀÇÀÚ¸¸ µ¢±×·¯´Ï ³õÀÎ Ã¤ ºñ¾îÀÖ¾ú´Ù. ¼¿ï´ë °ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é ±³³» ¹«ÀÎ°æºñ¾÷Ã¼¸¦ ¼±Á¤ÇÒ ¶§ ‘Ä·ÆÛ½º ÀüÃ¼ È®Àå °¡´É¼º’¿¡ ´ëÇÑ Á¶°ÇÀÌ ³íÀÇµÆ´Ù. µû¶ó¼ ±³³» Àü¸é ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛ ´ëÃ¼ÀÇ °¡´É¼ºµµ ¹èÁ¦ÇÒ ¼ö ¾ø´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. ¼÷¸í¿©´ëµµ ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛ µµÀÔ°ú ÇÔ²² °æºñÀÎ¿ø °¨ÃàÀ» ½ÃµµÇßÁö¸¸ ÇÐ»ýµéÀÇ ¹Ý¹ß¿¡ ºÎµúÇô ¹«»êµÆ´Ù.
¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¿ª½Ã ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀÌ È®´ëµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÇöÀç ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ½ÅÃÌÄ·Àº ¡ã°æ¿µ´ë ¡ãÇÐ°ü º°°ü µî¿¡ ktÅÚ·¹Ä°**À» ¼³Ä¡ÇØ ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù. Áö³ 2015³â ½ÅÃàµÈ °æ¿µ´ë °Ç¹°Àº ¾Æ¿¹ °Ç¹° ¾Õ¿¡ °æºñ½ÇÀ» ¼³Ä¡ÇÏÁö ¾Ê°í ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛ¸¸À» ¼³Ä¡Çß´Ù. ½ÅÃÌÄ· ÃÑ¹«Ã³ °ü°èÀÚ´Â “±¸Ã¼ÀûÀÎ °èÈ¹Àº ¾Æ´ÏÁö¸¸, ´çºÐ°£ ±âÁ¸ °æºñ¿øÀº ±×´ë·Î À¯ÁöÇÏµÇ ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀ» Ãß°¡ ¼³Ä¡ÇÒ »ý°¢”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. ´õºÒ¾î ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¿øÁÖÄ·Àº ¿À´Â 2018³â, ¸ðµç ±³³» °Ç¹°¿¡ ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀ» µµÀÔÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿øÁÖÄ· ÃÑ¹«Ã³ ÇÏÈïÈ£ Â÷ÀåÀº “±âÁ¸ °æºñ¿øµéÀÇ Á¤³âÀº º¸ÀåÇÏµÇ Ãß°¡ÀûÀÎ °æºñ¿ø °í¿ëÀº ¾øÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
|¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë 1Ãþ¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀÇ ¸ð½ÀÀÌ´Ù.
´ëºÎºÐÀÇ ÇÐ»ýÀº ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛ µµÀÔ¿¡ ´ëÇØ¼´Â È£ÀÇÀûÀÌ³ª ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀ¸·ÎÀÇ ¿ÏÀü ´ëÃ¼¿¡ ´ëÇØ¼´Â ºÎÁ¤ÀûÀÎ ½Ã°¢ÀÌ ¸¹´Ù. ¼÷¸í¿©´ë »çÈ¸°úÇÐ´ëÇÐ 4ÇÐ³â ±è¸ð¾¾´Â “ÃÖÃ·´Ü ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀÌ¶ó°í ÇÏ´õ¶óµµ °æºñ¾÷¹«ÀÇ Æ¯¼º»ó °æºñ¿øÀÇ À¯¹«¿¡ µû¶ó ½É¸®ÀûÀ¸·Î ´À³¢´Â ¾ÈÁ¤°¨ÀÌ ´Ù¸£´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¼¿ï´ë ÀÚ¿¬°úÇÐ´ëÇÐ 3ÇÐ³â ÀÌ¸ð¾¾ ¿ª½Ã “¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛ µµÀÔ ÈÄ ÇÐ»ýÁõÀÌ ¾øÀ¸¸é Å¸ °Ç¹°À» ÀÌ¿ëÇÏ±â°¡ ¹ø°Å·Î¿öÁ³´Ù”¸ç “°æºñ¿øÀÌ ¾Æ¿¹ »ç¶óÁö¸é ÀÌÃ³·³ »õ·Î¿î ºÒÆíÇÔÀÌ »ý±æ °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¹Ú¾ÆÇö(±Û·Î¹úÇàÁ¤·14)¾¾´Â “°á±¹ ±âÁ¸ °æºñ¿øÀÇ Á¤³âÀÌ ³¡³ª¸é ±³³» °æºñ¿øÀÌ »ç¶óÁö´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä”¸ç “¼øÂû µî ±â°è°¡ ÇÒ ¼ö ¾ø´Â °æºñ¿ø¸¸ÀÇ ¾÷¹«´Â ¾î¶»°Ô ´ëÃ¼ÇÒÁö ÀÇ¹®ÀÌ µç´Ù”°í ´äÇß´Ù.
