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¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¹æÈ­¹®ÀÇ 70%, È­Àç ½Ã ¼Ó¼ö¹«Ã¥
  • ¿À¼­¿µ, ½Åµ¿ÈÆ, ÇÏÀºÁø ±âÀÚ, ÀÌÁöÀº ¼ö½À±âÀÚ
  • ½ÂÀÎ 2017.05.27 21:22
  • È£¼ö 1794
  • ´ñ±Û 0

±¹¹Î¾ÈÀüÃ³ ±¹°¡È­ÀçÁ¤º¸¼¾ÅÍ°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ Áö³­ 2016³â 5¿ù 26ÀÏºÎÅÍ 2017³â 5¿ù 25ÀÏ±îÁöÀÇ ‘¹ßÈ­¿äÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ½Ã¼³º° È­Àç °Ç¼ö’¿¡ µû¸£¸é, Áö³­ 1³â°£ ±³À°¿¬±¸½Ã¼³ÀÇ È­Àç ¹ß»ý °Ç¼ö´Â 229°Ç¿¡ ÀÌ¸¥´Ù. ÀÌÃ³·³ ±³À°¿¬±¸½Ã¼³ ³»¿¡¼­ Å©°í ÀÛÀº È­Àç´Â ÀûÁö ¾Ê°Ô ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ ´ëºñÇÏ±â À§ÇØ ¹æÈ­½Ã¼³À» ±¸ÃàÇÏ´Â °ÍÀº ÇÊ¼öÀûÀÌ´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¿ª½Ã °Ç¹° °÷°÷¿¡ ¹æÈ­¹® µîÀÇ ¹æÈ­½Ã¼³À» ¼³Ä¡ÇØ È­Àç ¿¹¹æ ¹× È­Àç È®»ê ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù.

È­Àç ¹ß»ý ½Ã ÁÖµÈ »ç¸Á¿øÀÎÀ¸·Î´Â À¯µ¶°¡½º³ª ¿¬±â¿¡ ÀÇÇÑ Áú½Ä»ç°¡ ²ÅÈ÷´Âµ¥, ÀÌ¶§ ¿©·¯ ¹æÈ­½Ã¼³ Áß¿¡¼­µµ ¹æÈ­¹®Àº ÀÌ·¯ÇÑ À¯µ¶°¡½º¿Í ¿¬±âÀÇ È®»êÀ» ¹æÁöÇÏ´Â µ¥¿¡ Å« ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ, ¹æÈ­¹®ÀÇ °æ¿ì °Ç¹° ³» ºñ»ó°è´Ü ÀÌ¿ë°ú º¹µµ ÅëÇà ½Ã ºó¹øÇÏ°Ô ¸¶ÁÖÇÏ´Â ¸¸Å­ ÁÖÀÇ ±íÀº °ü¸®°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

ÀÌ¿¡ ¿ì¸®½Å¹®»ç´Â Áö³­ 22ÀÏºÎÅÍ 26ÀÏ±îÁö °­ÀÇµ¿À» ºñ·ÔÇØ ÇÐ»ýµéÀÇ ¿Õ·¡°¡ ÀæÀº 22°³(¡ã°øÇÐ¿ø ¡ã°úÇÐ°ü ¡ã°úÇÐ¿ø ¡ã±¤º¹°ü ¡ã»ó´ë º»°ü ¡ã»ó´ë º°°ü ¡ã¹é¾ç°ü ¡ãºô¸µ½½¸®°ü ¡ã»ï¼º°ü ¡ã»õÃµ³â°ü ¡ã½ÅÇÐ°ü ¡ã¿¬Èñ°ü ¡ã¿Ü¼Ö°ü ¡ãÀ§´ç°ü ¡ãÀ½¾Ç°ü±¸·½Å°ü ¡ãÁ¦1°øÇÐ°ü ¡ãÁ¦2°øÇÐ°ü ¡ãÁ¦3°øÇÐ°ü ¡ãÁ¦4°øÇÐ°ü ¡ã±³À°°úÇÐ°ü ¡ãÇÐ»ýÈ¸°ü ¡ã°æ¿µ°ü)ÀÇ °Ç¹°À» ´ë»óÀ¸·Î ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¹æÈ­¹® ½ÇÅÂ Á¶»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. Á¶»ç °á°ú, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ³»ÀÇ ¹æÈ­¹®Àº ´ëÃ¼·Î Àß °ü¸®µÇÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

 

¹æÈ­¹®, ±×°Ô ¹ºµ¥?

