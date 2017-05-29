|¢º¢º ‘ÀÌ±Û°¡µå’ ´ÜÀå Á¶ÁØÈÆ(±â°è·13)¾¾
´©±¸³ª ÇÑ ¹øÂë ´ÊÀº ¹ã¿¡ ±³¹®À» ³ª¼¸é¼ µÎ·Á¿òÀ» ´À³¤ ÀûÀÌ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. ÇÐ»ýµéÀÇ µÎ·Á¿òÀ» ´ú¾îÁÖ±â À§ÇØ ¸ÅÀÏ ¹ã ¿ì¸®´ëÇÐ±³¸¦ ºñ·ÔÇÑ ½ÅÃÌ Áö¿ª ÀÏ´ë¸¦ ¼øÂûÇÏ¸ç ÇÐ»ýµé°ú µ¿ÇàÇÏ´Â ÇÐ³»´ÜÃ¼°¡ ÀÖ´Ù. ‘ÀÌ±Û°¡µå’ÀÇ ´ÜÀå Á¶ÁØÈÆ(±â°è·13)¾¾¸¦ ¸¸³ªºÃ´Ù.
Q. ‘ÀÌ±Û°¡µå’¿¡ ´ëÇÑ °£´ÜÇÑ ¼Ò°³ ºÎÅ¹ÇÑ´Ù.
A. ‘ÀÌ±Û°¡µå’´Â Áö³ 2012³â 49´ë ÃÑÇÐ»ýÈ¸ÀÇ °ø¾àÀ¸·Î Ã¢¼³µÆÀ¸¸ç, ¿¬¼¼ ÇÐ¿ìµéÀÇ ¹ã±æ ¾ÈÀüÀ» Ã¥ÀÓÁö´Â °ÍÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù. ÇöÀç ¾à 30¸íÀÌ ´Ü¿øÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ±×Áß ¿©¼º ´Ü¿øÀº 9¸íÀÌ´Ù. Á¾Á¾ ¿©¼º Ãë°´À» ÀÎ°èÇÏ´Â °æ¿ìµµ ¹ß»ýÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¾ÕÀ¸·Î ¿©¼º ´Ü¿øÀ» ´õ ´Ã¸± °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Q. ‘ÀÌ±Û°¡µå’ÀÇ ´Ü¿ø ¼±¹ß ±âÁØÀº ¹«¾ùÀÎ°¡?
A. ¹è·Á½É°ú ¼º½Ç¼ºÀ» ¸¹ÀÌ º»´Ù. ÇÐ»ýÀÌ´Ù º¸´Ï ½ÅÃ¼ÀûÀ¸·Î ¶Ù¾î³ ´É·ÂÀ» ¹Ù¶óÁö´Â ¾Ê´Â´Ù. °¡²û ÀÚ±â¼Ò°³¼¿¡ ‘¹ã±æÀÌ ¹«¼·Áö ¾Ê´Ù’´Â ³»¿ëÀ» Àû´Â ÇÐ¿ì ºÐµéµµ ÀÖ´Âµ¥, ¿ÀÈ÷·Á ±×·± ÇÐ¿ìµéÀº Á¶±Ý ¿ì·ÁµÈ´Ù. ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÌ ´À³¢´Â °øÆ÷°¨À» ÀÌÇØÇÏÁö ¸øÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
Q. ‘ÀÌ±Û°¡µå’ÀÇ È°µ¿¹üÀ§´Â ¾î¶»°Ô µÇ´Â°¡?
A. È°µ¿¹üÀ§´Â Å©°Ô ºÏ¹® ±â¼÷»ç ¿Ã¶ó°¡´Â ±æ, ¼¹® ÀÚÃëÃÌ, ½ÅÃÌ »ó±Ç ¼¼ ¹üÀ§·Î ³ª´µ¾î ÀÖÀ¸¸ç ¸ÅÀÏ ¹ã µÎ ¸íÀÇ ´Ü¿øÀÌ ÇÑ ÆÀÀ» ÀÌ·ï °¢ ¹üÀ§¸¦ ¼øÂûÇÑ´Ù. ºÏ¹®ÆÀÀº ¹«¾ÇÇÐ»ç, ¿ìÁ¤¿øºÎÅÍ µ¿¹®¿¡ ÀÖ´Â ±¹Á¦ÇÐ»ç³ª ¹ýÇöÇÐ»ç±îÁö, ¼¹®ÆÀÀº ÇÐ»ýÈ¸°üºÎÅÍ ¿¬ÈñÃÊµîÇÐ±³ ºÎ±Ù°ú ¿¬³²µ¿ Á÷Àü±îÁö, ½ÅÃÌ »ó±ÇÆÀÀº Á¤¹®ºÎÅÍ ½ÅÃÌ¿ª±îÁöÀÇ »ó±ÇÀ» ¼øÂûÇÑ´Ù.
