±¹¹Î¾ÈÀüÃ³ ±¹°¡ÈÀçÁ¤º¸¼¾ÅÍ°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ Áö³ 2016³â 5¿ù 26ÀÏºÎÅÍ 2017³â 5¿ù 25ÀÏ±îÁöÀÇ ‘¹ßÈ¿äÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ½Ã¼³º° ÈÀç °Ç¼ö’¿¡ µû¸£¸é, Áö³ 1³â°£ ±³À°¿¬±¸½Ã¼³ÀÇ ÈÀç ¹ß»ý °Ç¼ö´Â 229°Ç¿¡ ÀÌ¸¥´Ù. ÀÌÃ³·³ ±³À°¿¬±¸½Ã¼³ ³»¿¡¼ Å©°í ÀÛÀº ÈÀç´Â ÀûÁö ¾Ê°Ô ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ ´ëºñÇÏ±â À§ÇØ ¹æÈ½Ã¼³À» ±¸ÃàÇÏ´Â °ÍÀº ÇÊ¼öÀûÀÌ´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¿ª½Ã °Ç¹° °÷°÷¿¡ ¹æÈ¹® µîÀÇ ¹æÈ½Ã¼³À» ¼³Ä¡ÇØ ÈÀç ¿¹¹æ ¹× ÈÀç È®»ê ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù.
ÈÀç ¹ß»ý ½Ã ÁÖµÈ »ç¸Á¿øÀÎÀ¸·Î´Â À¯µ¶°¡½º³ª ¿¬±â¿¡ ÀÇÇÑ Áú½Ä»ç°¡ ²ÅÈ÷´Âµ¥, ÀÌ¶§ ¿©·¯ ¹æÈ½Ã¼³ Áß¿¡¼µµ ¹æÈ¹®Àº ÀÌ·¯ÇÑ À¯µ¶°¡½º¿Í ¿¬±âÀÇ È®»êÀ» ¹æÁöÇÏ´Â µ¥¿¡ Å« ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ, ¹æÈ¹®ÀÇ °æ¿ì °Ç¹° ³» ºñ»ó°è´Ü ÀÌ¿ë°ú º¹µµ ÅëÇà ½Ã ºó¹øÇÏ°Ô ¸¶ÁÖÇÏ´Â ¸¸Å ÁÖÀÇ ±íÀº °ü¸®°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
ÀÌ¿¡ ¿ì¸®½Å¹®»ç´Â Áö³ 22ÀÏºÎÅÍ 26ÀÏ±îÁö °ÀÇµ¿À» ºñ·ÔÇØ ÇÐ»ýµéÀÇ ¿Õ·¡°¡ ÀæÀº 22°³(¡ã°øÇÐ¿ø ¡ã°úÇÐ°ü ¡ã°úÇÐ¿ø ¡ã±¤º¹°ü ¡ã»ó´ë º»°ü ¡ã»ó´ë º°°ü ¡ã¹é¾ç°ü ¡ãºô¸µ½½¸®°ü ¡ã»ï¼º°ü ¡ã»õÃµ³â°ü ¡ã½ÅÇÐ°ü ¡ã¿¬Èñ°ü ¡ã¿Ü¼Ö°ü ¡ãÀ§´ç°ü ¡ãÀ½¾Ç°ü±¸·½Å°ü ¡ãÁ¦1°øÇÐ°ü ¡ãÁ¦2°øÇÐ°ü ¡ãÁ¦3°øÇÐ°ü ¡ãÁ¦4°øÇÐ°ü ¡ã±³À°°úÇÐ°ü ¡ãÇÐ»ýÈ¸°ü ¡ã°æ¿µ°ü)ÀÇ °Ç¹°À» ´ë»óÀ¸·Î ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¹æÈ¹® ½ÇÅÂ Á¶»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. Á¶»ç °á°ú, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ³»ÀÇ ¹æÈ¹®Àº ´ëÃ¼·Î Àß °ü¸®µÇÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¹æÈ¹®, ±×°Ô ¹ºµ¥?
