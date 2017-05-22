‘¿¬»ó°í¹ý’ÀÌ¶ó´Â ¸»¿¡¼µµ ¾Ë ¼ö ÀÖµí ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë´Â Áö³ 100³â°£ ±¹³» À¯¼öÀÇ ´ëÇÐ Áß¿¡¼µµ ¼Õ¿¡ ²ÅÈ÷¸ç °æÀï·Â ÀÖ´Â ´Ü°ú´ë·Î ¸í¼ºÀ» ¶³ÃÄ¿Ô´Ù. °æ¿µÇÐ°ú´Â Áö³ 2003³â, »ó°æ´ëÇÐ¿¡¼ ºÐ¸®µÅ ÇÏ³ªÀÇ ´Ü°ú´ë·Î ÀÚ¸® ÀâÀ¸¸é¼ ´Ü°ú´ë·Î¼ÀÇ ÀÔÁö¸¦ È®º¸Çß´Ù. ÀÌ¿¡ °É¸Â°Ô ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë´Â ±¹³»¿Ü¸¦ ¸··ÐÇÏ°í ±ÝÀ¶·°æ¿µ°è¿¡¼ ¶Ù¾î³ µ¿¹®µéÀ» ¹èÃâÇØ¿Ô´Ù. ±×·¯³ª ÇöÀç ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ëÀÇ À§»óÀÌ ¿¹Àü¸¸ ¸øÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù. NICEÆò°¡Á¤º¸¿Í ÇÑ°æºñÁî´Ï½º°¡ 2008³âºÎÅÍ ¹ßÇ¥ÇØ ¿Â ‘Àü±¹ °æ¿µ´ë Æò°¡’¿¡¼ ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë´Â °í·Á´ë¿¡ ÀÌ¾î 8³â°£ 2À§¸¦ À¯ÁöÇÏ´Ù°¡ Áö³ 2016³â, ¼¿ï´ë¿¡°Ô 2À§ ÀÚ¸® ¸¶Àú ³»Áá´Ù. ¶ÇÇÑ, ¸Å³â ¡¸ÆÄÀÌ³½¼È Å¸ÀÓ½º¡¹¿¡¼ ¹ßÇ¥ÇÏ´Â ‘±Û·Î¹ú MBA ¼øÀ§’¿¡¼ ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µÀü¹®´ëÇÐ¿ø(¾Æ·¡ MBA)´Â 100À§±Ç ¾È¿¡ µéÁö ¸øÇÏ¸é¼ °æÀï·ÂÀÌ ³·Àº ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
ÇöÀç ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë´Â ¡ã°æÀï´ëÇÐ¿¡ ºñÇØ ³·Àº Ãë¾÷·ü ¡ã¿¬±¸·Â ÀúÇÏ ¡ã¿¬±¸ºñ È®º¸ ¹ÌÈí ¡ã¼¼°èÀû ¼öÁØÀÇ °æÀï·Â ºÎÁ· µî ¿©·¯ °¡Áö ¹®Á¦Á¡À» ¾È°í ÀÖ´Ù. ¿ì¸®½Å¹®»ç´Â °æ¿µ´ëÀÇ Çö »óÈ²°ú ÀÌ¸¦ Å¸°³ÇÏ±â À§ÇÑ °æ¿µ´ë Â÷¿øÀÇ ³ë·ÂÀ» ¾Ë¾ÆºÃ´Ù.
ÀüÈ¯±âÀÇ °æ¿µ´ë,
¼¼°èÀû ¼öÁØÀÇ °æÀï·ÂÀº ¿ªºÎÁ·?
¸ÕÀú ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë´Â Áö³ 2016³â ±âÁØÀ¸·Î °æÀï´ëÇÐ¿¡ ºñÇØ ³·Àº Ãë¾÷·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù. 2016³â 6¿ù 1ÀÏ ±âÁØ ´ëÇÐ¾Ë¸®¹Ì °ø½ÃÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é ¿ì¸®´ëÇÐ±³ÀÇ 2016³â Á¹¾÷»ý Ãë¾÷·üÀº 69.6%·Î, °æÀï´ëÇÐÀÎ ¡ã¼¿ï´ë 83.2% ¡ã°í·Á´ë 79.9% ¡ã¼º±Õ°ü´ë 92.6%¿¡ ºñÇØ Å©°Ô µÚÃ³Áö´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. ²ÙÁØÈ÷ ³ô°Ô ³ª¿À´Â Á¹¾÷»ý Ãë¾÷·ü¿¡ ´ëÇØ °í·Á´ë °æ¿µ´ë °ü°èÀÚ´Â “°æ¿µ´ë Â÷¿ø¿¡¼ °æ·Â°³¹ß¼¾ÅÍ¸¦ 2011³âºÎÅÍ ÇÐºÎ±îÁö È®´ëÇØ ¿î¿µ Áß”ÀÌ¶ó¸ç “Ãë¾÷»ó´ã, ÀÌ·Â¼ ÄÚÄª»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »çÈ¸¿¡ ÁøÃâÇØ ÀÖ´Â µ¿¹®µéÀ» ÃÊÃ»ÇØ ÆÐ³Î ÅäÅ©¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µÇÐ°ú 12ÇÐ¹ø A¾¾´Â “¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë¿¡¼ ÇÐ»ýµéÀ» À§ÇØ Á¦°øÇÏ´Â Ãë¾÷ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ´ëÇØ µé¾îº» ÀûÀÌ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “°æ¿µ´ë Â÷¿ø¿¡¼ Ãë¾÷À» µµ¿ÍÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥°ú ´õºÒ¾î ±×¿¡ ´ëÇÑ È«º¸µµ ÇÔ²² ÀÌ·ïÁ³À¸¸é ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë BK21ÇÃ·¯½º »ç¾÷ÀÇ °æÀï·Â¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Áµµ ÀÖ´Ù. ÇöÀç ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë´Â »ç¾÷´ÜÀ¸·Î¼ÀÇ °æÀï·ÂÀ» °®ÃßÁö ¸øÇØ »ç¾÷ÆÀÀ» ²Ù¸®´Â µ¥ ±×Ä¡°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. µû¶ó¼ ÇöÀç ¿ì¸®´ëÇÐ±³ BK21ÇÃ·¯½º »ç¾÷ÆÀ¿¡´Â 5¸íÀÇ ±³¼ö°¡ Âü¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â 20¸í Á¤µµÀÇ ±³¼öµéÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â °æÀï´ëÇÐ »ç¾÷´Ü¿¡ ºñÇØ ÇöÀúÈ÷ ÀÛÀº ±Ô¸ð´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ÀüÀÓ±³¼ö´Â 65¸íÀ¸·Î, °í·Á´ë °æ¿µ´ë ÀüÀÓ±³¼öÀÇ ¼ö¿Í ÇÑ¸í¹Û¿¡ Â÷ÀÌ°¡ ³ªÁö ¾ÊÁö¸¸ BK21ÇÃ·¯½º »ç¾÷¿¡ ÀÖ¾î ±Ô¸ðÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ëÀÇ °³º° ¿¬±¸ °æÀï·ÂÀÌ ¶³¾îÁö±â ¶§¹®ÀÌ ¾Æ´Ï³Ä´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³ª¿À°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.
¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë´Â ¿¬±¸ ¼öÁÖ¾×À» ´Ã¸®´Â µ¥µµ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë´Â BK21ÇÃ·¯½º »ç¾÷À» ºñ·ÔÇÑ Áß¾ÓÁ¤ºÎ¿Í ¹Î°£ÀÇ ¿ÜºÎ ¿¬±¸ºñ°¡ ÀûÀº »óÅÂ´Ù. ´ëÇÐ¾Ë¸®¹Ì °ø½ÃÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é 2016³â ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ëÀÇ ¿ÜºÎ ¿¬±¸ºñ´Â ¾à 13¾ï 6Ãµ¸¸ ¿øÀÎ °Í¿¡ ºñÇØ °í·Á´ëÀÇ ¿¬±¸ºñ´Â 17¾ï 3Ãµ¸¸ ¿ø¿¡ ÀÌ¸¥´Ù. ¶ÇÇÑ, °æ¿µÇÐÀü°ø BK»ç¾÷ÆÀÀÇ °æ¿ì ÇÑ ´ëÇÐ±³¿¡¼ 1°³ ÆÀ¿¡°Ô¸¸ Áö¿ø ÀÚ°ÝÀÌ ÁÖ¾îÁö±â ¶§¹®¿¡, ÇöÀç ¼±Á¤µÈ BK21ÇÃ·¯½º »ç¾÷ÆÀ ÀÌ¿Ü¿¡ Ãß°¡ÀûÀÎ BK»ç¾÷ ¿¬±¸ºñ ¼öÁÖ´Â ¾î·Á¿î »óÈ²ÀÌ´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë BK21ÇÃ·¯½º »ç¾÷ÀÇ ¼±Á¤ÆÀÀÎ ‘¹Ì·¡±â¹Ý Ã¢ÀÇÀÎÀç ¾ç¼º »ç¾÷ÆÀ’ »ç¾÷ÆÀÀå ÀÌÈ£¿µ ±³¼ö(°æ¿µ´ë·È¸°è)´Â “¿ÜºÎ ¿¬±¸ºñÀÇ °æ¿ì Áö¿ø±â°ü¿¡ µû¶ó ¿¬±¸¾÷Àû°ø½Ä ¹× Æò°¡ »êÁ¤±âÁØÀÌ ´Þ¶ó ¿¬±¸ºñ ½ÅÃ» ½Ã¿¡µµ »ó´çÇÑ ½Ã°£ ÅõÀÚ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”¸ç “¶ÇÇÑ, Áö¿øÀ» ÇØµµ ¼±Á¤µÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÁö ¾Ê¾Æ ´ëÇÐÂ÷¿øÀÇ ÀüÆøÀû Áö¿ø°ú ÀûÀýÇÑ À¯ÀÎÀÌ ¾øÀ¸¸é °³º° ±³¼öÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ Áö¿ø À¯ÀÎÀÌ Å©Áö ¾ÊÀº °ÍÀÌ Çö½Ç”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î ¿ì¸®´ëÇÐ±³ MBA´Â ¼¼°èÀûÀÎ ¼öÁØÀÇ °æÀï·Âµµ ºÎÁ·ÇÑ »óÅÂ´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ MBA´Â ¡¸ÆÄÀÌ³½¼È Å¸ÀÓ½º¡¹°¡ ¸Å³â ¹ßÇ¥ÇÏ´Â ‘±Û·Î¹ú MBA ¼øÀ§(Global MBA Ranking)’¿¡¼ 100À§±Ç ¾È¿¡ µéÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾ö ±³¼ö´Â “¿ì¸®³ª¶ó MBAÀÇ °æÀï·ÂÀÌ ³ôÁö ¾ÊÀº ÀÌÀ¯´Â ¿Ü±¹°ú Á÷¾÷ ½ÃÀåÀÌ ´Ù¸£±â ¶§¹®”ÀÌ¶ó¸ç “¿Ü±¹¿¡´Â Á÷ÀåÀ» ±×¸¸µÎ°í MBA¸¦ ÀÌ¼öÇÑ ÈÄ ´õ ³ôÀº ¿¬ºÀÀ¸·Î ÀçÃë¾÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³ëµ¿½ÃÀåÀÌ ÀÖ´Â ¹Ý¸é ¿ì¸®³ª¶ó´Â ±×·± ³ëµ¿½ÃÀåÀÌ Çù¼ÒÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶§¹®¿¡ ¿ì¼ö ÀÎ·ÂµéÀÌ MBA·Î À¯ÀÔµÇ±â´Â ¾î·Á¿î ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ±×·³¿¡µµ ¼º±Õ°ü´ë MBAÀÎ Graduate School of Busines(¾Æ·¡ GSB)´Â ÇöÀç ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼ À¯ÀÏÇÏ°Ô ‘±Û·Î¹ú