Q. º¸Åë ÇÏ·ç¿¡ ¸î ¸í Á¤µµÀÇ ÇÐ»ýµéÀÌ µ¿Çà ¿äÃ»À» ÇÏ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÏ´Ù.
A. »ç½Ç µ¿Çà ¿äÃ»ÀÌ È°¹ßÈ÷ ÀÌ·ïÁö°í ÀÖÁö´Â ¾Ê´Ù. ÇÑ ´Þ¿¡ 5~6°Ç Á¤µµ µ¿Çà ¿äÃ»ÀÌ µé¾î¿Â´Ù. ½ÃÇè±â°£¿¡´Â ÇÏ·ç¿¡ 1~2°Ç Á¤µµ µé¾î¿À¸é ¸¹ÀÌ µé¾î¿À´Â ÆíÀÌ´Ù. ¾Æ¹«·¡µµ ÇÐ¿ìµéÀÌ ¿ì¸®¿Í µ¿ÇàÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ ¹Î¸ÁÇÔ°ú ¹Ì¾ÈÇÔÀ» °®°í ÀÖ´Â °Í °°´Ù. ±×·¯³ª ¿ì¸®´Â µ¿Çà ¿äÃ»ÀÌ µé¾î¿À¸é ´Ü¼øÈ÷ ¼øÂûÇÏ´Â °Í¿¡ ºñÇØ ´õ Å« »ÑµíÇÔÀ» ´À³¤´Ù. ±×·¸±â ¶§¹®¿¡ ¸¹Àº ÇÐ¿ì°¡ ÁÖÀúÇÏÁö ¸»°í µ¿Çà ¿äÃ»À» ÇØÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù.
Q. È°µ¿ÇÏ¸é¼ »ÑµíÇÔÀÌ³ª º¸¶÷À» ´À³¥ ¶§´Â ¾ðÁ¦ÀÎ°¡?
A. Ãë°´À» ÀÎ°èÇÏ°Å³ª ´ÊÀº ¹ã ÇÐ¿ìµéÀ» ¹«»çÈ÷ ¸ñÀûÁö¿¡ µ¥·Á´ÙÁÖ´Â µî ÇÐ¿ìµéÀÇ ¾ÈÀü¿¡ µµ¿òÀÌ µÉ ¶§ °¡Àå »ÑµíÇÏ´Ù. »ç½Ç ‘ÀÌ±Û°¡µå’°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â °Í ÀÚÃ¼°¡ ¿ì¸® »çÈ¸°¡ ±×¸¸Å ¾ÈÀüÇÏÁö ¾Ê´Ù´Â ¹ÝÁõÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ÁÁÀº ÀÏÀº ¾Æ´Ï´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ·¯ÇÑ »óÈ² ¼Ó¿¡¼ ¿ì¸®°¡ ÇÐ¿ìµé¿¡°Ô µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ¾î »ÑµíÇÏ´Ù.
Q. ´ÊÀº ½Ã°£¿¡ È°µ¿ÇÏ´Â ¸¸Å ´Ü¿øµéÀÇ ¾ÈÀüµµ Áß¿äÇØ º¸ÀÎ´Ù. ‘ÀÌ±Û°¡µå’ ³»¿¡¼ ´Ü¿øµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¾ÈÀü °ü·Ã ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖ´Â°¡?
A. ½ÅÀÔ ´Ü¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¼ºÀÎÁö ±³À°°ú »óÈ²´ëÃ³ ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¼ºÀÎÁö ±³À°Àº ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ¿¡¼, »óÈ²´ëÃ³ ±³À°Àº ¼´ë¹® °æÂû¼¿¡¼ °»ç¸¦ ÃÊÃ»ÇÑ´Ù. ÀÌÀü¿¡ ½Ç½ÃµÆ´ø È£½Å¼ú ±³À°Àº ½ÇÈ¿¼ºÀÌ ¾ø´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Æ Áß´ÜµÆÀ¸³ª, ÇÊ¿ä¼ºÀ» ´À³¤´Ù´Â ÀÇ°ßµµ ¸¹¾Æ ´Ù½Ã ÁøÇàÇÏ´Â °ÍÀ» °í¹ÎÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Q. ½ÅÃÌ Áö¿ªÀÇ ¾ÈÀüÀ» ´ã´çÇÏ´Â ¼´ë¹® °æÂû¼ ½ÅÃÌ Áö±¸´ë¿ÍÀÇ Â÷º°Á¡Àº ¹«¾ùÀÎ°¡?
A. ÇÐ¿ìµé¿¡°Ô Ä£±ÙÇÏ°Ô ´Ù°¡°¥ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °Í, ÇÐ±³ Áö¸®¿¡ ¹à´Ù´Â °ÍÀÌ °¡Àå Å« ÀåÁ¡ÀÌ´Ù. ±×·±µ¥ ÇÐ»ýµéÀÇ µ¿Çà ¿äÃ»ÀÌ »ý°¢º¸´Ù ¸¹ÀÌ µé¾î¿ÀÁö ¾Ê´Â °ÍÀ» º¸¸é ±× ÀåÁ¡ÀÌ ¹ßÈÖµÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Â °Í °°¾Æ ¾Æ½±´Ù.
Q. µ¿Çà ¿äÃ»Àº ¾î¶»°Ô ÇÏ³ª?
A. ‘ÀÌ±Û°¡µå’ Àü¿ë ÇÚµåÆù ¹øÈ£ÀÎ 010-4279-2929·Î ÀüÈ³ª ¹®ÀÚ·Î ¿¬¶ôÀ» ÁÖ¸é µÈ´Ù. ¹ã 10½ÃºÎÅÍ »õº® 1½Ã 30ºÐ±îÁö µ¿Çà ¿äÃ»À» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¸®¿Í µ¿ÇàÇÒ ¶§ ±»ÀÌ ´ëÈÇÏ¸ç °ÈÁö ¾Ê¾Æµµ µÇ´Ï ºÎ´ã ¾øÀÌ ¿¬¶ôÇÏ°í ¿ì¸®¸¦ ÆíÇÏ°Ô »ý°¢ÇØ ÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù.
±Û ¿À¼¿µ ±âÀÚ
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»çÁø ½Å¿ë¹ü ±âÀÚ
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