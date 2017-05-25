[¸¸³ª°í ½Í¾ú½À´Ï´Ù] ½É(ãý)¸®ÇÐÀ¸·Î ÀüÇÏ´Â ½É½É(ãýä¢)ÇÑ À§·Î

°æÀïÀÇ ¿¬¼ÓÀÎ Çö´ë »çÈ¸¿¡¼ ¿ì¸®´Â ¾Õ¸¸ º¸°í ´Þ¸®´Â °æÁÖ¸¶°¡ µÉ ¶§°¡ ¸¹À¸¸ç, ¶§·Î´Â »óÃ³¸¦ µ¤¾îµÎ°í ³Ñ¾î°¡±â¸¦ °¿ä¹Þ±âµµ ÇÑ´Ù. »çÈ¸Àû °¿ä¸¦ ¹Þ´Â Ã»³âµéÀº ¸ðµç ¹®Á¦¸¦ ÀÚ½ÅÀÇ Å¿À¸·Î µ¹¸®´Â °Í¿¡ ÀÍ¼÷ÇØÁ³´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ »çÈ¸Àû ºÐÀ§±â ¼Ó¿¡¼, ±× ¾î´À ¶§º¸´Ù »óÃ³ ÀÔ°í ¹æÈ²ÇÏ´Â Ã»³âÀ» À§·ÎÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ÀÛ°¡°¡ ÀÖ´Ù. ¹Ù·Î À¥Å÷ ¡º´ÚÅÍ ÇÁ·Î½ºÆ®¡» ¸¦ ¿¬Àç ÁßÀÎ ÀÌÁ¾¹ü µ¿¹®(½É¸®‧01)ÀÌ´Ù. ¶§·Î´Â ÀÛÇ°¿¡¼, ¶§·Î´Â ¹æ¼Û¿¡¼ Ã»³âµé¿¡°Ô À§·ÎÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇØ¿Â ÀÌ ÀÛ°¡¸¦ ¸¸³ªºÃ´Ù.
ÀÌÁ¾¹ü, ¸¸È¸¦ ÇâÇÑ ±×ÀÇ ¿Á¤
ÇÐÃ¢½ÃÀý¿¡ ÀÌ ÀÛ°¡ÀÇ ²ÞÀº ¸¸È°¡¿´´Ù. ±×´Â “¿ø·¡ ±×¸² ±×¸®´Â °ÍÀ» ÁÁ¾ÆÇØ ±×¸²À» ±×¸®´Â Á÷¾÷À» °¡Áö¸é ÁÁ°Ú´Ù°í ´Ã »ý°¢Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µ¡ºÙ¿© ±×´Â“¼¼»ó¿¡ Á¶±ÝÀÌ³ª¸¶ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡°í ½Í¾î¼, ´Ù¼ö¸¦ »ó´ë·Î ¸»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á÷¾÷À» °®±æ ¿øÇß´Ù”¸ç “ÀÌ·¯ÇÑ ²ÞÀ» »ý°¢ÇÏ´Ùº¸´Ï ±×¸²À» ÅëÇØ ¼¼»ó¿¡ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³¾ ¼ö ÀÖ´Â ¸¸È°¡°¡ µÇ°íÀÚ Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ ÀÛ°¡°¡ Ã³À½ºÎÅÍ ÀÌ·± ¸ñÇ¥¸¦ °¡Áö°í ¸¸È°¡¸¦ ²Þ²å´ø °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ÀÌ ÀÛ°¡´Â “Ã³À½¿¡´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô ÀÎÁ¤¹Þ°í ½Í°í, µ·À» ¹ú±â À§ÇØ ¸¸È¸¦ ±×¸° °ÍÀÌ »ç½Ç”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ·¯ÇÑ ¸ñÇ¥´Â ±Ý¹æ ´Þ¼ºµÇ¾ú°í, ÀÌÈÄ ÀÌ ÀÛ°¡´Â ¸¸È°¡ È°µ¿À» Áö¼ÓÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇØ È¸ÀÇ°¨À» ´À²¼´Ù. ±×·¡¼ ±×´Â “¸¸È°¡·Î¼ ´õ ¿À·¡ È°µ¿ÇÏ±â À§ÇØ »õ·Î¿î ¸ñÇ¥¸¦ °í¹ÎÇÏ´Ù º¸´Ï ³ªÀÇ 2¼¼¿¡°Ô ´õ ³ªÀº »îÀ» ¹°·ÁÁÖ°í ½Í¾îÁ³´Ù”¸ç "Áö±ÝÀº ¸¸È¸¦ ÅëÇØ ´õ ³ªÀº ¼¼»óÀ» ¸¸µé±â À§ÇØ ¸ÅÀÏ ÆæÀ» µç´Ù"°í ÀüÇß´Ù.
