‘Ä¡Å² °øÈ±¹’. ÀÛ±ÝÀÇ ÇÑ±¹ »çÈ¸¸¦ ¾ÐÃàÀûÀ¸·Î º¸¿©ÁÖ´Â ´Ü¾î´Ù. Ãë¾÷³°ú °í¿ë ºÒ¾ÈÁ¤ÀÌ ÀÏ»óÀÌ µÈ »çÈ¸¿¡¼ °á±¹ Áõ°¡ÇÏ´Â »ç¾÷ÇüÅÂ´Â ÀÚ¿µ¾÷, ±×Áß¿¡¼µµ ºñ±³Àû ÁøÀÔÀåº®ÀÌ ³·°í ¼Ò±Ô¸ð ÀÚº»À¸·Îµµ ‘»çÀå´Ô’ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Â ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¿Ü½Ä¾÷ÀÏ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ´Ù¾çÇÑ ¿Ü½Ä ¸Þ´º Áß¿¡¼µµ Æ¯È÷ ‘Ä¡Å² °øÈ±¹’ÀÌ¶ó´Â Ç¥ÇöÀÌ ³ª¿Â °ÍÀº, Ä¡Å²ÀÌ ´Ù¸¥ ¸Þ´º¿¡ ºñÇØ Æ¯º°ÇÑ ±â¼úÀÌ³ª ¼³ºñ¸¦ ÇÊ¿ä·Î ÇÏÁö ¾Ê´Â »ç½Ç°úµµ ¹«°üÇÏÁö ¾Ê´Ù.
‘¹è´Þ °øÈ±¹’ ¿ª½Ã ¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ Æ¯Â¡ÀûÀÎ ¸ð½ÀÀÌ µå·¯³ ´Ü¾î´Ù. ¾÷Á¾°ú ¾÷Ã¼¸¦ °¡¸®Áö ¾Ê°í ¹è´Þ ´ë»óÀÌ µÇ´Â °ÍÀ¸·Î ¸ðÀÚ¶ó ¹è´ÞÀ½½ÄÀ» ÁÖ¹®ÇÏ´Â ¹æ½Ä±îÁö ´Ùº¯ÈµÇ°í ÀÖ´Â Çö½ÇÀÌ´Ù. Æ¯È÷ ÃÖ±Ù ´ëµÎµÇ´Â »ç¾÷ Áß À§ÀÇ µÎ ´Ü¾î¸¦ Àß ¹Ý¿µÇÑ ºÐ¾ß°¡ ¹Ù·Î ¹è´Þ ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç »ç¾÷ÀÌ´Ù. Áö³ 2010³â´ë ÃÊ¿¡ Ã³À½ µîÀåÇÑ ¹è´Þ ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç(¾Æ·¡ ¹è´Þ ¾Û) »ç¾÷Àº ¿Ü½Ä ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ Áõ°¡ Ãß¼¼¿Í Æ¯À¯ÀÇ ¹è´Þ ¹®È¿¡ ÈûÀÔ¾î ±Þ¼Óµµ·Î ¼ºÀåÇß´Ù.
¹è´Þ ¾Û »ï±¹Áö
ÇÑ¶§ 100¿© °÷ÀÇ ¾÷Ã¼°¡ °¢ÃàÀüÀ» ÆîÃÆ´ø ¹è´Þ ¾Û ½ÃÀåÀÇ ÃÖÁ¾Àû ½ÂÀÚ´Â Å©°Ô ¹è´ÞÀÇ ¹ÎÁ·(¾Æ·¡ ¹è¹Î), ¿ä±â¿ä, ¹è´ÞÅëÀÇ ¼¼ ¾÷Ã¼·Î Á¼ÇôÁ³´Ù. °¢ ¾÷Ã¼ÀÇ ¼öÀÍ ¸ðµ¨Àº ÇöÀç Á¶±Ý¾¿ ´Ù¸¥ ¸ð½ÀÀ¸·Î Á¤ÂøµÈ »óÅÂ´Ù.
