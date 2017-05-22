|Áö³ 2017ÇÐ³âµµ 1ÇÐ±â ÀüÇÐ´ëÈ¸ÀÇ ¸ð½À
Áö³ 17ÀÏ Àú³á 7½Ã, ¹Ì·¡°ü 237È£¿¡¼ ‘ÀüÃ¼ÇÐ»ý´ëÇ¥ÀÚÈ¸ÀÇ(¾Æ·¡ ÀüÇÐ´ëÈ¸)’°¡ °³ÃÖµÆ´Ù. ¡ãÃÑÇÐ»ýÈ¸Àå ¡ãºÎÃÑÇÐ»ýÈ¸Àå ¡ã´Ü°ú´ë ÇÐ»ýÈ¸Àå ¡ã°úÇÐ»ýÈ¸ÀÇ È¸Àå ¹× ÇÐ³âº° ´ëÇ¥ ¡ãµ¿¾Æ¸®¿¬ÇÕÈ¸Àå ¡ãÃÑ»ç»ýÈ¸Àå µî ÇÐ»ý´ëÇ¥ÀÚµéÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ÀüÇÐ´ëÈ¸´Â ¡ãÃÑÇÐ»ýÈ¸(¾Æ·¡ ÃÑÇÐ)·´Ü°ú´ë ÇÐ»ýÈ¸·µ¿¾Æ¸®¿¬ÇÕÈ¸(¾Æ·¡ µ¿¿¬)·ÃÑ»ç»ýÈ¸ °ø¾à ¹× °ø¾à ¿Ü ÁøÇà »óÈ² º¸°í ¡ã¿¹·°á»ê°¨»ç ³»¿ª ¹ßÇ¥ ¡ã¾È°Ç»óÁ¤ ¡ã¾È°Ç½ÉÀÇ ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù. ±×·¯³ª ÀüÇÐ´ëÈ¸ Áß °¨»çÆÀÀÇ ¿¹·°á»ê °¨»ç °á°ú ¹ßÇ¥¿¡¼ ºÎÁ¤È®ÇÑ È¸°è±â·ÏÀÌ ´Ù¼ö ¹ß°ßµÅ ³í¶õÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀüÇÐ´ëÈ¸, °¨»çÀ§¿øÈ¸ °¨»ç°á°ú
º¸°íÀÇ °Ç µî ¸ðµç ¾È°Ç °¡°áµÅ
¿ì¼± ÃÑÇÐÀÇ °ø¾à ÁøÇà »óÈ²¿¡ ´ëÇÑ ¹ßÇ¥°¡ ÁøÇàµÆ´Ù. ÃÑÇÐÀº ¡ã¿©ÇÐ»ý ÈÞ°Ô½Ç ½Ã¼³ °³¼± ¡ã±³³» µµ·ÎÁ¤ºñ µî °ø¾à ¹× °ø¾à ¿Ü ÁøÇà »óÈ²À» º¸°íÇß´Ù. Æ¯È÷ ±³³» µµ·ÎÁ¤ºñ °ø¾à¿¡ ´ëÇØ ÃÑÇÐ»ýÈ¸Àå Á¶Çö¹Î(°ú±â¹°¸®·14)¾¾´Â “ÀÌ¸¦ °³¼±ÇÏ±â À§ÇØ 1Â÷ÀûÀ¸·Î ÇÐ»ýº¹ÁöÃ³¿Í °£´ãÈ¸¸¦ ÅëÇØ ±àÁ¤ÀûÀÎ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³´Ù”¸ç “2Â÷ÀûÀ¸·Î´Â ½Ã¼³°ü¸®ºÎ¿Í ¸¸³ª ÇØ´ç »ç¾È¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÇÑÆí, ¡ã´Ü°ú´ë ¡ãµ¿¿¬ ¡ã»ç»ýÈ¸ÀÇ °ø¾à ÁøÇà »óÈ² º¸°í¿¡¼´Â ±³³» ½Ã¼³ °³¼±, ¹°Ç°´ë¿©»ç¾÷°ú °°Àº °ø¾à¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