¸¸È¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ ÀÛ°¡ÀÇ ¾ÖÁ¤Àº ¿©±â¼ ±×Ä¡Áö ¾Ê´Â´Ù. ÀÌ ÀÛ°¡´Â ¸¸È¿¡¼ µîÀåÀÎ¹°ÀÇ ½É¸®¸¦ È¿°úÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÏ±â À§ÇØ º»ÀÎÀÇ Àü°øÀÎ ½É¸®ÇÐÀ» ½Éµµ ÀÖ°Ô À» °øºÎÇÏ´Â °Í »Ó ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¾çÇÑ ¹æ¸é¿¡¼ ¸¹Àº ³ë·ÂÀ» ±â¿ï¿´´Ù. ±×´Â “¸¸È¸¦ ±×¸®±â À§ÇØ¼´Â ´Ù¾çÇÑ Ã¼ÇèÀ» Á÷Á¢ ÇØº¸´Â °ÍÀÌ ¹ÙÅÁÀÌ µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢Çß´Ù”¸ç “À½¾Ç ¼ÒÀçÀÇ ¸¸È¸¦ ±×¸®°í ½Í¾î¼ ÇÐ±³ ÀçÁî ¹êµå¿¡¼ È°µ¿ÇÏ±âµµ Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ±×´Â “±×¶§ ´ç½Ã¿¡ ¹êµå¿Í ÇÔ²² ½ÅÃÌ ±æ°Å¸®¿¡¼ ÇÏ´ø ¹ö½ºÅ·Àº ¾ÆÁ÷µµ ±×ÀÇ ´ëÇÐ ½ÃÀýÀ» ÅëÆ²¾î¼ °¡Àå ±â¾ï¿¡ ³²´Â ±â¾ï”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¡º´ÚÅÍ ÇÁ·Î½ºÆ®¡», ±×°¡ ÀüÇÏ°í ½Í¾ú´ø ¸Þ½ÃÁö
“³ª´Â ´ç½Å¿¡°Ô °ø°¨ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ ´ç½ÅÀÇ ¹®Á¦´Â ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù”
ÀÌ À¥Å÷Àº À§¿Í °°Àº ÁÖÀÎ°øÀÇ ´ë»ç·Î ½ÃÀÛÇÑ´Ù. ÀÌ ÀÛ°¡ÀÇ À¯¸í À¥Å÷ ¡º´ÚÅÍ ÇÁ·Î½ºÆ®¡»´Â ÃµÀçÀûÀÎ Àç´ÉÀ» °¡Á® ÀþÀº ³ªÀÌ¿¡ ±³¼ö°¡ µÈ ÇÁ·Î½ºÆ®°¡ ´ëÇÐ ³»ÀÇ ÇÐ»ý »ó´ã¼Ò¿¡ ºÎÀÓÇÏ°Ô µÅ ¹ú¾îÁö´Â ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ ´Ù·é À¥Å÷ÀÌ´Ù. ´ÚÅÍ ÇÁ·Î½ºÆ®´Â ¶Ù¾î³ ½É¸®ÇÐÀû ÀÌ·ÐÁö½ÄÀ» °¡Á³°í, Á¤È®ÇÑ Ã³¹æÀ» ³»¸®Áö¸¸, °¨Á¤À» ´À³¢Áö ¸øÇÏ´Â ÀÎ¹°ÀÌ´Ù. ÇÁ·Î½ºÆ® ±³¼ö´Â ±×°÷¿¡¼ '°ø°¨'À» ÅëÇØ »ó´ãÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ¹Ï°í ÀÖ´Â Á¶±³ 'À±¼º¾Æ'¿Í ÇÔ²² ÇÐ»ý »ó´ã¼Ò¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ ¼º°ÝÀå¾Ö¸¦ °¡Áø »ç¶÷µéÀ» »ó´ãÇÏ°Ô µÈ´Ù. ±× °úÁ¤¿¡¼ ±×µµ ¸ð¸£´Â »çÀÌ, Á¶±Ý¾¿ ´À²¸º¸Áö ¸øÇß´ø °¨Á¤À» ´À³¢°Ô µÇ°í, ±×ÀÇ »ý°¢ ¿ª½Ã ¹Ù²î¾î °£´Ù. ÀÌ ÀÛ°¡´Â ÀÌ À¥Å÷À» ÅëÇØ “ÁÖÀÎ°øÀÌ ÀÚ½Å¿¡ ´ëÇØ ¾Ë¾Æ°¡´Â °úÁ¤À» º¸¿©ÁÖ°í ½Í¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
"º¸Åë ÀÌ·± Á¤½Å°ú º¸È£ º´µ¿¿¡´Â °æ·ÂÁ÷µéÀÌ ¸¹ÀÌ ¿À½Ã´Âµ¥, ½Å±ÔÀÌ½Å ºÐÀº Á¤¸» ¿À·£¸¸ÀÌ¶ó¼ °øºÎÇØ¾ß ÇÒ °Ô ¸¹À» °Å¿¡¿ä"
ÀÌ ´ë»ç´Â ´ÚÅÍÇÁ·Î½ºÆ® ½ÃÁð 3¿¡ µîÀåÇÏ´Â ÀÎ¹°ÀÇ ´ë»çÀÌ´Ù. ½ÃÁð3ÀÇ ¹è°æÀº Á¤½Åº´µ¿À¸·Î, ÀÌ ÀÛ°¡´Â À¥Å÷À» »ç½ÇÀûÀ¸·Î ¹¦»çÇÏ±â À§ÇØ¼ Á¤½Åº´¿øÀÇ Æó¼â º´µ¿À» Á÷Á¢ ÃëÀçÇß´Ù. ±×´Â Á¤½Åº´µ¿ÀÌ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ¸·Î¸¸ ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ·¯ÇÑ »çÈ¸Àû ÀÎ½ÄÀÌ »ý°å´Ù°í »ý°¢Çß°í ÀÌ·± ÀÎ½ÄÀ» ¾ÈÅ¸±î¿öÇß´Ù. ±×´Â ÃëÀç °úÁ¤À» È¸»óÇÏ¸ç "½ÇÁ¦ Æó¼â º´µ¿Àº ½Ã½ºÅÛÀÇ ¹Ìºñ, ¿¹»êÀÇ ºÎÁ·, Á¦µµÀûÀÎ »ç°¢Áö´ëÀÇ ¹®Á¦ÀÇ ±³ÁýÇÕ ÁöÁ¡¿¡¼ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù“¸ç "µµ¸®¾î ¿ì¸®°¡ ÈçÈ÷ Æí°ßÀ» °¡Áö´Â °ÍÃ³·³, Æó¼â º´µ¿¿¡¼ ¾î¶² ¾ÇÀÎ¿¡ ÀÇÇØ¼ ±ØÀûÀÎ ÀÏÀÌ ÀÏ¾î³ª´Â °æ¿ì´Â ÈçÇÏÁö ¾Ê´Ù"°í ÀÚ½ÅÀÇ ÃëÀç °æÇèÀ» ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ ÀÛ°¡´Â ½ÃÁð 3¿¡¼ Á¤½Åº´µ¿À» ´Ù·ç±â Àü ½ÃÁð 1°ú ½ÃÁð 2¿¡¼´Â ¿©·¯ ¸¶À½ÀÇ º´À» °¡Áø ÀÎ°£ ±º»óµéÀ» ´Ù·ð´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÀÌ À¥Å÷ÀÇ µîÀåÀÎ¹°µéÀº °øÈ²Àå¾Ö, »çÈ¸°øÆ÷Áõ, ÀÇÁ¸Áõ, °æ°è¼± ¼º°ÝÀå¾Ö, ºÒ¸éÁõ°ú ¿ì¿ïÁõ µîÀ» °¡Áö´Âµ¥, ÀÌ´Â »ý°¢º¸´Ù ½±°Ô ¿ì¸®¿¡°Ô Ã£¾Æ¿Ã ¼ö ÀÖ´Â ¸¶À½ÀÇ º´µéÀÌ´Ù. ÀÌ´Â ¸¶À½ÀÇ º´ÀÌ ÀÖ´Â »ç¶÷µéÀÌ º´À» Ä¡·á¹Þ´Âµ¥ ÁÖÀúÇÏÁö ¾Ê±â¸¦ ¹Ù¶ó´Â ÀÌ ÀÛ°¡ÀÇ ¸¶À½ÀÌ Åõ¿µµÈ °ÍÀÌ´Ù.