°í¿ëºÒ¾È ¼Ó À§ÅÂ·Î¿î °æºñ¿ø
ÀÌ·¯ÇÑ ±â°èÀÇ ³ëµ¿´ëÃ¼ Çö»óÀÌ °æºñ¿øµé¿¡°Ô ´õ °¡È¤ÇÏ°Ô ´À²¸Áö´Â ÀÌÀ¯´Â ³ëµ¿½ÃÀå¿¡¼ °æºñ¿øµéÀÇ ÀÔÁö°¡ ÃæºÐÈ÷ ¸¶·ÃµÅ ÀÖÁö ¾Ê±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. °í¿ë³ëµ¿ºÎ °ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é °æºñ¿øÀº Áö³ 2015³â ¡¸ÃÖÀúÀÓ±Ý¹ý¡¹ ½ÃÇà·É °³Á¤ Àü±îÁö ÃÖÀúÀÓ±ÝÀÇ 70~90% ¼öÁØÀÇ ÀÓ±ÝÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù. °æºñ¾÷¹«°¡ °¨½Ã·°ü¸®Á÷À¸·Î ºÐ·ùµÅ ³ëµ¿ °µµ°¡ ³·´Ù°í ÆÇ´ÜÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¡¸ÃÖÀúÀÓ±Ý¹ý¡¹ ½ÃÇà·É °³Á¤À¸·Î Áö³ 2015³âºÎÅÍ °æºñ¿øµµ ÃÖÀúÀÓ±Ý Àû¿ë ´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔµÆÁö¸¸ ½ÃÇà·É °³Á¤ ÃëÁö¿Í´Â ´Þ¸® ‘ÀÏÀÚ¸®ÀÇ ±â°è ´ëÃ¼ È®»ê’ÀÌ¶ó´Â ½Ã´ëÀû º¯È¿¡ ¸Â¹°·Á °í¿ëºÒ¾ÈÀÌ¶ó´Â ºÎÀÛ¿ëÀ» ³º¾Ò´Ù. ½ÇÁ¦·Î 2015³â °æºñ¿øÀÇ ÃÖÀúÀÓ±Ý Àû¿ë ´ë»ó È®Á¤ ÈÄ °æºñ¿ø ´ë·®ÇØ°í »çÅÂ°¡ ÀÏ¾î³µ´Ù. ¡¸ÃÖÀúÀÓ±Ý¹ý¡¹ ½ÃÇà·É °³Á¤À¸·Î °æºñÀÎ¿øÀ» °¨ÃàÇÑ ¼¿ïÀÇ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ® °ü°èÀÚ´Â “ÃÖÀúÀÓ±Ý Àû¿ëÀ¸·Î °©ÀÚ±â °æºñ¿øÀÇ ÀÓ±ÝÀÌ ÀÎ»óµÅ ÁÖ¹ÎµéÀÇ °ü¸®ºñ ºÎ´ãÀÌ Ä¿Á® ¾îÂ¿ ¼ö ¾øÀÌ °æºñÀÎ¿øÀ» °¨ÃàÇß´Ù”¸ç “°¨ÃàµÈ °æºñÀÎ¿øÀº ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ´ëÃ¼ÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌÃ³·³ ÀÏÀÚ¸®°¡ ÁÙ¾îµå´Â »óÈ²¿¡¼ °æºñ¿øµéÀÌ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °í¿ëÇüÅÂ´Â ´Ü±â±Ù¹«°¡ ´ëºÎºÐÀÌ´Ù. ÇöÀç ´ëºÎºÐÀÇ ¾ÆÆÄÆ®°¡ ¿ë¿ª¾÷Ã¼¸¦ ÅëÇØ °æºñ¿øÀ» °í¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼ ¿ù ´ÜÀ§ÀÇ ´Ü±â°è¾àÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ¿ë¿ª¾÷Ã¼°¡ ´Ã°í ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÇÑ ¾ÆÆÄÆ® °æºñ ¿ë¿ª°ü·Ã¾÷Ã¼¿¡ ´Ü±â±Ù¹« °í¿ë È®´ë¿¡ ´ëÇØ ¹¯ÀÚ “¿î¿µºñ¿ë Áõ°¡¿¡ ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛ ¹Ù¶÷±îÁö ºÒ¸é¼ Àå±â°è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ±â ¾î·Á¿öÁ³´Ù”°í ´äÇß´Ù. °æºñ¿ø A¾¾´Â “°¥¼ö·Ï °æºñ¿ø ÀÚ¸®°¡ »ç¶óÁ® ´Ü±â°è¾à¿¡µµ °¨Áö´öÁöÇÏ¸ç °æºñ¾÷¹«¿¡ Áö¿øÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÌ ¸¹´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
|¼¿ï´ë ÀÚ¿¬°úÇÐ´ë ¾Õ °æºñ ÃÊ¼Ò°¡ ÅÖ ºñ¾îÀÖ´Ù.
