Áö³ 16ÀÏ ¾ÆÄ§ 10½Ã 30ºÐ, ´ëÇÐº»ºÎ 2Ãþ ÁßÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ‘´ëÇÐÆò°¡ ¼³¸íÈ¸’(¾Æ·¡ ¼³¸íÈ¸)°¡ ÇÐ»ýµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¿·È´Ù. ±âÈ¹ºÎ ÁÖ°üÀ¸·Î °³ÃÖµÈ ÀÌ¹ø ¼³¸íÈ¸´Â ¡ã´ëÇÐÆò°¡ ¼Ò°³ ¡ã¿ì¸®´ëÇÐ±³ ÁØºñ»óÈ² º¸°í ¡ãÇâÈÄ ÀÏÁ¤ ¾È³» ¡ãÀÏ¹Ý ÇÐ»ý ÁúÀÇÀÀ´ä ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
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*´ëÇÐ±â°üÆò°¡ÀÎÁõ: ´ëÇÐÀÌ ±³À°±â°üÀ¸·Î¼ ±âº»¿ä°ÇÀ» ÃæÁ·ÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö ÆÇÁ¤ÇÏ°í, ±× °á°ú¸¦ »çÈ¸¿¡ °øÇ¥ÇÔÀ¸·Î½á »çÈ¸Àû ½Å·Ú¸¦ ºÎ¿©ÇÏ´Â Á¦µµ.
**´ëÇÐ ±¸Á¶°³Çõ Æò°¡: ÇÐ·ÉÀÎ±¸ ±Þ°¨¿¡ ´ëºñÇÑ ¼±Á¦Àû ±¸Á¶ °³Çõ Á¶Ä¡·Î, ¸ðµç ´ëÇÐÀ» A∼Eµî±ÞÀÇ ´Ù¼¸ ´Ü°è·Î Æò°¡ÇØ ÀÌ¿¡ ¸Â´Â Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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na_eun_@yonsei.ac.kr
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