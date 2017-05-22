HOME ½ÅÃÌ¡¤±¹Á¦º¸µµ ½ÅÃÌº¸µµ
¿ÃÇØ ¼¼ ¹øÂ° °³ÃÖµÈ ÀüÀÚÁ¤º¸¹Ú¶÷È¸, ÇÐ¼úÁ¤º¸¿ø¿¡¼­ ¼ºÈ²¸®¿¡ °³ÃÖµÅ
  • ½Åµ¿ÈÆ ±âÀÚ, ÀÌ¼öºó ±âÀÚ
  • ½ÂÀÎ 2017.05.20 20:01
  • È£¼ö 1793
  • ´ñ±Û 0
¢º¢º Áö³­ 16ÀÏ ³· 1½ÃºÎÅÍ Àú³á 6½Ã±îÁö ÇÐ¼úÁ¤º¸¿ø 1Ãþ¿¡¼­ ÀüÀÚÁ¤º¸ ¹Ú¶÷È¸°¡ ÁøÇàµÆ´Ù.


Áö³­ 16ÀÏ ³· 1½ÃºÎÅÍ Àú³á 6½Ã±îÁö, ÇÐ¼úÁ¤º¸¿ø 1Ãþ¿¡¼­ ÀÌ¹øÀ¸·Î ¼¼ ¹øÂ°¸¦ ¸Â´Â ‘2017 ¿¬¼¼´ëÇÐ±³ ÇÐ¼úÁ¤º¸¿ø ÀüÀÚÁ¤º¸¹Ú¶÷È¸’(¾Æ·¡ ¹Ú¶÷È¸)°¡ °³ÃÖµÆ´Ù.

¿ì¸®´ëÇÐ±³ ÇÐ¼úÁ¤º¸¿øÀÌ ÁÖÃÖÇÑ ÀÌ¹ø ¹Ú¶÷È¸¿¡¼­´Â ¡ãµ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º ¼³¸íÈ¸ ¡ãÇÐ¼úÁ¤º¸¿ø OXÄûÁî´ëÈ¸ µîÀÇ ÇÁ·Î±×·¥µéÀÌ ÁøÇàµÆ´Ù. ÇÐ¼úÁ¤º¸¿ø ÇÐ¼úÁ¤º¸¼­ºñ½ºÆÀ ±ÇÀº°æ Â÷ÀåÀº “ÇÐ»ýµéÀÌ ÀÚÁÖ »ç¿ëÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º È°¿ë´É·ÂÀ» Çâ»óÇÏ°í ´õ ¸¹Àº ÇÐ»ýÀÌ ÀüÀÚÁ¤º¸¸¦ Àß ¾Ë ¼ö ÀÖµµ·Ï È«º¸ÇÏ±â À§ÇØ ¹Ú¶÷È¸¸¦ °³ÃÖÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º ¼³¸íÈ¸¿¡´Â ±³º¸¹®°í, ÇÑ±¹ÇÐ¼úÁ¤º¸, Turnitin, Wiley µî 18°³ÀÇ ÀüÀÚÁ¤º¸ Á¦°øÃ³°¡ Âü¿©ÇßÀ¸¸ç, °¢ Á¦°øÃ³´Â ¼³Ä¡µÈ ºÎ½º¿¡¼­ Âü¿© ÇÐ»ýµé¿¡°Ô µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º »ç¿ë¹ý ¼³¸í°ú Àü°øº° Á¤º¸ÀÌ¿ë¹æ¹ý¿¡ °üÇÑ »ó´ãÀ» ÁøÇàÇß´Ù.

¶ÇÇÑ, ÇÐ¼úÁ¤º¸¿ø¿¡ °üÇÑ ¹®Á¦°¡ ÃâÁ¦µÈ OXÄûÁî¿¡¼­´Â ¿ì¼öÇÑ ¼ºÀûÀ» °ÅµÐ ÇÐ»ý¿¡°Ô ºí·çÅõ½º ÀÌ¾îÆù, LED ½ºÅÄµå µî »óÇ°À» Àü´ÞÇßÀ¸¸ç, Âü¿©ÀÚ Àü¿ø¿¡°Ô ºÏ¹é ¶Ç´Â ¹°º´À» ³ª´²Áá´Ù. ÀÌ ¿Ü¿¡µµ ºÎ½º¸¦ µ¹¸é¼­ ½ºÅÆÇÁ¸¦ ¹ÞÀº ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ÃßÃ·À» ÅëÇØ ÀÚÀü°Å, Æú¶ó·ÎÀÌµå Ä«¸Þ¶ó µîÀ» Á¦°øÇß´Ù.