 

¹æÈ­¹®Àº ÁÖ·Î °Ç¹°ÀÇ ºñ»ó±¸ °è´ÜÀÌ³ª º¹µµ °÷°÷¿¡ ¼³Ä¡µÅ È­Àç ½Ã È­¿°°ú À¯µ¶°¡½º, ¿¬±â µîÀÇ Ä§Åõ¸¦ ¹æÁöÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù. ¹æÈ­¹®Àº ÀÏ¹ÝÀûÀÎ ¹®°ú ºñ½ÁÇÑ ÇüÅÂÀÇ ¼öµ¿ ¹æÈ­¹®°ú Æò¼Ò º®¿¡ ³»ÀåµÅ ÀÖ´Ù°¡ È­Àç °¨Áö ½Ã ÀÚµ¿À¸·Î ¹®ÀÌ ´ÝÈ÷´Â ÀÚµ¿ ¹æÈ­¹®ÀÌ ÀÖ´Ù. ¡¸°ÇÃà¹° ÇÇ³­·¹æÈ­±¸Á¶ µîÀÇ ±âÁØ¿¡ °üÇÑ ±ÔÄ¢¡¹ Á¦9Á¶ 1¿¡ µû¸£¸é, ¼öµ¿ ¹æÈ­¹®Àº ¾ðÁ¦³ª ´ÝÈù »óÅÂ¸¦ À¯ÁöÇØ¾ß ÇÏ¸ç, ÀÚµ¿ ¹æÈ­¹®Àº È­Àç·Î ÀÎÇÑ ¿¬±â, ¿Âµµ, ºÒ²É µîÀ» ½Å¼ÓÇÏ°Ô °¨ÁöÇØ ÀÚµ¿À¸·Î ´ÝÈú ¼ö ÀÖ´Â ±¸Á¶·Î ¼³Ä¡µÅ ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¹æÈ­¹®¿¡ ºÎÂøµÈ ¾È³»¹®¿¡´Â ‘¹æÈ­¹® ÁÖº¯¿¡ °³Æó ½Ã Àå¾Ö°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Â ¹°Ç°ÀÇ º¸°üÀ» ±ÝÇÏ¸ç, ¹æÈ­¹® ÇÏ´Ü¿¡ ¹ÞÄ§´ë(½û±â) ¶Ç´Â °íÁ¤ ÀåÄ¡¸¦ ºÎÂøÇØ »ç¿ëÇÏ¸é ¾È µÈ´Ù’´Â ¸»ÀÌ ¸í½ÃµÅ ÀÖ´Ù.

 

¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¼öµ¿ ¹æÈ­¹®ÀÇ 70% °ü¸® ¹ÌÈí

ÀÚµ¿ ¹æÈ­¹®µµ Àå¾Ö¹°·Î ¸·Çô ÀÖ¾î

 

¿ì¸®½Å¹®»ç´Â ÇÐ±³ ³» ÁÖ¿ä °­ÀÇµ¿ ¹× ÇÐ»ýÈ¸°ü µî 22°³ °Ç¹°ÀÇ ºñ»ó±¸, º¹µµ¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¹æÈ­¹®À» Á¶»çÇØ ¡ã¼öµ¿ ¹æÈ­¹®ÀÌ ´ÝÈù »óÅÂ·Î À¯ÁöµÅ ÀÖ´ÂÁö ¡ã¹æÈ­¹® ÁÖº¯¿¡ Àå¾Ö°¡ µÇ´Â ¹°Ç°ÀÌ ³õ¿© ÀÖ´ÂÁö È®ÀÎÇß´Ù.

