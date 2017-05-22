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Áö³­ 18ÀÏ, ´ëÇÐº»ºÎ 3Ãþ Ã»ÆÄÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼­ ÇÐºÎ±³À°¿ª·® °­È­¸¦ À§ÇÑ ‘RC±³À° Çõ½Å Àü·« ½ÉÆ÷Áö¾ö’ÀÌ °³ÃÖµÆ´Ù. Çà»ç¿¡´Â ±¹³» 27°³ ´ëÇÐÀÇ °ü°èÀÚ¿Í 60¿© ¸íÀÇ Àü¹®°¡µéÀÌ Âü¼®Çß°í, ¿ì¸®´ëÇÐ±³¿¡¼­´Â À±¹æ¼· ºÎÃÑÀå°ú ÇÐºÎ±³À°¿øÀå ¿À¿µ±³ ±³¼ö(ÀÎ¿¹´ë·¿ª»ç¹®È­)¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ 15¿© ¸íÀÇ ÇÐ±³°ü°èÀÚµéÀÌ ÀÚ¸®Çß´Ù. Çà»ç´Â ¡ã°³È¸»ç ¹× ¼Ò°³ ¡ã±âÁ¶°­¿¬ ¡ãRC±³À°¿¡ ´ëÇÑ ÇÐ¼ú ½ÉÆ÷Áö¾ö ¡ãRC±³À°¼º°ú °øÀ¯ ¹× È®»ê ³íÀÇ ¡ãÆÐ³ÎÅä·Ð ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.

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hobodo@yonsei.ac.kr

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