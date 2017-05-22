°øÂ¥·Î 1µî °­ÀÇ¸¦ ¼ö°­ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í?

|¢º¢º ½ÅÃÌ¿ª 3¹øÃâ±¸¿¡ ÀÖ´Â ÀÎÅÍ³Ý°ÀÇ ±¤°í
ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ(¾Æ·¡ ÀÎ°) ±¤°í´Â Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ®³ª ´ëÇÐ°¡ ÁöÇÏÃ¶ ÃâÀÔ±¸ µî¿¡¼ ½±°Ô Ã£¾Æº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ½ÅÃÌ¿ª ÁöÇÏÃ¶ ÃâÀÔ±¸¿¡¼µµ ¸¶Âù°¡Áö´Ù. ´Ù¾çÇÑ ±¤°í ¼Ó¿¡¼ ¼öÇè»ýÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ²ô´Â ¹®±¸´Â ´Ü¿¬ ‘¼ö°·á 0¿ø’°ú ‘¾÷°è 1µî’ÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ·± ±¤°í¿¡ ÀÇ¹®À» °®´Â ¼öÇè»ýÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù. °ú¿¬ ±¤°íÀÇ ³»¿ëÀº ¾îµð±îÁö »ç½ÇÀÏ±î?
±³À°½ÃÀå °ÀÚ·Î ÀÚ¸®ÀâÀº ÀÎ°¾÷°è
Á¤º¸Åë½Å»ê¾÷ÁøÈï¿ø¿¡ µû¸£¸é ÀÎ°À» Æ÷ÇÔÇÑ °³ÀÎ ÀÎÅÍ³Ý ÇÐ½À ½ÃÀå±Ô¸ð´Â Áö³ 2015³â ±âÁØ ¾à 1Á¶ 5Ãµ778¾ï ¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ÀÎ°¾÷°è °ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é ÃÖ±Ù ÀÎ°½ÃÀå ±Ô¸ð´Â ´õ Ä¿Á® ÀüÃ¼ »ç±³À° ½ÃÀåÀÇ 20%¸¦ Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. °íµîÇÐ»ý ÃÖ´Ù¿î(18)¾çÀº “Áö¹æ¿¡ »ì¾Æ ¼¿ï¿¡¼ ÁøÇàÇÏ´Â °ÀÇ¸¦ ¼ö°ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Âµ¥ ÀÎ°À» ÅëÇØ À¯¸í°»çÀÇ °ÀÇ¸¦ ¼ö°ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ÁÁ´Ù”°í ÀÎ°À» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÀÎ° ¼ö°»ýÀÇ ´ëºÎºÐÀÌ Áß‧°íµîÇÐ»ýÀÌ¾úÁö¸¸ ÃÖ±Ù¿¡´Â °ø¹«¿ø½ÃÇè, ÇàÁ¤°í½Ã, ·Î½ºÄð ÀÔÇÐ, ÆíÀÔÇÐ, ¾îÇÐ½ÃÇè µî ´Ù¾çÇÑ ½ÃÇè ÁØºñ¸¦ ÀÌÀ¯·Î ÀÎ°À» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ´ëÇÐ»ýÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù. °øÀÎÀÎÁõ¿µ¾î½ÃÇèÀ» ÁØºñÇÏ¸ç ÀÎ°À» È°¿ëÇß´Ù´Â ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ¹Ú¿¹Áø(Á¤°æ°æÁ¦‧14)¾¾´Â “ÇÐ±³ ¼ö¾÷À» µéÀ¸¸é¼ ¿øÇÏ´Â ½Ã°£¿¡ °ÀÇ¸¦ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾î ÇöÀå°ÀÇ°¡ ¾Æ´Ñ ÀÎ°À» ¼±ÅÃÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¹«ºÐº°ÇÑ ±¤°í¿¡ È¥¶õ½º·¯¿î ¼öÇè»ýµé
