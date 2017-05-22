³ªµµ ¡®¶È¶ÈÇÑ¡¯ ÀÏ»óÀ» º¸³»°í ½Í½À´Ï´Ù.

¿ì¸®³ª¶óÀÇ ¹®¸Í·üÀº 1% ¹Ì¸¸À¸·Î ¼¼°è ÃÖÀú ¼öÁØÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ °¡¼ÓÈµÈ µðÁöÅÐÈ·Î ‘µðÁöÅÐ ¹®¸Í(Digital literacy)’Àº ¿ì¸® »çÈ¸¿¡¼ ½É½ÉÄ¡ ¾Ê°Ô Ã£¾Æº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ¹®¸ÍÀº µðÁöÅÐÈ·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÑ »õ·Î¿î ¼Ò¿Ü°èÃþÀ» ¸»ÇÏ´Âµ¥, ½º¸¶Æ®ÆùÀÌ³ª ÀÎÅÍ³Ý ÀÌ¿ë µî¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ´Â ³ëÀÎ, Àå¾ÖÀÎ, ÀÌ¹ÎÀÚ µîÀ» ÄªÇÑ´Ù. ¿ì¸®³ª¶óÀÇ µðÁöÅÐ ¹®¸Í ¹®Á¦´Â ºü¸¥ °í·ÉÈ¿Í ¸Â¹°·Á ½ÉÈµÇ°í ÀÖÁö¸¸, ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ´ëÃ¥Àº ¹ÌºñÇÑ »óÅÂ´Ù. ÀÌµéÀº °ú¿¬ ¾î¶² ºÒÆíÇÔÀ» °Þ°í ÀÖÀ»±î?
¾î¶² ÀÌ¿¡°Ô´Â ºÒÆíÇØÁø ÀÏ»ó
#1. ÀºÇà ¾÷¹«°¡ ³ëÀÎ¿¡°Ô´Â °¥¼ö·Ï ¾î·Á¿î ÀÏÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù. ¾ÆÁ÷ ´ë´Ù¼öÀÇ ³ëÀÎÀº ÀºÇà Á¡Æ÷¿¡¼ °Å·¡ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ÆóÁ¡ÇÏ´Â ÀºÇàÀÌ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø¿¡ µû¸£¸é ÀÛ³â ÇÑ ÇØ µ¿¾È ±¹³» 6°³ ÁÖ¿ä ÀºÇàÀÇ 176°³ ÀÌ»óÀÇ Á¡Æ÷°¡ »ç¶óÁ³´Ù. ¿ÃÇØ ÆóÁ¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Â Á¡Æ÷ ¿ª½Ã 415°³¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. ÀÎÅÍ³Ý·¸ð¹ÙÀÏ¹ðÅ·À» È®´ëÇÏ°í Á¡Æ÷¸¦ ÅëÆóÇÕÀ¸·Î½á ÀºÇàÀÇ ¿î¿µºñ¿ë °¨Ãà°ú µ¿½Ã¿¡ ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚÀÇ Æí¸®¸¦ Áõ´ëÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ ÀºÇà ÃøÀÇ ¼³¸íÀÌ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ °á°úÀûÀ¸·Î ³ëÀÎ ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚÀÇ Æí¸®¼º°ú ±ÝÀ¶Á¢±Ù¼ºÀº ¿ÀÈ÷·Á °¨¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÇÑ±¹ÀºÇà¿¡ µû¸£¸é ÀüÃ¼ ÀÎÅÍ³Ý¹ðÅ· ÀÌ¿ëÀÚ Áß 60´ë ÀÌ»óÀÇ ºñÀ²Àº 5%¿¡ ±×Ä£´Ù. ±ÙÃ³ ÀºÇàÀÌ ÆóÁ¡µÅ ¸Å¹ø ¹ö½º¸¦ Å¸°í ÀºÇà¿¡ ¹æ¹®ÇÑ´Ù´Â ÀÌÁø¼÷(64)¾¾´Â “ÈÞ´ëÀüÈ·Î ÀüÈ¿Í ¹®ÀÚ¸¸ °Ü¿ì ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ ¸ð¹ÙÀÏÀºÇà ¾÷¹«¸¦ º¸´Â °Ç ºÒ°¡´É¿¡ °¡±õ´Ù”¸ç “¹ö½º¸¦ Å¸°í ÀºÇàÀ» ¿À°¡´Â °ÍÀÌ ¹ø°Å·Î¿öµµ Ã¢±¸°Å·¡¸¦ ÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
#2. ´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ë¿¡¼´Â µðÁöÅÐ ¹®¸ÍÀÌ °æÇèÇÏ´Â µðÁöÅÐ °ÝÂ÷ Çö»óÀÌ ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ´Ù.
