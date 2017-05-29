¡®Á¦7È¸ GMT Knowledge Conference¡¯, ¹Ìµð¾î »ê¾÷ ÁÖÁ¦·Î ¿­·Á

|¢º¢º Áö³ 24ÀÏ, °æ¿µ°ü ¿ëÀçÈ¦¿¡¼ ‘GMT Knowledge Conference’°¡ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ °¿¬¿¡´Â JTBC ÀÓÁ¤¾Æ ¿¹´É±¹Àå ¿Ü 2¸íÀÇ ¿¬»ç°¡ ÃÊÃ»µÆ´Ù.
Áö³ 24ÀÏ, °æ¿µ°ü ÁöÇÏ1Ãþ ¿ëÀçÈ¦¿¡¼ °æ¿µ´ë ÇÐÈ¸ Global Management Track(GMT)ÀÌ ÁÖ°üÇÑ ‘Á¦7È¸ GMT Knowledge Conference’(¾Æ·¡ ÄÁÆÛ·±½º)°¡ ¿·È´Ù. ¹Ìµð¾î °æ¿µÀ» ÁÖÁ¦·Î ÇÑ ÀÌ¹ø ÄÁÆÛ·±½º¿¡¼´Â ¡ãJTBC ÀÓÁ¤¾Æ ¿¹´É±¹Àå ¡ãTBWA ±è¹é¼ö ±¹Àå ¡ã¼î¹Ú½º Á¤±Ù¿í Àü¹«°¡ °¿¬À» ÁøÇàÇß´Ù.
Ã³À½À¸·Î ¿¬´Ü¿¡ ¿À¸¥ JTBC ÀÓ ±¹ÀåÀº ‘¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥¿¡µµ Çõ½ÅÀÌ ÇÊ¿äÇÑ°¡’¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î °¿¬Çß´Ù. ÀÓ ±¹ÀåÀº ÀÚ½ÅÀÌ ±âÈ¹ÇÑ ¿¹´É ¡¸ºñÁ¤»óÈ¸´ã¡¹ÀÌ ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´ø ¿øÀÎÀ» ¾ÆÀÌµð¾î Çõ½ÅÀ¸·Î ºÐ¼®Çß´Ù.
ÀÌÈÄ ±¤°í´ëÇà»ç TBWAÀÇ ±è ±¹ÀåÀº ‘±¤°í, ÁÁÀº ±¤°í, ±×¸®°í ±¤°í¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¸¥ °üÁ¡’ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î °¿¬À» ÀÌ¾î³ª°¬´Ù. ±è ±¹ÀåÀº °¿¬À» ÅëÇØ “±¤°í´Â ÀÛÇ°ÀÌÀÚ, ¹Ìµð¾î ÄÜÅÙÃ÷ÀÌ°í, ¹®Á¦ÀÇ ÇØ°áÃ¥ÀÌÀÚ ÀÍ¼÷ÇÑ ÀÏ»óÀ» ´Ù½Ã º¸°Ô ÇÏ´Â ¸Å°³Ã¼”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
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