¹è¹ÎÀÇ °æ¿ì °¡¸ÍÁ¡ ÇÑ °÷´ç °íÁ¤ÀûÀ¸·Î ¿ù 88,000¿ø(ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ Æ÷ÇÔ)À» Ã»±¸ÇÏ¸ç, °áÁ¦´ëÇà»ç ¼ö¼ö·á ÀÌ¿ÜÀÇ °Ç´ç ¼ö¼ö·á´Â ÀÏÀý Ã»±¸ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¿ä±â¿ä°ú ¹è´ÞÅëÀÇ °æ¿ì, ¹è¹Î°ú ´Þ¸® ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼ÇÀ» ÀÌ¿ëÇØ °áÁ¦ÇÒ ½Ã °Ç´ç ¼ö¼ö·á¸¦ Ã»±¸ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ±× ´ë½Å °íÁ¤ÀûÀ¸·Î ÁöÃâÇØ¾ß ÇÏ´Â ºñ¿ëÀÌ ¾Æ¿¹ ¾ø°Å³ª »ó´ëÀûÀ¸·Î Àû´Ù. ¼¼ ¾÷Ã¼´Â ÀÌ·¯ÇÑ ¼öÀÍ¸ðµ¨À» µÎ°í ÀÔÀ» ¸ð¾Æ °¡¸Í¾÷Ã¼¿Í °¡¸ÍÁ¡ÁÖÀÇ ºÎ´ãÀÌ Àüº¸´Ù ÁÙ¾îµé¾ú´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù. ´ÜÀûÀ¸·Î ¹è´ÞÅëÀÌ ÀÚ»ç È¨ÆäÀÌÁö¿¡ °ÔÀçÇÑ Á¤º¸¿¡ µû¸£¸é, 2011³â 10¿ù°æ ÁÖ¹®±Ý¾×ÀÇ 6.5%¿´´ø ¸ð¹ÙÀÏ°áÁ¦ ¼ö¼ö·á´Â 2014³â 11¿ù°æ 2.5%±îÁö ¶³¾îÁ³´Ù. ±× ¹ÛÀÇ ¾÷Ã¼µéµµ ÆÄ°ÝÀûÀÎ ‘°Ç´ç ¼ö¼ö·á 0%’ ¼±¾ðÀ» ÇÏ´Â µî ¼öÀÍ ¸ðµ¨ Ãø¸é¿¡¼ ÀÏ°ß °¡¸ÍÁ¡ÁÖµéÀÇ ¿ä±¸¸¦ ¼ö·ÅÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿© ¿Ô´Ù.
¹Ø ºüÁø µ¶¿¡ ¹° º×±â
±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî °¡¸ÍÁ¡ÁÖ Áß ÀûÀÝÀº ÀÌµéÀÌ ¹è´Þ ¾Û°ú °ü·ÃµÈ °íÃæÀ» Åä·ÎÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ À¯¸í ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî °¡¸ÍÁ¡À» ¿î¿µÇÏ´Â »ç¾÷ÀÚµéÀº ¹è´Þ ¾ÛÀ¸·Î ÀÎÇÑ ºÎ´ã¿¡ °¡¸Í»ç¾÷ÀÇ Æ¯¼ö¼º±îÁö °áÇÕµÅ °¡°Ô¸¦ ¿î¿µÇÏ´Â µ¥ ¾Ö·Î»çÇ×ÀÌ ÀÖ´Ù°í ÁÖÀåÇÑ´Ù.