Á¶»ç °á°ú ¿ì¸®´ëÇÐ±³ÀÇ ¼öµ¿ ¹æÈ­¹® ÃÑ 420°³ Áß 290°³°¡ ´ÝÈù »óÅÂ·Î À¯ÁöµÇ°í ÀÖÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù. ÀÌ´Â °ü¸®°¡ ¹ÌÈíÇÑ ¼öµ¿ ¹æÈ­¹®ÀÌ ¾à 70%¿¡ À°¹ÚÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù. ÇØ´ç ¼öµ¿ ¹æÈ­¹®Àº ´ëÃ¼·Î ¡ãÁ¾ÀÌ ¡ã½û±â ¡ã¼ÒÈ­±â µîÀÇ Àå¾Ö¹°·Î ÀÎÇØ ¿­¸° »óÅÂ·Î À¯ÁöµÇ°í ÀÖ¾ú´Ù. Æ¯È÷ ¸î¸îÀº ²öÀ¸·Î °íÁ¤µÅ ÀÖ°Å³ª ¹«°Å¿î »ç¹°¿¡ °¡·Î¸·Çô ÀÖ±âµµ Çß´Ù.

¢º¢º¿Ü¼Ö°ü 1Ãþ¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¹æÈ­¹®ÀÌ °¢Á¾ Ã»¼Òµµ±¸µé·Î ¸·Çô ÀÖ´Â ¸ð½À.
¢º¢º¿¬Èñ°ü 1Ãþ¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¹æÈ­¹®ÀÌ ²öÀ¸·Î ¹­¿© ÀÖ´Â ¸ð½À.

¿ì¸®½Å¹®»çÀÇ È®ÀÎ °á°ú, À½¾Ç°ü ½Å°ü ÁöÇÏ 1Ãþ¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¼öµ¿ ¹æÈ­¹®Àº Àü½Å °Å¿ï·Î °íÁ¤µÅ ÀÖÀ¸¸ç, ¿Ü¼Ö°ü 1Ãþ¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¹æÈ­¹® ¿ª½Ã »ç¹°ÇÔ°ú »ç´Ù¸® µîÀ¸·Î °íÁ¤µÅ ¹æÈ­¹®ÀÌ ½ÇÁúÀûÀÎ È¿°ú¸¦ ³¾ ¼ö ¾ø´Â »óÅÂ¿´´Ù. ´õ¿íÀÌ ¿¬Èñ°üÀÇ °æ¿ì, 1~4Ãþ±îÁö ¸ðµç ¹æÈ­¹®ÀÌ ²öÀ¸·Î ¹­¿© ÀÖ¾î ¹æÈ­¹®À» ÀüÇô ´ÝÀ» ¼ö ¾ø´Â »óÅÂ´Ù. ÀÌÃ³·³ ¹æÈ­¹®ÀÌ ¿­·Á ÀÖÀ» °æ¿ì, È­Àç°¡ ¹ß»ýÇÑ ±ä±Þ »óÈ²¿¡ Àå¾Ö¹°À» Ä¡¿ì´Â µî ½Ã°£ÀÌ ¸¹ÀÌ ¼Ò¿äµÇ±â ¶§¹®¿¡ ÇÇÇØ ±Ô¸ð°¡ È®´ëµÉ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ±¹Åä±³ÅëºÎ °ÇÃàÁ¤Ã¥°ú ÀÌÃ¢¿í¾¾´Â “¹æÈ­¹®Àº Ç×»ó ´ÝÇô ÀÖ¾î¾ß ÇÏ°í º®µ¹Àº ¹°·Ð °¡º­¿î Á¾ÀÌ·Îµµ °íÁ¤ÇØ ³õÀ¸¸é ¾È µÈ´Ù”¸ç “°Ô´Ù°¡ ²öÀ¸·Î ¹æÈ­¹®À» ¹­¾îµÑ °æ¿ì È­Àç ½Ã ¾Æ¿¹ ¹æÈ­¹®À» ´ÝÀ» ¼ö ¾ø±â ¶§¹®¿¡ È­Àç È®»êÀ» ¹æÁöÇÏ´Â È¿°ú¸¦ º¼ ¼ö ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