MBA ¼øÀ§’ 100À§±Ç ¾È¿¡ µé¾î ÀÖ´Ù. ¼º±Õ°ü´ë GSB´Â 54À§·Î Áö³ 2012³âºÎÅÍ ²ÙÁØÈ÷ 100À§±Ç ³»ÀÇ ¼øÀ§¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¼º±Õ°ü´ë GSB´Â ´Ù¸¥ ±¹³» °æÀï´ëÇÐ¿¡ ºñÇØ ¿ùµîÈ÷ ¸¹Àº ¿Ü±¹ÀÎ ±³¼öµéÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ÇÐ»ýµéµµ 30% ÀÌ»ó ¿Ü±¹ÀÎÀ¸·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Ù. ¼º±Õ°ü´ë GSB ÃÖÀçÇÊ ±³¼ö(°æ¿µ´ë·Á¶Á÷Çàµ¿)´Â “¼º±Õ°ü´ë GSBÀÇ ¸ðµç ¼ö¾÷µéÀº ¿µ¾î·Î ÁøÇàµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿Ü±¹ ¿©·¯ ÇÐ±³¿Í ±³È¯ÇÐ»ýÀ» Ã¼°áÇÏ°í ‘µà¾ó MBA ÇÐÀ§’ ÇÁ·Î±×·¥ µîÀ» ¸¶·ÃÇØ ÇÐ»ýµéÀÌ ÇØ¿Ü °æÇèÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë´Â Á÷¸éÇÑ ¹®Á¦¸¦ Å¸ÆÄÇÏ±â À§ÇØ ¡ã±³À°È¯°æ ¸¶·Ã ¹× ±³À°°úÁ¤ º¯È ¡ã¿¬±¸ºñ È®º¸¸¦ ÅëÇÑ ¿¬±¸ ¿ª·® °È ¡ãMBA ÇÁ·Î±×·¥ È°¼ºÈ ¡ãÃ¢¾÷ ÇÁ·Î±×·¥ ±¸Ãà Ãø¸é¿¡¼ ³ë·ÂÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
±Û·Î¹ú ¸®´õ ¾ç¼ºÀÇ ½ÃÀÛÀº
±³À°°úÁ¤°ú ±³À°È¯°æ ¸¶·ÃºÎÅÍ
¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë´Â ±³À°°úÁ¤ º¯È¿Í ±³À°È¯°æ ¸¶·ÃÀ» À§ÇØ ¡ã½Å°æ¿µ°ü ½ÅÃà ¡ãCLC ÇÁ·Î±×·¥(Creative Leadership Curriculum) È°¼ºÈ µîÀ» ÃßÁøÇß´Ù.
°æ¿µ´ë´Â ½Å°æ¿µ°ü ÁõÃàÀ» ÅëÇØ ÇÐ»ýµéÀÇ ±³À°È¯°æÀ» ¸¶·ÃÇÏ´Â µ¥¿¡ ³ë·ÂÀ» °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 2015³â 9¿ù¿¡ ÁõÃàµÈ ½Å°æ¿µ°ü¿¡´Â ¡ãÇÐ»ýµéÀÇ ¼ÒÅë °ø°£ÀÎ ¾Æ¶ß¸®¿ò ¡ãÃ¢¾÷µ¿¾Æ¸®°¡ ÀÔÁÖÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ã¢¾÷ ÀÎÅ¥º£ÀÌÆÃ °ø°£ ¡ãÇÐºÎ µµ¼°ü µîÀÌ ¸¶·ÃµÅ ÀÖ´Ù. °æ¿µÇÐ°ú 11ÇÐ¹ø ±è¾¾´Â “°æ¿µÇÐ°ú´Â Å¸ ÇÐ°úº¸´Ù Á¶¸ðÀÓÀÌ ¸¹Àºµ¥ ±âÁ¸ °æ¿µÇÐ°ú ÇÐ»ýµéÀÌ »ç¿ëÇß´ø ´ë¿ì°ü¿¡´Â ÇÐ»ýµéÀÌ ¸ðÀÏ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£ÀÌ °ÅÀÇ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “½Å°æ¿µ°ü ½ÅÃà ÀÌÈÄ °ø°£ÀÌ ³Ð¾îÁ® ÇÐ»ýµéÀÌ ¸ðÀÏ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£ÀÌ ¸¹¾ÆÁ³°í, º¸´Ù ÄèÀûÇÑ È¯°æ¿¡¼ ¼ö¾÷À» µéÀ» ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ, CLC ÇÁ·Î±×·¥Àº ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë°¡ °¡Áø °íÀ¯ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î, ¡ãuGET(±Û·Î¹ú °æ¿µÇöÀå Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥, ¾Æ·¡ uGET ÇÁ·Î±×·¥) ¡ãµ¿¹®·¿ÜºÎÀÎ»ç¿ÍÀÇ ³×Æ®¿öÅ· °È µî ´Ù¾çÇÑ »êÇÐÇù·Â ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Ù. °æ¿µ´ë´Â CLC ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ ±¹Á¦Àû °¨°¢À» Áö´Ñ Ã¢ÀÇÀû ÀÎÀç ¹ß±¼À» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù. uGET ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ´ëÇØ ¾ö ±³¼ö´Â “È¸°è ¹ýÀÎÀÌ³ª ±â¾÷µéÀº ±Û·Î¹ú ½Ã°¢À» °¡Áø Ã¢ÀÇÀû ÀÎÀç¸¦ ¿øÇÑ´Ù”¸ç “±³À°°úÁ¤ Á¤ºñ¿Í Ã¼ÇèÇÐ½À Àå·Á µîÀ» ÅëÇØ ÇÐ»ýµéÀÌ °¡°íÀÚ ÇÏ´Â ºÐ¾ßÀÇ °æÇèÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² °æ¿µ´ë¿¡¼´Â °æ¿µ´ë ÇÐ»ýµéÀÇ Ãë¾÷ °æÀï·Â °È¸¦ À§ÇØ µ¿¹®°ú ¿ÜºÎ ÀÎ»ç¿ÍÀÇ ³×Æ®¿öÅ·µµ °ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª CLCÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ±³À°°úÁ¤À» ¼ö°ÇÏ´Â ÇÐ»ýµéÀº ¸¹Áö ¾ÊÀº »óÈ²ÀÌ´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µÇÐ°ú 16ÇÐ¹ø B¾¾´Â “ÇØ´ç ¼ö¾÷µéÀº Àü°ø°ú¸ñÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Ãß°¡¼ö¾÷À¸·Î °³¼³µÇ´Ù º¸´Ï ÇÐ»ýµéÀÌ µè±â¿¡ ¹«¸®°¡ ÀÖ´Ù”¸ç “°æ¿µ Àü°ø ÇÐ»ýµéµµ ºÎ´ã ¾øÀÌ ¼ö°ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¾ö ±³¼ö´Â “Ãë¾÷½ÃÀåÀÌ ¾î·Á¿öÁö¸é¼ ÇÐ»ýµéÀÌ ¼ö¾÷À» ¼±ÅÃÇÒ ¶§ º¸¼öÀûÀ¸·Î º¯ÇÏ´Â °Í °°´Ù”¸ç “±³À°°úÁ¤ÀÇ º¯È°¡ ¼º°øÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁö±â À§ÇØ¼´Â ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÎ½Äº¯Èµµ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¿¬±¸ºñ È®º¸ ÅëÇÑ °æÀï·Â °È
°æ¿µ´ë´Â ¡ãÃÑ¾×¿¹»êÁ¦ È°¿ë ¡ã¿ÜºÎ ¿¬±¸ºñ ¼öÁÖ¸¦ ÅëÇØ ¿¬±¸ ¿ª·®À» °ÈÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ¿òÁ÷ÀÓÀ» º¸¿´´Ù. ±è¿ëÇÐ ÃÑÀåÀÇ °ø¾à¿¡ µû¶ó ¿ì¸®´ëÇÐ±³¿¡¼ °ø°ú´ë¿Í ÇÔ²² Ã³À½À¸·Î ÃÑ¾×¿¹»êÁ¦¸¦ ½Ç½ÃÇÏ´Â °æ¿µ´ë´Â ÃÑ¾× ¿¹»ê ³»¿¡¼ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¿¹»êÀ» Æí¼º·»ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¾ö ±³¼ö´Â “°æ¿µ´ëÀÇ ¿¬±¸ ¿ª·®À» ³ôÀÌ±â À§ÇØ ÃÑ¾×¿¹»êÁ¦¸¦ Àû±ØÀûÀ¸·Î È°¿ëÇØ ¿¹»êÀ» Æí¼ºÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ, °æ¿µ´ë´Â BK21ÇÃ·¯½º »ç¾÷ ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¿ÜºÎ ¿¬±¸ºñ ¼öÁÖ¸¦ À§ÇÑ Áö¿øÀ» È®´ëÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ÇöÀç °æ¿µ´ë¿¡¼´Â BK21ÇÃ·¯½º »ç¾÷¿¡¼ ‘¹Ì·¡±â¹Ý Ã¢ÀÇÀÎÀç ¾ç¼º »ç¾÷ÆÀ’ÀÌ ¼±Á¤µÅ ¿ÜºÎ ¿¬±¸ºñ¸¦ ¹ÞÀº »óÅÂ´Ù. ‘¹Ì·¡±â¹Ý Ã¢ÀÇÀÎÀç ¾ç¼º »ç¾÷ÆÀ’Àº ´Ù¼ö ½ºÅ¸Æ®¾÷ ±â¾÷µé°úÀÇ ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà, ½ºÅ¸Æ®¾÷ ¼±µµ ÇØ¿Ü´ëÇÐ°úÀÇ °øµ¿ ¿¬±¸ ÇÁ·ÎÁ§Æ® Áö¿ø µîÀ» ÅëÇØ ±¹Á¦Àû °æÀï·Â °È¸¦ ²ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¾ö ±³¼ö´Â “°æ¿µ´ë ¼Ò¼Ó ±³¼öµéÀÌ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â ¿¬±¸¸¦ ÇÒ ¶§ ¿ÜºÎ¿¬±¸ Áö¿øÃ¥°ú ¿¬°èµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¦µµ¸¦ ¸¶·ÃÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. ÀÌÈ£¿µ ±³¼ö´Â “°æ¿µ´ë ³» BKÆÀ ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¿ÜºÎ ±â°ü ¹× ±â¾÷¿¡¼ ´õ Å« ¿¹»êÀ» Áö¿øÇÏ´Â Ã¢¾÷ °ü·Ã ±³À° ¹× ¿¬±¸µéÀÌ ÇÔ²² ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù”¸ç “»óÈ£Çù·ÂÀ» ÅëÇÑ ½Ã³ÊÁö¸¦ ±Ø´ëÈÇÏ¸é ÁÁÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
MBA Â÷º°È·Î
¼¼°è·Î ³ª¾Æ°¥ ÁØºñ¸¦ ÇÏ´Ù
¸¶Áö¸·À¸·Î °æ¿µ´ë´Â MBAÀÇ ¼¼°èÀû °æÀï·Â °È¸¦ À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ Ãø¸é¿¡¼ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ MBA´Â ¡ãExecutive MBA(¾Æ·¡ EMBA) ¡ãGlobal MBA(¾Æ·¡ GMBA) ¡ãCorporate MBA µîÀÇ ±³À°°úÁ¤À¸·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Ù. ¾ö ±³¼ö´Â “MBA °æÀï·Â °È¸¦ À§ÇØ MBA ÇÁ·Î±×·¥À» Â÷º°ÈÇÏ°í È°¼ºÈÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¿¬¼¼ EMBA °úÁ¤¿¡¼´Â ‘Action Learning’À» ÅëÇØ °æ¿µÀÚµéÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ ±â¾÷ ¹®Á¦¸¦ °¡Á®¿Í Àü¹®°¡, ±³¼öµé°ú ÇÔ²² ÇØ¹ýÀ» Á¦½ÃÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÇ MBA ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ, GMBA °úÁ¤ÀÇ ÇÐ»ýµéÀ» À§ÇÑ Ä¿¸®¾î °³¹ß¼¾ÅÍµµ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÔÇÐ°ú µ¿½Ã¿¡ Ä¿¸®¾î °³¹ß¼¾ÅÍ°¡ ÀÏ´ëÀÏ ÄÚÄª ¼ö¾÷, °æ·Â ±âÃÊ ¹× °æ·Â ¿¬°è ¼ö¾÷ µîÀÇ Ä¿¸®Å§·³À» ¿î¿µÇØ ÇÐ»ýµéÀÇ °æ·Â°³¹ßÀ» Áö¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Ã¢¾÷, µ¹ÆÄ±¸ µÇ³ª
