¡®Á¦10È¸ Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó ½Ã»ó½Ä¡¯ °³ÃÖ

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¡®Á¦10È¸ Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó ½Ã»ó½Ä¡¯ °³ÃÖÀÏº» µ¿°æ´ë Ä­µµ¸® ¹ÌÄ¡È÷·Î ±³¼ö ¼ö»ó
  • ¼­ÇÑ»ù ±âÀÚ, À±ÇöÁö ¼ö½À±âÀÚ, ½Å¿ë¹ü ±âÀÚ
  • ½ÂÀÎ 2017.05.20 20:26
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¢º¢º Áö³­ 18ÀÏ ´ë¿ì°ü °¢´çÇå¿¡¼­ ¿­¸° ‘Á¦10È¸ Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó ½Ã»ó½Ä ¹× ±â³ä °­¿¬’¿¡¼­´Â Ä­µµ¸® ¹ÌÄ¡È÷·Î(Kandori Michihiro) ±³¼ö°¡ ¼ö»óÇß´Ù.


Áö³­ 18ÀÏ ³· 4½Ã, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ´ë¿ì°ü °¢´çÇå¿¡¼­ ‘Á¦10È¸ Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó ½Ã»ó½Ä ¹× ±â³ä °­¿¬’ÀÌ ¿­·È´Ù. ÀÌ¹ø ‘Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó’Àº ÀÏº» µ¿°æ´ëÀÇ Ä­µµ¸® ¹ÌÄ¡È÷·Î(Kandori Michihiro) ±³¼ö°¡ ¼ö»óÇß´Ù.

Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»óÀº Á¶¶ô±³ µ¿¹®(°æÁ¦·55)ÀÌ ÇÑ±¹°æÁ¦ÇÐ°èÀÇ Áö¼ÓÀû ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ÄèÃ´ÇÑ ±â±ÝÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Áö³­ 2007³â Á¦Á¤µÈ »óÀÌ¸ç, ¿ÃÇØ 10ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇß´Ù. Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»óÀÇ ¼ö»óÀÚ¿¡°Ô´Â ºÎ»óÀ¸·Î »ó±Ý 1¾ï ¿øÀÌ ¼ö¿©µÈ´Ù.

ÀÌ¹ø Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó ¼ö»óÀÚ´Â Áö³­ 2¿ù 28ÀÏ °³ÃÖµÈ ½É»çÀ§¿øÈ¸¿Í 3¿ù 15ÀÏ ¿­¸° Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¸¦ °ÅÃÄ ¼±Á¤µÆ´Ù. ¼ö»óÀÚÀÎ Ä­µµ¸® ±³¼ö´Â ¹Ì½Ã°æÁ¦ÇÐ ºÐ¾ß¿¡¼­ Å¹¿ùÇÑ ¿¬±¸ ¾÷ÀûÀ» ÀÌ·ðÀ¸¸ç, Æ¯È÷ ¹Ýº¹°ÔÀÓ°ú µ¿ÅÂÀû°ÔÀÓ ºÐ¾ß¿¡¼­ ÇÐ¹®Àû ±â¿©¸¦ ÇØ¿Ô´Ù. Ä­µµ¸® ±³¼öÀÇ °¡Àå Å« ³í¹® ¾÷ÀûÀÎ ¡¸Learning, mutation, and long run equilibria in games¡¹´Â ¸¹Àº ÈÄ¼Ó¿¬±¸¸¦ ³º¾ÒÀ¸¸ç, ÇöÀç ÇÇÀÎ¿ë È½¼ö°¡ 2Ãµ È¸¿¡ ÀÌ¸¦ Á¤µµ·Î °æÁ¦ÀÌ·Ð ºÐ¾ß¿¡¼­ Áß¿äÇÑ ¿¬±¸·Î ²ÅÈù´Ù. 

ÀÌ³¯ ¼ö»óÇÑ Ä­µµ¸® ±³¼ö´Â “Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»óÀº »õ·Î¿î °ÍÀ» Ã¢Á¶ÇØ³»´Â »ç¶÷µéÀÇ ¿¡³ÊÁö¸¦ »óÂ¡ÇÑ´Ù”¸ç “Á¶¶ô±³ ±³¼öÀÇ ¶æ´ë·Î »õ·Î¿î ¼¼´ë°¡ ¿¬±¸ÀÇ Áñ°Å¿ò°ú Ã¢Á¶ÀÇ ±â»ÝÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿µ°¨À» ÁÖ°í ½Í´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

±è¿ëÇÐ ÃÑÀåÀº ÀÌ³¯ Ãà»ç¸¦ ÅëÇØ “Ä­µµ¸® ±³¼öÀÇ ¾÷ÀûÀ» º¸¸é¼­ Ä­µµ¸® ±³¼ö°¡ °æÁ¦ÇÐ Àü°øÀÚÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í »çÈ¸°úÇÐ Àü¹Ý¿¡ °ÉÃÄ ¿µÇâ·ÂÀ» ³¢Ä¡´Â ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇØ °øºÎÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» ±ú´Þ¾Ò´Ù”¸ç “ÀÌ¾îÁö´Â Ä­µµ¸® ±³¼öÀÇ Æ¯º°°­¿¬ ÁÖÁ¦ÀÎ ‘ÀÎ°£ Çù·ÂÀÇ ÀÌÇØ(Understanding Human Cooperation)’µµ ÀüÇüÀûÀÎ »çÈ¸°úÇÐÀÇ °íÀ¯ÇÑ ¿µ¿ªÀÎµ¥, ÀÌ´Â À¶ÇÕ ÇÐ¹®ÀÌ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Â ÇöÀåÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. 

 

±Û ¼­ÇÑ»ù ±âÀÚ
the_saem@yonsei.ac.kr
  À±ÇöÁö ¼ö½À±âÀÚ
chunchu@yonsei.ac.kr
 »çÁø ½Å¿ë¹ü ±âÀÚ 
 dragontiger@yonsei.ac.kr

¼­ÇÑ»ù ±âÀÚ, À±ÇöÁö ¼ö½À±âÀÚ, ½Å¿ë¹ü ±âÀÚ  the_saem@yonsei.ac.kr

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