¿ì¼±, °¡¸ÍÁ¡ÁÖµéÀº ¹è´Þ ¾Û ¼ºñ½º°¡ ½ÃÀÛµÈ µÚ·Î Ç¥¸éÀû ¸ÅÃâÀº ´Ã¾úÁö¸¸, Ãß°¡Àû ÁöÃâ ¶ÇÇÑ »ý±èÀ¸·Î ÀÎÇØ »ç½Ç»ó ¼øÀÌÀÍÀÇ Áõ°¡¸¦ Ã¼°¨ÇÏÁö ¸øÇÏ°Ô µÆ´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù. ´çÀå °³º° ¾ÛÀÇ ¼ö¼ö·á³ª ±¤°íºñ ºÎ´ãÀº ÁÙ¾úÀ»Áö ¸ô¶óµµ, µÎ °¡Áö ÀÌ»óÀÇ ¾ÛÀ» »ç¿ëÇÏ´Â °¡¸ÍÁ¡ÁÖµé¿¡°Ô´Â ÀûÁö ¾ÊÀº ºÎ´ãÀÌ °£´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. À¯¸í Ä¡Å² ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî °¡¸ÍÁ¡À» ¿î¿µÇÏ´Â A¾¾´Â “ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î ÇÑ ¾÷¼Ò°¡ ÇÑ Á¾·ùÀÇ ¾Û¿¡¸¸ µî·ÏÇØµÎ´Â °æ¿ì´Â µå¹°´Ù”¸é¼ “´çÀå ¿ì¸® ¾÷¼Ò¸¸ ÇØµµ µÎ °³ÀÇ ¾Û¿¡ µî·ÏÇÏ´Ù º¸´Ï ¿ùÁ¤¾×°ú °Ç´ç ¼ö¼ö·á·Î »ó´çÈ÷ ¸¹Àº ±Ý¾×ÀÌ ³ª°£´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±âº» ¿ùÁ¤¾×ÀÌ³ª ¼ö¼ö·á¿¡ ´õÇØ ÀÏºÎ ¾Û¿¡¼ À¯·á·Î Á¦°øÇÏ´Â Ãß°¡Àû ¼ºñ½º°¡ ¾÷ÁÖ °£ÀÇ Áö³ªÄ£ °æÀïÀ» ºÎÃß±ä´Ù´Â ÁöÀûµµ ÀÖ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ¾Û»ó¿¡¼ ¾÷¼Ò¸íÀ» ÃÖ»ó´Ü¿¡ ³ëÃâ½ÃÅ°´Â ±¤°í »óÇ°Àº ÇöÀç ÀÔÂû ¹æ½ÄÀ¸·Î ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Ù. Æ¯Á¤ ÇàÁ¤±¸¿ª ³»ÀÇ ¸ðµç ¾÷Á¾ °¡¸ÍÁ¡À» »ó´ë·Î ÀÔÂûÀ» ½ÃÇà, ³«Âû¾÷¼Ò´Â ÇÑ ´Þ µ¿¾È ¸®½ºÆ® ÃÖ»ó´Ü¿¡ ¾÷¼Ò¸íÀÌ °íÁ¤µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù. Áö³ 2016³â 12¿ù°æ, ÀÌ¿¡ Áß¼Ò±â¾÷Áß¾ÓÈ¸(¾Æ·¡ Áß±âÈ¸)´Â º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ ‘ÀÔÂû¹æ½ÄÀÇ ±¤°í»óÇ°À¸·Î ÀÎÇØ °³º° ¼Ò»ó°øÀÎÀÇ ºÎ´ãÀÌ Áö³ªÄ¡°Ô Áõ°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù’´Â ¿äÁöÀÇ ÀÔÀåÀ» ³»³õ¾Ò´Ù. ÀÌ¿¡ ¹è¹ÎÀº Áß±âÈ¸°¡ ÀÏºÎ Áö¿ª¿¡¼ ±ØÈ÷ ¿¹¿ÜÀûÀ¸·Î ¹ß»ýÇÏ´Â °æÀï ¾çÅÂ¸¦ ÀÏ¹ÝÈÇÏ°í °úÀåÇØ Àû¹ý ÇàÀ§¸¦ À§¹ýÀÎ ¾ç ¼±ÀüÇß´Ù¸ç, ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¹× ¾÷¹«¹æÇØ ÁË¸ñÀ¸·Î °í¼ÒÇØ ¸Â´ëÀÀÇß´Ù.
