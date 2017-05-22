[»ç¼³]1³â Àü °­³²¿ª »ìÀÎ»ç°ÇÀ» ±â¸®¸ç...

Áö³ 5¿ù 17ÀÏÀº ‘°³²¿ª »ìÀÎ»ç°Ç’ÀÌ ¹ß»ýÇÑ Áö ²À 1³â Â° µÇ´Â ³¯ÀÌ´Ù. ÀÌ »ç°ÇÀ» ‘¸Á°¢’ÇÏÁö ¾ÊÀ¸·Á´Â ºÐÀ§±â ¼Ó¿¡¼ °³²¿ª¿£ ´Ù½Ã ‘Æ÷½ºÆ®ÀÕ’À» ºÙÀÌ´Â Ãß¸ðÇà·ÄÀÌ ÀÌ¾îÁ³°í, °°Àº ³¯ ¿ì¸®´ëÇÐ±³¿¡¼´Â ÃÑ¿©ÇÐ»ýÈ¸ÀÇ ÁÖÃÖ·Î Àå¾ÖÀÎ, ¼º¼Ò¼öÀÚ, Æä¹Ì´ÏÁò, NGO ÇÐÈ¸ ¹× ´ÜÃ¼¿Í ÇÔ²² ÀÎ±ÇÃàÁ¦°¡ °³ÃÖµÆ´Ù. ´ç½Ã Á¶Çöº´À» ¾Î´ø ³²¼º¿¡ ÀÇÇÑ ¿ì¹ßÀûÀÎ »ìÀÎÀ¸·Î ±ÔÁ¤ÇÑ °æÂûÀÇ ¼ö»ç°á°ú¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °³²¿ª »ìÀÎ»ç°ÇÀº ¿©¼ºÇø¿À¿¡ ´ëÇÑ »óÂ¡Àû »ç°ÇÀ¸·Î ÀÎ½ÄµÅ »çÈ¸ÀûÀ¸·Î Å« ¹ÝÇâÀ» ÀÏÀ¸Ä×´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼ À¯µ¿ÀÎ±¸°¡ °¡Àå ¸¹Àº ½Ã°ø°£¿¡¼ Æò¹üÇÑ 20´ëÀÇ ÀþÀº ¿©¼ºÀÌ ¾ï¿ïÇÏ°Ô »ýÀ» ¸¶°¨Çß°í, ±×·Î ÀÎÇØ ¸¹Àº ÀþÀº ¿©¼ºµéÀº “»ì¾Æ³²¾Ò´Ù”´Â Æ÷½ºÆ®ÀÕ ±Û±Í¸¦ ÅëÇØ ´õ ÀÌ»ó ¼ûÀ» °÷ ¾ø´Â »çÈ¸Àû ¾àÀÚ·Î¼ÀÇ ºÐ³ë¿Í ºÒ¾È, ±×¸®°í ¿ø¸ÁÀ» »çÈ¸¸¦ ÇâÇØ Ç¥ÃâÇß´Ù.
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¿µÈ¿¡¼³ª º¼ ¹ýÇÑ ¿±±âÀû »ìÀÎÀÌ ÀÏ»óÈµÈ ¿äÁòÀÌÁö¸¸, À¯µ¶ °³²¿ª »ìÀÎ»ç°ÇÀÌ ¹ü±¹°¡Àû °ü½ÉÀ» ²ö ÀÌÀ¯´Â ÀþÀº ¿©¼ºÀÇ °³ÀÎÀû Á×À½ ÀÌÀü¿¡ ´ëÇÑ¹Î±¹ °øµ¿Ã¼°¡ ´õ ÀÌ»ó »ý¸íÀÇ ¾È½ÄÃ³°¡ µÉ ¼ö ¾øÀ½¿¡ ´ëÇÑ Àý¹ÚÇÔ°ú ¹«°üÄ¡ ¾Ê´Ù. ±× Á×À½Àº °¡Á¤ÀÇ »çÀû °ø°£µµ, Àº¹ÐÇÑ Æó¼âÀû °ø°£µµ, ÀÎÀû µå¹® ¿ÜÁø °ø°£µµ ¾Æ´Ñ, ºÕºñ´Â ½Ã°¢¿¡ ±×°Íµµ °³² µµ½É ÇÑ °¡¿îµ¥¼ ¿©¸° »ý¸íÀÌ ¹«ÂüÈ÷ »ìÇØµÈ Å¿°ú ¹«°üÄ¡ ¾Ê´Ù. À¯»ç »ç°ÇÀ» ¹æÁöÇÏ´Â Â÷¿ø¿¡¼ ÈÀå½Ç¿¡ ºñ»óÈ£Ãâ±â¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ°Å³ª, ³²³à°ø¿ëÈÀå½ÇÀ» ±ÝÁöÇÑ´Ù°Å³ª µîÀÇ ¹æÆíÀº »ç½Ç ¹®Á¦ÀÇ º»Áú°ú °Å¸®°¡ ¸Ö´Ù. °³²¿ª »ç°Ç 1ÁÖ±â¸¦ ¸Â¾Æ ´Ù½Ã ³»°É¸° Æ÷½ºÆ®ÀÕ°ú ÀÎ±ÇÃàÁ¦°¡ ¿¸° ¿¬¼¼´ë ¹é¾ç·Î¿¡¼ Âü°¡ÀÚµéÀÌ Àú¸¶´Ù ½á³»·Á°£ Ãßµµ¹®µé Áß À¯³È÷ ¸¹ÀÌ ´«¿¡ ¶ç´Â ¸Þ½ÃÁö´Â ³²³àÂ÷º°ÀÇ ¹®Á¦º¸´Ùµµ ¿ÀÈ÷·Á “³»°¡ ¾ÈÀüÇÏ´Ù´Â ¹ÏÀ½”À» ¿°¿øÇÏ´Â ±Û±ÍµéÀÌ´Ù. »ý¸íÀÇ ¹®Á¦´Â ³²ÀÚ³ª ¿©ÀÚÀÇ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ñ º¸´Ù ±Ù¿øÀûÀÎ ÀÎ±ÇÀÇ ¹®Á¦ÀÌ¸ç, ÀÎ±ÇÀÇ ¹®Á¦´Â, ÇÑ³ª ¾Æ·»Æ®°¡ ¾ð±ÞÇÑ °ÍÃ³·³, ±¹°¡ÀÇ ¿î¸í°ú °áºÎµÅ ÀÖÀ¸¸ç ¾î´À ÇÑÂÊÀÇ ¼èÅð¿Í À§±â´Â ´Ù¸¥ ÇÑÂÊÀÇ Á¾¸»À» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù.
