¡®Á¦10È¸ Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó ½Ã»ó½Ä¡¯ °³ÃÖ

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Áö³ 18ÀÏ ³· 4½Ã, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ´ë¿ì°ü °¢´çÇå¿¡¼ ‘Á¦10È¸ Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó ½Ã»ó½Ä ¹× ±â³ä °¿¬’ÀÌ ¿·È´Ù. ÀÌ¹ø ‘Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó’Àº ÀÏº» µ¿°æ´ëÀÇ Äµµ¸® ¹ÌÄ¡È÷·Î(Kandori Michihiro) ±³¼ö°¡ ¼ö»óÇß´Ù.
Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»óÀº Á¶¶ô±³ µ¿¹®(°æÁ¦·55)ÀÌ ÇÑ±¹°æÁ¦ÇÐ°èÀÇ Áö¼ÓÀû ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ÄèÃ´ÇÑ ±â±ÝÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Áö³ 2007³â Á¦Á¤µÈ »óÀÌ¸ç, ¿ÃÇØ 10ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇß´Ù. Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»óÀÇ ¼ö»óÀÚ¿¡°Ô´Â ºÎ»óÀ¸·Î »ó±Ý 1¾ï ¿øÀÌ ¼ö¿©µÈ´Ù.
ÀÌ¹ø Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó ¼ö»óÀÚ´Â Áö³ 2¿ù 28ÀÏ °³ÃÖµÈ ½É»çÀ§¿øÈ¸¿Í 3¿ù 15ÀÏ ¿¸° Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¸¦ °ÅÃÄ ¼±Á¤µÆ´Ù. ¼ö»óÀÚÀÎ Äµµ¸® ±³¼ö´Â ¹Ì½Ã°æÁ¦ÇÐ ºÐ¾ß¿¡¼ Å¹¿ùÇÑ ¿¬±¸ ¾÷ÀûÀ» ÀÌ·ðÀ¸¸ç, Æ¯È÷ ¹Ýº¹°ÔÀÓ°ú µ¿ÅÂÀû°ÔÀÓ ºÐ¾ß¿¡¼ ÇÐ¹®Àû ±â¿©¸¦ ÇØ¿Ô´Ù. Äµµ¸® ±³¼öÀÇ °¡Àå Å« ³í¹® ¾÷ÀûÀÎ ¡¸Learning, mutation, and long run equilibria in games¡¹´Â ¸¹Àº ÈÄ¼Ó¿¬±¸¸¦ ³º¾ÒÀ¸¸ç, ÇöÀç ÇÇÀÎ¿ë È½¼ö°¡ 2Ãµ È¸¿¡ ÀÌ¸¦ Á¤µµ·Î °æÁ¦ÀÌ·Ð ºÐ¾ß¿¡¼ Áß¿äÇÑ ¿¬±¸·Î ²ÅÈù´Ù.
ÀÌ³¯ ¼ö»óÇÑ Äµµ¸® ±³¼ö´Â “Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»óÀº »õ·Î¿î °ÍÀ» Ã¢Á¶ÇØ³»´Â »ç¶÷µéÀÇ ¿¡³ÊÁö¸¦ »óÂ¡ÇÑ´Ù”¸ç “Á¶¶ô±³ ±³¼öÀÇ ¶æ´ë·Î »õ·Î¿î ¼¼´ë°¡ ¿¬±¸ÀÇ Áñ°Å¿ò°ú Ã¢Á¶ÀÇ ±â»ÝÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿µ°¨À» ÁÖ°í ½Í´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±è¿ëÇÐ ÃÑÀåÀº ÀÌ³¯ Ãà»ç¸¦ ÅëÇØ “Äµµ¸® ±³¼öÀÇ ¾÷ÀûÀ» º¸¸é¼ Äµµ¸® ±³¼ö°¡ °æÁ¦ÇÐ Àü°øÀÚÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í »çÈ¸°úÇÐ Àü¹Ý¿¡ °ÉÃÄ ¿µÇâ·ÂÀ» ³¢Ä¡´Â ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇØ °øºÎÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» ±ú´Þ¾Ò´Ù”¸ç “ÀÌ¾îÁö´Â Äµµ¸® ±³¼öÀÇ Æ¯º°°¿¬ ÁÖÁ¦ÀÎ ‘ÀÎ°£ Çù·ÂÀÇ ÀÌÇØ(Understanding Human Cooperation)’µµ ÀüÇüÀûÀÎ »çÈ¸°úÇÐÀÇ °íÀ¯ÇÑ ¿µ¿ªÀÎµ¥, ÀÌ´Â À¶ÇÕ ÇÐ¹®ÀÌ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Â ÇöÀåÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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