´ÙÀ½À¸·Î´Â ¾È°Ç»óÁ¤ ¹× ½ÉÀÇ°¡ ÁøÇàµÆ´Ù. ÀÌ¹ø ÀüÇÐ´ëÈ¸ÀÇ ¾È°ÇÀ¸·Î´Â ¡ã°¨»çÀ§¿øÈ¸ °¨»ç °á°ú º¸°íÀÇ °Ç ¡ã°¨»çÀ§¿øÈ¸ °¨»ç °á°ú º¸°í¿¡ µû¸¥ ÀçÁ¤ ¿î¿ë °áÀÇÀÇ °Ç ¡ã°¨»çÀ§¿øÈ¸ À§¿ø ±¸¼º ÀÎÁØÀÇ °Ç ¡ã±â·Ï¹°°ü¸®À§¿øÈ¸ À§¿ø ±¸¼º ÀÎÁØÀÇ °ÇÀÌ »óÁ¤µÆ´Ù
Ã¹ ¹øÂ° ¾È°Ç¿¡¼´Â ¿¹·°á»ê °¨»ç ³»¿ª ¹ßÇ¥°¡ ÁøÇàµÈ ÈÄ °¨»çÀ§¿øÈ¸ °¨»ç °á°ú¸¦ ÀÎÁØÇÏ°í ÇÐ³» ¿Â·¿ÀÇÁ¶óÀÎ °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ ³íÀÇ°¡ ÁøÇàµÆ´Ù. ÀÌ ¾È°ÇÀº Âü¼®´ÜÀ§ 127´ÜÀ§ Áß Âù¼º 126´ÜÀ§, ¹Ý´ë 1´ÜÀ§, ±â±Ç 0´ÜÀ§·Î Âü¼®´ÜÀ§ÀÇ 2/3 ÀÌ»óÀÌ Âù¼ºÇØ ÀÇ°áµÆ´Ù. µÎ ¹øÂ° ¾È°Ç¿¡¼´Â °¨»çÀ§¿øÈ¸ °¨»ç °á°ú º¸°í¿¡ µû¸¥ ÀçÁ¤ ¿î¿ë °áÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ³íÀÇ°¡ ÁøÇàµÆ´Ù. ÇØ´ç ¾È°Ç¿¡¼´Â ÇÐ»ýÈ¸ºñ ÀÏºÎ¸¦ È¸½Äºñ ¹× °£ºÎ ¼ö·ÃÈ¸ ºñ¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ´Â °ÍÀ» Áö¾çÇÏÀÚ´Â ÀÇ°áÀÌ ÁÖ¹®µÆ´Ù. °¨»çÀ§¿øÈ¸¸¦ ÃÑ°ýÇÏ°í ÀÖ´Â ºÎÃÑÇÐ»ýÈ¸Àå À±Á¤Àº(È¯°æ·13)¾¾´Â “ÇÐ»ýÈ¸Ä¢¿¡ ÀúÃËµÇ´Â ¹Ù´Â ¾øÀ¸³ª ÇÐ»ý»çÈ¸ÀÇ ½Å·Ú¸¦ °ÈÇÏ´Â µ¥ ÇÊ¿äÇÑ ºÎºÐ”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. °á±¹ ÇØ´ç ¾È°ÇÀº Âü¼®´ÜÀ§ 125´ÜÀ§ Áß Âù¼º 100´ÜÀ§, ¹Ý´ë 11´ÜÀ§, ±â±Ç 14´ÜÀ§·Î ÀÇ°áµÆ´Ù. ´ÙÀ½ ¾È°ÇÀÎ ¡ã°¨»çÀ§¿øÈ¸ À§¿ø ±¸¼º ÀÎÁØÀÇ °Ç°ú ¡ã±â·Ï¹°°ü¸®À§¿øÈ¸ À§¿ø ±¸¼º ÀÎÁØÀÇ °ÇÀÇ °æ¿ì¿¡´Â 124´ÜÀ§ Áß °¢°¢ Âù¼º 120´ÜÀ§, ¹Ý´ë 2´ÜÀ§, ±â±Ç 2´ÜÀ§¿Í Âù¼º 119´ÜÀ§, ¹Ý´ë 3´ÜÀ§, ±â±Ç 2´ÜÀ§·Î ÀÇ°áµÆ´Ù.