“¸¶À½ÀÇ ¹®Á¦´Â ÇØ°áÇÒ ¼ö ¾øÁö¸¸, °ø°¨Àº ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù”
¹«°¨Á¤ÀÇ »ç³ªÀÌ ‘ÇÁ·Î½ºÆ®’´Â ½ÃÁð ¸¶Áö¸·¿¡ ÀÌ¸£¸é Á¶±Ý¾¿ °¨Á¤À» µÇÃ£¾Æ °¡°Ô µÇ°í, °á±¹ °ø°¨ÇÏ´Â ¹ýÀ» ¹è¿ì°Ô µÈ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ º¯È´Â ÇÁ·Î½ºÆ®ÀÇ Ã¹ ´ë»ç°¡ ½ÃÁð ¸¶Áö¸·¿¡¼ À§¿Í °°ÀÌ ¹Ù²î´Â °ÍÀ» ÅëÇØ È®½ÇÈ÷ µå·¯³´Ù. ÇÁ·Î½ºÆ®´Â µ¤¾îµÎ¾ú´ø °ú°ÅÀÇ ‘Æ®¶ó¿ì¸¶’¿Í ¸¶ÁÖÇÏ¿©, ‘½º½º·Î¸¦ À§·Î’ÇÏ´Â °úÁ¤À» ÅëÇØ º¯ÈÀÇ °úÁ¤À» °Þ´Â´Ù. ÇÁ·Î½ºÆ®´Â ÀÚ½ÅÀÇ ¾î¸± Àû ¸ð½ÀÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â Æ®¶ó¿ì¸¶¿Í ¸¶ÁÖÇÏ¸ç, “¹«¼¿ì¸é µµ¸Á°¡µµ µÅ. È¸ÇÇÇÏ°í ¼û°í µµ¸Á°¡. ³ª¾àÇØµµ ±¦Âú¾Æ. °ÇÒ ÇÊ¿ä ¾ø¾î. ±×·± °Ô ÀÎ°£ÀÌ´Ï±î”¶ó´Â À§·ÎÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °Ç³Ù´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ÀÌ ÀÛ°¡´Â “¾Æ¹«µµ °³ÀÎÀÌ °Þ´Â °íÅëÀÇ ¹«°Ô¸¦ Æò°¡ÇÒ ¼ö ¾øÀ¸´Ï, »óÃ³¸¦ °¡Áø »ç¶÷µéÀÌ ½º½º·Î °íÅëÀ» À§·ÎÇÏ°Ô ÇÏ°í ½Í¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
‘´ÚÅÍ Lee’°¡ Ã»Ãá¿¡°Ô ÁÖ´Â Ã³¹æÀü
ÀÌ ÀÛ°¡´Â ÀÏ»ó¿¡ ÁöÄ£ »ç¶÷µéÀÇ °¡½¿À» ÆÄ°íµå´Â ¸»À» ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Îµµ À¯¸íÇÏ´Ù. ±×·± ±×¿¡°Ô ¸¶Áö¸·À¸·Î ½ºÆ®·¹½º¿Í ºÒÆíÇÑ µ¿°Å¸¦ ÀÌ¾î³ª°¡°í ÀÖ´Â Ã»Ãáµé¿¡°Ô ÈûÀÌ µÉ ¸¸ÇÑ µûµíÇÑ ¸» ÇÑ¸¶µð¸¦ ºÎÅ¹Çß´Ù.
