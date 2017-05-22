|Áö³ 19ÀÏ, ¿øÁÖºÎÃÑÀå½Ç¿¡¼ ¿ì¸®½Å¹®°ú ÀÎÅÍºäÇÏ°í ÀÖ´Â À±¹æ¼· ¿øÁÖºÎÃÑÀå
¿øÁÖÄ·Àº ³»³â¿¡ Ã¢¸³ 40ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿øÁÖÄ·Àº ±×µ¿¾È ¡ãÇÐ·ÉÀÎ±¸ °¨¼Ò·Î ÀÎÇÑ ÀçÁ¤Àû ¹®Á¦ ¡ã°í·ÉÈ·Î ÀÎÇÑ ±³¿ø Ãæ¿ø ¹®Á¦ µî ¿©·¯ ¾î·Á¿òÀ» °Þ¾î ¿Ô´Ù. ÀÌ¿¡ ÃÖ±Ù LINC+ »ç¾÷°ú ACE+ »ç¾÷ µî Á¤ºÎÀÇ ´ëÇÐÀçÁ¤Áö¿ø»ç¾÷¿¡ ÀÕµû¶ó ¼±Á¤µÇ¸é¼ ÇØ°áÃ¥À» °±¸ÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
Áö³ 2016³â 8¿ù 11ÀÏ ÃëÀÓÇÑ À±¹æ¼· ¿øÁÖºÎÃÑÀåÀÇ ÀÓ±â°¡ ¾î´Àµ¡ 1³âÀ» Ã¤¿ö°¡°í ÀÖ´Ù. ¿ì¸®½Å¹®Àº Áö³ 19ÀÏ À± ºÎÃÑÀåÀ» ¸¸³ª ¿øÁÖÄ·ÀÇ ÇöÀç¿Í ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ¹ßÀü ¹æÇâ¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³´Ù. ¾Æ·¡´Â À± ºÎÃÑÀå°úÀÇ ÀÏ¹®ÀÏ´äÀÌ´Ù.
ÀÚºÎ½É°ú ÀÚ½Å°¨ È¸º¹À» ÅëÇØ
¼¼°èÀû ´ëÇÐÀ¸·Î µµ¾àÇÒ °Í
Q. ºÎÃÑÀå¿¡ ÃëÀÓÇÑ ÈÄ, ÃßÁøÇß´ø ÁÖ¿ä Á¤Ã¥Àº ¹«¾ùÀÎ°¡?
A. ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇß´ø °ÍÀº ±³³» ±¸¼º¿øµéÀÇ ÀÚºÎ½É°ú ÀÚ½Å°¨ È¸º¹ÀÌ´Ù. ¿øÁÖÄ·Àº ¿À·§µ¿¾È ÀçÁ¤ ¾ÇÈ¸¦ °Þ¾î¿À¸é¼ ±³¼ö Ãæ¿ø°ú ±³À° ÅõÀÚ°¡ À§ÃàµÇ°í Á¤Ã¼µÇ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ ±¸¼º¿øµéÀÌ ¿øÁÖÄ·ÀÇ ¹Ì·¡ Àü¸ÁÀÌ ºÒÅõ¸íÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇØ, ÀÚ½Å°¨ÀÌ Å©°Ô ¶³¾îÁ³´ø °Í °°´Ù.
ÀÌ¸¦ ±Øº¹ÇÏ±â À§ÇØ ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ÀçÁ¤¾ÇÈÀÇ ¿øÀÎ Áß ÇÏ³ªÀÎ ´ëÇÐ±¸Á¶°³ÇõÆò°¡·Î ÀÎÇÑ Á¤¿ø°¨ÃàÀ» º¸¿ÏÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿Ü±¹ÀÎ À¯ÇÐ»ýÀ» À¯Ä¡ÇÏ´Â ÀÏ¿¡ ÁýÁßÇß´Ù. ¶ÇÇÑ Àå±âÀû °üÁ¡¿¡¼ ¿¹Ãø°¡´ÉÇÑ ±³¼öÃæ¿ø °èÈ¹À» ¼¼¿ì°í LINC+ »ç¾÷°ú ACE+ »ç¾÷ µî ´ëÇü ±¹°¡°úÁ¦¿¡¼ ¼º°ú¸¦ ¿Ã·Á ±¸¼º¿øµéÀÇ ÀÚ½Å°¨À» È¸º¹ÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇß´Ù.
