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¡®Á¦7È¸ GMT Knowledge Conference¡¯, ¹Ìµð¾î »ê¾÷ ÁÖÁ¦·Î ¿­·Á
  • ½Åµ¿ÈÆ ±âÀÚ, ¾ÈÈ¿±Ù ¼ö½À±âÀÚ, Ãµ½ÃÈÆ ±âÀÚ
  • ½ÂÀÎ 2017.05.27 18:58
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¢º¢º Áö³­ 24ÀÏ, °æ¿µ°ü ¿ëÀçÈ¦¿¡¼­ ‘GMT Knowledge Conference’°¡ ¿­·È´Ù. ÀÌ³¯ °­¿¬¿¡´Â JTBC ÀÓÁ¤¾Æ ¿¹´É±¹Àå ¿Ü 2¸íÀÇ ¿¬»ç°¡ ÃÊÃ»µÆ´Ù.

Áö³­ 24ÀÏ, °æ¿µ°ü ÁöÇÏ1Ãþ ¿ëÀçÈ¦¿¡¼­ °æ¿µ´ë ÇÐÈ¸ Global Management Track(GMT)ÀÌ ÁÖ°üÇÑ ‘Á¦7È¸ GMT Knowledge Conference’(¾Æ·¡ ÄÁÆÛ·±½º)°¡ ¿­·È´Ù. ¹Ìµð¾î °æ¿µÀ» ÁÖÁ¦·Î ÇÑ ÀÌ¹ø ÄÁÆÛ·±½º¿¡¼­´Â ¡ãJTBC ÀÓÁ¤¾Æ ¿¹´É±¹Àå ¡ãTBWA ±è¹é¼ö ±¹Àå ¡ã¼î¹Ú½º Á¤±Ù¿í Àü¹«°¡ °­¿¬À» ÁøÇàÇß´Ù. 

Ã³À½À¸·Î ¿¬´Ü¿¡ ¿À¸¥ JTBC ÀÓ ±¹ÀåÀº ‘¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥¿¡µµ Çõ½ÅÀÌ ÇÊ¿äÇÑ°¡’¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î °­¿¬Çß´Ù. ÀÓ ±¹ÀåÀº ÀÚ½ÅÀÌ ±âÈ¹ÇÑ ¿¹´É ¡¸ºñÁ¤»óÈ¸´ã¡¹ÀÌ ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´ø ¿øÀÎÀ» ¾ÆÀÌµð¾î Çõ½ÅÀ¸·Î ºÐ¼®Çß´Ù. 

ÀÌÈÄ ±¤°í´ëÇà»ç TBWAÀÇ ±è ±¹ÀåÀº ‘±¤°í, ÁÁÀº ±¤°í, ±×¸®°í ±¤°í¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¸¥ °üÁ¡’ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î °­¿¬À» ÀÌ¾î³ª°¬´Ù. ±è ±¹ÀåÀº °­¿¬À» ÅëÇØ “±¤°í´Â ÀÛÇ°ÀÌÀÚ, ¹Ìµð¾î ÄÜÅÙÃ÷ÀÌ°í, ¹®Á¦ÀÇ ÇØ°áÃ¥ÀÌÀÚ ÀÍ¼÷ÇÑ ÀÏ»óÀ» ´Ù½Ã º¸°Ô ÇÏ´Â ¸Å°³Ã¼”¶ó°í ÀüÇß´Ù. 

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ÀÌ¹ø ÄÁÆÛ·±½º¿¡ Âü¼®ÇÑ ÀÌÈ­¿©´ë ±èÀ¯¿µ(¿µ¹®‧14)¾¾´Â  “°­¿¬¿¡ Âü¼®ÇÏ´Ï °ü·Ã ³»¿ë¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÌ³ª ÀÎÅÍ³ÝÀ» ÅëÇØ Á¢ÇÏ´Â °Íº¸´Ù ´õ¿í Èï¹Ì·Î¿ü°í Æò¼Ò µè±â Èûµé¾ú´ø µÞÀÌ¾ß±â¸¦ Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼­ ÁÁ¾Ò´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
 

±Û ½Åµ¿ÈÆ ±âÀÚ 
bodohuni@yonsei.ac.kr
¾ÈÈ¿±Ù ¼ö½À±âÀÚ 
chunchu@yonsei.ac.kr
»çÁø Ãµ½ÃÈÆ ±âÀÚ 
mr1000sh@yonsei.ac.kr

 

½Åµ¿ÈÆ ±âÀÚ, ¾ÈÈ¿±Ù ¼ö½À±âÀÚ, Ãµ½ÃÈÆ ±âÀÚ  bodohuni@yonsei.ac.kr

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