ÀÌ¹ø ¹Ú¶÷È¸¿¡ Âü¿©ÇÑ ³ª´ë½Ä(¹®Á¤‧14)¾¾´Â “±â´ëÇß´ø °Íº¸´Ù ´õ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â Çà»ç¿´°í »óÇ°µµ ¸¹ÀÌ ¹Þ¾Æ ¸¸Á·Çß´Ù”¸ç “Æ¯È÷ Æò¼Ò¿¡ ÁÁ¾ÆÇÏ´ø ºÐ¾ß¸¦ Àü¹®ÀûÀ¸·Î ´Ù·ç´Â À¥»çÀÌÆ®ÀÇ ºÎ½º¸¦ ÅëÇØ À¯ÀÍÇÑ Á¤º¸¸¦ ¾ò¾î°¥ ¼ö ÀÖ¾î ÁÁ¾Ò´Ù”°í ¸»Çß´Ù. 

ÀÌ¹ø ¹Ú¶÷È¸´Â Áö³­ 2012³â, 2016³â¿¡ ÀÌ¾î ¼¼ ¹øÂ°·Î °³ÃÖµÆ´Ù. ±Ç Â÷ÀåÀº “ÀÌ¹ø ¹Ú¶÷È¸¿¡ 600¿© ¸íÀÇ ÇÐ»ýµéÀÌ Âü¿©Çß´Âµ¥ ÇÐ»ýµéÀÇ ¸¸Á·µµ°¡ ³ô¾Ò´Ù”¸ç “ÀÌ¿¡ ÈûÀÔ¾î ¾ÕÀ¸·Î´Â ¸Å³â ÁøÇàÇÒ °èÈ¹”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

 

 ±Û ½Åµ¿ÈÆ ±âÀÚ
bodohuni@yonsei.ac.kr
 »çÁø ÀÌ¼öºó ±âÀÚ 
 nunnunanna@yonsei.ac.kr

½Åµ¿ÈÆ ±âÀÚ, ÀÌ¼öºó ±âÀÚ  bodohuni@yonsei.ac.kr

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿¬¼¼ÃáÃß, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

iconÀÎ±â±â»ç
  • ´ëÇÐ°¡¿¡ ºÒ¾î¿Â º»¡¤ºÐ±³ ÅëÇÕ ¹Ù¶÷
  • Hello! ÀÎ±ÇÀ» ÇâÇÑ Ã¹ ÀÎ»ç
  • ¡®Á¦10È¸ Á¶¶ô±³ °æÁ¦ÇÐ»ó ½Ã»ó½Ä¡¯ °³ÃÖ
  • °øÂ¥·Î 1µî °­ÀÇ¸¦ ¼ö°­ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í?
  • ³ªµµ ¡®¶È¶ÈÇÑ¡¯ ÀÏ»óÀ» º¸³»°í ½Í½À´Ï´Ù.
    • ´ëÇÐ°¡¿¡ ºÒ¾î¿Â º»¡¤ºÐ±³ ÅëÇÕ ¹Ù¶÷ ´ëÇÐ°¡¿¡ ºÒ¾î¿Â º»¡¤ºÐ±³ ÅëÇÕ ¹Ù¶÷
    ±â»ç ´ñ±Û 0°³
    ÀüÃ¼º¸±â
    0/300
    Ã¹¹øÂ° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
    [1793È£]¸¸Æò[1793È£]¸¸Æò
    ¿©¹é
    ¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä´º½º
    [¿©·ÐÄ®·³]
    [1793È£]¾Öµå¹Ù·é
    [1793È£]¸¸Æò
    [¿©·ÐÄ®·³]
    [1793È£]¸¸Æò
    [½Ê°è¸í]¡°´©±¸ÀÇ ¾ö¸¶, ¾Æ³»°¡ ¾Æ´Ñ ±×³É ³ª·Î »ì°í ½Í¾î¡±
    [¿©·ÐÄ®·³]
    [½Ê°è¸í]¡°´©±¸ÀÇ ¾ö¸¶, ¾Æ³»°¡ ¾Æ´Ñ ±×³É ³ª·Î »ì°í ...
    [¿©·ÐÄ®·³]
    [»ç¼³]1³â Àü °­³²¿ª »ìÀÎ»ç°ÇÀ» ±â¸®¸ç...
    ¿©¹é
    ¸¹ÀÌ º» ´º½º
    ¿©¹é
    Back to Top