¹æÈ¹®Àº ÁÖ·Î °Ç¹°ÀÇ ºñ»ó±¸ °è´ÜÀÌ³ª º¹µµ °÷°÷¿¡ ¼³Ä¡µÅ ÈÀç ½Ã È¿°°ú À¯µ¶°¡½º, ¿¬±â µîÀÇ Ä§Åõ¸¦ ¹æÁöÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù. ¹æÈ¹®Àº ÀÏ¹ÝÀûÀÎ ¹®°ú ºñ½ÁÇÑ ÇüÅÂÀÇ ¼öµ¿ ¹æÈ¹®°ú Æò¼Ò º®¿¡ ³»ÀåµÅ ÀÖ´Ù°¡ ÈÀç °¨Áö ½Ã ÀÚµ¿À¸·Î ¹®ÀÌ ´ÝÈ÷´Â ÀÚµ¿ ¹æÈ¹®ÀÌ ÀÖ´Ù. ¡¸°ÇÃà¹° ÇÇ³·¹æÈ±¸Á¶ µîÀÇ ±âÁØ¿¡ °üÇÑ ±ÔÄ¢¡¹ Á¦9Á¶ 1¿¡ µû¸£¸é, ¼öµ¿ ¹æÈ¹®Àº ¾ðÁ¦³ª ´ÝÈù »óÅÂ¸¦ À¯ÁöÇØ¾ß ÇÏ¸ç, ÀÚµ¿ ¹æÈ¹®Àº ÈÀç·Î ÀÎÇÑ ¿¬±â, ¿Âµµ, ºÒ²É µîÀ» ½Å¼ÓÇÏ°Ô °¨ÁöÇØ ÀÚµ¿À¸·Î ´ÝÈú ¼ö ÀÖ´Â ±¸Á¶·Î ¼³Ä¡µÅ ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¹æÈ¹®¿¡ ºÎÂøµÈ ¾È³»¹®¿¡´Â ‘¹æÈ¹® ÁÖº¯¿¡ °³Æó ½Ã Àå¾Ö°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Â ¹°Ç°ÀÇ º¸°üÀ» ±ÝÇÏ¸ç, ¹æÈ¹® ÇÏ´Ü¿¡ ¹ÞÄ§´ë(½û±â) ¶Ç´Â °íÁ¤ ÀåÄ¡¸¦ ºÎÂøÇØ »ç¿ëÇÏ¸é ¾È µÈ´Ù’´Â ¸»ÀÌ ¸í½ÃµÅ ÀÖ´Ù.
¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¼öµ¿ ¹æÈ¹®ÀÇ 70% °ü¸® ¹ÌÈí
ÀÚµ¿ ¹æÈ¹®µµ Àå¾Ö¹°·Î ¸·Çô ÀÖ¾î
¿ì¸®½Å¹®»ç´Â ÇÐ±³ ³» ÁÖ¿ä °ÀÇµ¿ ¹× ÇÐ»ýÈ¸°ü µî 22°³ °Ç¹°ÀÇ ºñ»ó±¸, º¹µµ¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¹æÈ¹®À» Á¶»çÇØ ¡ã¼öµ¿ ¹æÈ¹®ÀÌ ´ÝÈù »óÅÂ·Î À¯ÁöµÅ ÀÖ´ÂÁö ¡ã¹æÈ¹® ÁÖº¯¿¡ Àå¾Ö°¡ µÇ´Â ¹°Ç°ÀÌ ³õ¿© ÀÖ´ÂÁö È®ÀÎÇß´Ù.
Á¶»ç °á°ú ¿ì¸®´ëÇÐ±³ÀÇ ¼öµ¿ ¹æÈ¹® ÃÑ 420°³ Áß 290°³°¡ ´ÝÈù »óÅÂ·Î À¯ÁöµÇ°í ÀÖÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù. ÀÌ´Â °ü¸®°¡ ¹ÌÈíÇÑ ¼öµ¿ ¹æÈ¹®ÀÌ ¾à 70%¿¡ À°¹ÚÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù. ÇØ´ç ¼öµ¿ ¹æÈ¹®Àº ´ëÃ¼·Î ¡ãÁ¾ÀÌ ¡ã½û±â ¡ã¼ÒÈ±â µîÀÇ Àå¾Ö¹°·Î ÀÎÇØ ¿¸° »óÅÂ·Î À¯ÁöµÇ°í ÀÖ¾ú´Ù. Æ¯È÷ ¸î¸îÀº ²öÀ¸·Î °íÁ¤µÅ ÀÖ°Å³ª ¹«°Å¿î »ç¹°¿¡ °¡·Î¸·Çô ÀÖ±âµµ Çß´Ù.
|¢º¢º¿Ü¼Ö°ü 1Ãþ¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¹æÈ¹®ÀÌ °¢Á¾ Ã»¼Òµµ±¸µé·Î ¸·Çô ÀÖ´Â ¸ð½À.
|¢º¢º¿¬Èñ°ü 1Ãþ¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¹æÈ¹®ÀÌ ²öÀ¸·Î ¹¿© ÀÖ´Â ¸ð½À.