±³À°°ú ¿¬±¸ ¿µ¿ª¿¡¼ °æ¿µ´ë°¡ ÁÖÀÇ¸¦ ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Â °ÍÀº Ã¢¾÷ ºÐ¾ß´Ù. °æ¿µ´ë¿¡¼´Â Ã¢¾÷ Á¤Ã¥ÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ‘¿¬¼¼ Ã¢¾÷Çõ½Å ÇÁ·Î±×·¥(Yonsei Venture, Innovation & Startup Program, ¾Æ·¡ YVIP)’À» ¸¶·ÃÇß´Ù. YVIP´Â ‘Ã¢¾÷Çõ½Å Áö½ÄÇÃ·§ÆûÀÇ ±Û·Î¹ú ÇãºêÈ’¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁø ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. °æ¿µ´ë´Â YVIP¸¦ ÅëÇØ ¡ãÇõ½ÅÀû ±³À° ¹æ½Ä °³¹ß ¡ãÇØ¿Ü ¼®ÇÐ°úÀÇ °øµ¿¿¬±¸ °È ¡ã±Û·Î¹ú ±â¾÷°¡Á¤½Å ÄÁÆÛ·±½º °³ÃÖ ¡ãº¥Ã³±â¾÷ ÀÎÅÏ½Ê °È µîÀ» ÃßÁøÇÔÀ¸·Î½á Ã¢¾÷°¡°¡ µÇ°í ½ÍÀº ÇÐ»ýµéÀ» Áö¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ì¸®´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ë´Â ÇÐ»ýµéÀÇ Ã¢¾÷¿¡ ½ÇÁúÀûÀÎ µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ±³À°°úÁ¤ÀÇ º¯Èµµ ²ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù. °æ¿µ´ë´Â Ã»³âº¥Ã³ÀÇ ²ÞÀ» À°¼ºÇÏ°í Áö¿øÇÏ±â À§ÇØ 2015³âÀ» ±âÁ¡À¸·Î ‘Ã¢¾÷°ú ±â¾÷°¡Á¤½Å’À» ´ã´Â ±³À°°úÁ¤À» µµÀÔÇß´Ù. °³¼³ °ÀÇ·Î´Â ¡ãÃ¢¾÷101: ÇÑ±¹ÀÇ ºô°ÔÀÌÃ÷¸¦ ÇâÇØ ¡ãÃ¢¾÷303: Ã¢¾÷ÇÏ±â µîÀÌ ÀÖ´Ù. Áö³ 2016ÇÐ³âµµ 2ÇÐ±â¿¡ ‘Ã¢¾÷303: Ã¢¾÷ÇÏ±â’ °ú¸ñÀ» ÁøÇàÇß´ø ±èÁöÇö ±³¼ö(°æ¿µ´ë·¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®)´Â “ÇØ´ç ¼ö¾÷Àº Ã¢¾÷¿¡ ¼º°øÇÑ »ç¶÷µéÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ »ç·Ê¸¦ Á¦½ÃÇÏ°í ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÇÐ»ýµéÀÌ Àû±ØÀûÀ¸·Î Áú¹®ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù”¸ç “Ã¢¾÷Àº °æÇè°øÀ¯°¡ Áß¿äÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¼ö¾÷ÀÇ ½ÇÈ¿¼ºÀº ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯³ª ÇÐ±³ ÃøÀÌ ¸¶·ÃÇØ ³õÀº Ã¢¾÷ ¼ö¾÷ ¿ª½Ã Ã¢¾÷ÇÏ´Â µ¥ ½ÇÁúÀûÀÎ µµ¿òÀ» ÁÖÁö ¸øÇÑ´Ù´Â ¿ì·ÁÀÇ ¸ñ¼Ò¸®µµ Á¸ÀçÇÑ´Ù. Ã¢¾÷ ¼ö¾÷À» ¼ö°ÇÑ C¾¾´Â “Ã¢¾÷¿¡ °ü½ÉÀÌ ÀÖ¾î Ã¢¾÷ ¼ö¾÷À» µé¾úÁö¸¸ ½ÇÁ¦·Î Ã¢¾÷À» ÇÏ´Â µ¥ Å« µµ¿òÀÌ µÇÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç “Çü½ÄÀûÀÎ ¼ö¾÷¿¡¼ ±×Ä¡´Â ¼öÁØ”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
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