¾ÕÀ¸·Î ¿¹·°á»ê¿¡ ´ëÇÑ
Á¤È®ÇÑ ÁýÇà ¹× ¾ö°ÝÇÑ °¨µ¶ ÇÊ¿ä
ÀÌ¹ø ÀüÇÐ´ëÈ¸¿¡¼´Â °¨»çÀ§¿øÈ¸ÀÇ ¿¹·°á»ê°¨»ç °á°ú, ¸¹Àº ÇÐ°ú ¹× ÇÐ³»´ÜÃ¼µéÀÇ È¸°è±â·Ï»óÀÇ ¹®Á¦Á¡ÀÌ µå·¯³ª ¹®Á¦°¡ µÆ´Ù. °á»ê°¨»ç´Â Áö³ÇØ 4ºÐ±â, ¿ÃÇØÀÇ 1ºÐ±âÀÇ °á»ê ¹× 2·3ºÐ±âÀÇ ¿¹»ê¾È°ú °íÁ¤ÀÚ»ê ¸ñ·Ï¿¡ ´ëÇØ¼ ÁøÇàµÆÀ¸¸ç, °¡Àå ¹®Á¦°¡ µÈ °÷Àº ¿ÃÇØ 1ºÐ±â¿¡ º¸±È¼±°Å°¡ Ä¡·¯Á³´ø ÃÑ»ç»ýÈ¸¿´´Ù. ÃÑ»ç»ýÈ¸´Â 1ºÐ±â °á»ê°ú 2ºÐ±â ¿¹»êÀÇ ÀÌ¿ù±Ý¾×ÀÌ ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾Ê¾Æ 22¸¸ ¿ø°¡·®ÀÌ ´©¶ôµÇ´Â µîÀÇ ¹®Á¦°¡ ¹ß°ßµÆ´Ù. À±¾¾´Â “»çÅðÇÑ Àü ÃÑ»ç»ýÈ¸Àå¿¡°Ô ÀÌ¿ùºñ¿ë ´©¶ô¿¡ ´ëÇØ ¹®ÀÇÇßÀ¸³ª ÀÌ¿ù ºñ¿ëÀ» ´ç½Ã ÃÑ»ç»ýÈ¸ ÃÑ¹«°¡ ´ã´ç Á÷¿ø¿¡°Ô Á÷Á¢ ÀüÇß´Ù°í µé¾ú´Ù”¸ç “´ç½Ã ÃÑ»ç»ýÈ¸ ÃÑ¹«ÀÇ ¿¬¶ôÃ³¸¦ È®º¸ÇßÀ¸³ª ¾ÆÁ÷±îÁö ¿¬¶ôÀÌ ´êÁö ¾Ê¾Æ ÇØ´ç ±Ý¾×ÀÇ Çà¹æÀ» Ã£Áö ¸øÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î À±¾¾´Â “°è¼ÓÇØ¼ ¿¬¶ôÀ» ½ÃµµÇØ ½ÃÁ¤Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
´Ü°ú´ë¿Í ÇÐ°úÀÇ ¿¹·°á»ê°¨»ç °á°ú¿¡¼´Â °íµæÁ¡À» ¹ÞÀº ÇÐ°úµµ ÀÏºÎ Á¸ÀçÇßÀ¸³ª ¸ðµç ºÐ¾ß¿¡¼ ¸¸Á¡À» ¹ÞÀº ´ÜÃ¼´Â ´Ü 3°÷¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. ´Ù¼öÀÇ ÇÐ°ú¿¡¼ ¡ã¿µ¼öÁõ ´©¶ô ¡ã¿¹·°á»ê»óÀÇ ºÎÁ¤È®¼º ¡ã´©¶ôµÈ ¿¹·°á»ê ³»¿ª µîÀÇ ¹®Á¦°¡ ´Ù¼ö ¹ß°ßµÈ °ÍÀÌ´Ù. °ú±â´ëÀÇ °æ¿ì, 4ºÐ±â ¿µ¼öÁõ ÀÚ·á¸¦ ºÐ½ÇÇÏ°í ÅëÀåÀ» Æó±âÇØ ÇØ´ç ºÐ±âÀÇ °¨»ç ÀÚÃ¼°¡ ºÒ°¡´ÉÇßÀ¸¸ç, ¿ª»ç¹®ÈÇÐ°úÀÇ °æ¿ì 4ºÐ±â °á»ê»ó ´ä»çºñ¿ë 80¸¸ ¿øÀÇ °Å·¡ÀåºÎ¿Í ¿µ¼öÁõÀÌ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê¾Æ ¹®Á¦°¡ µÆ´Ù. ¶ÇÇÑ »ý¸í°úÇÐ±â¼úÇÐºÎÀÇ °æ¿ì 4ºÐ±â °á»ê³»¿ª°ú ÀÏÀÏ °Å·¡ÀåºÎ°¡ ºÒÀÏÄ¡ÇßÀ¸¸ç, º¸°ÇÇàÁ¤ÇÐ°úÀÇ °æ¿ì¿¡µµ 4ºÐ±â ÅëÀå °Å·¡³»¿ª°ú OT ºñ¿ëÀÌ ±âÀçµÇÁö ¾Ê¾Æ ³·Àº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ±âµµ Çß´Ù. ÀÌ¿Ü¿¡µµ µðÀÚÀÎ¿¹¼úÇÐºÎ¿Í ±Û·Î¹úÇàÁ¤ÇÐ°ú µî ´Ù¼öÀÇ ÇÐ°ú¿¡¼ ¿µ¼öÁõ ºÐ½Ç, 4ºÐ±â ¿¹·°á»ê ³»¿ª ´©¶ô µîÀÇ ¹®Á¦°¡ ¹ß°ßµÆ´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ¹ø°¨»ç·Î ´ë´Ù¼öÀÇ ÇÐ°ú¿¡¼ ¹ß°ßµÈ 4ºÐ±â ³»¿ª ºÐ½Ç ¹®Á¦¿Í °°Àº °æ¿ì¿¡´Â ÀÌÀü ÇÐ»ýÈ¸ÀÇ °ú½ÇÀÌ±â ¶§¹®¿¡ Çö °¨»ç ´ë»óÀÎ ÇÐ»ýÈ¸¿¡ ¹®Ã¥ÇÏ±â Èûµé´Ù´Â ÀÇ°ßÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ÀÌ¿¡ °¨»ç1ÆÀÀåÀ» ¸ÃÀº ±ÇÁö¼ö(¹°¸®Ä¡·á·15)¾¾´Â “´ëºÎºÐÀÇ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇß´ø 4ºÐ±âÀÇ °æ¿ì, Àü³âµµ ÇÐ»ýÈ¸ ÀÓ±â Áß ÀÌ·ç¾îÁø ÁöÃâÀÌ¹Ç·Î Ã¥ÀÓÀ» ¹¯±â´Â ¾î·Æ´Ù”¸ç “4ºÐ±â´Â ÀÌ¿ùÀÌ ÁøÇàµÇ´Â ºÐ±âÀÎ ¸¸Å ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ÇÐ»ýÈ¸´Â 4ºÐ±â ÁöÃâ¿¡ °üÇØ È®½ÇÇÏ°Ô Ã¥ÀÓÁö°í ÀÎ¼öÀÎ°è ÇØÁà¾ß ÇÏ´Â ºÎºÐÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÆÐÅ°Â¡ÇÐ°ú 2ÇÐ³â ´ëÇ¥·Î Âü¼®ÇÑ À¯È¿Àç(ÆÐÅ°Â¡·16)¾¾´Â “¿µ¼öÁõÀÌ ´©¶ôµÇ°Å³ª ºñÇ°±¸ÀÔ »ó¿¡ ¹®Á¦°¡ ¹ß°ßµÇ´Â µî ´ë´Ù¼öÀÇ ÇÐ°ú¿¡¼ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÎ °Í °°´Ù”¸ç “ÀÌ·¯ÇÑ Á¡¿¡ ÀÖ¾î¼ ´Ü¼øÇÑ °¨»ç¸¸ ÁøÇàµÇ´Â °ÍÀÎÁö º°µµÀÇ Ã³¹úÀÌ ÁøÇàµÇÁö´Â ¾Ê´ÂÁö ±Ã±ÝÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ À±¾¾´Â “¿¹·°á»ê ½É»ç ÀÌÈÄ °á»ê ¹× ½ÃÁ¤Á¶Ä¡ ±â°£ÀÌ µû·Î Á¸ÀçÇÑ´Ù”¸ç “¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù°í ÆÇ´ÜµÇ´Â ´ÜÀ§¿¡´Â °ø¹® Çü½ÄÀ¸·Î ´©¶ôµÈ ÀÚ±ÝÀ» º¸ÃæÇØ´Þ¶ó´Â ½ÃÁ¤Á¶Ä¡¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ´äÇß´Ù.
ÀÌÃ³·³ ¿¹·°á»ê»óÀÇ ¹®Á¦´Â ÀÌÀüºÎÅÍ °è¼ÓÇØ¼ ÁöÀûµÅ¿À´ø ¹®Á¦ÀÓ¿¡µµ ¾ÆÁ÷±îÁö ¶Ñ·ÇÇÑ °³¼±ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁöÁö ¾Ê°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.<°ü·Ã±â»ç 1775È£ 4¸é ‘ÇÐ»ýµé¿¡°Ô °ø°³µÇÁö ¾Ê´Â ÇÐ»ýÈ¸ºñ »ç¿ë³»¿ª’> ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Á¶¾¾´Â “°¨»çÀ§¿øÈ¸°¡ Á¶Á÷µÈ Áö ¾ó¸¶µÇÁö ¾Ê¾Æ °¨»ç ¹æ¹ýÀÌ ¸í·áÇÏÁö ¸øÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾ú´Ù” ¸ç “ÀÌ¿¡ µû¸¥ ÇÐ»ý´ÜÃ¼µéÀÇ ÇàÁ¤Àû ½Ç¼ö°¡ ´ëºÎºÐ”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
½Ã±ÞÇÑ Á¦µµÀû ¿Ïºñ¿Í ´õºÒ¾î ÇÐ»ý ´ÜÃ¼´Â ÇÐ»ýµéÀÇ ½Å·Ú¸¸À» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÏ´Â ¸¸Å Áö¼ÓµÈ ¿¹·°á»êÀÇ Á¤È®ÇÑ ÁýÇà°ú Åõ¸íÇÑ È¸°è³»¿ª ÀÛ¼ºÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½ÃÁ¡ÀÌ´Ù.
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hobodo@yonsei.ac.kr
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na_eun_@yonsei.ac.kr
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