¾ÕÀ¸·Î ±¸¼º¿øµéÀÇ ÀÚ½Å°¨ÀÌ È¸º¹µÈ´Ù¸é ³»°¡ ÃßÁøÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ¸¹Àº Á¤Ã¥µéÀ» ÀÌ·ç´Â µ¥ ¸¹Àº ÈûÀÌ ½Ç¸± °ÍÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù.
Q. LINC+ »ç¾÷°ú ACE+ »ç¾÷ ¼±Á¤ÀÌ ¿øÁÖÄ·¿¡ ¾î¶² ÀÇ¹Ì¸¦ °¡Áö´ÂÁö ±Ã±ÝÇÏ´Ù.
A. ±³¼ö¿Í Á÷¿øµéÀÇ Çå½ÅÀ¸·Î ÀÌ¹ø¿¡ µÎ »ç¾÷¿¡ ¸ðµÎ ¼±Á¤µÆ´Ù. LINC+ »ç¾÷ÀÇ °æ¿ì, ¾ÕÀ¸·Î ¿øÁÖÄ·ÀÌ Áö¿ª°úÀÇ »êÇÐÇù·ÂÀ» ÀÌ·ï³»´Â µ¥ °áÁ¤Àû ¿ªÇÒÀ» ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ACE+ »ç¾÷Àº Áö¿ø¹Þ´Â ÀçÁ¤ÀÌ ¸ðµÎ ÇÐ»ýµéÀ» À§ÇÑ ÇÐºÎ ±³À°¿¡ »ç¿ëµÇ´Â °ÍÀÌ¹Ç·Î Å« ÀÇ¹Ì°¡ ÀÖ´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ¿øÁÖÄ·Àº ¸Å³â 6¾ï ¿ø¾¿ 5³â°£ Áö¿ø¹Þ´Â ´ëÇÐÃ¢Á¶ÀÏÀÚ¸®¼¾ÅÍ À¯Ä¡¿¡µµ ¼º°øÇß´Ù. ´ëÇÐÃ¢Á¶ÀÏÀÚ¸®¼¾ÅÍ´Â ±Ô¸ð´Â »ó´ëÀûÀ¸·Î ÀÛÁö¸¸, ÇÐ»ýµéÀÇ Ã¢¾÷ Áö¿øÀ» À§ÇØ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÑ »ç¾÷ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ±×µ¿¾È ¿ì¸®Ä·ÆÛ½º´Â Áö¿ª»êÇÐÇù·ÂÀÇ ¸®´õ¶ó°í ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ¿Ô´Ù. ÀÌÁ¦ ÀÌ·¯ÇÑ ´ëÇü °úÁ¦¸¦ ÅëÇØ ¿øÁÖÄ·ÀÌ Áö¿ª »êÇÐÇù·ÂÀÇ ¼¼°èÀû ¸ð¹üÀ» º¸ÀÌ´Â ´ëÇÐÀ¸·Î °Åµì³¯ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