°í¼Ó¹ö½º´Â ¸î ³â ÀüºÎÅÍ ½º¸¶Æ®ÆùÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¿¹¸Å, ÁÂ¼® ÁöÁ¤ µîÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾Û ¼ºñ½º¸¦ °ÈÇß´Ù. ÀÌ¿¡ Àüº¸´Ù Æí¸®ÇÔÀ» ´À³¢´Â Å¾½Â°´ÀÌ ¸¹¾ÆÁ³Áö¸¸, ¾Û ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ¾î·Á¿î µðÁöÅÐ ¹®¸ÍÀº ¿ÀÈ÷·Á °í¼Ó¹ö½º ÀÚ¸®¿¹¸Å¿¡ ´õ ¸¹Àº ½Ã°£À» ¼ÒºñÇÏ°Ô µÆ´Ù. ¸ð¹ÙÀÏ ¿¹¸Å·Î ±Ý¹æ ¸ÅÁøµÇ´Â Ç¥¸¦ ±¸¸ÅÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ¹ö½º Ãâ¹ß ½Ã°¢º¸´Ù ÈÎ¾À ÀÏÂï ¿À°Å³ª ¸ÅÁøµÈ ¹ö½ºÀÇ ºóÀÚ¸®°¡ »ý±æ ¶§±îÁö ±â´Ù·Á¾ß ÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ½ÇÁ¦·Î Áö³ 14ÀÏ Àú³á, µ¿¼¿ï½Ã¿Ü¹ö½ºÅÍ¹Ì³Î °¸ªÇà ¹ö½º ¾Õ¿¡ ¼ ÀÖ´ø ´ëÇÐ»ý ±èÇ¥Áø(26)¾¾´Â “10½Ã ¹ö½º·Î ¿¹¾àÇß´Ù°¡ ´ÊÀ» °Í °°¾Æ ¾ÛÀ» ÅëÇØ ´ÙÀ½ ¹ö½ºÇ¥·Î º¯°æÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¹Ý¸é °°Àº ¹ö½º ¾Õ¿¡ ¼ ÀÖ´ø ±è³²±â(71)¾¾´Â “¸î ½Ã°£ ÀüºÎÅÍ 10½Ã ÀÌÈÄ Â÷´Â ¸ðµÎ ÆÈ·Á ¹ö½ºÇ¥¸¦ ±¸¸ÅÇÏÁö ¸øÇß´Ù”¸ç “È¤½Ã ¿¹¸ÅÃë¼Ò³ª ºóÀÚ¸®°¡ »ý±æ±î ÇØ¼ ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
Ã¶µµµµ ¸¶Âù°¡Áö´Ù. ÇÑ±¹Ã¶µµ°ø»ç´Â ÄÚ·¹ÀÏ ¾ÛÀ» ÅëÇØ ±âÂ÷ ½Ã°£ ¾È³», ¿¹¸Å, ¸¶ÀÏ¸®Áö Æ¯½Ç ¾÷±×·¹ÀÌµå µîÀÇ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÄÚ·¹ÀÏ Ãø¿¡ ÀÇÇÏ¸é ÇØ´ç ¾Û¿¡ °¡ÀÔÇÑ È¸¿ø Áß 77.84%°¡ 20~40´ë´Ù. ¹Ý¸é 60´ë ÀÌ»óÀº ÀüÃ¼ ¾Û ÀÌ¿ëÀÚ Áß 7.16%¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. µðÁöÅÐÈ·ÎºÎÅÍ ¼Ò¿ÜµÈ µðÁöÅÐ ¹®¸ÍÀº ÀÏ»ó¿¡¼ ½Ã°£À» ´õ ¼ÒºñÇØ¾ßÇÒ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °¢Á¾ ÇýÅÃÀÇ ±âÈ¸µµ ¹ÚÅ»´çÇÏ°í ÀÖ´Ù.
