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¡®½ºÅ¸Æ®¾÷ Ã»³âÃ¤¿ë Æä½ºÆ¼¹ú¡¯ ¹é¾ç´©¸®¿¡¼­ °³ÃÖÃÑ 101°³ ±â¾÷ Âü°¡, ½ºÅ¸Æ®¾÷ ¹Ú¶÷È¸·Î´Â ±¹³» ÃÖ´ë ±Ô¸ð·Î ÁøÇà
  • ³ë¿øÀÏ ±âÀÚ, ÀÌ¼öºó ±âÀÚ
  • ½ÂÀÎ 2017.05.27 18:04
  • È£¼ö 1794
  • ´ñ±Û 0
¢º¢º ‘½ºÅ¸Æ®¾÷ Ã»³âÃ¤¿ë Æä½ºÆ¼¹ú’¿¡¼­ ´Ù¾çÇÑ ±â¾÷µéÀÌ ºÎ½º¸¦ ÁØºñÇÏ´Â ¸ð½À.

Áö³­ 23ÀÏ, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¹é¾ç´©¸®¿¡¼­ ‘½ºÅ¸Æ®¾÷ Ã»³âÃ¤¿ë Æä½ºÆ¼¹ú’(¾Æ·¡ ¹Ú¶÷È¸)°¡ ¿­·È´Ù. ÀÌ¹ø ¹Ú¶÷È¸´Â ¡ãÃ»³âÀ§¿øÈ¸ ¡ãÁß¼Ò±â¾÷Ã» ¡ã¼­¿ï»ê¾÷ÁøÈï¿ø µîÀÇ ±â¾÷‧Á¤ºÎ ±â°ü ¹× ¿ì¸®´ëÇÐ±³¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ 7°³ ´ëÇÐÀÌ ¿¬ÇÕÇØ °³ÃÖµÆ´Ù. 

½ºÅ¸Æ®¾÷ ¹Ú¶÷È¸·Î´Â ±¹³» ÃÖ´ë ±Ô¸ð·Î ÁøÇàµÈ ÀÌ¹ø Çà»ç´Â Å©°Ô ‘½ºÅ¸Æ®¾÷ ÀÎ½Ä°³¼±’°ú ‘½ºÅ¸Æ®¾÷ Ã¤¿ë¼³¸í’À» À§ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ²Ù·ÁÁ³´Ù. ¸ÕÀú ‘½ºÅ¸Æ®¾÷ ÀÎ½Ä°³¼±’À» À§ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥Àº ¡ã°³È¸½Ä ¡ã½ºÅ¸Æ®¾÷ ÀÎ½Ä°³¼± °ø¸ðÀü ¡ã½ºÅ¸Æ®¾÷ ·çÅ°µéÀÇ ÀÌ¾ß±â ¡ãÆóÈ¸½Ä ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù. ÀÌ Áß ‘½ºÅ¸Æ®¾÷ ·çÅ°µéÀÇ ÀÌ¾ß±â’ ¼ø¼­¿¡´Â ÇÐ»ýµéÀÌ Ã¢¾÷ÀÚµéÀÇ ½ÇÁ¦ °æÇèÀ» Á÷Á¢ µéÀ» ¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£ÀÌ ¸¶·ÃµÆ´Ù. ‘½ºÅ¸Æ®¾÷ ·çÅ°µéÀÇ ÀÌ¾ß±â’ ¿¬»ç·Î Âü¿©ÇÑ ¿ÀÇÂ³î ±ÇÀÎÅÃ ´ëÇ¥´Â ½ºÅ¸Æ®¾÷ ±â¾÷µéÀÇ º¹Áö »óÈ²À» °ÆÁ¤ÇÏ´Â ±¸Á÷ÀÚµé¿¡°Ô “Á÷Á¢ Ã¢¾÷À» ÇØº¸´Ï ½Å»ý ±â¾÷ÀÌ ±â¼º ±â¾÷º¸´Ù »ç¿øµéÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ Àû±ØÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ´õ ¸¹´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ±Ç ´ëÇ¥´Â “¸ðµç ½ºÅ¸Æ®¾÷ ±â¾÷°ú Ã¢¾÷ÀÚ‧Á÷¿øµéÀ» ÀÀ¿øÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