¿øÁÖÄ·ÀÇ ±âÈ¸¿Í À§±â, ±×¸®°í ÇöÀç
Q. ¿øÁÖÄ·¸¸ÀÇ ÀåÁ¡Àº ¹«¾ùÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÏ´Â°¡?
A. ¿ì¸®°¡ ¿øÁÖ¿¡ ÀÖ´Ù´Â °Í ÀÚÃ¼°¡ ¿øÁÖÄ·ÀÇ ÀåÁ¡ÀÌÀÚ ±âÈ¸ÀÌ´Ù. ¿øÁÖ´Â ÇÐ»ýµéÀÇ ±³À° ÇöÀåÀÌÀÚ, ¿ì¸®´ëÇÐ±³¿Í ÀÇ·á±â±â »ê¾÷À» ÇÔ²² ÀÏ±¸¾ú´ø °æÇèÀ» °øÀ¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÐ»ýµéÀº ¿øÁÖ¿¡¼ÀÇ ºÀ»ç°æÇè°ú °øµ¿Ã¼ È°µ¿À» ÅëÇØ Áö¿ªÀ» ³Ñ¾î ¼¼°èÀûÀÎ ÀÎ¹°·Î ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ Ä·ÆÛ½º¸¦ µÑ·¯½Ñ ¾Æ¸§´Ù¿î È¯°æ ¿ª½Ã ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£´Ù. ÀÚ¿¬È¯°æÀÌ ÀÎ°£¿¡°Ô °¡Á®´ÙÁÖ´Â ±³À°Àû È¿°ú´Â ¼öÄ¡ÈÇÒ ¼ö ¾øÀ» Á¤µµ·Î Å©´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù.
°á·ÐÀûÀ¸·Î ¿øÁÖÄ·Àº ½Ã°ø°£ÀûÀ¸·Î, ÀüÀÎ°ÝÀûÀ¸·Î ±³À°¿¡ ÀÖ¾î ÁÁÀº È¯°æ°ú Á¶°ÇÀ» °®Ãß°í ÀÖ´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ·± Á¡À» È°¿ëÇØ ¿øÁÖÄ·ÀÌ ±³À°ÀûÀ¸·Î Æ¯º°È÷ °¡Ä¡ ÀÖ´Â ´ëÇÐÀ¸·Î °Åµì³ª±æ ¹Ù¶õ´Ù.
Q. ±×·¸´Ù¸é ¿øÁÖ Áö¿ª°úÀÇ ¿¬°è¸¦ ¾ÕÀ¸·Î ¾î¶»°Ô È®´ëÇØ³ª°¥ °ÍÀÎ°¡?
A. ¿øÁÖÄ·Àº ¿øÁÖ Áö¿ªÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ´ëÇÐÀÌ´Ù. ÀÌ¹Ì ¿øÁÖÄ·Àº ÀÇ·á±â±â Áß½ÉÀÇ Áö¿ª»ê¾÷À» ÅëÇØ ±º»çµµ½ÃÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ¹þ±â ¾î·Á¿ü´ø ¿øÁÖ¸¦ Ã·´ÜÀÇ·á±â±â µµ½Ã·Î ÀÌ²ø¾î¿Ô´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ¿øÁÖÄ·Àº ÀÇ·á±â±â »ê¾÷»Ó ¾Æ´Ï¶ó, º¸°ÇÁ¤º¸ ºòµ¥ÀÌÅÍ¿Í IoT*¸¦ È°¿ëÇÑ Çï½º ÄÉ¾î ½Å»ê¾÷À» È°¼ºÈÇØ ¿øÁÖÁö¿ªÀÇ »ê¾÷À» ¹Ì·¡ÁöÇâÀûÀ¸·Î ¼±µµÇØ³ª°¥ °ÍÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ Çõ½Åµµ½Ã·Î ÁöÁ¤µÅ ¸¹Àº °ø°ø±â°üÀÌ ÀÔÁÖÇØÀÖ´Â ¿øÁÖÀÇ Æ¯¼ºÀ» »ì·Á, ÀÌµéÀ» À§ÇÑ ¿øÁÖÄ·ÀÇ ¼öÁØ ³ô°í ´Ù¾çÇÑ ±³À° ÇÁ·Î±×·¥À» Á¦°øÇÒ °èÈ¹À» °®°í ÀÖ´Ù.
Áö±Ý ¿øÁÖ¿¡ ¿øÁÖÄ·ÀÌ ÀÚ¸®ÀâÀº µ¥¿¡´Â ±×¸¸ÇÑ »ç¸í°ú ¿ªÇÒÀÌ ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ÀÌ·± Á¡¿¡¼ ¾ÕÀ¸·Î ¿øÁÖÄ·ÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó »çÈ¸¿¡¼ Áö¿ª¿¡ ´ëÇØ °®°í ÀÖ´Â ÇÑ°è¸¦ ±Øº¹ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÙ °ÍÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Q. ¿øÁÖÄ·ÀÇ À§±â ¿äÀÎÀº ¹«¾ùÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÏ´Â°¡?
