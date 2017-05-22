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(°æÁ¦·11)
°÷°÷¿¡ Çö¼ö¸·ÀÌ ¼³Ä¡µÇ°í Ãµ¸·ÀÌ µé¾î¼´Â µî ¹Ù¾ßÈå·Î ÃàÁ¦ÀÇ °èÀýÀÌ´Ù. ÁÖÁ¡¿¡¼ Ä£±¸µé°ú ¼úÀÜÀ» ±â¿ïÀÌ´Â °ÍÀº ÃÊ¿©¸§ Ä·ÆÛ½º¿¡¼¸¸ ´©¸± ¼ö ÀÖ´Â ³¶¸¸ÀÌ´Ù. ±×·±µ¥ ³»³âºÎÅÍ´Â ±×·± ³¶¸¸ÀÌ ¿¾»ç¶÷ÀÇ ÀüÀ¯¹°ÀÌ µÉÁöµµ ¸ð¸£°Ú´Ù. Áö³ 3¿ù ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç À±Á¾ÇÊ ÀÇ¿øÀÌ ±¹¹Î°Ç°ÁõÁø¹ý Àç°³Á¤¾ÈÀ» ¹ßÀÇÇÏ¸é¼ ‘°ø°øÀå¼Ò À½ÁÖÇàÀ§ Ã³¹ú’ÀÌ ´Ù½Ã ÈµÎ¿¡ ¿Ã¶ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÇöÇà ±¹¹Î°Ç°ÁõÁø¹ý¿¡´Â °ø°øÀå¼Ò À½ÁÖÇàÀ§¿¡ ´ëÇÑ Ã³¹ú ±ÔÁ¤ÀÌ ¾ø´Ù. µû¶ó¼ ÁöÀÚÃ¼¿¡¼ ±ÝÁÖ±¸¿ªÀ» ¼±Æ÷ÇÏ´õ¶óµµ, ÀÌ¸¦ Ã³¹úÇÒ ±Ù°Å°¡ ¾ø´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. °ø°øÀå¼Ò À½ÁÖ ±ÝÁö·ÐÀÚµéÀº ±¹¹Î °Ç°À» ÇØÇÏ°í °¢Á¾ ¹üÁËÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÇ´Â À½ÁÖÇàÀ§¸¦ ±ÔÁ¦ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. ¾ð¶æ º¸¸é ±ÝÁö·ÐÀÚµéÀÇ ÁÖÀåÀº ÇÕ´çÇØ º¸ÀÎ´Ù. ±×·¯³ª ½Ê¿© ³â Àü¿¡ Ã³À½ Á¦¾ÈµÈ ‘°ø°øÀå¼Ò À½ÁÖÇàÀ§ Ã³¹ú’Àº ±×µ¿¾È ¼öÂ÷·Ê ¹ßÀÇµÆÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ´Ü ÇÑ ¹øµµ Åë°úµÇÁö ¸øÇÏ°í ³Ç×À» °Þ¾ú´Ù. °ø°øÀå¼Ò À½ÁÖÇàÀ§¸¦ Ã³¹úÇÑ´Ù´Â ¹ß»ó ÀÚÃ¼°¡ ±âº»ÀûÀ¸·Î ½É°¢ÇÑ °áÇÔÀ» °¡Áö°í ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¿ì¼± °ø°øÀå¼Ò À½ÁÖÇàÀ§ ÀÚÃ¼¸¦ ºÒ¹ýÀ¸·Î ±ÔÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀº °úµµÇÑ ±âº»±Ç Á¦ÇÑÀÌ¶ó´Â ÁöÀûÀÌ ÀÖ´Ù. ¼Ò¼öÀÇ ÁÖÃë ÇàÀ§ÀÚ ¶§¹®¿¡ ´ë´Ù¼ö ½Ã¹ÎµéÀÌ °ø¿ø¿¡¼ Ä¡¸Æµµ Áñ±âÁö ¸øÇÏ´Â °ÍÀº °úÀ×±ÔÁ¦¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù.
