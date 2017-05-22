[½Ã¼±]¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¡ ´ëÇÑ ¿ÀÇØ¿Í Áø½Ç

|±èÁØ ±³¼ö
(¿ì¸®´ëÇÐ±³ ´ë±â°úÇÐ°ú)
Áö³ÇØ º½, Ç×°ø±â¿Í ÀÎ°øÀ§¼º, °¢Á¾ Ã·´Ü ´ë±â¿À¿°ÃøÁ¤Àåºñ°¡ µ¿¿øµÈ ÇÑ¹Ì°øµ¿ ´ë±âÁúÁ¶»ç¿¡¼ ¿ì¸®³ª¶ó º½Ã¶ÀÇ ´ë±âÁúÀº ÁÁÁö ¸øÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ´ëµµ½Ã ¼¿ï ¿Ü¿¡µµ ¹ßÀü¼Ò¿Í °øÀåµéÀÌ ¸ð¿© ÀÖ´Â ´çÁø, ÀÍ»ê, ¿©¼ö, Æ÷Ç× Áö¿ªÀÇ ´ë±â¿À¿°»óÅÂ´Â ½É°¢Çß´Ù. ±»ÀÌ ´ë±âÁúÁ¶»çÀÇ °á°ú¸¦ µéÃç³»Áö ¾Ê´õ¶óµµ, ÇØ¸¶´Ù ÀÌÁîÀ½ÀÌ¸é ¹Ì¼¼¸ÕÁö·Î ÀÎÇØ ¼¼»óÀÌ ½Ã²ô·¯¿öÁø´Ù´Â °ÍÀº Àß ¾Ë·ÁÁø »ç½ÇÀÌ´Ù. Æ¯È÷³ª º½Ã¶Àº ±â·ù°¡ Á¤Ã¼µÇ¸ç ¹Ì¼¼¸ÕÁö È®»êÀÌ ÁÙ¾îµé°í ´ë±âÁß ±× ³óµµ´Â ³ô¾ÆÁ®, ±â³ª±ä °Ü¿ïÀ» Áö³ª°í ¾ß¿ÜÈ°µ¿À» ÇÏ·Á´Â ¿ì¸®µéÀÇ ¸¶À½À» ¾ÈÅ¸±õ°Ô ÇÑ´Ù. ½Ç¿Ü ¹Ì¼¼¸ÕÁö·®ÀÌ 100 §¶/m3 ÀÌ»óÀÌ µÇ¸é, »ç¶÷µéÀº Å« ºÒÆíÇÔÀ» ´À³¢¸ç °æ°¢½ÉÀ» °®´Â´Ù. ±×·¯³ª ¿ì¸®´Â ±×¿¡ ºñÇØ ½Ç³» ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¡ ´ëÇØ¼´Â Å©°Ô ½Å°æ ¾²Áö ¾Ê´Â´Ù. À½½ÄÁ¶¸® ½Ã ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ°¡ 900 §¶/m3 ¿¡ ÀÌ¸£´Âµ¥µµ ¸»ÀÌ´Ù. ¾Æ¹«¸® ¿ÜºÎÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ°¡ ³ô´Ù°íÇØµµ À½½ÄÁ¶¸®½Ã Ã¢¹®À» ¿°í È¯±âÇØ¾ßÇÏ´Â ÀÌÀ¯ÀÌ´Ù. PM2.5(1¼¼Á¦°ö¹ÌÅÍ ´ÜÀ§ºÎÇÇ °ø±âÁß Á÷°æÀÌ 2.5 ¸¶ÀÌÅ©·Ð ÀÌÇÏÀÎ ¸ÕÁö ÃÑ¹«°Ô)´Â Åº¼Ò, Áú¼Ò»êÈ¹°ÀÌ³ª È²»êÈ¹° ±â¿øÀÇ ÀÎÀ§ÀûÀÎ ¿À¿°µÈ ÀÔÀÚÀÎµ¥ ¹ÝÇØ, PM10(Á÷°æ 10¸¶ÀÌÅ©·Ð ÀÌÇÏ ¸ÕÁö) Àº »ç¸·ÀÇ ¸ð·¹¸ÕÁö, ÇØ¿°ÀÔÀÚ µî ÀÚ¿¬±â¿øÀÇ ±¤¹°¼º ÀÔÀÚÀÌ¹Ç·Î, PM2.5 ¿¡ ´õ ¸¹Àº °æ°è½ÉÀ» °¡Á®¾ßÇÑ´Ù.