A. ÀçÁ¤ ±Ô¸ð°¡ ÀÛ¾Æ ÇÐ·ÉÀÎ±¸ÀÇ °¨¼Ò µî ¿ÜºÎ¿äÀÎ¿¡ ½±°Ô ¿µÇâÀ» ¹Þ´Â´Ù´Â °Í°ú ±³¼ö ¹× Á÷¿øµéÀÇ °í·ÉÈ°¡ ´ëÇ¥ÀûÀÎ À§±â ¿äÀÎÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ¾Õ¼ ¸»ÇÑ LINC+, ACE+ »ç¾÷ µî Á¤ºÎÀÇ ´ëÇÐÀçÁ¤Áö¿ø»ç¾÷ÀÇ ¼±Á¤°ú ¡ã¿Ü±¹ÀÎ ÇÐ»ý À¯Ä¡ ¡ãºñÇÐÀ§°úÁ¤ ¿î¿µ ¡ã±³À°½Ã¼³À» È°¿ëÇÑ ¼öÀÍÃ¢Ãâ µîÀ» ÅëÇØ ÀçÁ¤À§±â¸¦ ±Øº¹ÇØ³ª°¥ °ÍÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ¿øÁÖÄ·ÀÇ ÀçÁ¤Àû ¾î·Á¿òÀº ±¸¼º¿øµéÀÇ ³ë·Â ¿©ÇÏ¿¡ µû¶ó ÃæºÐÈ÷ Å¸°³ÇØ ³ª°¥ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¼º°ú¿¡ µû¶ó¼´Â ÅõÀÚ ¿©·Âµµ ¸¸µé ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. ±³¼ö ¹× Á÷¿øµéÀÇ °í·ÉÈ·Î ÀÎÇÑ ¹®Á¦´Â ÀçÁ¤ °ü¸®¸¦ ÅëÇÑ Àû±ØÀûÀÎ ±³¼ö Ãæ¿øÀ¸·Î Á¡Â÷ ÇØ°áÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
Q. ¾ÕÀ¸·Î ½ÅÃÌÄ· ¹× ±¹Á¦Ä·°ú ±³·ù¸¦ ´Ã·Á³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ ÀÖ´Â°¡?
A. ÀÌ¹Ì ÀÌÁßÀü°ø·º¹¼öÀü°ø‧¼Ò¼Óº¯°æ µî ‘ÇÏ³ªÀÇ ¿¬¼¼’ Á¤½Å¿¡ µû¸¥ ¸¹Àº ±³À° ÇÁ·Î±×·¥µéÀÌ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â À¯»ç Àü°ø »çÀÌ¿¡ ¿Â¶óÀÎ °ÀÇ °øµ¿ °³¼³À» ½ÃµµÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾ÆÁ÷Àº ±¸Ã¼ÀûÀÎ °èÈ¹Àº ¾øÀ¸³ª, ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ ¸é¿¡¼ ½ÅÃÌÄ·°úÀÇ ±³·ùÀÇ ÆøÀ» È®´ëÇÒ ¿©Áö¿Í ÀÇÁö´Â ÃæºÐÈ÷ ÀÖ´Ù.
¿¬±¸ ¸é¿¡¼´Â À¶ÇÕ¿¬±¸°¡ ÇÊ¼öÀûÀÎµ¥, ÀÏ»êÄ·ÀÇ ¿øÁÖÀÇ°ú´ë¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¿øÁÖÄ· ³»ÀÇ À¶ÇÕ¿¬±¸»Ó ¾Æ´Ï¶ó, ½ÅÃÌÄ· ¹× ÀÇ·á¿ø°úÀÇ À¶ÇÕ¿¬±¸¸¦ Àû±ØÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â ¿øÁÖÄ·ÀÌ ÁÖµµÇØ ½ÅÃÌÄ·‧ÀÇ·á¿ø‧±¹Á¦Ä·À» ¾Æ¿ì¸£´Â ‘½Ã½ºÅÛ°úÇÐÀ¶ÇÕ¿¬±¸¿ø’ÀÌ ±¹Á¦Ä·¿¡ ¼³¸³µÇ±âµµ Çß´Ù.
