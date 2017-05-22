|ÀÌÁ¾¿í
(±â°è·13)
¼ö¾÷ÀÌ ³¡³ª°í ÁÁ¾ÆÇÏ´Â »ç¶÷µé°ú ÇÔ²² ¸ÆÁÖ¸¦ ¸¶½Ã¸ç µÎ·±µÎ·± ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©´Â Áñ°Å¿òÀº ³»°¡ ´ëÇÐ»ýÈ°À» ÇÏ¸ç ½×Àº °¡Àå Çàº¹ÇÑ ±â¾ïµé Áß ÇÏ³ªÀÌ´Ù. ÀÌÃ³·³ ´ëÇÐ±³¿¡¼ À½ÁÖ´Â ÀÎ°£°ü°è Çü¼º¿¡ ÀÖ¾î Áß¿äÇÑ ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ, ¿ì¸®µéÀº ÀÚÀ¯·Î¿î ºÐÀ§±â ¼Ó¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ ÁÖ·®¿¡ ¸Â´Â ÀûÀýÇÑ À½ÁÖ¸¦ ÅëÇØ ÇÐ¾÷¿¡ ½×ÀÎ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ÇØ¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌµéÀº À½ÁÖ¿¡µµ ±àÁ¤ÀûÀÎ Ãø¸éÀÌ ÀÖÀ½À» º¸¿©ÁÖÁö¸¸, À½ÁÖ¿¡´Â ±×¸¸Å ºÎÁ¤ÀûÀÎ Ãø¸éµµ ÀÖÀ½À» °£°úÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.
À½ÁÖÀÇ ºÎÁ¤ÀûÀÎ Ãø¸éÀº, ¸Å³â »õ³»±â ¹è¿òÅÍ ¹× MT¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â »ç°íµéÀÌ Àß º¸¿©ÁØ´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇÐ±³ ³»¿¡¼µµ À½ÁÖ ¼ºÆøÇàÀ» ºñ·ÔÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÇüÅÂÀÇ »ç°íµéÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â °Íµµ »ç½ÇÀÌ´Ù. ÀÌ ½ÃÁ¡¿¡¼ ¿ì¸®´Â ¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ ¼úÀÚ¸® ¹®È¿Í ´ëÇÐ»ýµéÀÇ ¼ú¿¡ ´ëÇÑ »ç°í¹æ½ÄÀÌ °ú¿¬ ¿ÇÀº°¡¿¡ ´ëÇØ ´Ù½Ã »ý°¢ÇØ º¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. ¿ì¸® ½Ã´ëÀÇ Ã»³âµéÀº ´ëºÎºÐ ´ëÇÐ±³¿¡¼ ¼úÀ» Ã³À½ Á¢ÇÏ°í, ´Ù¾çÇÑ À½ÁÖ ¹®È¸¦ °æÇèÇÑ´Ù. ÀÌ¶§ ´ëÇÐ»ýµéÀÌ ³ëÃâµÇ±â ½¬¿î À½ÁÖ¹®È, ¼±¹è¿¡ ÀÇÇÑ °¾ÐÀûÀÎ ¼ú °¿ä, ¼ú°ÔÀÓÀÌ³ª ¸¶¶óÅæ À½ÁÖ µîÀ¸·Î ´ëÇ¥µÇ´Â À½ÁÖ ¹®È´Â ÇÐ»ý»çÈ¸ ³»¿¡¼ ¼úÀÇ ±àÁ¤ÀûÀÎ ÀÛ¿ëÀ» ¾î·Æ°Ô ¸¸µç´Ù. ¶ÇÇÑ, ÀÌ·¯ÇÑ ¹®Á¦´Â °³ÀÎ¿¡°Ô À½ÁÖ¸¦ ÅëÇÑ ‘Æø·Â’À¸·Î ´À²¸Áú ¿©Áö°¡ ÃæºÐÇÏ´Ù. ½ÉÁö¾î ÀÌ·¯ÇÑ Æø·ÂÀº ´ÜÁö ÇÑ ¼¼´ë¿¡ ±×Ä¡´Â ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï¶ó ¼¼´ë¸¦ °ÉÃÄ ÀÌ¾îÁö´Â ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¹®È·Î °íÂøµÉ °¡´É¼ºÀÌ ³óÈÄÇÏ´Ù.