´ëÇÐ ÀÔÇÐ¸¸ÀÌ ¸ñÇ¥¿´´ø ÇÐ»ýµéÀº Àû¼º¿¡ ¸ÂÁö ¾Ê´Â Àü°ø, ÁÖº¯À¸·ÎºÎÅÍÀÇ Ãë¾÷ ¾Ð¹Ú µî¿¡ ºÎµúÈ÷¸ç »îÀÇ ¹æÇâ¼ºÀ» »ó½ÇÇÑ´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¸¹Àº ´ëÇÐ»ýÀÌ ¼ÒÀ§ ¸»ÇÏ´Â ‘´ë2º´’À» °Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ ÀÛ°¡´Â ÀÌ·± Çö½ÇÀ» ‘Ã¹ ¿¬¾Ö’¿¡ ºø´ë¸ç “Ã³À½ ¿¬¾Ö¸¦ ÇÏ¸é »ó´ë¹æÀÌ Á¶±Ý¸¸ Åä¶óÁ®µµ ¸ðµÎ ÀÚ½ÅÀÇ Àß¸øÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÏ±â ¸¶·ÃÀÌÁö¸¸, ÀÌ´Â ´ëºÎºÐ È¥ÀÚ¸¸ÀÇ Âø°¢ÀÎ °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î ´ëÇÐ»ýµéÀº ÀÚ½ÅµéÀÌ È¥¶õÀ» °Þ°í ÀÖ´Â ÀÌÀ¯°¡ ½º½º·Î¿¡°Ô ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Âµ¥, ½ÇÁ¦·Î´Â ±×·¸Áö ¾ÊÀº °æ¿ì°¡ ´ë´Ù¼öÀÌ´Ï ÀÚ½Å¸¸À» Å¿ÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ, ÀÌ ÀÛ°¡´Â Ã»Ãáµé¿¡°Ô ¸ñÇ¥¸¦ °¡Áö¶ó´Â ¸Þ½ÃÁöµµ Àü´ÞÇß´Ù. ±×´Â “¾î¶² ÀÏÀ» ÇÏ´Â ¸ñÇ¥°¡ ±× ÀÏÀ» Áö¼Ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â°£À» °áÁ¤ÇÑ´Ù”¸ç “ÇÐ»ýµéÀÌ ÀÌ¸¦ ±ú´Ý°í ´ëÇÐ¿¡ ¿Í¼ »õ·Î¿î ¸ñÇ¥¸¦ Á¤ÇÑ´Ù¸é Á¶±ÝÀÌ³ª¸¶ ³ªÀ» °Í”ÀÌ¶ó¸ç µµ¿òÀÌ µÇ¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù´Â ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ ÀÛ°¡ÀÇ ¸¸È´Â ÁÖº¯ »ç¶÷¿¡ ´ëÇÑ °ü½É°ú Èï¹Ì, ±×¸®°í ÀÌ¾îÁö´Â °íÅë½º·¯¿î °øºÎ°¡ ÀÖ°í ³ µÚ¿¡¾ß ºñ·Î¼Ò Åº»ýÇÑ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÀÌ À¥Å÷À» ÀÐ´Ù º¸¸é, ÁÖº¯ »ç¶÷µé¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¡¼ ÀÌ ÀÛ°¡°¡ ÁØºñ ÁßÀÎ ¡º´ÚÅÍ ÇÁ·Î½ºÆ®¡» ½ÃÁð 4µµ ÀÚ¿¬½º·¹ ±â´ëµÇ´Â °ÍÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. ±×ÀÇ ÀÛÇ°°ú °¿¬µéÀÌ Èûµç ½Ã°£À» º¸³»°í ÀÖ´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô À§·Î°¡ µÉ ¼ö ÀÖ¾ú´ø °Í ¿ª½Ã ÀÌ·± ¹è·Á°¡ ÀÖ¾ú±â ¶§¹®ÀÌ ¾Æ´Ò±î.
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ÀÌÁöÀº ¼ö½À±âÀÚ
chunchu@yonsei.ac.kr
±è¹ÎÀç, ¹ÚÁø¾Æ, ÀÌÁöÀº ¼ö½À±âÀÚ chunchu@yonsei.ac.kr
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