¼¼»óÀ¸·ÎºÎÅÍ Á¸°æ¹Þ´Â ´ëÇÐÀ» ÇâÇÑ
¿øÁÖÄ·ÀÇ ¹Ì·¡
Q. ¿øÁÖÄ·ÀÌ ±¹³» ÃÖÃÊ·Î RCÁ¦µµ¸¦ µµÀÔÇÑ Áö 10³âÀÌ µÆ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ¿øÁÖÄ· RCÁ¦µµ°¡ ³ª¾Æ°¥ ¹æÇâ¿¡ ´ëÇØ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇÏ´Â°¡?
A. RC±³À°Àº 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Ã´ë¿¡ ´õ¿í Áß¿äÇØÁú °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ½º½º·Î »ý°¢ÇÏ°í °¡Ä¡¸¦ Ã¢ÃâÇÏ´Â ´É·Â, ±×¸®°í °ø°¨ ´É·Â°ú Ã¢ÀÇ·ÂÀÌ Áß¿äÇÑ 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Ã´ë¿¡´Â RC±³À°°ú °°ÀÌ °¡Ä¡ Áß½ÉÀÇ °øµ¿Ã¼ ±³À°À» ÅëÇÑ ¼ÒÅë°ú Çù¾÷ ´É·ÂÀÇ ÇÔ¾çÀÌ ÇÊ¿äÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
µû¶ó¼ ‘RC 3.0’À» ÅëÇØ RC¸¦ ÁúÀûÀ¸·Î Çõ½ÅÇØ »õ·Î¿î RC·Î º¯È½ÃÅ³ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌÀüº¸´Ù ÀÚÀ²ÀûÀÎ RC¸¦ Ãß±¸ÇÏ°í, ÇÐ»ý°ú ±³¼öÀÇ ´õ¿í ¹ÐÁ¢ÇÑ °ü°è¿Í ÇÔ²² »ýÈ°°ú ÇÐ½ÀÀÌ ÅëÇÕµÈ ±³À°À» ÃßÁøÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
Q. ¿À´Â 2018³âÀº ¿øÁÖÄ· Ã¢¸³ 40ÁÖ³âÀÌ´Ù. ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ 40³âÀ» À§ÇØ ÇöÀç ¿øÁÖÄ·Àº ¾î¶² ÁØºñ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Â°¡?
A. ¸ð¼¼°¡ Ãâ¾Ö±ÁÇØ¼ ¾à¼ÓÀÇ ¶¥ °¡³ª¾È¿¡ µé¾î°¡±â±îÁö 40³âÀÌ °É·È´Ù. ¿øÁÖÄ·ÀÌ Ã¢¸³ 40³âÀ» °è±â·Î ÀÌÀüÀÇ ¿ª»ç¿Í´Â ´Ù¸¥ »õ·Î¿î ¿ª»ç¸¦ ½á°¡°í, ÁúÀûÀ¸·Î »õ·Ó°Ô º¯ÈÇÏ±â¸¦ Èñ¸ÁÇÏ¸ç ¿©·¯ »ç¾÷À» °èÈ¹ ÁßÀÌ´Ù. ¸ÕÀú, Áö³ 40³â°£ÀÇ ¿øÁÖÄ·ÀÇ ¿©·¯ ÀÌ¾ß±â¸¦ ¹¾î Ãâ°£ÇÏ´Â ÀÛ¾÷À» »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±³À°°ú ¿¬±¸, ºÀ»ç ¸é¿¡¼ 40³âÀ» Á¤¸®ÇÏ°í °¢ ¹æ¸é¿¡¼ ÁúÀûÀ¸·Î »õ·Î¿î ¹æÇâÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÏ´Â °ÍÀ» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ ¿øÁÖÄ· ºñÀü 2030À» ¼±Æ÷ÇÏ°í, ±â³ä °Ç¹° ½ÅÃà ¹× Capital Campaign**ÀÇ ÁøÇàÀ» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. Ä·ÆÛ½º ¸íÄªº¯°æÀÇ °¡´É¼ºµµ ¿¾îµÎ°í ¿©·¯ ¹æ¾ÈÀ» °ËÅä Áß¿¡ ÀÖ´Ù.