¿ì¸®½Å¹®»çÀÇ È®ÀÎ °á°ú, À½¾Ç°ü ½Å°ü ÁöÇÏ 1Ãþ¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¼öµ¿ ¹æÈ¹®Àº Àü½Å °Å¿ï·Î °íÁ¤µÅ ÀÖÀ¸¸ç, ¿Ü¼Ö°ü 1Ãþ¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¹æÈ¹® ¿ª½Ã »ç¹°ÇÔ°ú »ç´Ù¸® µîÀ¸·Î °íÁ¤µÅ ¹æÈ¹®ÀÌ ½ÇÁúÀûÀÎ È¿°ú¸¦ ³¾ ¼ö ¾ø´Â »óÅÂ¿´´Ù. ´õ¿íÀÌ ¿¬Èñ°üÀÇ °æ¿ì, 1~4Ãþ±îÁö ¸ðµç ¹æÈ¹®ÀÌ ²öÀ¸·Î ¹¿© ÀÖ¾î ¹æÈ¹®À» ÀüÇô ´ÝÀ» ¼ö ¾ø´Â »óÅÂ´Ù. ÀÌÃ³·³ ¹æÈ¹®ÀÌ ¿·Á ÀÖÀ» °æ¿ì, ÈÀç°¡ ¹ß»ýÇÑ ±ä±Þ »óÈ²¿¡ Àå¾Ö¹°À» Ä¡¿ì´Â µî ½Ã°£ÀÌ ¸¹ÀÌ ¼Ò¿äµÇ±â ¶§¹®¿¡ ÇÇÇØ ±Ô¸ð°¡ È®´ëµÉ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ±¹Åä±³ÅëºÎ °ÇÃàÁ¤Ã¥°ú ÀÌÃ¢¿í¾¾´Â “¹æÈ¹®Àº Ç×»ó ´ÝÇô ÀÖ¾î¾ß ÇÏ°í º®µ¹Àº ¹°·Ð °¡º¿î Á¾ÀÌ·Îµµ °íÁ¤ÇØ ³õÀ¸¸é ¾È µÈ´Ù”¸ç “°Ô´Ù°¡ ²öÀ¸·Î ¹æÈ¹®À» ¹¾îµÑ °æ¿ì ÈÀç ½Ã ¾Æ¿¹ ¹æÈ¹®À» ´ÝÀ» ¼ö ¾ø±â ¶§¹®¿¡ ÈÀç È®»êÀ» ¹æÁöÇÏ´Â È¿°ú¸¦ º¼ ¼ö ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
´õ¿íÀÌ ¡ã°øÇÐ¿ø ¡ã»ó´ë º»°ü ¡ã»ó´ë º°°ü ¡ã»õÃµ³â°ü µîÀº Áö³ 2015³â ¹æÈ¹® °ü¸® ¹ÌÈíÀ¸·Î ¼´ë¹® ¼Ò¹æ¼·ÎºÎÅÍ ½ÃÁ¤ ¿ä±¸¸¦ ¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù. »õÃµ³â°ü ¹æÈ¹®¿¡ ºÎÂøµÈ °øÁö¹®¿¡´Â ‘»õÃµ³â°üÀº ÃÖ±Ù ¼´ë¹®¼Ò¹æ¼·ÎºÎÅÍ ¹æÈ¹® »ç¿ë¿¡ ´ëÇØ ½ÃÁ¤À» ¿ä±¸¹Þ¾Ò´Ù’¸ç ‘ÀÌ¿¡ µû¶ó º» ¹æÈ¹®Àº Æò»ó½Ã ÈÀç È®»êÀ» Â÷´ÜÇÏ±â À§ÇØ ´ÝÈù »óÅÂ¸¦ À¯ÁöÇØ¾ß ÇÏ¸ç, ÅëÇà ½Ã¿¡ ¿°í ´Ý¾Æ¾ß ÇÑ´Ù’°í ¸í½ÃµÅ ÀÖ´Ù. ½Ã¼³Ã³ ¼³ºñ¾ÈÀüÆÀ ±èÁ¾¿Ï ºÎÀåÀº “Áö³ 2015³â¿¡ ¼´ë¹® ¼Ò¹æ¼·ÎºÎÅÍ ‘¹æÈ¹® ¾Õ¿¡ Àå¾Ö¹°ÀÌ ³õ¿© ÀÖ°í ÀÚµ¿À¸·Î ¹æÈ¹®À» ´Ý°Ô ÇØÁÖ´Â µµ¾îÃ¼Å©°¡ ³ëÈÄÈµÆ´Ù’´Â ÁöÀûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “ÀÌÈÄ Àå¾Ö¹°À» Á¤¸®ÇÏ°í µµ¾îÃ¼Å©µµ °íÃÆ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ Á¶»ç °á°ú, ½ÃÁ¤ ¿ä±¸¸¦ ¹Þ¾Ò´ø °Ç¹°µéÀÇ ¹æÈ¹®Àº ¿©ÀüÈ÷ Á¦´ë·Î °ü¸®µÇÁö ¾Ê°í ÀÖ¾ú´Ù. ¡ã°øÇÐ¿øÀº 80°³ Áß 71°³(89%) ¡ã»ó´ë º»°üÀº 14°³ Áß 9°³(64%) ¡ã»ó´ë º°°üÀº 8°³ Áß 6°³(75%)°¡ ¿¸° »óÅÂ·Î À¯ÁöµÅ ÀÖ¾úÀ¸¸ç, »õÃµ³â°üÀÇ °æ¿ì 7°³ Áß ´ÝÇô ÀÖ´Â ¹æÈ¹®Àº ´Ü ÇÑ °³µµ ¾ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ÇÐ±³º»ºÎ´Â ÇÐ»ýµéÀÇ ¾ÈÀü°ú ÅëÇàÀÇ Æí¸®¼ºÀ» À§ÇØ ¡ãÁ¦4°øÇÐ°ü ¡ã»ï¼º°ü ¡ã»õÃµ³â°ü ¡ãÀ½¾Ç°ü µî ÀÏºÎ °Ç¹°¿¡ ¼öµ¿ ¹æÈ¹® ´ë½Å ÈÀç °¨Áö ½Ã ÀÚµ¿À¸·Î ¹®ÀÌ ´ÝÈ÷´Â ÀÚµ¿ ¹æÈ¹®À» ¼³Ä¡ÇÏ±âµµ Çß´Ù. ±×·¯³ª ¿ì¸®½Å¹®»çÀÇ È®ÀÎ °á°ú ÀÚµ¿ ¹æÈ¹® ¿ª½Ã ÁÖº¯¿¡ ³õÀÎ Àå¾Ö¹°·Î ÀÎÇØ Á¦´ë·Î ¹æÈ¹®ÀÌ ÀÛµ¿ÇÏ±â ¾î·Á¿î °æ¿ìµµ ÀÖ¾ú´Ù. ÀÏ·Ê·Î »õÃµ³â°ü¿¡ ¼³Ä¡µÈ ÀÏºÎ ÀÚµ¿ ¹æÈ¹® ¾Õ¿¡´Â ¾²·¹±âÅë°ú °°Àº Àå¾Ö¹°ÀÌ ³õ¿© ÀÖ¾ú´Ù. ¼´ë¹® ¼Ò¹æ¼ °ü°èÀÚ À±Áö¿¾¾´Â “ÀÚµ¿ ¹æÈ¹®ÀÌ¶ó°í ÇØµµ ±× ¾Õ¿¡ Àå¾Ö¹°ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ÈÀç ½Ã ÀÚµ¿À¸·Î ´ÝÈ÷±â ¾î·Æ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
Á¦ ¿ªÇÒ ¸ø ÇÏ´Â ¹æÈ¹®, ±× ¿øÀÎÀº?
ÀÌÃ³·³ ¹æÈ¹®ÀÌ Á¦´ë·Î °ü¸®°¡ µÇÁö ¾ÊÀº ÀÌÀ¯·Î´Â ¡ãÇÐ±³º»ºÎÀÇ °ü¸® ¼ÒÈ¦ ¡ã¹æÈ¹® °ü¸®¿¡ ´ëÇÑ Çö½ÇÀûÀÎ Á¦¾à ¡ãÇÐ³» ±¸¼º¿øÀÇ ¾ÈÀüÀÇ½Ä ºÎÁ·ÀÌ ²ÅÈù´Ù.
