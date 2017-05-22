ÃÖ±Ù °ø°ú´ë ÇÐ»ý»çÈ¸¿¡¼ ÇÐ»ýÀÚÄ¡°ø°£(¾Æ·¡ ÀÚÄ¡°ø°£) ºÎÁ·¹®Á¦°¡ °è¼Ó ÁöÀûµÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÏºÎ ÇÐ»ýµéÀº ¡ã»õ·Î °Ç¸³µÈ Á¦4°øÇÐ°ü¿¡ ¿ø·¡ ¾à¼ÓµÈ ÀÚÄ¡°ø°£ÀÇ ¼öº¸´Ù ÀûÀº °³¼ö°¡ ¹èºÐµÈ Á¡ ¡ãÀÏºÎ ÇÐ°ú°¡ Á¦3°øÇÐ°ü¿¡ À§Ä¡ÇÑ °ú¹æÀÇ ÀÌÀüÀ» ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î Åëº¸¹ÞÀº Á¡¿¡ ´ëÇØ ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ °ø°ú´ë ÇÐ»ýÈ¸´Â ÀÏºÎ ÇÐ°úÀÇ °ú¹æ ÀÌÀü ¹®Á¦¿¡ ´ëÀÀÇÏ±â À§ÇØ ‘ÀÚÄ¡°ø°£À» ÁöÅ°±â À§ÇÑ °ø°ú´ëÇÐ»ý °øµ¿Çàµ¿’(¾Æ·¡ °øµ¿Çàµ¿)À» ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Áö»ó 10Ãþ ±Ô¸ð °Ç¹° »ý°åÁö¸¸
¿©ÀüÈ÷ ÀÚÄ¡°ø°£Àº ¾ø´Ù?
Áö³ 13ÀÏ ºÀÇåµÈ Á¦4°øÇÐ°üÀº ±âÁ¸ °ø°ú´ë ÀÚÄ¡°ø°£ÀÌ ÀÖ´ø Á¦1°øÇÐ°üÀÇ ÀÏºÎ¸¦ Çã¹°°í ¿ÃÇØ ¿Ï°øµÆ´Ù. ±×·¯³ª ±× °úÁ¤¿¡¼ ÇÐ»ýµéÀº ÀÚÄ¡°ø°£ÀÇ ´ëÃ¼°ø°£À» Ã£Áö ¸øÇØ ÇÐ±³º»ºÎ¿ÍÀÇ °¥µîÀ» ÀÌ¾î¿Ô°í, Á¦4°øÇÐ°üÀÌ ¿Ï°øµÈ ÀÌÈÄ¿¡µµ ÇÐ»ýµé°ú ÇÐ±³º»ºÎ´Â ¿©ÀüÈ÷ ÀÔÀåÂ÷¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
ÇöÀç °ø°ú´ë ÇÐ»ý»çÈ¸´Â ÃæºÐÇÑ ¼öÀÇ ÀÚÄ¡°ø°£À» È®º¸ÇÏÁö ¸øÇÑ »óÅÂ´Ù. °ø°ú´ë È¸Àå ³ëÇõÁø(ÄÄ°ú‧11)¾¾´Â “°ø´ë¿¡´Â °ú¿Í µ¿¾Æ¸®¸¦ ÇÕÃÄ ÃÑ 25°³ ´ÜÃ¼°¡ ÀÖÁö¸¸ Á¦4°øÇÐ°üÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °ø°ú´ë °Ç¹°¿¡ ÀÚÄ¡°ø°£ÀÌ ÀÖ´Â ´ÜÃ¼´Â 20°³»Ó”ÀÌ¶ó¸ç “¶§¹®¿¡ ÇöÀç ÀÏºÎ ÀÚÄ¡°ø°£Àº 2°³ ÀÌ»ó ´ÜÃ¼°¡ ÇÑ °ø°£À» ÇÔ²² »ç¿ëÇÏµµ·Ï ¹èÁ¤µÈ »óÅÂ”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÇÐ»ýµéÀº ¸ðµç ´ÜÃ¼¿¡ ÀÚÄ¡°ø°£À» ÁÖ°Ú´Ù´ø Àü °ø°ú´ë ÇÐÀåÀÇ º»·¡ ¾à¼ÓÀÌ ÁöÄÑÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. ³ë¾¾´Â “Áö³ 2014, 2015³â ÁîÀ½¿¡ Àü °ø°ú´ë ÇÐ»ýÈ¸¿Í Àü °ø°ú´ëÇÐÀåÀº ¸ðµç ´ÜÃ¼ÀÇ ÀÚÄ¡°ø°£À» ¸¶·ÃÇÏ±â·Î ¾à¼ÓÇß´Ù”¸ç “±×·¯³ª ÀÌ´Â ±¸µÎ·Î