Àú¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÚ¸¦ À§ÇÑ º¯È´Â ¾ø´Ù
°æºñ¿øµéÀÌ »ç¶óÁö´Â Çö»óÀº ´Ü¼øÈ÷ ÇÑ Á÷±º Á¾»çÀÚÀÇ À§±â·Î º¸±â ¾î·Æ´Ù. °è»ê¿ø, Åç°ÔÀÌÆ® ¼ö³³¿ø µî °æºñ¿ø°ú °°Àº Àú¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÚÀÇ ±â°è ´ëÃ¼ ¼Óµµ°¡ °í¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÚ¿¡ ºñÇØ ºü¸£±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÇÑ±¹µµ·Î°ø»ç´Â 2020³â±îÁö Åç°ÔÀÌÆ® ¼ö³³¿øÀ» ¿ÏÀüÈ÷ ±â°è·Î ´ëÃ¼ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ¶ÇÇÑ, ½ÃÁß ÆÐ½ºÆ®ÇªµåÁ¡ µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡ ¹«ÀÎÆÇ¸Å±â°¡ µµÀÔµÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¡ãÀú¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÚÀÇ ³ëµ¿°¡Ä¡ ÀúÇÏ·Î ÀÎÇÑ ÀÓ±Ý°ÝÂ÷ ½ÉÈ ¡ã³ëÀÎ½Ç¾÷ ¹®Á¦ ½ÉÈ¿Í °°Àº ¹®Á¦°¡ Á¦±âµÆ´Ù.
Áß¾Ó´ë »çÈ¸ÇÐ°ú ÀÌº´ÈÆ ±³¼ö¿¡ µû¸£¸é Àú¼÷·Ã ³ëµ¿ ºÐ¾ß°¡ ±â°è·Î ´ëÃ¼µÇ¸é Àú¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ ÀÏÀÚ¸®´Â ÁÙ¾îµé°Ô µÈ´Ù. µû¶ó¼ ³ëµ¿½ÃÀå¿¡¼ Àú¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÚÀÇ ³ëµ¿°¡Ä¡°¡ ¶³¾îÁü¿¡ µû¶ó ÀÓ±ÝÀÌ °¨¼ÒÇÏ°í, °á°úÀûÀ¸·Î °í¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÚ¿ÍÀÇ ÀÓ±Ý°ÝÂ÷°¡ ½ÉÈµÈ´Ù. ÀÌ ±³¼ö´Â “±â°èµµÀÔÀº ´Ü¼øÈ÷ ÀÏÀÚ¸® °¨¼Ò»Ó ¾Æ´Ï¶ó Àú¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÚ¿Í °í¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÚ¿ÍÀÇ ÀÓ±Ý°ÝÂ÷ ½ÉÈ·Î »çÈ¸ ³» ¼ÒµæºÒ±ÕÇüÀ» ÃÊ·¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
°Ô´Ù°¡ ±â°èÈ·Î ´ëÃ¼µÇ°í ÀÖ´Â ³ëµ¿ÀÚ°¡ ´ëºÎºÐ Àå·³ë³âÃþ ³ëµ¿ÀÚ¶ó´Â °Íµµ ¹®Á¦´Ù. ÇÑ±¹³ëµ¿¿¬±¸¿ø ÀåÀÎ¼º ¿¬±¸À§¿ø¿¡ µû¸£¸é °æºñ¿ø, °è»ê¿ø µî ´ëºÎºÐÀÇ Àú¼÷·Ã ³ëµ¿Àº Àå·³ë³âÃþ ±Ù·ÎÀÚ°¡ ÀºÅð ÈÄ ÀçÃë¾÷ÇÏ´Â ºÐ¾ß´Ù. Àå ¿¬±¸À§¿øÀº “Àú¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÇ ±â°è ´ëÃ¼È´Â ÀÏÀÚ¸® ¹®Á¦ Áß¿¡¼µµ Æ¯È÷ ³ëÀÎ½Ç¾÷ ¹®Á¦¸¦ ½ÉÈ½ÃÅ³ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ ±³¼ö´Â ¸¹Àº ÀÏÀÚ¸®°¡ ±â°è·Î ´ëÃ¼µÇ´Â Çö»ó¿¡ ´ëÇØ “±â¼ú¹ßÀüÀÌ ³ëµ¿½ÃÀå¿¡¼ ºñ±ØÀÌ µÉÁö Èñ±ØÀÌ µÉÁö´Â ±â¼úÀ» »ç¿ëÇÏ´Â »ç¶÷¿¡ ´Þ·ÁÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “ÀÏÀÚ¸®¸¦ »©¾Ñ´Â ±â¼úÀÌ ¾Æ´Ñ ±âÁ¸ ³ëµ¿ÀÚ¿¡°Ô µµ¿òÀÌ µÇ´Â ±â¼ú µî Àú¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÚ¿Íµµ »ó»ýÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±â¼ú¹ßÀüÀÇ ¹æÇâÀÌ ¼³Á¤µÅ¾ß ÇÑ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. Àå ¿¬±¸À§¿ø ¿ª½Ã “³ëµ¿ ÀÎ·ÂÀÇ ±â°è ´ëÃ¼·Î È¿À²¼ºÀ» ±Ø´ëÈÇÏ´Â °Íµµ Áß¿äÇÏÁö¸¸ °í¿ëÀ¯Áö¿Í »ó»ýÀÌ¶ó´Â »çÈ¸Àû °¡Ä¡¸¦ ¿Ü¸éÇØ¼´Â ¾È µÈ´Ù”¸ç “´çÀå »ý°è¸¦ ÀÒÀ» ¼ö ÀÖ´Â ³ëµ¿ÀÚÀÇ ÀÏÀÚ¸®¸¦ º¸ÀåÇØ ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ´ëÃ¥ ¸¶·ÃÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
°æºñ¿ø°ú °°Àº Àú¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÚ´Â ¿¾àÇÑ °í¿ëÈ¯°æ°ú ´õºÒ¾î ±â°èÈ·Î ÀÎÇÑ °í¿ëºÒ¾ÈÀÌ¶ó´Â »õ·Î¿î ¹®Á¦¿¡ Á÷¸éÇß´Ù. ³ëµ¿½ÃÀåÀÇ »ç°¢Áö´ë¿¡ ³»¸ô·Á ÀÖ´Â Àú¼÷·Ã ³ëµ¿ÀÚÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¿¡ ±Í ±â¿ï¿© »ó»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¾ÈÀ» °í¹ÎÇØ º¼ ½ÃÁ¡ÀÌ´Ù.
*´Ùº¸½º Æ÷·³: ¼¼°è °¢±¹ÀÇ Á¤·°ü·Àç°èÀÇ ¼ö³úµéÀÌ ¸ð¿© °¢Á¾ Á¤º¸¸¦ ±³È¯ÇÏ°í, ¼¼°è°æÁ¦ ¹ßÀü¹æ¾È µî¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇÏ´Â ¼¼°è°æÁ¦Æ÷·³. °ø½ÄÀûÀÎ ÀÇÁ¦´Â ¾øÀ¸¸ç, Âü°¡ÀÚÀÇ °ü½É ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ÀÇ°ß ±³È¯ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø´Ù.
**ktÅÚ·¹Ä°(ÅÚ·¹Ä°¼ºñ½º): ¹«ÀÎ°æºñ½Ã½ºÅÛ Áß ÇÏ³ª·Î ¿ÜºÎÀÎ ÃâÀÔ °¨½Ã, ºñ»ó½Ã ÇöÀå Ãâµ¿ µîÀÇ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.
±Û È«¶õ ±âÀÚ
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