Ã³¹úÀÇ ½ÇÈ¿¼ºµµ ÀÇ¹®ÀÇ ´ë»óÀÌ´Ù. ÀÏ´Ü °ø°øÀå¼Ò¶ó´Â ¹üÀ§ºÎÅÍ ¾Ö¸ÅÇÏ´Ù. °ø¿øÀÌ³ª °ø°ø½Ã¼³¸¸ Æ÷ÇÔÇÒÁö, µµ·Î À§¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ±¤¹üÀ§ÇÑ ½Ç³»°¡ ´Ù Æ÷ÇÔµÅ¾ß ÇÏ´ÂÁö´Â °ø°øÀå¼Ò À½ÁÖ ±ÝÁö·ÐÀÚ »çÀÌ¿¡¼µµ ³í¶õÀÌ¸ç °Ô´Ù°¡ ±× ±¤¹üÀ§ÇÑ °ø°£À» ÀÏÀÏÀÌ ´Ù ´Ü¼ÓÇÏ´Â °ÍÀº »ç½Ç»ó ºÒ°¡´É¿¡ °¡±õ´Ù. °ø°øÀå¼Ò À½ÁÖ¸¦ ±ÝÁöÇÏ¸é ÁÖÃëÀÚÀÇ ¹üÁËÇàÀ§°¡ ±ÙÀýµÉ °ÍÀÌ¶ó´Â ÁÖÀå¿¡µµ µ¿ÀÇÇÏ±â ¾î·Æ´Ù. ¹üÁË¸¦ ÀúÁö¸£´Â ÁÖÃëÀÚ°¡ °ø°øÀå¼Ò¿¡¼¸¸ À½ÁÖÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
À§ÀÇ °ø°øÀå¼Ò¸¦ Ä·ÆÛ½º·Î ±¹ÇÑÇØµµ »óÈ²Àº Å©°Ô ´Ù¸£Áö ¾Ê´Ù. ¹«Á¶°Ç À½ÁÖ¸¦ ºÒ¹ýÈÇÏ´Â °ÍÀº ¸¶Ä¡ ±¸½Ã´ë½Ä ¹ýÄ¡¸¦ ¿¬»óÄÉ ÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ÀÌÁßÃ³¹ú ³í¶õ¿¡ ´õºÒ¾î Ä·ÆÛ½ºÀÇ °æ¿ì °ø±Ç·ÂÀÌ ¼ö½Ã·Î ´Ü¼ÓÇÏ±â Èûµé´Ù´Â Á¡±îÁö °í·ÁÇÏ¸é ±× ½ÇÈ¿¼ºÀÌ ´õ¿í ÀÇ½ÉµÈ´Ù. Á¤ÀÛ °úµµÇÑ À½ÁÖ ¹®È´Â ´ëºÎºÐ ½Ç³» ¼úÁý¿¡¼ ÀÏ¾î³ª±â ¶§¹®¿¡ ‘À½ÁÖ ±ÝÁö’·Î ´ëÇÐ°¡ÀÇ °úµµÇÑ À½ÁÖ ¹®È¸¦ °³¼±ÇÏ°Ú´Ù´Â ÁÖÀåµµ µ¿ÀÇÇÏ±â ¾î·Æ´Ù.
±×¸®°í °ø°øÀå¼Ò À½ÁÖ°¡ Àü¸é ±ÝÁöµÇ¸é ´ëÇÐ°¡ ÃàÁ¦´Â º»·¡ÀÇ È°±â¸¦ ÀÒÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù. ÇöÀç ´ëÇÐ°¡ ÃàÁ¦ÀÇ »ó´çºÎºÐÀÌ ¼ú ¸¶½Ã¸ç Áñ±â´Â ¹®È¿Í ±í°Ô °ü·ÃµÅÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ±¹¹Î°Ç°ÁøÈï¹ýÀÌ °³Á¤µÈ´Ù°í °¡Á¤ÇÏ¸é Ä·ÆÛ½º ³» À½ÁÖÇàÀ§ ÀÚÃ¼°¡ ºÒ¹ýÀÌ µÅ¹ö¸®±â ¶§¹®¿¡ ÃÑÀå Àç·®À¸·Î ÇÑ½Ã Çã°¡ÇÏ´Â À¶Åë¼ºµµ ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.
¹°·Ð ¼ú ¾øÀÌ Áñ±â´Â ¹®È¸¦ ±ÇÀåÇÏ´Â °ÍÀº ÇÊ¿äÇÑ ÀÏÀÌ´Ù. ±×·¯³ª °©ÀÚ±â À½ÁÖ¸¦ ±ÝÁöÇØ ¹ö¸®¸é, ´ëÇÐÀÇ ÃàÁ¦ ¹®È´Â ¹ßÀüÇÒ ±âÈ¸µµ ¾òÁö ¸øÇÑ Ã¤ °í»çÇØ ¹ö¸± ¼öµµ ÀÖ´Ù.
Æ¯Á¤ÇÑ »çÈ¸¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ´Â ¼ö´ÜÀ¸·Î Àü¸é ±ÝÁö¸¦ ÅÃÇÏ´Â °ÍÀº ÇÏÃ¥ÀÌ´Ù. °úµµÇÑ À½ÁÖ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù¸é ¿ì¼± »çÈ¸Àû °ø°¨À» »ç´Â °ÍÀÌ ¿ì¼±ÀÌ´Ù. ´ëÇÐ°¡ÀÇ °úµµÇÑ À½ÁÖ¹®Èµµ ´ëÇÐ»ý ½º½º·Î ¹Ù²Ù·Á´Â ³ë·ÂÀÌ ¿ì¼±µÅ¾ß ÇÒ ¹®Á¦ÀÎ °ÍÀÌ´Ù. ÁÖÃë»óÅÂ ¹üÁËÀÇ °æ¿ì¿¡µµ À½ÁÖ ÈÄ ¹üÁË ÇàÀ§¸¦ Á¤»ó ÂüÀÛÇØÁÖ´Â ¿ì¸® ¹ý °üÇàÀ» °íÄ¡´Â °Í¿¡¼ ¹®Á¦ ÇØ°áÀÇ ½Ç¸¶¸®¸¦ Àâ¾Æ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. À½ÁÖ ÇàÀ§¸¦ ºÒ¹ýÀ¸·Î ÇÒ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó À½ÁÖ ÈÄ ¹üÁË ÇàÀ§¸¦ ´õ¿í ¾ö°ÝÈ÷ Ã³¹úÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹ý¸®ÀûÀ¸·Î³ª »ó½ÄÀûÀ¸·Î³ª ´õ ³´±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
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