ÀÏºÎ ÇÐ»ýµéÀº ÇÐ±³º»ºÎ°¡ ¹æÈ¹® °ü¸®¸¦ ¼ÒÈ¦È÷ ÇÏ°í ÀÖ´Ù¸ç º¸´Ù Ã¶ÀúÇÑ °ü¸®°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. Á¤±×¸°(±¹¹®·16)¾¾´Â “ÇÐ±³º»ºÎ¿¡¼ ¿¸° Ã¤·Î ¹æÄ¡µÈ ¹æÈ¹®¿¡ ´ëÇØ »¡¸® Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇØ¾ß ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±è ºÎÀåÀº “¸Å ÇÐ±â ¼Ò¹æÁ¡°Ë¾÷Ã¼¸¦ ÅëÇØ ¼Ò¹æ ¾ÈÀü Á¡°ËÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¹æÈ¹®¿¡¼ ¹®Á¦°¡ ¹ß°ßµÉ °æ¿ì ÇöÀå¿¡¼ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ°Å³ª ÇØ´ç °Ç¹° ÇàÁ¤ÆÀ¿¡ °ø¹®À» º¸³» ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ, °Ç¹° ³» ¹æÈ¹®ÀÌ ´ëºÎºÐ ²öÀ¸·Î ¹¿© ÀÖ¾î ÀüÇô ¹æÈ¹®À» »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Â »óÅÂ¿´´ø ¿¬Èñ°ü¿¡ ´ëÇØ ±è ºÎÀåÀº “¿¬Èñ°üÀÇ ¸ðµç ¹æÈ¹®ÀÌ ²öÀ¸·Î ¹¿©ÀÖ´Ù´Â »ç½ÇÀº ¾ÆÁ÷ ÀÎÁöÇÏÁö ¸øÇß´Ù”¸ç “ÇâÈÄ ½Å¼ÓÇÏ°Ô Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¹æÈ¹®ÀÌ Ç×»ó ´ÝÈù »óÅÂ·Î À¯ÁöµÇ±â´Â Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¾î·Æ´Ù´Â ÀÇ°ßµµ Á¦±âµÈ´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ÇÐ»ý A¾¾´Â “Æò¼Ò ¹æÈ¹®À» ÁÖÀÇ ±í°Ô º¸Áö ¾Ê¾Æ ¾È³»¹®À» È®ÀÎÇÏÁö ¸øÇß°í Ç×»ó ´ÝÇôÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â »ç½Çµµ ¸ô¶ú´Ù”¸ç “°Ç¹° ³»¿¡¼ ÇÐ³» ±¸¼º¿øµéÀÇ ¿Õ·¡°¡ ¸¹Àº »óÈ²¿¡¼ ¹æÈ¹®ÀÌ Ç×»ó ´ÝÇôÀÖ´Â »óÅÂ·Î À¯ÁöµÇ±â´Â Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¾î·Æ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯³ª ¹æÈ¹®ÀÌ Á¦ ¿ªÇÒÀ» ÇØ³»±â À§ÇØ¼´Â ¹«¾ùº¸´Ù ÇÐ³» ±¸¼º¿øµéÀÇ ¾ÈÀüÀÇ½Ä º¯È°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸® ¶ÇÇÑ ³ô´Ù. Á¤¾¾´Â “ÇÐ»ýµéÀÌ ¹æÈ¹®À» ¿©´Ý±â ±ÍÂú´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ¾ÈÀü ¹®Á¦¸¦ ¼ÒÈ¦È÷ ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ¾ÈÅ¸±õ´Ù”¸ç ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÇ½Ä ºÎÁ·À» ÁöÀûÇß´Ù. ¶ÇÇÑ, ±è ºÎÀåÀº “¹æÈ¹®ÀÌ ´ÝÇô ÀÖÀ¸¸é ÇÐ³» ±¸¼º¿øµéÀÌ ÅëÇà¿¡ ºÒÆíÇÔÀ» ´À²¸ ¼ÒÈ±â³ª ½û±â µîÀ¸·Î ¹æÈ¹®À» ¿¸° »óÅÂ·Î °íÁ¤ÇØµÐ´Ù”¸ç “ÇÐ³» ±¸¼º¿øµéÀÌ ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ ¹æÈ¹® °ü¸®ÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» Á¦´ë·Î ÀÎÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¾ÈÀüÀÇ½ÄÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» ¿ª¼³Çß´Ù.
»ç¼ÒÇÑ ºÒÆíÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¹æÈ¹® °ü¸® ¼ÒÈ¦ÀÌ ÈÀç ½Ã ¸·´ëÇÑ ÇÇÇØ¸¦ À¯¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³µµ ÈÀçÀÇ À§ÇèÀ¸·ÎºÎÅÍ ÀÚÀ¯·ÓÁö ¸øÇÏ±â¿¡ ÇÐ³» ±¸¼º¿øµéÀÇ ÀÎ½Ä Á¦°í¿Í ÇÐ±³ º»ºÎÀÇ Ãæ½ÇÇÑ ¹æÈ¹® Á¡°ËÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½ÃÁ¡ÀÌ´Ù.
±Û ¿À¼¿µ ±âÀÚ
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