ÀÌ·ïÁ® ¼·ù»óÀ¸·Î ¾à¼ÓµÈ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï±â ¶§¹®¿¡ ÇÐ±³º»ºÎ¿¡ ÀÚÄ¡°ø°£ÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù°í °·ÂÇÏ°Ô ¿ä±¸ÇÒ ¼ö´Â ¾ø´Â »óÅÂ”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¹Ý¸é ÇÐ±³º»ºÎ´Â ÀÌÀü °ø°ú´ë ÇÐ»ýÈ¸¿Í ÀÚÄ¡°ø°£ ¹èºÐ¿¡ ´ëÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÇÕÀÇ´Â ¾ø¾ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. °ø°ú´ë ÇàÁ¤ÆÀ ±è±¤Çö °úÀåÀº “´ç½Ã °ø°£ ºÐ¹è¿¡ ÀÖ¾î Àü °ø°ú´ë ÇÐ»ýÈ¸¿Í ÀÚÄ¡°ø°£¿¡ ´ëÇØ ¸íÈ®È÷ ¾ê±âÇÑ °ÍÀÌ ¾ø¾ú°í ±âÁ¸ÀÇ ÀÚÄ¡°ø°£À» Á¦4°øÇÐ°üÀ¸·Î ¿Å±â°Ú´Ù´Â ¿ø·ÐÀûÀÎ ÀÌ¾ß±â¸¸ Çß´Ù”¸ç “±×¸®°í ¿ÃÇØ °ø°ú´ë ÇÐ»ýÈ¸ µî°ú´Â Á¦4°øÇÐ°ü ÁöÇÏ 1ÃþÀÇ 7°³ ÀÚÄ¡°ø°£À» ¸¶·ÃÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÇÕÀÇ°¡ ÀÌ¹Ì ÀÌ·ïÁ³´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇöÀç ½ÅÃàµÈ Á¦4°øÇÐ°üÀÇ °ø°£ ±¸È¹ÀÌ ¸ðµÎ ¿Ï·áµÈ »óÅÂ¿¡¼ °ø°ú´ë ÇÐ»ýµéÀÌ »õ·Î¿î °ø°£À» È®º¸ÇÏ´Â °ÍÀº Èûµç »óÈ²ÀÌ´Ù. ³ë¾¾´Â “Çö½ÇÀûÀ¸·Î »êÀçÇÏ´Â ¹®Á¦µéÀÌ ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î Å¸¿öµ¿ TFT È°µ¿À» ÅëÇØ ±âÁ¸ °ø°ú´ë °Ç¹°ÀÇ À×¿©°ø°£À» Ã£¾Æ ÀÚÄ¡°ø°£À¸·Î ÀüÈ¯ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Á¦3°øÇÐ°ü¿¡ ÀÖ´ø ¼¼ °úÀÇ ÀÚÄ¡°ø°£Àº
ÃÖ±Ù ÀÏ¹æÀû ÀÌÀü Åëº¸ ¹Þ¾Æ
ÇÐ»ýµéÀº ÃÖ±Ù ÇÐ±³º»ºÎ°¡ °ø°ú´ë ÇÐ»ýµé°úÀÇ ³íÀÇ ¾øÀÌ ÀÏºÎ ÀÚÄ¡°ø°£ÀÇ ÀÌÀüÀ» Åëº¸Çß´Ù´Â Á¡¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 2015³â, °ø°ú´ë ÇÐ°úÀå È¸ÀÇ¿¡¼´Â Á¦3°øÇÐ°ü¿¡ ÀÖ´ø µµ½Ã°øÇÐ°ú‧Á¤º¸»ê¾÷°øÇÐ°ú‧ÄÄÇ»ÅÍ°úÇÐ°ú µî ¼¼ °úÀÇ ÀÚÄ¡°ø°£À» Àü±âÀüÀÚ°øÇÐºÎÀÇ ¿¬±¸½Ç·Î º¯°æÇÏ±â·Î °áÁ¤ÇÏ°í ÀÌ¸¦ ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ¾Ë¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù. °ø°ú´ë ÇÐ»ý»çÈ¸´Â ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÔÀåÀÌ ¹èÁ¦µÆ´Ù¸ç ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. ÄÄÇ»ÅÍ°úÇÐ°ú È¸Àå °íÇö½Â(ÄÄ°ú‧16)¾¾´Â “ÀÚÄ¡°ø°£°ú °ü·ÃµÈ ÇÐ°úÀå È¸ÀÇ¿¡¼ ÇÐ»ýµéÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ ¹èÁ¦µÆ´Ù”¸ç “ÃÖ±Ù¿¡¾ß ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ÀÌ·¯ÇÑ »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁ³°í 5¿ù ¸»±îÁö ¼¼ °úÀÇ °ú¹æÀ» ºñ¿ì¶ó´Â Åëº¸°¡ °©ÀÛ½º·´°Ô ÀÌ·ïÁ³´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ·± »óÈ²À» °³¼±ÇÏ±â À§ÇØ °ø°ú´ë Ãø¿¡¼´Â Á¦1°øÇÐ°ü¿¡ µÎ °³ÀÇ ¹æÀ» ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÚÄ¡°ø°£À¸·Î ¸¶·ÃÇß´Ù. ±×·¯³ª ³ë¾¾´Â “µÎ ¹æÀº ³Ã³¹æ±âÁ¶Â÷ °®ÃçÁ® ÀÖÁö ¾ÊÀº ºÎ½ÇÇÑ ½Ã¼³ÀÇ À¯¸®¹æ”ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ °ø°ú´ë ÇÐ»ýÈ¸´Â °øµ¿Çàµ¿À» ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. °ø°ú´ë ÇÐ»ýÈ¸°¡ ÆäÀÌ½ººÏ°ú Ä«Ä«¿ÀÅå ´ÜÃ¼ Ã¤ÆÃ¹æ¿¡ °Ô½ÃÇÑ ÀÔÀå¹®¿¡ µû¸£¸é, °ø°ú´ë ÇÐ»ýµéÀº Áö³ 2015³â ´ç½Ã È¸ÀÇ¿¡ ÀÖ¾ú´ø ÇÐ°úÀåµéÀÇ »ç°ú¹®À» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ, ÀÔÀå¹®¿¡´Â °ø°ú´ë Ãø¿¡ ¾ÕÀ¸·Î ÀÌ·¯ÇÑ »çÅÂÀÇ Àç¹ß ¹æÁö¸¦ À§ÇØ ÀÚÄ¡°ø°£¿¡ ´ëÇÑ ³íÀÇ¿Í °áÁ¤¿¡¼ ÇÐ»ýµéÀ» ¹èÁ¦ÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ³»¿ëµµ Æ÷ÇÔµÅ ÀÖ´Ù. °í¾¾´Â “ÄÄÇ»ÅÍ°úÇÐ°úµµ ½Ê ³â°£ »ç¿ëÇÏ´ø °ú ÀÚÄ¡°ø°£À» °©ÀÚ±â »©¾Ñ°å´Ù”¸ç “ÀÌ·¯ÇÑ ÀÏµéÀº ¾ÕÀ¸·Î ´Ù¸¥ ´Ü°ú´ë, °ú¿¡µµ ÃæºÐÈ÷ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¹ø °øµ¿Çàµ¿ÀÌ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÚÄ¡°ø°£Àº ÇÐ»ý»çÈ¸¿¡ ÀÖ¾î ÇÊ¼öÀûÀÌ´Ù. Á¦4°øÇÐ°üÀÇ ÀÚÄ¡°ø°£ ºÎÁ· ¹®Á¦¿Í ÀÚÄ¡°ø°£¿¡ ´ëÇÑ ÇÐ±³º»ºÎÀÇ ÀÇ»ç °áÁ¤ÀÌ ÇÐ»ýµéÀ» ¹èÁ¦ÇÏ°í ÀÌ·ïÁö´Â µîÀÇ ¹®Á¦°¡ ¹Ýº¹µÇÁö ¾Êµµ·Ï ÇÐ±³º»ºÎ¿Í °ø°ú´ë ÇÐ»ý»çÈ¸ °£ ¿ø¸¸ÇÑ °¥µî ÇØ°áÀÌ ÇÊ¿äÇØ º¸ÀÎ´Ù.
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