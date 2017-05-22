Hello! ÀÎ±ÇÀ» ÇâÇÑ Ã¹ ÀÎ»ç

|¢º¢º Áö³ 15ÀÏºÎÅÍ 17ÀÏ, ½ÅÃÌÄ·°ú ±¹Á¦Ä·¿¡¼ ÃÑ¿©°¡ ÁÖÃÖÇÑ 'Á¦1È¸ ÀÎ±ÇÃàÁ¦ <Hello, World>'°¡ ¿·È´Ù. »çÁøÀº ½ÅÃÌÄ· ¹é¾ç·Î¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ ºÎ½ºÇà»ç°¡ ¿©¸° ÀÎ±ÇÃàÁ¦ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ´Ù.
Áö³ 15ÀÏºÎÅÍ 17ÀÏ±îÁö 3ÀÏ°£, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ½ÅÃÌÄ·°ú ±¹Á¦Ä·¿¡¼ 28´ë ÃÑ¿©ÇÐ»ýÈ¸(¾Æ·¡ ÃÑ¿©)°¡ ÁÖ°üÇÏ´Â ‘Á¦1È¸ ÀÎ±ÇÃàÁ¦ <Hello, World>’(¾Æ·¡ ÀÎ±ÇÃàÁ¦)°¡ ÁøÇàµÆ´Ù.
ÀÌ¹ø ÃàÁ¦´Â ÃÑ¿©ÀÇ ÁÖ°ü ÇÏ¿¡ ¿¸° ¿ì¸®´ëÇÐ±³ Ã¹ ÀÎ±ÇÃàÁ¦¶ó´Â Á¡¿¡¼ ±× ÀÇÀÇ°¡ ÀÖ´Ù. º»·¡ ÃÑ¿©¿¡´Â ÃÑÇÐ»ýÈ¸, ÃÑµ¿¾Æ¸®¿¬ÇÕÈ¸¿Í ´Þ¸® ¸¹Àº ÇÐ»ýµéÀÌ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¤·ÊÇà»ç°¡ ¾ø¾ú´Ù. ÃÑ¿©ÇÐ»ýÈ¸Àå ¸¶ÅÂ¿µ(½ÅÇÐ·14)¾¾´Â “ÃÑ¿©¿¡°Ôµµ ´ëµ¿Á¦¿Í µ¿¾Æ¸®¹Ú¶÷È¸¿Í °°ÀÌ ¸¹Àº ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ´Ù°¡°¥ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ´À²¼´Ù”¸ç “±× ÀåÀÌ ¼Ò¼öÀÚÀÇ ÀÎ±Ç¹®Á¦¸¦ °ø·ÐÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃàÁ¦ÀÇ ÀåÀÌ µÇ±æ ¹Ù¶ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¹ø ÀÎ±ÇÃàÁ¦ÀÇ ÀÌ¸§¿¡ ´ëÇØ ¸¶¾¾´Â “¿ì¸®»çÈ¸¿¡´Â ¾ÆÁ÷±îÁö ÀÎ±ÇÀ» º¸Àå¹ÞÁö ¸øÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù”¸ç “ÀÌ ¼Ò¼öÀÚµéÀÌ ¼¼»ó°ú ¸¶ÁÖÇØ Ã¹ ÀÎ»ç¸¦ ³ª´«´Ù´Â ÀÇ¹Ì¿¡¼ ÀÌ¹ø ÀÎ±ÇÃàÁ¦ ÀÌ¸§À» ‘Hello World’¶ó°í Áþ°Ô µÆ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ÀÎ±ÇÃàÁ¦¿¡´Â ¡ã‘¼¼¿ùÈ£¸¦ ±â¾ïÇÏ´Â ¿¬¼¼ÀÎÀÇ ¸ðÀÓ:¸Åµì’ ¡ã»ýÇùÇÐ»ýÀ§¿øÈ¸ ¡ãÀå¾ÖÀÎ±ÇÀ§¿øÈ¸ ¡ã¼º¼Ò¼öÀÚ Áß¾Óµ¿¾Æ¸® ‘ÄÄÅõ°Ô´õ’ ¡ãÆä¹Ì´ÏÁò ÇÐÈ¸ ‘ALICE’(¾Æ·¡ ‘¾Ù¸®½º’) µî 14°³ÀÇ ´ÜÀ§°¡ °øµ¿ÁÖÃÖ ´ÜÀ§·Î Âü¿©ÇßÀ¸¸ç ´Ù¾çÇÑ ºÎ½ºÇà»ç°¡ ÁøÇàµÆ´Ù. ºÎ½ºÇà»ç·Î´Â ¡ãÁ¨´õ ºÒÆòµî¿¡ ´ëÇÑ ¹æ¸í·Ï ÀÛ¼º ¡ã¾Ë¹Ù »ó´ã¼Ò ÁøÇà ¡ãÀÎ±Ç ¼±¾ð¹® ¸¸µé±â µî ¿ì¸®»çÈ¸¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â ¼Ò¼öÀÚµéÀÇ ÀÎ±ÇÀ» »ý°¢ÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥µéÀÌ ÁøÇàµÆ´Ù. ½ÅÃÌÄ· ºÎ½ºÇà»ç¿¡ Âü¿©ÇÑ ½É¿ìÀÎ(±¹¹®·16)¾¾´Â “»ý°¢º¸´Ù ½±°í Àç¹ÌÀÖ´Â È°µ¿µéÀÌ ¸¹¾Æ ÁÁ¾Ò´Ù”¸ç “¿ì¸®´ëÇÐ±³ ³»¿¡ ´Ù¾çÇÑ ÀÎ±Ç¹®Á¦¸¦ À§ÇØ Èû¾²½Ã´Â ºÐµéÀÌ ÀÖ´Ù´Â »ç½ÇÀÌ Å« À§·Î°¡ µÆ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ±¹Á¦Ä·¿¡¼´Â ºÎ½ºÇà»ç»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ‘¹«ºñ³ªÀÕ’ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÁøÇàµÅ, ¿©¼ºÀÎ±Ç°ú °ü·ÃµÈ ¿µÈ¸¦ º¸¸ç ÇÔ²² ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©´Â ÀÚ¸®°¡ ¸¶·ÃµÇ±âµµ Çß´Ù.