“¸ðµç »ç¶÷Àº ÅÂ¾î³¯ ¶§ºÎÅÍ ÀÚÀ¯·Ó°í, Á¸¾ö¼º°ú ±Ç¸®¿¡ ÀÖ¾î¼ ÆòµîÇÏ´Ù. »ç¶÷Àº ÀÌ¼º°ú ¾ç½ÉÀ» ºÎ¿©¹Þ¾ÒÀ¸¸ç ¼·Î¿¡°Ô ÇüÁ¦ÀÇ Á¤½ÅÀ¸·Î ´ëÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.” 1948³â ±¹Á¦¿¬ÇÕ ÃÑÈ¸¿¡¼ Ã¤ÅÃµÈ ±¹Á¦ÀÎ±ÇÀåÀü Á¦ 1Á¶ÀÇ ³»¿ëÀÌ´Ù. °³²¿ª »ç°ÇÀÇ º»ÁúÀÌ ¿ì¸® »çÈ¸¿¡ »Ñ¸® ±íÀº ¿©¼ºÇø¿À¿Í ±×·Î ÀÎÇÑ Æø·ÂÀÇ ¹®Á¦ÀÓÀ» ºÎÀÎÇÏ´Â °ÍÀº ºÐ¸í ¼º Â÷º° ¹®Á¦¸¦ ¿Ü¸éÇÏ´Â °¡ºÎÀåÀû »çÈ¸ÀÇ °øµ¿Ã¼Àû Æø·Â°ú ´Ù¸§ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿©¼º¿¡ ´ëÇÑ ³²¼ºÀÇ Æø·ÂÀº ÃÖ±Ù ÀÏº£³ª ¸Þ°¥ µîÀ¸·Î »óÂ¡µÇ´Â ¼ºÀû ´ë°á±¸µµ¿Í ÀÌ¼ºÀ» ´ë»óÈÇÏ°í Àû´ë½ÃÇÏ´Â ¹èÅ¸Àû °ü°è ¼Ó¿¡¼± ±× ÇØ°áÃ¥ÀÌ ¿ä¿øÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ¾ðÁ¨°¡ ³²³à°¡ ÆòµîÇÑ ¼¼»óÀÌ ¿À´õ¶óµµ »ý¸í¿¡ ´ëÇÑ °¡Ä¡¸¦ °æ½ÃÇÏ°í Å¸ÀÎÀÇ »îÀ» °ø°¨ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â Â÷º°ÀÇ ¼Ó¼ºÀÌ ³²¾Æ ÀÖ´Â ÇÑ, ´Ù¾çÇÑ ¼ºÀû, ÀÎÁ¾Àû, °è±ÞÀû Â÷ÀÌ¸¦ ÀÌÀ¯·Î »çÈ¸Àû ¾àÀÚ´Â ²÷ÀÓ¾øÀÌ Àç»ý»êµÉ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. °³²¿ª »ç°Ç ÇÇÇØÀÚ°¡ ²À ¿©¼º¸¸ÀÌ°Ú´Â°¡. ÀÌ·¯ÇÑ Å¸ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Çø¿À¿Í Æø·ÂÀÇ ¾Ç¼øÈ¯Àº °á±¹ “½½ÇÁ°í ¹Ì¾ÈÇÕ´Ï´Ù”¶ó´Â, ¾ÆÇÄÀ» ÇÔ²² ³ª´©¸ç ¿ì¸® ¸ðµÎ°¡ °øµ¿Ã¼Àû »ý¸íÀÓÀ» ÀÎÁöÇÏ´Â °ø°¨ÀÇ Á¤¼¸¦ º¸ÆíÈÇÏ´Â °ÍÀ¸·ÎºÎÅÍ ±× ´ÜÀýÀÌ ½ÃÀÛµÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø¿¡ »õ·Î ÃëÀÓÇÑ 19´ë ´ëÅë·ÉÀÌ 1³â Àü ÀÌ¸¾ ¶§ ³²±ä ÀÌ Æ®ÀÀÇ ³»¿ë¿¡ ´ã±ä °ø°¨ÀÇ Á¤¼°¡ ÀÌÁ¦´Â ¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ Çö½ÇÁ¤Ä¡¿¡¼ »Ñ¸®³»¸®±æ ±â¿øÇÑ´Ù.
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