´õ¿íÀÌ ¡ã°øÇÐ¿ø ¡ã»ó´ë º»°ü ¡ã»ó´ë º°°ü ¡ã»õÃµ³â°ü µîÀº Áö³­ 2015³â ¹æÈ­¹® °ü¸® ¹ÌÈíÀ¸·Î ¼­´ë¹® ¼Ò¹æ¼­·ÎºÎÅÍ ½ÃÁ¤ ¿ä±¸¸¦ ¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù. »õÃµ³â°ü ¹æÈ­¹®¿¡ ºÎÂøµÈ °øÁö¹®¿¡´Â ‘»õÃµ³â°üÀº ÃÖ±Ù ¼­´ë¹®¼Ò¹æ¼­·ÎºÎÅÍ ¹æÈ­¹® »ç¿ë¿¡ ´ëÇØ ½ÃÁ¤À» ¿ä±¸¹Þ¾Ò´Ù’¸ç ‘ÀÌ¿¡ µû¶ó º» ¹æÈ­¹®Àº Æò»ó½Ã È­Àç È®»êÀ» Â÷´ÜÇÏ±â À§ÇØ ´ÝÈù »óÅÂ¸¦ À¯ÁöÇØ¾ß ÇÏ¸ç, ÅëÇà ½Ã¿¡ ¿­°í ´Ý¾Æ¾ß ÇÑ´Ù’°í ¸í½ÃµÅ ÀÖ´Ù. ½Ã¼³Ã³ ¼³ºñ¾ÈÀüÆÀ ±èÁ¾¿Ï ºÎÀåÀº “Áö³­ 2015³â¿¡ ¼­´ë¹® ¼Ò¹æ¼­·ÎºÎÅÍ ‘¹æÈ­¹® ¾Õ¿¡ Àå¾Ö¹°ÀÌ ³õ¿© ÀÖ°í ÀÚµ¿À¸·Î ¹æÈ­¹®À» ´Ý°Ô ÇØÁÖ´Â µµ¾îÃ¼Å©°¡ ³ëÈÄÈ­µÆ´Ù’´Â ÁöÀûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “ÀÌÈÄ Àå¾Ö¹°À» Á¤¸®ÇÏ°í µµ¾îÃ¼Å©µµ °íÃÆ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ Á¶»ç °á°ú, ½ÃÁ¤ ¿ä±¸¸¦ ¹Þ¾Ò´ø °Ç¹°µéÀÇ ¹æÈ­¹®Àº ¿©ÀüÈ÷ Á¦´ë·Î °ü¸®µÇÁö ¾Ê°í ÀÖ¾ú´Ù. ¡ã°øÇÐ¿øÀº 80°³ Áß 71°³(89%) ¡ã»ó´ë º»°üÀº 14°³ Áß 9°³(64%) ¡ã»ó´ë º°°üÀº 8°³ Áß 6°³(75%)°¡ ¿­¸° »óÅÂ·Î À¯ÁöµÅ ÀÖ¾úÀ¸¸ç, »õÃµ³â°üÀÇ °æ¿ì 7°³ Áß ´ÝÇô ÀÖ´Â ¹æÈ­¹®Àº ´Ü ÇÑ °³µµ ¾ø¾ú´Ù.

ÇÑÆí, ÇÐ±³º»ºÎ´Â ÇÐ»ýµéÀÇ ¾ÈÀü°ú ÅëÇàÀÇ Æí¸®¼ºÀ» À§ÇØ ¡ãÁ¦4°øÇÐ°ü ¡ã»ï¼º°ü ¡ã»õÃµ³â°ü ¡ãÀ½¾Ç°ü µî ÀÏºÎ °Ç¹°¿¡ ¼öµ¿ ¹æÈ­¹® ´ë½Å È­Àç °¨Áö ½Ã ÀÚµ¿À¸·Î ¹®ÀÌ ´ÝÈ÷´Â ÀÚµ¿ ¹æÈ­¹®À» ¼³Ä¡ÇÏ±âµµ Çß´Ù. ±×·¯³ª ¿ì¸®½Å¹®»çÀÇ È®ÀÎ °á°ú ÀÚµ¿ ¹æÈ­¹® ¿ª½Ã ÁÖº¯¿¡ ³õÀÎ Àå¾Ö¹°·Î ÀÎÇØ Á¦´ë·Î ¹æÈ­¹®ÀÌ ÀÛµ¿ÇÏ±â ¾î·Á¿î °æ¿ìµµ ÀÖ¾ú´Ù. ÀÏ·Ê·Î »õÃµ³â°ü¿¡ ¼³Ä¡µÈ ÀÏºÎ ÀÚµ¿ ¹æÈ­¹® ¾Õ¿¡´Â ¾²·¹±âÅë°ú °°Àº Àå¾Ö¹°ÀÌ ³õ¿© ÀÖ¾ú´Ù. ¼­´ë¹® ¼Ò¹æ¼­ °ü°èÀÚ À±Áö¿­¾¾´Â “ÀÚµ¿ ¹æÈ­¹®ÀÌ¶ó°í ÇØµµ ±× ¾Õ¿¡ Àå¾Ö¹°ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì È­Àç ½Ã ÀÚµ¿À¸·Î ´ÝÈ÷±â ¾î·Æ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