#3. ÃÖ±Ù ¹«ÀÎ ÀÚµ¿ÆÇ¸Å±â°¡ ¿µÈ°ü, ÆÐ½ºÆ®ÇªµåÁ¡ µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß·Î È®»êµÇ°í ÀÖ´Ù. ¿µÈ°üÀÇ °æ¿ì, ¹«ÀÎ ÀÚµ¿ÆÇ¸Å±â °³¼öº¸´Ù ¸ÅÇ¥Ã¢±¸ °³¼ö°¡ ÇöÀúÈ÷ ÀûÀº »ó¿µ°üµµ ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¹«ÀÎ ÀÚµ¿ÆÇ¸Å±â ÀÌ¿ëÀÌ ¾î·Á¿î µðÁöÅÐ ¹®¸ÍÀº ¿µÈ»ó¿µ½Ã°£º¸´Ù ÈÎ¾À ÀÏÂï ¿Í¼ ¸ÅÇ¥Ã¢±¸¸¦ ÅëÇØ Ç¥¸¦ ±¸¸ÅÇÏ°Å³ª ¿µÈ ½ÃÀÛ Àü, ±ä ÁÙÀ» ±â´Ù·Á¾ß ÇÑ´Ù.
ÆÐ½ºÆ®ÇªµåÁ¡ ¿ª½Ã ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ¹«ÀÎ ÀÚµ¿ÆÇ¸Å±â¸¦ ´Ã·Á°¡°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç ´Ù¼öÀÇ ÆÐ½ºÆ®Çªµå ¸ÅÀåÀÌ Ä«µå°áÁ¦´Â ¸ðµÎ ¹«ÀÎ ÀÚµ¿ÆÇ¸Å±â·Î¸¸ °Å·¡¸¦ ÇÏ°Å³ª Æ¯Á¤ ½Ã°£¿¡´Â ¹«ÀÎ ÀÚµ¿ÆÇ¸Å±â·Î¸¸ ÁÖ¹®À» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ Æí¸®ÇØÁ³´Ù´Â °í°´µéÀÇ Æò°¡µµ ÀÖÁö¸¸, ³ëÀÎ µî µðÁöÅÐ ±â±â¿¡ ÀÍ¼÷ÇÏÁö ¾ÊÀº »ç¶÷µéÀº ÁÖ¹®¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù.
Å¾°ñ°ø¿ø ±ÙÃ³ÀÇ ÆÐ½ºÆ®ÇªµåÁ¡ÀÌ ´ëÇ¥ÀûÀÎ »ç·Ê´Ù. ÇØ´ç ÁöÁ¡Àº ³ëÀÎÀÌ ÁÖ °í°´ÃþÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¹«ÀÎ ÀÚµ¿ÆÇ¸Å±â¸¦ µµÀÔÇß´Ù. ÀÌ ÁöÁ¡ÀÇ Á÷¿øÀº “¹«ÀÎ ÀÚµ¿ÆÇ¸Å±â¸¦ »ç¿ëÇÏÁö ¸øÇÏ´Â °í°´¿¡°Ô´Â µµ¿òÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇßÁö¸¸, ¼Õ´ÔÀÌ ¸ô¸®´Â ½Ã°£¿¡´Â ÀÌ¸¶Àúµµ ÇÑ°è°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ¹«ÀÎ ÀÚµ¿ÆÇ¸Å±â ¾Õ¿¡¼ ÇÑÂüÀ» ¼ ÀÖ´ø ¹é¼º¾÷(66)¾¾´Â “ÀþÀºÀÌµéÀº ÆíÇÒÁö ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ ³ªÃ³·³ ÀÚµ¿±â±â°¡ ÀÍ¼÷ÇÏÁö ¾ÊÀº »ç¶÷µéÀº ÇÜ¹ö°Å ÇÏ³ª ¸Ô±âµµ ³Ê¹« º¹ÀâÇÏ°í ¾î·Á¿öÁ³´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
|¢º¢º Å¾°ñ°ø¿ø ±ÙÃ³ ÆÐ½ºÆ®ÇªµåÁ¡¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¹«ÀÎ ÀÚµ¿ÆÇ¸Å±â
½ÅºÐÁõ¸¶Àú ¸ð¹ÙÀÏÈ?