°°Àº ½Ã°¢ ¹é¾ç´©¸® ±×·£µåº¼·ë¿¡¼­´Â ‘½ºÅ¸Æ®¾÷ Ã¤¿ë¼³¸í’ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÁøÇàµÆ´Ù. ÇØ´ç ÇÁ·Î±×·¥¿¡´Â ¡ã¹Ì¹Ì¹Ú½º ¡ã¿¡ÀÌÇÁ¸±½ºÅ² ¡ã¸Á°íÇÃ·¹ÀÌÆ® ¡ãºù±Û µî 101°³ÀÇ ½ºÅ¸Æ®¾÷ ±â¾÷µéÀÌ Âü¿©Çß´Ù. ‘½ºÅ¸Æ®¾÷ Ã¤¿ë¼³¸í’ ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼­´Â ¾÷Á¾º°·Î ½ºÅ¸Æ®¾÷ PR°ú ´õºÒ¾î ¸ðÁý¿ä°­ ¹ßÇ¥, 1:1 ¸éÁ¢ µîÀÌ ÁøÇàµÆ´Ù.

ÀÌ¹ø ¹Ú¶÷È¸¿¡ ´ëÇØ Âü¿©ÀÚµéÀº ´ëÃ¼·Î ¸¸Á·ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù. ¿¡ÀÌÇÁ¸±½ºÅ² ¼­ÇÏ¶ó Á÷¿øÀº “ÇÐ»ýµé°ú ½ÇÁúÀûÀ¸·Î Á¢ÃËÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼­ ÁÁ¾Ò´Ù”¸ç “ÀÌ·± ¹Ú¶÷È¸°¡ ¶Ç ¿­¸°´Ù¸é ¾ðÁ¦µçÁö ´Ù½Ã Âü¼®ÇÏ°í ½Í´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¹ø ¹Ú¶÷È¸¿¡´Â ´ëÇÐ»ýÀ» ºñ·ÔÇØ °íµîÇÐ»ý°ú Ãë¾÷ÁØºñ»ý µîÀÇ ¹ß±æµµ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ¹ÚÁÖ¿¬(°ÇÃà‧16)¾¾´Â “°ü½É ÀÖ´Â È¸»ç¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¼ö¸¹Àº ±â¾÷ÀÇ Á¤º¸¸¦ ¾Ë ¼ö ÀÖ¾î ¸¸Á·½º·¯¿î ÀÚ¸®¿´´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ, ¼­¿ïµðÀÚÀÎ°í ±è¿¹Áø(17)¾¾´Â “½ºÅ¸Æ®¾÷¿¡ °ü½ÉÀÌ ÀÖ¾î Âü¼®Çß´Ù”¸ç “½ºÅ¸Æ®¾÷ Ã¢¾÷»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ½ºÅ¸Æ®¾÷ ±â¾÷¿¡ ÃëÁ÷ÇÏ´Â ¹æ¹ýµµ ÀÚ¼¼È÷ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾î ÁÁ¾Ò´Ù”°í ¸»Çß´Ù. 

¿ì¸®´ëÇÐ±³¿¡¼­ ÀÌ¹ø Çà»ç¸¦ ÀÌ²ö Ã¢¾÷Áö¿ø´ÜÀå ¼ÕÈ«±Ô ±³¼ö(°ø°ú´ë‧Áö¿ª°ø°£Á¤º¸ÇÐ)´Â “´ëÇÐ»ýµé¿¡°Ô ‘½ºÅ¸Æ®¾÷ ±â¾÷’ÀÌ¶ó´Â ºñÀüÀ» Á¦½ÃÇÏ°íÀÚ Çß´Ù”¸ç “ÀÌ·¯ÇÑ ¹Ú¶÷È¸¸¦ ¾¾¾Ñ »ï¾Æ ½ºÅ¸Æ®¾÷ ±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ »çÈ¸Àû ºÐÀ§±â°¡ ³ª¾ÆÁ³À¸¸é ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¼Õ ±³¼ö´Â “±â¾÷‧Á¤ºÎ±â°ü ¸ðµÎ ‘Ã¢¾÷’ÀÌ¶ó´Â È­µÎ¿¡ °ü½ÉÀÌ ¸¹Àº ¸¸Å­ ³»³â¿¡µµ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¹Ú¶÷È¸°¡ ÀÌ¾îÁú °ÍÀ¸·Î º»´Ù”°í ¸»Çß´Ù.    


±Û  ³ë¿øÀÏ ±âÀÚ
bodobono11@yonsei.ac.kr
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³ë¿øÀÏ ±âÀÚ, ÀÌ¼öºó ±âÀÚ  bodobono11@yonsei.ac.kr

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  • [¸¸³ª°í ½Í¾ú½À´Ï´Ù] ½É(ãý)¸®ÇÐÀ¸·Î ÀüÇÏ´Â ½É½É(ãýä¢)ÇÑ À§·Î
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