¶ÇÇÑ, ÀÎ±ÇÃàÁ¦¿¡´Â ‘°³²¿ª »ìÀÎ»ç°Ç 1ÁÖ±â’¸¦ ¸Â¾Æ Ãß¸ðÁ¦¿Í ÇÔ²² ‘¾Ù¸®½º’ÀÇ ÁÖ°ü ÇÏ¿¡ ‘¿©¼ºÇø¿À Áß´ÜÀ» À§ÇÑ ÇÊ¸®¹ö½ºÅÍ’(¾Æ·¡ ÇÊ¸®¹ö½ºÅÍ)°¡ ÁøÇàµÆ´Ù. ÇÊ¸®¹ö½ºÅÍ¿¡´Â ¿©¼ºÇø¿À¸¦ Á÷Á¢ °æÇèÇÏ°í ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¹®Á¦ÀÇ½ÄÀ» °¡Áø ÇÐ»ýµéÀÇ ¹ß¾ð°ú ÀÌ·¯ÇÑ ÇÐ»ýµéÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ±³¼öµéÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ÇÊ¸®¹ö½ºÅÍ ¹ß¾ð Áß ±èÇö¹Ì ±³¼ö(»çÈ¸´ë·Á¨´õ ¹× ¹®È)´Â “ÇÐ³»ÀÇ ¸ðµç Æä¹Ì´Ï½ºÆ®´Â ÇÑ±¹»çÈ¸ÀÇ º¯Çõ¿¡ ÇÑ Çà·Î¸¦ ¸¸µé°í ÀÖ´Ù´Â °Í¿¡ ÀÚ±à½ÉÀ» °¡Á³À¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù. ‘¾Ù¸®½º’ ÇÐÈ¸Àå ¹Ú¿¬ÁØ(¹®ÈÀÎ·ù·14)¾¾´Â “ÀÌ¹ø ÇÊ¸®¹ö½ºÅÍ¸¦ ÅëÇØ ¿©¼ºÇø¿À¿¡ ´ëÇÑ ¸¹Àº ÇÐ»ýÀÇ ºÐ³ë¿Í µÎ·Á¿òÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “´õ ¸¹Àº ¿©¼ºÀÌ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³¾ ¼ö ÀÖ´Â È°µ¿ÀÌ ´õ¿í ÇÊ¿äÇÔÀ» ´À²¼´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¸¶¾¾´Â “Ã³À½ ¿¸° ÀÎ±ÇÃàÁ¦´Ù º¸´Ï ±âÈ¹ ´Ü°è¿¡¼ ¾î·Á¿î ºÎºÐÀÌ ¸¹¾ÒÁö¸¸ ´Ù¾çÇÑ ´ÜÀ§¿¡¼ ¸¹Àº ºÐÀÌ Âü¿©ÇØ ÁÖ¼Ì´Ù”¸ç “ÀÎ±ÇÃàÁ¦°¡ ¾ÕÀ¸·Îµµ Àß ÀÌ¾îÁö±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ¹Ú¾¾´Â “¿ì¸®´ëÇÐ±³ ÇÐ»ýµéÀÌ ÀÎ±Ç¹®Á¦¿¡ °ü½ÉÀ» °¡Áö°í ²ÙÁØÈ÷ ½ÇÃµÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Åë·Î°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “ÀÌ¹ø ÀÎ±ÇÃàÁ¦´Â ÀÌ¸¦ À§ÇÑ Ã¹ °ÉÀ½ÀÌ ¾Æ´Ò±î ½Í´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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