ÇÑÆí ½ÅºÐÁõµµ °ð µðÁöÅÐ ½Ã´ë¿¡ ¸ÂÃç º¯ÈÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÇÑ±¹Á¶Æó°ø»ç ±èÈµ¿ »çÀåÀº Áö³ 2016³â 11¿ù, ¸ÅÀÏ°æÁ¦½Å¹®°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ‘Àå±âÀûÀ¸·Î ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ, ¿îÀü¸éÇãÁõ, ÀüÀÚ¿©±Ç µî ¸ðµç ½ÅºÐÁõÀ» ¸ð¹ÙÀÏ ½ÅºÐÁõÀ¸·Î ´ëÃ¼ÇÏ°Ú´Ù’´Â ¸ñÇ¥¸¦ ¹àÇû´Ù. ÈÆó, À¯°¡Áõ±Ç µî Æ¯¼ö º¸¾ÈÁ¦Ç°À» Á¦Á¶ÇÏ´Â °ø±â¾÷ ÇÑ±¹Á¶Æó°ø»ç´Â ÃÖ±Ù ‘ºí·ÏÃ¼ÀÎ(block-chain)’*À» È°¿ëÇÑ ¸ð¹ÙÀÏ ½ÅºÐÁõ »ó¿ëÈ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ ¾ð±ÞÇÑ ³ë³â µðÁöÅÐ °ÝÂ÷µµ ¹«½ÃÇÒ ¼ö ¾øÁö¸¸ Æ¯È÷ ½ÅºÐÁõÀº ´ëÃ¼Ç°ÀÌ ¾ø´Â ¸¸Å ¸ð¹ÙÀÏÈ¿¡ ´ëÇØ ´õ °í¹ÎÇØ º¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. ¸ð¹ÙÀÏ ½ÅºÐÁõ °³¹ßÀÌ ¿Ï·áµÅ ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ, ¿Ü±³ºÎ µî °ü·Ã ÁÖÃ¼µé°úÀÇ ÇùÀÇ°¡ ÀÌ·ïÁö¸é ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ°ú ¿©±ÇÀÌ ¸ð¹ÙÀÏ ½ÅºÐÁõÀ¸·Î ´ëÃ¼ ¹ß±ÞµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÇÑ±¹Á¶Æó°ø»ç °ü°èÀÚ´Â ¿ì¸®½Å¹®°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “¾ÆÁ÷ »ç¾÷ ÁÖÃ¼³ª ±¸Ã¼ÀûÀÎ ¼¼ºÎ°èÈ¹ÀÌ Á¤ÇØÁø °ÍÀº ¾Æ´ÏÁö¸¸ ¸ð¹ÙÀÏ ½ÅºÐÁõ »ó¿ëÈ°¡ ¸ñÇ¥”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¹°·Ð ¸ð¹ÙÀÏ ½ÅºÐÁõÀº °³ÀÎÁ¤º¸ À¯Ãâ¹æÁö³ª ºÐ½ÇÀ§Çè¹æÁö¿Í °°Àº ±â´ëÈ¿°ú°¡ ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ Æ¯È÷ ³ë³âÃþÀÇ °æ¿ì, ´ëÃ¼Ç°ÀÌ ¾ø´Â ¸ð¹ÙÀÏ ½ÅºÐÁõÈ´Â ºÒÆíÇÔ°ú È¥¶õÀÌ °¡ÁßµÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¸ð¹ÙÀÏ ½ÅºÐÁõÀÇ Á¡ÁøÀû µµÀÔÀÌ³ª »çÀü±³À° µîÀÌ ¹æ¾ÈÀ¸·Î Á¦½ÃµÇ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹Á¤º¸ÈÁøÈï¿ø µðÁöÅÐ°ÝÂ÷ÇØ¼ÒÆÀ ±èºÀ¼· ÆÀÀåÀº “¸ð¹ÙÀÏ ½ÅºÐÁõÀ» µµÀÔÇÑ´Ù¸é ³ë³â µðÁöÅÐ ¼Ò¿ÜÃþÀ» À§ÇÑ ´ëÃ¥µµ ÇÔ²² ¸¶·ÃµÅ¾ß ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
³ë³â µðÁöÅÐ ¹®¸Í°ú »ó»ýÇÏ´Â
½Ã´ë°¡ µÇ±â À§ÇØ¼±