³ª´Â ÀÌ·¯ÇÑ ´ëÇÐ»ýÀÇ À½ÁÖ ½ÇÅÂ¿¡ ´ëÇÑ ¹®Á¦Á¡¿¡ °ø°¨ÇÏÁö¸¸, Ä·ÆÛ½º ³» À½ÁÖ ±ÝÁö ¹ý¾ÈÀº °áÄÚ ÀÌ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ ±Ùº»ÀûÀÎ ÇØ°áÃ¥ÀÌ µÉ ¼ö ¾ø´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ´ëÇÐ»ý À½ÁÖ ¹®ÈÀÇ Çö½ÇÀû ¹®Á¦´Â À§ÀÇ ¹ý¾ÈÀ¸·Î´Â °áÄÚ ¸·À» ¼ö ¾ø´Â ¹®Á¦ÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ´ëÇÐ ³» ¼ú ¹®È´Â ´ÜÁö ´ëÇÐ»çÈ¸¿¡¼¸¸ ±âÀÎÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó »çÈ¸ Àü¹ÝÀûÀÎ ÀÎ½Ä¿¡¼ºÎÅÍ ºñ·ÔµÈ´Ù. ´ëÇ¥ÀûÀ¸·Î ´ëÇÐ¿¡¼ÀÇ ‘¼ú °¿ä’´Â »çÈ¸·Î ³ª°¡¼µµ ÀÌ¾îÁø´Ù. ¼±¹è°¡ ±ÇÇÏ´Â ¼úÀ» ÈÄ¹è°¡ ¾ïÁö·Î ¸¶½Ã´Â °ÍÃ³·³, ½ÅÀÔ»ç¿øÀº »ó»ç°¡ ±ÇÇÏ´Â ¼ÒÁÖ ÇÑ ÀÜÀ» °ÅºÎÇÏ±â Èûµç °ÍÀÌ ´ëÇÑ¹Î±¹ »çÈ¸¿¡ ±ò·Á ÀÖ´Â Á¶Á÷¹®È´Ù. µû¶ó¼ ´Ü¼øÈ÷ ´ëÇÐ»ý¿¡°Ô¸¸ °ÇÀüÇÑ ¼ú ¹®È¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â °ÍÀº ´ëÇÐ»ýµé¿¡°Ô ÀÖ¾î ºÒÇÕ¸®ÇÏ°Ô ´À²¸Áú µû¸§ÀÌ´Ù. ¸¸¾à ´Ü¼øÈ÷ Ä·ÆÛ½º ³»¿¡¼ À½ÁÖ¸¦ ±ÝÁöÇÑ´Ù°í ÇÏ´õ¶óµµ ´ëÇÐ»ýµéÀÇ ºÎÁ¤ÀûÀÎ À½ÁÖ¹®È´Â ¹Ù²îÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¸ç Ä·ÆÛ½º ¹Ù·Î ¾Õ, ´ëÇÐ°¡ ÁÖº¯¿¡¼´Â ¿©ÀüÈ÷ °¾ÐÀûÀÎ ¼úÀÚ¸® ¹®È°¡ Á¸ÀçÇÏ°í, ¸Å³â »õ³»±âÀÇ °úµµÇÑ À½ÁÖ¿¡ ÀÇÇÑ ¹®Á¦´Â ¹ú¾îÁú °ÍÀÌ´Ù. Áï Ä·ÆÛ½º ³»¿¡¼ÀÇ À½ÁÖ¸¦ ±ÝÁö½ÃÅ´À¸·Î½á À½ÁÖ ¹®È¸¦ °³¼±ÇÏ°Ú´Ù´Â ¹ß»óÀº Ã»¼Ò³â ÀÚ»ì·üÀ» ³·Ãß±â À§ÇØ Ã¢¹®¿¡ ¼èÃ¢»ìÀ» ´Þ°Ú´Ù°í ÇÏ´Â °Í ¸¸ÅÀÌ³ª ±Ù½Ã¾ÈÀûÀÌ´Ù.
´ëÇÐ»ýÀÇ À½ÁÖ ¹®Á¦´Â ´Ü¼øÈ÷ ´ëÇÐ»ý¸¸ÀÇ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ñ ¿ì¸®³ª¶ó Àü¹ÝÀûÀÎ À½ÁÖ¹®È¿Í °ü·ÃµÇ¾î ÀÖ´Ù. µû¶ó¼ ÀÌ´Â ÀÏ½ÃÀûÀÎ Çö»óÀÌ ¾Æ´Ñ Àå±âÀûÀÎ ¹®Á¦·Î È®»êµÉ °¡´É¼ºÀÌ ³óÈÄÇÏ´Ù. ÇöÀç 70% ÀÌ»óÀÇ °íµîÇÐ»ýµéÀº ´ëÇÐ±³¿¡ ÁøÇÐÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áï ¹Ì·¡¸¦ ÁÖµµÇØ ³ª°¥ Ã»³âµé ´ëºÎºÐÀÌ ´ëÇÐ»ý ¶§ ¹è¿î À½ÁÖ¹®È¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î »çÈ¸»ýÈ°À» ÇØ ³ª°¥ °ÍÀÌ¸ç, ÀÌ·± À½ÁÖ¹®È¸¦ º¸°í ¹è¿î ´ÙÀ½ ¼¼´ë°¡ ÀÌ·¯ÇÑ À½ÁÖ¹®È¸¦ Àç»ý»êÇÒ °ÍÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. µû¶ó¼ À½ÁÖ¹®ÈÀÇ ±Ùº»Àû °³¼±À» À§ÇØ¼´Â Å¹»ó°ø·Ð¿¡ °¡±î¿î ¹ÌºÀÃ¥À» Á¦½ÃÇÏ´Â °Íº¸´Ù´Â, ´ëÇÐ»ýµéÀÌ ½º½º·Î À½ÁÖ¹®È¸¦ ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÚÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï À¯µµÇØ³ª°¡´Â ¹æ½ÄÀÇ Á¤Ã¥¸¶·ÃÀÌ ÇÊ¼öÀûÀÌ´Ù.
ÀÌÁ¾¿í(±â°è¡¤13) chunchu@yonsei.ac.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿¬¼¼ÃáÃß, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>