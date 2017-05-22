|Ã»¿¬ÇÐ»ç¿Í ¸ÅÁö2ÇÐ»ç »çÀÌ¿¡ À§Ä¡ÇÑ Ã¢¾÷º¸À°¼¾ÅÍÀÇ ¸ð½À
Áö³ 1ÀÏ, Áß¼Ò±â¾÷Ã»Àº Ã¢¾÷º¸À°¼¾ÅÍ¸¦ ¿î¿µ ÁßÀÎ Àü±¹ 13°³ ±Ç¿ªÀÇ 264°³ ±â°ü¿¡ ´ëÇÑ ‘2016³â Ã¢¾÷º¸À°¼¾ÅÍ °æ¿µÆò°¡’¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÇØ´ç Æò°¡¿¡¼ ½ÅÃÌÄ·Àº Sµî±ÞÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸³ª ¿øÁÖÄ·Àº °¿ø±Ç ÃÑ 16°³ ±â°ü Áß ÃÖÇÏÀ§ µî±ÞÀÎ Cµî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
Áß¼Ò±â¾÷Ã»Àº ¸Å³â Àü±¹ÀÇ Ã¢¾÷º¸À°¼¾ÅÍ¸¦ ¿î¿µ ÁßÀÎ ±â°üÀ» ´ë»óÀ¸·Î Áö¿ª ³» »ó´ëÀû ¼øÀ§¿¡ µû¶ó S·A·B·C ÃÑ 4°³ÀÇ µî±ÞÀ¸·Î ³ª´² °æ¿µÆò°¡¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù. Æò°¡ °á°ú¿¡ µû¶ó »ç¾÷¿î¿µºñ°¡ Â÷µî Áö¿øµÇ¸ç 2¹ø ÀÌ»ó Cµî±ÞÀ» ¹ÞÀº Ã¢¾÷º¸À°¼¾ÅÍ´Â Æó¼â Á¶Ä¡±îÁö ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø Æò°¡ºÎÅÍ´Â ±âÁ¸ÀÇ Á¤·® Æò°¡¿¡ ¡ã±â°üÀÇ °ü½Éµµ ¡ãº¸À°¼¾ÅÍ ¿î¿µ°èÈ¹ µîÀÇ Á¤¼º Æò°¡ ºÎ¹®ÀÌ Ãß°¡µÆÀ¸¸ç, °¢ ºÎ¹®¸¶´Ù ¡ãÀÎÇÁ¶ó ¡ã¿î¿µ ¡ã¼º°ú·Î ³ª´² Æò°¡µÆ´Ù. ¿øÁÖÄ·Àº Æ¯È÷ ÀÎÇÁ¶ó ºÎ¹®ÀÎ ¡ã¸Å´ÏÀú È®º¸ ¹× Àü¹®¼º ¡ã¿î¿µÀÎ·Â Àü¹®¼º °È¿¡¼ ÀúÁ¶ÇÑ Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¿øÁÖÄ· Ã¢¾÷º¸À°¼¾ÅÍÀå ¹ÚÀÎ½Ä ±³¼ö(°ú±â´ë·ÆÐÅ°Â¡°øÇÐ)´Â “Ã¢¾÷º¸À°Àº ÇöÀå °æÇè°ú Áö½ÄÀÌ ¸ðµÎ ÇÊ¿äÇÑ Àü¹®ÀûÀÎ ºÐ¾ßÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ±â°üÀÇ ÀÎ·Â Àü¹®¼º °È°¡ ¸Å¿ì Áß¿äÇÏ´Ù”¸ç “ÀÌÀü±îÁö´Â ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Æ¿ÔÁö¸¸, Áö³ 2015³â¿¡ º¸À°¼¾ÅÍ ¸Å´ÏÀúµéÀÌ ¸ðµÎ ¹Ù²î¸é¼ º¸À°¼¾ÅÍÀÇ ÀÎ·Â Àü¹®¼ºÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÁö ¸øÇß°í, ÀÌ¿¡ ÀÎÇÁ¶ó ºÎ¹®¿¡¼ ÁÁÀº Á¡¼ö¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¿øÁÖÄ· Ã¢¾÷º¸À°¼¾ÅÍ°¡ ÀÎ·Â Àü¹®¼ºÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÁö ¸øÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â º¸À°¼¾ÅÍ°¡ 2³â¸¶´Ù ±³Ã¼µÇ´Â °è¾àÁ÷ Á÷¿øÀ¸·Î¸¸ ±¸¼ºµÅ Áö¼ÓÀûÀÎ ±Ù¹« °æ·ÂÀ» ½×À» ¼ö ¾ø±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¹Ú ±³¼ö´Â “ÇÑ °÷¿¡¼ ¿À·§µ¿¾È ±Ù¹«ÇÏ¸ç Àü¹®¼ºÀ» ½×¾Æ¾ß ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ¸Å´ÏÀú°¡ ÇÑ¹ø ¹Ù²î¸é 3³â¿¡¼ 5³â µ¿¾ÈÀº ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ±â´ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”¸ç “»êÇÐÁö¿ø´Ü¿¡¼ °è¾àÁ÷ÀÌ ¾Æ´Ñ Á¤½Ä Á÷¿øÀ» Â÷ÃâÇØ Àü¹®¼º ÀÖ´Â ¸Å´ÏÀúµéÀ» Å°¿ì´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¹Ú ±³¼ö´Â “ÀÚ±ÝÀÌ ºÎÁ·ÇØ ¹«±â°è¾àÀÌ ¾È µÇ¸é Àå±â±Ù¼ÓÀÌ¶óµµ ÇØ¼ Àü¹®¼º ÀÖ´Â ¸Å´ÏÀúµéÀ» Å°¿ì°í Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¿î¿µÇÑ´Ù¸é 2~3³â ÈÄ¿¡´Â ´Ù½Ã ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ¹æ¾ÈÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¹ø °æ¿µÆò°¡¿¡¼ Cµî±ÞÀ» ¹Þ¾Æ Áß¼Ò±â¾÷Ã»ÀÇ »ç¾÷¿î¿µºñ Áö¿øÀÌ ÁÙ¾îµé±â ¶§¹®¿¡ ¿î¿µ »óÅÂ°¡ ³ªºüÁö´Â ¾Ç¼øÈ¯¿¡ ºüÁú ¼ö ÀÖ´Ù. ¹Ú ±³¼ö´Â “´çÀå ÀÌ¹ø¿¡ Áß¼Ò±â¾÷Ã»ÀÇ Áö¿øÀÌ ÁÙ¾ú±â ¶§¹®¿¡ ¿î¿µ »óÅÂ¸¦ È¸º¹ÇÏ·Á¸é ÇÐ±³ º»ºÎÀÇ Áö¿øÀÌ ¾î´À Á¤µµ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”¸ç “Ã¢¾÷´ëÇÐ¿ø, LINC+ »ç¾÷´Ü µî ¿øÁÖÄ·ÀÇ Ã¢¾÷ ÀÎÇÁ¶ó°¡ Àß Çü¼ºµÅ ÀÖ´Â °ÍÃ³·³ ¾ÕÀ¸·Î Ã¢¾÷º¸À°¼¾ÅÍÀÇ ¿î¿µ¿¡ ´ëÇØ ÃæºÐÇÑ ³íÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ À±¹æ¼· ºÎÃÑÀåÀº “Ã¢¾÷º¸À°¼¾ÅÍ°¡ ÇÐ±³ ¾È¿¡ »ý±ä Áö´Â ¿À·¡µÆÁö¸¸, Áö±Ý±îÁö ÇÐ±³°¡ Á÷Á¢ °ü¿©ÇÏ´Â ºÎºÐÀº °ÅÀÇ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “ÀÌ¹ø¿¡ LINC+ »ç¾÷µµ ¼±Á¤µÈ ¸¸Å ÇÐ±³Â÷¿ø¿¡¼ Àå±âÀûÀ¸·Î Ã¢¾÷°ú °ü·ÃµÈ »ç¾÷À» ÅëÇÕÀûÀ¸·Î ¿î¿µÇÒ °èÈ¹”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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