ÇÏÁö¸¸ ÀÎ°¾÷°èÀÇ ½ÃÀå±Ô¸ð Áõ´ë¿Í ÇÔ²² ¼öÇè»ýÀÇ Àý¹ÚÇÑ ½É¸®¸¦ ¿ªÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀÎ°¾÷Ã¼¿Í °»çµµ ´Ã°í ÀÖ´Ù. ¼öÇè»ýÀ» ÇöÈ¤ÇÒ ¸¸ÇÑ ¹®±¸·Î ÇãÀ§±¤°í¸¦ ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÀÎ° ±¤°í¸¦ »ìÆìº» °á°ú, ±¸Ã¼ÀûÀÎ ±Ù°Å ¾øÀÌ ÀÚ»ç¸¦ 1µîÀÌ¶ó ±¤°íÇÏ´Â ¾÷Ã¼°¡ ¸¹¾Ò´Ù. ÀÏ·Ê·Î À¯¸í ÀÎ°¾÷Ã¼ E»ç¿Í S»ç´Â ‘¾÷°è 1À§’¶ó´Â ±¤°í·Î ¹ýÁ¤ ´ÙÅùÀ» ¹úÀÌ´Ù S»ç°¡ ¹ú±ÝÀ» ³»°í ±¤°í¸¦ ³»¸®´Â ÀÏÀÌ ¹ß»ýÇÏ±âµµ Çß´Ù. ÃÖ¾çÀº “¸ðµÎ°¡ 1µî »çÀÌÆ®, 1µî °»ç¶ó°í ÇÏ´Â ÀÎ° ±¤°íµé ¼Ó¿¡¼ ±¤°í³»¿ëÀÇ ¾îµð±îÁö°¡ Áø½ÇÀÎÁö È¥¶õ½º·´´Ù”¶ó¸ç “°á±¹ ÀÎ°À» ¼±ÅÃÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ÇöÀå°ÀÇ¸¦ µé¾îºÃ°Å³ª °»ç¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸°¡ ÀÖ´Â ÇÐ»ý°ú ±×·¸Áö ¸øÇÑ ÇÐ»ý »çÀÌ¿¡ ¶Ç´Ù½Ã °ÝÂ÷°¡ »ý±â´Â °Í °°´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ, ‘0¿ø °ÀÇ’¶ó°í ±¤°íÇÑ ÈÄ ¼ö°·á¸¦ ÁöºÒÇÏµµ·Ï À¯µµÇÏ´Â ÀÎ°¾÷Ã¼µµ ¸¹¾Ò´Ù. ´Ù¼öÀÇ »çÀÌÆ®¿¡¼´Â ÀÏ´Ü ¼ö°·á¸¦ ÁöºÒÇÏ°í, È¯±Þ ´ë»ó ±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇÏ¸é ¼ö°·á¸¦ µ¹·ÁÁØ´Ù°í ±¤°íÇÏ°ï ÇÑ´Ù. È¯±Þ ±âÁØÀÌ³ª ÀýÂ÷¿¡ ´ëÇØ¼´Â ±¤°í¿¡ ÀÚ¼¼ÇÑ ¼³¸íÀÌ ¾ø´Ù. ÇÏÁö¸¸ Çö½ÇÀº ±¤°í³»¿ë°ú Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ½ÇÁ¦·Î °øÀÎÀÎÁõ¿µ¾î½ÃÇè ÁØºñ¸¦ À§ÇØ ÀÎ°À» ¼ö°Çß´ø ´ëÇÐ»ý ³²¸ð(23)¾¾´Â ÀÎ° Ãâ¼®¸¸ ÇÏ¸é 100% ¼ö°·á¸¦ È¯±Þ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù´Â ±¤°í¸¦ º¸°í ÇØ´ç °ÀÇ¸¦ ¼±ÅÃÇß´Ù. ±×·±µ¥ ¸·»ó °ÀÇ¸¦ ¸ðµÎ ¼ö° ÈÄ, È¯±ÞÀ» ½ÅÃ»ÇÏÀÚ °áÁ¦¼ö¼ö·á¿Í Á¦¼¼°ø°ú±Ý*À» Á¦¿ÜÇÏ°í ¼ö°·áÀÇ 75% Á¤µµ¸¸ µ¹·Á¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
´ñ±Û¾Ë¹Ù ¿ª½Ã ¹®Á¦´Ù. Áö³ 1¿ù ÇÑ À¯¸í°»ç°¡ ÀÎ°¾÷°èÀÇ Á¶Á÷ÀûÀÎ ´ñ±Û¾Ë¹Ù °í¿ëÀ» °í¹ßÇÑ À¯Æ©ºê ¿µ»óÀº 6¸¸ÀÌ ³Ñ´Â Á¶È¸¼ö¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ¼öÇè»ý »çÀÌ¿¡¼ ÈÁ¦°¡ µÆ´Ù. ½ÇÁ¦·Î À¯¸í ÀÎ°¾÷Ã¼ E»ç´Â °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸(¾Æ·¡ °øÁ¤À§)¿¡ ´ñ±Û¾Ë¹Ù°¡ Àû¹ßµÅ »ç°ú¹®À» °Ô½ÃÇÏ±âµµ Çß´Ù. ¼öÇè»ý A¾¾´Â ¼öÇè»ýÄ«Æä¿¡¼ ‘ÁßÀ§±Ç¿¡°Ôµµ ÀÌ °»ç°¡ ÃÖ°í´Ù’, ‘½±°Ô °¡¸£Ä£´Ù’¶ó´Â ±ÛÀ» º¸°í °ÀÇ¸¦ ±¸¸ÅÇÑ °æÇèÀ» ¹àÈ÷¸ç “±×·±µ¥ °ÀÇ¸¦ µé¾îº¸´Ï »óÀ§±ÇÀ» Å¸±êÀ¸·Î ÇÑ ½ÉÈ°ÁÂ¿¡ °¡±î¿ü´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ¶Ç “½ÇÁ¦·Î ´ñ±Û¾Ë¹Ù Àû¹ß»ç·Êµµ ¸¹¾Æ ÀÎÅÍ³Ý¿¡¼ ‘ÁøÂ¥ Á¤º¸’¸¦ ¾ò±â ¾î·Á¿î °Í °°´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±ÔÁ¦¿¡µµ ÇãÀ§·°úÀå±¤°í ±×Ä¡Áö ¾Ê´Â ÀÌÀ¯´Â
ÇöÀç ÀÎ°°ÀÇ ±¤°í¿¡ µîÀåÇÏ´Â ³»¿ë¿¡ ´ëÇØ °øÁ¤À§¿¡ ¹®ÀÇÇÑ °á°ú ´ëºÎºÐÀÇ ±¤°í°¡ ¡¸Ç¥½Ã‧±¤°íÀÇ °øÁ¤È¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ µî¿¡ À§¹ÝµÈ´Ù. °øÁ¤À§¿¡ µû¸£¸é Á¤È®ÇÑ ±Ù°Å ¾øÀÌ Æ¯Á¤ ¾÷Ã¼³ª °»ç¸¦ 1À§¶ó°í ±¤°íÇÏ´Â °ÍÀº ÇãÀ§‧°úÀå±¤°í¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ ³²¾¾ÀÇ »ç·ÊÃ³·³ È¯±Þ ½Ã °øÁ¦µÇ´Â »ç½Ç¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇÏÁö ¾ÊÀº °Íµµ ¸¶Âù°¡Áö´Ù. ´ñ±Û¾Ë¹Ù¸¦ °í¿ëÇØ ¼öÇè»ýµé¿¡°Ô °ÅÁþ Á¤º¸¸¦ ÆÛ¶ß¸®´Â °Í ¿ª½Ã Ã³¹ú ´ë»óÀÌ´Ù.
ÇÑÆí Ã³¹úÀÌ ¾àÇÏ´Ù´Â ÁöÀûµµ ÀÖ´Ù. ¾Õ¼ ¾ð±ÞÇÑ °ÍÃ³·³ ¹ý¿¡ À§¹ÝµÇ´Â ÀÎ°±¤°í°¡ ¸¹Áö¸¸ ÇöÀç ´ëºÎºÐ ½ÃÁ¤¸í·ÉÀÌ³ª °úÅÂ·á ºÎ°ú¿¡ ±×Ä¡°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ½ÇÁ¦·Î °øÁ¤À§´Â ÇãÀ§․°úÀå±¤°í¸¦ Àû¹ßÇÏ¸é ÇØ´ç ¾÷Ã¼¿¡ ½ÃÁ¤¸í·ÉÀ» ³»¸° ÈÄ, ÀÌÇàÇÏÁö ¾ÊÀ» ½Ã °úÅÂ·á¸¦ ºÎ°úÇÏ´Â Á¶Ä¡¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. À¯¸í ÀÎ°¾÷Ã¼¿¡¼ °ÀÇ¸¦ ÇÏ´Ù ±×¸¸µÐ °»ç B¾¾´Â “°ÅÁþ±¤°í¸¦ ÅëÇØ¼¶óµµ ÀÏ´Ü ÇÐ»ýÀÌ À¯ÀÔµÇ¸é °»ç¿Í ÇØ´ç »çÀÌÆ®ÀÇ ÀÌÀÍÀÌ Å©´Ù”¸ç “±×·¡¼ ½ÃÁ¤¸í·ÉÀÌ³ª °úÅÂ·á ºÎ°ú µîÀÇ À§ÇèÀ» °¨¼öÇÏ¸é¼ °ÅÁþ±¤°í¸¦ ÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ¿¡ °øÁ¤À§ °ü°èÀÚ´Â “°¥¼ö·Ï ÇãÀ§·°úÀå±¤°í°¡ ±³¹¦ÇÏ°í ´Ù¾çÇØÁö°í ÀÖ´Ù”¸ç “¼öÇè»ýÀÌ ÇÇÇØ¸¦ ¹Þ´Â ¸¸Å ÃÖ´ëÇÑ °¨½Ã·Àû¹ßÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÎ°½ÃÀåÀÇ È®´ë´Â ¸¹Àº ÇÐ»ý¿¡°Ô ±³À° Á¢±Ù¼ºÀ» ³ô¿´´Ù´Â ÆòÀ» ¹Þ´Â´Ù. ÇÏÁö¸¸ °ú¿µÈ ÀÎ°¾÷°èÀÇ °æÀï ¼Ó¿¡¼ ¼öÇè»ýµéÀº ¾çÁúÀÇ °ÀÇ¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´Â °Í¿¡ ÀÖ¾î ¶Ç ´Ù¸¥ Àåº®¿¡ °¡·Î¸·Èù ¼ÀÀÌ´Ù.
*Á¦¼¼°ø°ú±Ý: ÃëµæÀ» ÇÏ±â À§ÇØ ÃëµæÀÚ°¡ ºÎ´ãÇÏ´Â ºñ¿ë
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