 

Á¦ ¿ªÇÒ ¸ø ÇÏ´Â ¹æÈ­¹®, ±× ¿øÀÎÀº?

 

ÀÌÃ³·³ ¹æÈ­¹®ÀÌ Á¦´ë·Î °ü¸®°¡ µÇÁö ¾ÊÀº ÀÌÀ¯·Î´Â ¡ãÇÐ±³º»ºÎÀÇ °ü¸® ¼ÒÈ¦ ¡ã¹æÈ­¹® °ü¸®¿¡ ´ëÇÑ Çö½ÇÀûÀÎ Á¦¾à ¡ãÇÐ³» ±¸¼º¿øÀÇ ¾ÈÀüÀÇ½Ä ºÎÁ·ÀÌ ²ÅÈù´Ù.

ÀÏºÎ ÇÐ»ýµéÀº ÇÐ±³º»ºÎ°¡ ¹æÈ­¹® °ü¸®¸¦ ¼ÒÈ¦È÷ ÇÏ°í ÀÖ´Ù¸ç º¸´Ù Ã¶ÀúÇÑ °ü¸®°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. Á¤±×¸°(±¹¹®·16)¾¾´Â “ÇÐ±³º»ºÎ¿¡¼­ ¿­¸° Ã¤·Î ¹æÄ¡µÈ ¹æÈ­¹®¿¡ ´ëÇØ »¡¸® Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇØ¾ß ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±è ºÎÀåÀº “¸Å ÇÐ±â ¼Ò¹æÁ¡°Ë¾÷Ã¼¸¦ ÅëÇØ ¼Ò¹æ ¾ÈÀü Á¡°ËÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¹æÈ­¹®¿¡¼­ ¹®Á¦°¡ ¹ß°ßµÉ °æ¿ì ÇöÀå¿¡¼­ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ°Å³ª ÇØ´ç °Ç¹° ÇàÁ¤ÆÀ¿¡ °ø¹®À» º¸³» ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ, °Ç¹° ³» ¹æÈ­¹®ÀÌ ´ëºÎºÐ ²öÀ¸·Î ¹­¿© ÀÖ¾î ÀüÇô ¹æÈ­¹®À» »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Â »óÅÂ¿´´ø ¿¬Èñ°ü¿¡ ´ëÇØ ±è ºÎÀåÀº “¿¬Èñ°üÀÇ ¸ðµç ¹æÈ­¹®ÀÌ ²öÀ¸·Î ¹­¿©ÀÖ´Ù´Â »ç½ÇÀº ¾ÆÁ÷ ÀÎÁöÇÏÁö ¸øÇß´Ù”¸ç “ÇâÈÄ ½Å¼ÓÇÏ°Ô Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¹æÈ­¹®ÀÌ Ç×»ó ´ÝÈù »óÅÂ·Î À¯ÁöµÇ±â´Â Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¾î·Æ´Ù´Â ÀÇ°ßµµ Á¦±âµÈ´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ÇÐ»ý A¾¾´Â “Æò¼Ò ¹æÈ­¹®À» ÁÖÀÇ ±í°Ô º¸Áö ¾Ê¾Æ ¾È³»¹®À» È®ÀÎÇÏÁö ¸øÇß°í Ç×»ó ´ÝÇôÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â »ç½Çµµ ¸ô¶ú´Ù”¸ç “°Ç¹° ³»¿¡¼­ ÇÐ³» ±¸¼º¿øµéÀÇ ¿Õ·¡°¡ ¸¹Àº »óÈ²¿¡¼­ ¹æÈ­¹®ÀÌ Ç×»ó ´ÝÇôÀÖ´Â »óÅÂ·Î À¯ÁöµÇ±â´Â Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¾î·Æ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