°íÇ÷¾ÐÀ» °Ç°À§ÇùÀÎÀÚ 1À§·Î ¼±Á¤ÇÑ ÃÖ±ÙÀÇ ÇÑ ¿¬±¸¿¡¼ ½Ç³»¿Í ½Ç¿Ü ¹Ì¼¼¸ÕÁö´Â °¢°¢ °Ç°À§ÇùÀÎÀÚ 5À§¿Í 9À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. ¹Ì¼¼¸ÕÁö·Î ÀÎÇØ ¼¿ï¿¡¼¸¸ ¸Å³â 1¸¸1Ãµ¿© ¸íÀÌ, ÀüÁö±¸ÀûÀ¸·Î´Â 700¸¸ ¸íÀÌ Á¶±â»ç¸ÁÇÑ´Ù. °ú°Å¿¡´Â ¿ì¸®µéÀÇ È£Èí°è¿¡¸¸ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´ø ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ ±× ÀÔÀÚÀÇ Å©±â°¡ ÀÛÀ»¼ö·Ï Ç÷°ü³»ºÎ±îÁö ÃàÀûµÇ¸ç ½ÉÇ÷°ü°è¿¡±îÁöµµ ³ª»Û ¿µÇâÀ» ÁÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö°í ÀÖ´Ù. ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ ¼®¸é, º¥Á¨°ú ÇÔ²² 2013³â ¼¼°èº¸°Ç±â±¸(WHO) ÁöÁ¤ 1±Þ ¹ß¾Ï¹°ÁúÀÌ µÈ ÀÌ·¡, ±¹³» 5´ë ÀÏ°£ÁöÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö °ü·Ã º¸µµ°Ç¼ö´Â ¾à 10¹è ´Ã¾î³µ´Ù. ´õ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ½Å¹®°ú ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¡ ´ëÇÑ °æ°¢½ÉÀ» °®°Ô µÇ¾úÀ¸¸ç, ´õ ÀÚÁÖ ÇÏ´ÃÀ» ÃÄ´Ùº¸°Ô µÇ¾ú´Ù. ´Ù¸¥ ¿À¿°±âÃ¼µéÀº À°¾ÈÀ¸·Î È®ÀÎÇÏ±â ¾î·Á¿öµµ ¹Ì¼¼¸ÕÁö´Â ºûÀ» Àß »ê¶õ½ÃÅ°±â¿¡, ´©±¸³ª ÇÏ´Ã¸¸ º¸¾Æµµ ½±°Ô ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª, Áö³ 10³â°£ ¼¿ï »ó°øÀÇ °¡½Ã°Å¸®´Â ³ªºüÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·³¿¡µµ ¿ì¸®´Â ¿¹Àüº¸´Ù ¸¼Àº ÇÏ´ÃÀ» º¸±â ¾î·Á¿öÁ³´Ù°í ¾ê±âÇÑ´Ù. È¯°æºÎ °ø½Ä ÃøÁ¤ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, ¿¬Æò±Õ PM10 ±âÁØÀ¸·Î Áö³ 1990³â´ë Áß¹Ý ¿¬Æò±Õ 70§¶/m3À» ³Ñ³ªµé´ø ¹Ì¼¼¸ÕÁö·®Àº ÃÖ±Ùµé¸ç ¿¬Æò±Õ 50 §¶/m3 ÀÌÇÏ·Î ¶³¾îÁö¸ç ¾à 30% °¡±îÀÌ ÁÙ¾î¿Ô´Ù. 2000³â´ë ÃÊ¹Ý°ú ºñ±³ÇØµµ 20% ÀÌ»ó ÁÙ¾îµç ¼öÄ¡´Ù. PM2.5 ÀÇ °æ¿ìµµ PM10°ú ºñ±³ÇÏ¿© Á¤µµÀÇ Â÷ÀÌ´Â ÀÖÀ¸³ª, ±× º¯È°æÇâÀº À¯»çÇÏ´Ù. ¼ø°£ÃøÁ¤°ªÀÇ º¯È°¡ ¾Æ´Ñ ¿¬Æò±ÕÀÇ °¨¼ÒÃß¼¼´Â È¯°æºÎÀÇ °íÃ¼¿¬·á ¼Ò°¢±ÝÁö, ¼¿ï½ÃÀÇ Ãµ¿¬°¡½º¹ö½º ±³Ã¼»ç¾÷ µî Á¤Ã¥°ú ½Ã¹ÎµéÀÇ ÀÚ¹ßÀû Âü¿©¿¡ ÀÇÇÑ °ÍÀ¸·Î, ÀûÁö ¾ÊÀº ÀÇ¹Ì¸¦ °®´Â´Ù.
±×·¸´Ù°í ¿ì¸®ÀÇ ´ë±âÁúÀÌ ¸¸Á·ÇÒ¸¸ÇÑ ¼öÁØÀÌ¶ó´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ´ë±âÈ¯°æ±âÁØÀº ¿¬Æò±Õ PM10 50§¶/m3, PM2.5 25§¶/m3 ·Î, ÀÏº»ÀÇ ±âÁØº¸´Ù 1.6¹è, WHO ±Ç°í¼öÁØº¸´Ù 2.5¹è ³ô°Ô Ã¥Á¤µÇ¾î, ¾ÆÁ÷ °¡¾ßÇÒ ±æÀÌ ¸Ö´Ù. º¸´Ù ´õ °·ÂÇÑ Á¤ºÎÁ¤Ã¥°ú ±ÔÁ¦, ±×¸®°í ¸¹Àº ½Ã¹ÎµéÀÇ Àû±ØÀû Âü¿©¿Í °¨½Ã°¡ ÇÊ¿äÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹®Á¦´Â ¿¡³ÊÁö¿Í ¹ÐÁ¢ÇÑ °ü·ÃÀÌ ÀÖ´Ù. 2014³â ±âÁØÀ¸·Îµµ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ 1Â÷ ¿¡³ÊÁö¿øÁß ¼®ÅºÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÀ²Àº 30%³ª µÇ¸ç, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö´Â °íÀÛ 3.9%¿¡ ±×Ä£´Ù. Àü±âÀÚµ¿Â÷°¡ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹®Á¦¸¦ ´çÀå ÇØ°áÇØÁÙ °Í °°Áö¸¸, ÇöÀç ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ¿¡³ÊÁö°ø±Þ ±¸Á¶¿¡¼ Àü±âÀÚµ¿Â÷·Î ÀüÈ¯ÇÏ°ÔµÇ¸é, ´ë±âÈ¯°æ¿¡ ÀÌµæÀº °ÅÀÇ ¾ø°í ¿À¿°¿øÀ» ´ëµµ½Ã¿¡¼ ¹ßÀü¼Ò°¡ ÀÖ´Â Áö¿ªÀ¸·Î ¿Å°Ü³¾ »ÓÀÌ´Ù. ¼ö¸¹Àº ¼¿ï½Ã¹ÎµéÀ» À§ÇØ ¹ßÀü¼Ò Áö¿ªÁÖ¹ÎµéÀº ³ôÀº ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿À¿°¿¡ ³ëÃâµÇ¾îµµ µÇ´Â°É±î? Àü±âÀÚµ¿Â÷°¡ È¿°ú¸¦ ¹ßÈÖÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ¸ÕÀú Ã»Á¤¿¡³ÊÁö·Î ÃæÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â È¯°æÀÌ ¸¶·ÃµÅ¾ß ÇÑ´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó ÃÑ Àü·ÂÀÇ 3ºÐÀÇ 1ÀÌ ¼¿ï·°æ±â Áö¿ª¿¡¼ ¼ÒºñµÈ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÚµ¿Â÷¸¦ ºñ·ÔÇÑ µµ·Î¿À¿°¿ø°ú ³Ã³¹æ½Ã¼³ÀÌ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹èÃâ¿¡ ÁÖ¿äÇÑ ¿ªÇÒÀ» Â÷ÁöÇÑ´Ù. Áï, ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹®Á¦ÀÇ ÇØ°áÀ» À§ÇØ¼´Â ÀÚ¿ø°ú ¿¡³ÊÁö Àý¾à, ´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ë µî »ýÈ°¹æ½ÄÀÇ È¹±âÀû º¯È°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ, È¯°æ¿¡ ´ëÇÑ °úÇÐÀû ºÐ¼®À» ÅëÇØ ±¹Á¦Çù·Â¿¡µµ ¸¹Àº ³ë·ÂÀ» ±â¿ï¿©¾ßÇÑ´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹ß»ýÁö¿ªÀÇ °æ¿ì, ¿¬Æò±ÕÀ¸·Î´Â 70% Á¤µµ°¡ ±¹³»¿¡¼ ¹ß»ýµÇ¸ç 30% Á¤µµ°¡ Áß±¹ µî ±¹¿Ü¿¡¼ À¯ÀÔµÈ´Ù. ±×·¯³ª, °í³óµµ »ç·ÊÀÇ °æ¿ì ±× ¿µÇâÀº 70~80%¿¡±îÁöµµ ÀÌ¸£¸ç, ÀÌ·¯ÇÑ ¿ÜºÎ ¿µÇâÀÌ ÁÙ¾îµç´Ù¸é ±¹³» ´ë±âÈ¯°æ±âÁØ ÃÊ°ú»ç·Ê °Ç¼ö ¶ÇÇÑ ÁÙ¾îµé °ÍÀÌ´Ù. Áß±¹ÀÇ ´ë±âÈ¯°æ±âÁØÀº ¿ì¸®³ª¶óº¸´Ù 50% Á¤µµ °ü´ëÇÏ´Ù. ÇÑÁßÀÏÀº 1999³â ÀÌ·¡, 3±¹ È¯°æÀå°üÈ¸´ãÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î µ¿¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ªÀÇ ´ë±âÈ¯°æ¹®Á¦ÇØ°á¿¡ ´ëÇÑ ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ¸ç, ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼öÇà°ú ÀÚ·á °øÀ¯ µî ¹ßÀüÀû ¸ð½ÀÀ» º¸¿©¿ÔÀ¸³ª, ¾ÆÁ÷ ¹®Á¦ÇØ°áÀ» À§ÇÑ °¡½ÃÀû ¼º°ú´Â Å©Áö ¾Ê´Ù. °úÇÐÀû ºÐ¼®À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î 3±¹ÀÌ ÇÔ²² Á¤Ã¥Àû ±×¸®°í ¿Ü±³Àû ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÎ´Ù¸é, ¸ÓÁö ¾Ê¾Æ ¸¼Àº ÇÏ´ÃÀ» ´õ ÀÚÁÖ º¼ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
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