¿äÀÏÀÌ³ª ±â°£º°·Î ¾ÛÀ» ÅëÇØ ÁÖ¹®ÇÏ´Â °í°´À» ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ÇÒÀÎ ÀÌº¥Æ® ¶ÇÇÑ ¿©·¯ °¡¸ÍÁ¡ÁÖµé¿¡°Ô ¹«½ÃÇÒ ¼ö ¾ø´Â ºÎ´ãÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. µ¿ÀÏ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî »êÇÏ °¡¸ÍÁ¡µéÀÌ Æ¯Á¤ ¿äÀÏÀÌ³ª ±â°£¿¡ ÀÏÁ¤ÇÑ ÇÒÀÎ±Ý¾×À» Àû¿ëÇØ ¿µ¾÷ÇÏ´Â ½ÄÀÇ ÇÒÀÎ ÀÌº¥Æ®´Â 5¿ù ÇöÀç ¹è¹Î°ú ¿ä±â¿ä¸¦ ÅëÇØ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿Í °°Àº ÇÒÀÎ ÀÌº¥Æ®¿¡ ´ëÇØ A¾¾´Â “¹è´Þ¾Û ¾²´Â °í°´µéÀº ÁÖ·Î ÇÒÀÎµÇ´Â ³¯¿¡¸¸ ÁÖ¹®ÇÑ´Ù”¸ç “ÁÖ¹® °Ç¼ö ÀÚÃ¼·Î¸¸ ³õ°í º¸¸é ÀÌº¥Æ®¸¦ ¾È ÇÒ ¶§º¸´Ù ´õ ´Ã¾úÀ»Áö ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ ¿µ¾÷ ¼øÀÌÀÍ Ãø¸é¿¡¼´Â º¯È°¡ ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¼øÀÌÀÍÀº º°¹Ý ¿À¸£Áö ¾ÊÀº ¹Ý¸é ¿ÀÈ÷·Á ³ëµ¿ °µµ¸¸ °ÈµÆ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
´ç»çÀÚ ºüÁø ‘ÇùÀÇ’
°¡¸ÍÁ¡ÁÖµéÀÌ Ã¼°¨ÇÏ´Â ´õ Å« ¹®Á¦´Â, ¼ö¼ö·á¿Í ÇÒÀÎ ÀÌº¥Æ® µîÀÇ ³íÀÇ°¡ Á¤ÀÛ Á¡ÁÖµéÀ» ¹èÁ¦ÇÑ Ã¤ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî º»»ç¿Í ¹è´Þ¾Û ¾÷Ã¼ °£¿¡ ÀÌ·ïÁø´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. À¯¸í ÇÇÀÚ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî °¡¸ÍÁ¡À» ¿î¿µÇÏ´Â B¾¾´Â “º»»ç°¡ ¾Û È¸»ç¿Í ÇùÀÇÇÑ ÇÒÀÎ ÀÌº¥Æ® ³»¿ë¿¡ µû¶ó, Æ¯Á¤ ¿äÀÏÀÌ µÇ¸é ¸ÅÀå ´Ü¸»±â¿¡ ÇÒÀÎ °¡°ÝÀÌ ¶á´Ù”¸ç “¿ì¸®´Â º»»ç¿¡¼ Á¤ÇÑ »çÇ×´ë·Î ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. A¾¾ ¿ª½Ã “ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî º»»ç¿Í ¹è´Þ ¾Û º»»ç °£¿¡ ÇÕÀÇµÈ ÀÌº¥Æ®ÀÎ °ÍÀÌ°í, »ç½Ç»ó ÇùÀÇ °úÁ¤¿¡¼ °¡¸ÍÁ¡Àº ¹ß¾ð±ÇÀÌ ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±× °úÁ¤¿¡¼ Ç¥¸éÀûÀ¸·Î´Â Á¡ÁÖµé¿¡°Ô ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ¼±ÅÃ±ÇÀÌ ÁÖ¾îÁø´Ù. ÀÚ±â °¡¸ÍÁ¡¿¡¼ ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁøÇàÇÒÁö ÇÏÁö ¾ÊÀ»Áö, ´õ ³ª¾Æ°¡ ¹è´Þ¾ÛÀ» »ç¿ëÇÒÁö »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ»Áö ¿©ºÎ¸¦ °áÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ±×·±µ¥ ±âÀÚ°¡ ¸¸³ Á¡ÁÖµéÀº ¾Û °ü·Ã ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ÀÇ¹«´Â ¾Æ´ÏÁö¸¸, »ç½Ç»ó ¾µ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù°í ÀÔÀ» ¸ð¾Æ ÀüÇß´Ù. Ç¥¸éÀûÀ¸·Î´Â Á¡ÁÖµé¿¡°Ô ¼±ÅÃ±ÇÀÌ ÁÖ¾îÁöÁö¸¸, Å¸ Á¡Æ÷¿ÍÀÇ »ýÁ¸ °æÀï¿¡¼ ¹Ð¸®Áö ¾ÊÀ¸·Á¸é ¼±ÅÃÀº ÇÏ³ª »ÓÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ´ëÇü ÇÁ·£Â÷ÀÌÁîÀÇ °æ¿ì ÇÑ ÇàÁ¤µ¿ ³»¿¡µµ 1, 2È£Á¡ÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀÌ ¿¹»çÀÎµ¥, °³º° °¡¸ÍÁ¡ÀÌ µ¶ÀÚÀûÀ¸·Î ÀÌº¥Æ® µîÀ» ÁøÇàÇÏÁö ¾ÊÀ» ¶§ ÀÔÀ» ¼ÕÇØ¸¦ °¨´çÇÏ±â¶õ Èûµé´Ù. A¾¾´Â “¾Û¿¡ Á¢¼ÓÇÏ±â¸¸ ÇØµµ ÇÒÀÎÀÌº¥Æ®¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â ºê·£µå¿Í Á¡Æ÷¸¦ ¾Ë ¼ö°¡ ÀÖÀ¸´Ï, °í°´ À¯ÃâÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ·Á¸é »ç½Ç»ó ¿ï¸ç °ÜÀÚ¸Ô±â·Î ÀÌº¥Æ® µîÀÇ Ãß°¡Àû ÃâÇ÷À» °¨¼öÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¹°·Ð ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî º»»ç Ãø¿¡¼ °¡¸ÍÁ¡¿¡ ÇÒÀÎ ±Ý¾× ÀÏºÎ³ª ÀüºÎ¸¦ Áö¿øÇØÁÖ´Â Á¤Ã¥À» Æì°í ÀÖ±ä ÇÏÁö¸¸, ±× ºñÀ²¿¡ ÀÏ°ü¼ºÀÌ ¾ø´Â °æ¿ìµµ ¸¹´Ù. º¸Àü¾×ÀÇ º¯µ¿Àº °ð ¼øÀÌÀÍÀÇ º¯µ¿À» ÀÇ¹ÌÇÏ±â¿¡, °¡¸ÍÁ¡ÁÖµéÀº ´çÀå ¸î ´Þ µÚÀÇ ¼øÀÌÀÍµµ ¿¹»óÇÏÁö ¸øÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
µ¿»óÀÌ¸ù
ÇÑÆí, ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî º»»ç ÃøÀº °³º° °¡¸ÍÁ¡ÁÖµéÀÇ ÀÔÀåÀ» ÃÖ´ëÇÑ °í·ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. ¾Õ¼ ¾ð±ÞÇÑ ÇÒÀÎ¾× º¸Àü Á¤Ã¥ÀÌ³ª ¹è´Þ¾Û ¾÷°è Àü¹ÝÀÇ ¼ö¼ö·á ÀÎÇÏ Á¤Ã¥ ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî º»»çµéÀº È¸»ç Â÷¿ø¿¡¼ ¹è´Þ¾Û ¾÷Ã¼¿Í ÇùÀÇÇÔÀ¸·Î½á ÀÏ¹Ý »ç¾÷Àåµéº¸´Ù ´ç»ç °¡¸ÍÁ¡¿¡ ÈÎ¾À ³·Àº ¼ö¼ö·á Á¶°ÇÀÇ °è¾àÀ» Á¦½ÃÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ÁÖº¯¿¡¼ Ä¡Å² ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî °¡¸ÍÁ¡À» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Â C¾¾´Â “±âÁ¸¿¡´Â °Ç´ç ¼ö¼ö·á°¡ 16% ÀÌ»ó ºüÁ®³ª°¬´Âµ¥, º»»ç Â÷¿ø¿¡¼ ¼ö¼ö·á¸¦ ³õ°í Çù»óÇØ Áö±ÝÀº 5~6% Á¤µµ¸¸ ³½´Ù”¸ç º»»ç Â÷¿øÀÇ °è¾à¿¡ ´ëÇØ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù.