±×·¯³ª ¹æÈ­¹®ÀÌ Á¦ ¿ªÇÒÀ» ÇØ³»±â À§ÇØ¼­´Â ¹«¾ùº¸´Ù ÇÐ³» ±¸¼º¿øµéÀÇ ¾ÈÀüÀÇ½Ä º¯È­°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸® ¶ÇÇÑ ³ô´Ù. Á¤¾¾´Â “ÇÐ»ýµéÀÌ ¹æÈ­¹®À» ¿©´Ý±â ±ÍÂú´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ¾ÈÀü ¹®Á¦¸¦ ¼ÒÈ¦È÷ ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ¾ÈÅ¸±õ´Ù”¸ç ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÇ½Ä ºÎÁ·À» ÁöÀûÇß´Ù. ¶ÇÇÑ, ±è ºÎÀåÀº “¹æÈ­¹®ÀÌ ´ÝÇô ÀÖÀ¸¸é ÇÐ³» ±¸¼º¿øµéÀÌ ÅëÇà¿¡ ºÒÆíÇÔÀ» ´À²¸ ¼ÒÈ­±â³ª ½û±â µîÀ¸·Î ¹æÈ­¹®À» ¿­¸° »óÅÂ·Î °íÁ¤ÇØµÐ´Ù”¸ç “ÇÐ³» ±¸¼º¿øµéÀÌ ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ ¹æÈ­¹® °ü¸®ÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» Á¦´ë·Î ÀÎÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¾ÈÀüÀÇ½ÄÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» ¿ª¼³Çß´Ù.

 

»ç¼ÒÇÑ ºÒÆíÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¹æÈ­¹® °ü¸® ¼ÒÈ¦ÀÌ È­Àç ½Ã ¸·´ëÇÑ ÇÇÇØ¸¦ À¯¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³µµ È­ÀçÀÇ À§ÇèÀ¸·ÎºÎÅÍ ÀÚÀ¯·ÓÁö ¸øÇÏ±â¿¡ ÇÐ³» ±¸¼º¿øµéÀÇ ÀÎ½Ä Á¦°í¿Í ÇÐ±³ º»ºÎÀÇ Ãæ½ÇÇÑ ¹æÈ­¹® Á¡°ËÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½ÃÁ¡ÀÌ´Ù.
 

±Û ¿À¼­¿µ ±âÀÚ
my_daughter@yonsei.ac.kr
½Åµ¿ÈÆ ±âÀÚ
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¿À¼­¿µ, ½Åµ¿ÈÆ, ÇÏÀºÁø ±âÀÚ, ÀÌÁöÀº ¼ö½À±âÀÚ  my_daughter@yonsei.ac.kr

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿¬¼¼ÃáÃß, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

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  • ¾È³çÇÏ¼¼¿ä, µå¶ó¸¶ ¾²´Â ³ëÈñ°æÀÔ´Ï´Ù
  • [¸¸³ª°í ½Í¾ú½À´Ï´Ù] ½É(ãý)¸®ÇÐÀ¸·Î ÀüÇÏ´Â ½É½É(ãýä¢)ÇÑ À§·Î
  • Æ¼°ÝÅÂ°Ý ¿¬°í´ë»ýµé, ¹Ìµð¾î·Î ¹¶Ä¡´Ù
  • [Æ÷Åä´ÙÅ¥] ´ëµ¿Á¦, »ç¶÷°ú ½ºÄ¡´Ù.
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    ÀÌ¾îÁö´Â ¼­´ë¹®±¸ ¸äµÅÁö Ãâ¸ô, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¾È»ê ¾Æ·¡ ÀÖ¾î Ãë¾àÇØÀÌ¾îÁö´Â ¼­´ë¹®±¸ ¸äµÅÁö Ãâ¸ô, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¾È»ê ¾Æ·¡ ÀÖ¾î Ãë¾àÇØ
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