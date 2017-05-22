Áö³ 18ÀÏ, ´ëÇÐº»ºÎ 3Ãþ Ã»ÆÄÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ÇÐºÎ±³À°¿ª·® °È¸¦ À§ÇÑ ‘RC±³À° Çõ½Å Àü·« ½ÉÆ÷Áö¾ö’ÀÌ °³ÃÖµÆ´Ù. Çà»ç¿¡´Â ±¹³» 27°³ ´ëÇÐÀÇ °ü°èÀÚ¿Í 60¿© ¸íÀÇ Àü¹®°¡µéÀÌ Âü¼®Çß°í, ¿ì¸®´ëÇÐ±³¿¡¼´Â À±¹æ¼· ºÎÃÑÀå°ú ÇÐºÎ±³À°¿øÀå ¿À¿µ±³ ±³¼ö(ÀÎ¿¹´ë·¿ª»ç¹®È)¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ 15¿© ¸íÀÇ ÇÐ±³°ü°èÀÚµéÀÌ ÀÚ¸®Çß´Ù. Çà»ç´Â ¡ã°³È¸»ç ¹× ¼Ò°³ ¡ã±âÁ¶°¿¬ ¡ãRC±³À°¿¡ ´ëÇÑ ÇÐ¼ú ½ÉÆ÷Áö¾ö ¡ãRC±³À°¼º°ú °øÀ¯ ¹× È®»ê ³íÀÇ ¡ãÆÐ³ÎÅä·Ð ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
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RC±³À°¿¡ ´ëÇÑ ÇÐ¼ú ½ÉÆ÷Áö¾ö¿¡¼´Â ¡ãRCÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ±³À°ÇÐÀû Á¤ÇÕ¼º ºÐ¼® ¡ãResidential Colloquia ¿î¿µ½ÇÅÂ ¹× °³¼±¹æ¾È ¡ãµ¿±¹´ë °æÁÖÄ· RC±³À°ÀÇ ¼º°ú¿Í ±¹³» ´ëÇÐ RC±³À°ÀÇ ¹æÇâÀ» ÁÖÁ¦·Î °¿¬ÀÌ ÁøÇàµÆ´Ù. RCÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ±³À°ÇÐÀû Á¤ÇÕ¼º ºÐ¼®À» ÁÖÁ¦·Î °¿¬ÇÑ ¿ì¸®´ëÇÐ±³ °í¿äÇÑ ±³¼ö(ÀÎ¿¹´ë·±³¾ç±³À°ÇÐºÎ)´Â “RC±³À°¿¡ ÀÖ¾î¼ Áö¿ª»çÈ¸¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÏ°Å³ª ÀÚ±âÁÖµµ¼ºÀ» º¸ÀåÇÏ´Â µîÀÇ ÇÐ½À¹ý °³¹ßÀÌ ÇÊ¼öÀû”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ´ÙÀ½À¸·Î ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ±è¼ºÇÐ ±³¼ö(ÀÎ¿¹´ë·±³À°»çÈ¸ÇÐ)¿Í ½ÅÅÃ¼ö ±³¼ö(Á¤°æ´ë·µ¥ÀÌÅÍ¸¶ÀÌ´×)´Â Residential Colloquia ¿î¿µ½ÇÅÂ ¹× °³¼±¹æ¾È¿¡ ´ëÇØ °ÀÇÇß´Ù. ±è ±³¼ö´Â °ÀÇ¿¡¼ “ÇÐ½ÀÀÚ°¡ ÇÁ·Î±×·¥À» Á÷Á¢ °³¹ßÇÏ°í ÀÚÀ¯·Î¿î °ÁÂ¸¦ °³¼³ÇÏ´Â µî Çõ½ÅÀûÀÎ º¯È°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”¸ç “Ãß°¡ÀûÀ¸·Î ¼ö¾÷ ½Ã°£ÀÇ ÀÚÀ²È³ª °ÁÂ ´ç ÇÐ»ý ¼ö °¨Ãà, ±³Â÷ ¼ö°ÀÇ ÀÚÀ²Àû Çã¿ë µîÀ¸·Î ¼ö¾÷ ¿î¿µ¿¡ ´ëÇÑ °³¼±µµ ¼±ÇàµÅ¾ß ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. ÀÌÈÄ RC±³À°¼º°ú °øÀ¯ ¹× È®»ê ³íÀÇ¿¡¼´Â ¡ãÇÑµ¿´ë ¡ã¼øÃµÇâ´ë ¡ã¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¿øÁÖÄ·ÀÇ RC ¼º°ú¹ßÇ¥°¡ ÁøÇàµÆ´Ù.
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ÀåÈ£Áø ±âÀÚ
hobodo@yonsei.ac.kr
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