±×·¯³ª ÀÏºÎ °¡¸ÍÁ¡ÁÖµéÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ´Ü¼øÇÑ ºÒÆòÀ¸·Î Ä¡ºÎÇÒ ¼ö¸¸Àº ¾ø´Ù. »ó½ÂÇÑ ÀÎ°Çºñ・ÀÓ´ë·á¿Í ÇÔ²² ¹è´Þ ¾Û ÀÌ¿ë¿¡ ¼Ò¸ðµÇ´Â ºñ¿ëÀº °³º° °¡¸ÍÁ¡ÁÖµéÀÌ ‘1¸¸ 6Ãµ ¿øÂ¥¸® Ä¡Å² ÇÑ ¸¶¸®¸¦ ÆÈ¾Æ¼ 1,000¿øµµ ³²±âÁö ¸øÇÏ´Â »óÈ²’À» ÃÊ·¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹Ì ¹è´Þ ¾Û ½ÃÀåÀÌ Å©°Ô ¼ºÀåÇß°í, ¿©ÀüÈ÷ ¼ºÀå ÁßÀÎ »óÈ²¿¡¼ °¡¸ÍÁ¡ÁÖµéÀº “°á±¹ ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀº °³º° °¡¸ÍÁ¡°ú °¡¸Í º»»çÀÇ ¼ÒÅë”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÑ´Ù. ºê·£µåÀÇ ¿Ü¿¬ È®Àå¿¡ ¹è´Þ ¾Û ÀÌ¿ëÀÌ ±àÁ¤ÀûÀÏÁö ¸ô¶óµµ, ±× °úÁ¤¿¡¼ °³º° °¡¸ÍÁ¡ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ÃæºÐÈ÷ ¹Ý¿µµÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
Åë°èÃ» ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, Áö³ 2016³â ±âÁØÀ¸·Î ÀüÃ¼ Ãë¾÷ÀÚ Áß ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ°¡ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀº 21.2%¿´´Ù. ÀÌ´Â OECD Æò±ÕÀ» ¿ôµµ´Â ¼öÄ¡·Î, ´Ù¼¸ ¸í Áß ÇÑ ¸í ÀÌ»óÀÇ ±¹¹ÎÀÌ ‘»çÀå´Ô’ÀÌ¶ó´Â ¶æÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. ±×·¯³ª ¸Å½ºÄÄÀ» µµ¹èÇÑ Ã¢¾÷ ¼º°ø ½ÅÈÀÇ ÀÌ¸é¿¡´Â ¹è´Þ ¾ÛÀÌ¶ó´Â »õ·Î¿î ¼÷Á¦¸¦ ¸¶ÁÖÇÑ °¡¸ÍÁ¡ÁÖµéÀÇ ÇÑ¼ûÀÌ ÀÖ´Ù.
¼Û°æ¸ð ±âÀÚ
songciety@yonsei.ac.kr
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