ÇÑ±¹Á¤º¸ÈÁøÈï¿øÀÌ Áö³ 2015³â 9¿ùºÎÅÍ 3°³¿ù°£ Á¤º¸°ÝÂ÷ ½ÇÅÂ¸¦ Á¶»çÇÑ °á°ú Àå·³ë³âÃþÀÇ Á¤º¸È ¼öÁØÀº ÀÏ¹Ý ±¹¹ÎÀÇ 56.3%¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ±è ÆÀÀåÀº “¿ì¸®³ª¶ó´Â ÀÎÅÍ³Ý º¸±Þ·üÀÌ³ª »ç¿ë·ü ÀÚÃ¼¸¦ º¸¸é Ç¥¸éÀûÀ¸·Î Á¢±Ù¼ºÀÌ ³ô¾Æ º¸ÀÎ´Ù”¸é¼µµ “ÇÏÁö¸¸ ½ÇÁúÀûÀ¸·Î µðÁöÅÐ ¼Ò¿Ü°èÃþÀÌ µðÁöÅÐ ½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â È¯°æÀº ¾ÆÁ÷ ºÎÁ·ÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶Ç “¾Õ¼ ¸»ÇÑ È¯°æÀ» ¸¶·ÃÇÏ±â À§ÇØ¼´Â À¥»çÀÌÆ®¸¦ °³ÆíÇÏ°Å³ª º¸Á¶±â±â ¸¶·Ã, ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ Á¦°ø µîÀÇ ³ë·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±×·¸´Ù¸é Á¤ºÎ´Â µðÁöÅÐ °ÝÂ÷¸¦ ÁÙÀÌ±â À§ÇØ ¾î¶² ³ë·ÂÀ» ÇÏ°í ÀÖÀ»±î? ÇöÀç Àü±¹ Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼³ª ³ëÀÎº¹Áö±â°üÀº Àå·³ë³âÃþÀ» ´ë»óÀ¸·Î IT ±³À° ÇÁ·Î±×·¥À» Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÎ·Â, ±Ô¸ð µîÀÇ ¸é¿¡¼ ¾ÆÁ÷ ÇÑ°è°¡ ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Â´Ù. ÇöÀç ´ë´Ù¼öÀÇ º¹Áö°üÀº ¼ö°»ý ´ëºñ °»çÀÇ ¼ö°¡ ÅÎ¾øÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù. °Ô´Ù°¡ ±×³ª¸¶ ÀÖ´Â °»çµµ ´ëºÎºÐ ºÀ»çÀÚ³ª ÇÑµÎ ´Þ ±Ù¹«ÇÏ´Â ´Ü±âÀÎ·ÂÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ Áö¼ÓÀûÀÌ°í Ã¼°èÀûÀÎ ±³À°ÀÌ Èûµç ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ¼¿ïÀÇ ÇÑ ³ëÀÎº¹Áö°ü¿¡¼ IT ±³À° ÇÁ·Î±×·¥À» ¼ö°ÇÏ´Â ¹Ú¸ð(71)¾¾´Â “¼ö¾÷À» µéÀ¸¸ç µû¶ó°¡Áö ¸øÇÒ ¶§°¡ ¸¹Áö¸¸ ¼ö°»ý¿¡ ºñÇØ °»ç°¡ ºÎÁ·ÇØ ÀÏÀÏÀÌ µµ¿òÀ» Ã»ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù”°í ¾Æ½¬¿òÀ» ÀüÇß´Ù.
±è ÆÀÀåÀº “°íÃþ°Ç¹°ÀÌ ¹ß´ÞÇÏ¸é¼ °Åµ¿ÀÌ ºÒÆíÇÑ ºÐÀ» À§ÇÑ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍµµ ÇÔ²² ¹ßÀüÇÏÁö ¾Ê¾Ò´À³Ä”¸ç “»ó»ýÀ» À§ÇÑ ³ë·ÂÀÌ ÀÌ·ïÁø´Ù¸é ±â¼ú¹ßÀüÀº ¸ðµÎ¿¡°Ô Á¶±Ý ´õ ³ªÀº ÀÏ»óÀ» °¡Á®´Ù ÁÙ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
º¯ÈÇÏ´Â ½Ã´ë¿¡ µµÅÂµÇÁö ¾Ê±â À§ÇØ¼´Â ºü¸¥ ÀûÀÀÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ºü¸£°Ô º¯ÈÇÏ´Â °Í¿¡¸¸ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃç ¼Ò¿Ü°èÃþÀ» µµ¿Ü½ÃÇÑ´Ù¸é, °ÝÂ÷ ½ÉÈ·Î ÀÎÇÑ »çÈ¸ ºÒ±ÕÇüÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌÁ¦´Â °¥¼ö·Ï ¹ú¾îÁö´Â µðÁöÅÐ °ÝÂ÷¸¦ Á¼È÷±â À§ÇÑ »ó»ýÀÇ ¹æÇâÀ» °í¹ÎÇØ º¼ ½ÃÁ¡ÀÌ´Ù.
*ºí·ÏÃ¼ÀÎ(block-chain): °¡»ó ÈÆó·Î °Å·¡ÇÒ ¶§ ÇØÅ·À» ¸·±â À§ÇÑ ±â¼ú
±Û È«¶õ ±âÀÚ
nancho@yonsei.ac.kr
»çÁø ½Å¿ë¹ü ±âÀÚ
dragontiger@yonsei.ac.kr
±×¸² ±èÁö¿¬
È«¶õ ±âÀÚ, ½Å¿ë¹ü ±âÀÚ nancho@yonsei.ac.kr
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