Q. ³²Àº ÀÓ±â µ¿¾È °³ÀÎÀûÀ¸·Î È¤Àº ÇÐ±³ Â÷¿ø¿¡¼ ÀÌ·ç°í ½ÍÀº °ÍÀÌ ÀÖ´Ù¸é ¹«¾ùÀÎ°¡?
A. ÇÐ»ý ÇÑ ¸í, ÇÑ ¸íÀº ±× ÀÚÃ¼°¡ ¿Â ¿ìÁÖÀÌ¸ç »ý¸í °°Àº Á¸ÀçÀÌ´Ù. »ç¶÷ ÇÏ³ª°¡ ¼¼»óÀ» ¹Ù²Ü ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¹ÏÀ½¿¡¼, ±³¼ö´Â ÀÚ±â°¡ °¡¸£Ä£ ÇÐ»ýÀÌ ¼ºÀåÇØ ¼¼»óÀ» ¹Ù²Ù´Â ÀÎÀç°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Èñ¸ÁÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ÇÐ»ýµéÀÌ »çÈ¸¿¡ ³ª°¡ ´ç´çÇÏ°Ô µµÀüÇÏ°í ¸ÚÁö°Ô ¼ºÃëÇÏ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.
ÇÐ±³ Â÷¿ø¿¡¼´Â ¿øÁÖÄ·ÀÌ ±×Àú ¿ì¼öÇÑ ´ëÇÐÀÌ ¾Æ´Ñ, °¡Ä¡ ÀÖ´Â ´ëÇÐÀ¸·Î Æò°¡¹Þ±â¸¦ ¿øÇÑ´Ù. Áö¿ªÀ¸·ÎºÎÅÍ ÀÎÁ¤¹Þ°í, ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ÀÎÁ¤¹Þ´Â, ±è¿ëÇÐ ÃÑÀåÀÇ ¸»Ã³·³, ¼¼»óÀ¸·ÎºÎÅÍ Á¸°æ¹Þ´Â ´ëÇÐÀÌ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.
Q. ¸¶Áö¸·À¸·Î ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ÇÒ ¸»Àº ¹«¾ùÀÎ°¡?
A. ÇÐ»ýÀ» ¿À·¡ °¡¸£Ä¡´Ù º¸´Ï, ¹Ì·¡°¡ ¸Å¿ì ¹àÀ» °Í °°´Ù´Â È®½ÅÀÌ µå´Â ÇÐ»ýÀÇ °æ¿ì ´ë°³ ¸Å»ç¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÌ°í Àû±ØÀûÀÎ ÅÂµµ¸¦ º¸ÀÎ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë°Ô µÆ´Ù. ±àÁ¤ÀûÀÌ¸ç Àû±ØÀûÀÎ ÅÂµµ¸¦ Áö´Ï°í °¡±ÞÀû ´Ù¾çÇÑ °æÇèÀ» ÇÏµÇ Æ¯º°È÷ ¼¶±èÀÇ °æÇè°ú Ã¼ÇèÀ» ÅëÇØ ¿ì¸®´ëÇÐ±³°¡ ÁöÇâÇÏ´Â ¼¶±èÀÇ ¸®´õ°¡ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.
*IoT(Internet of Things): »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý, »ç¹°³¢¸® ÀÎÅÍ³ÝÀ¸·Î ¿¬°áµÅ Á¤º¸¸¦ ÁÖ°í¹Þ´Â °ÍÀÌ´Ù.
**Capital Campaign: ÀÏ»óÀûÀÎ ¸ð±ÝÀÇ ÇüÅÂ°¡ ¾Æ´Ñ, Æ¯º° ÇÁ·ÎÁ§Æ®·Î¼ ÀÏÁ¤ÇÑ ½Ã°£¿¡ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â ±âºÎ¸¦ ÀÌ²ø¾î³»¾î ÀçÁ¤À» È®ÃæÇÏ´Â ¸ð±Ý¹æ¹ý
±Û ¾ç¼ºÀÍ ±âÀÚ
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