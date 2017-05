가정의 달! 연인의 달! 동기의 달! 싱그러운 5월이네~! 사랑하는 가족들, 연인 그리고 친구들과 이번엔 연세로 7안길로 달려볼까~? 이 코너는 우리가 그동안 1층 가게들에만 주목하던 사이, 토라진 신촌 골목마다 숨겨진 ‘이층’집들을 새롭게 발굴하고 소개하고자 만들어진 코너입니다. 연대생들만이 아는, 또는 잘 알지 못하던 보석 같은 ‘비프랜차이즈 이층’ 가게들을 찾아 함께 떠나볼까요~~? 『The Y』는 모든 골목길 이층집들을 응원합니다. (>//<) 1. 마그마

(서울 서대문구 연세로 7안길 25) 이곳은 음악 바야~! 듣고 싶은 음악을 자유롭게 감상할 수 있는 곳이라고! 다소 아담하고 깔끔한 가게 분위기가 우선 마음에 들어! 주로 국산·수입 맥주나 위스키 등을 맛볼 수 있어. 연인과 함께 분위기 있는 바를 가보고 싶다면 이곳 추천해~ + 사장님 한마디_ “The Art of Music! 함께해요~!”

#깔끔_모던 #분위기에_취한다 #1층_봉구비어 2. 타코로코

(서울 서대문구 연세로 7안길 34-1) 이곳은 바로 멕시코 전문 음식점이야! 어느덧 2년이 넘은 이 가게는 학생들은 물론 외국인들에게도 핫 플레이스라네?! 알록달록 그리고 이곳저곳이 반짝반짝 빛이 나는 가게 인테리어가 왠지 식욕을 자극하는 듯해~ 타코 브리또, 퀘사디아, 엔칠라다 등 이름도 다소 생소한 멕시코 음식들을 맛볼 수 있어! 음식은 7천 원에서 1만 원 대! 멕시칸 느낌 물씬 나는 음식을 맛보고 싶다면, 오늘 저녁 이곳 고? + 사장님 한마디_ “신촌에서 가장 가성비 좋은 멕시칸 음식점입니다~ 단골에게는 서비스도 푸짐합니다!”

#인기메뉴_아보카도_칠리_브리또 #치즈_듬뿍 #오늘부터_우리는_단골 #1층_꼼보포차 3. Come In

(서울 서대문구 연세로 7안길 29) 이곳은 많은 사람에게 수제 맥주를 알리기 위해 만든 곳이야. 가게 이름이 심플하지? 사람들이 쉽게 기억할 수 있도록 이름을 단순하게 지었어. 가게 내부도 심플해. 요즘 젊은 사람들의 트렌드에 맞게 조용히 수제 맥주를 즐길 수 있는 카페 형식의 바야. 가격은 4000원대로 저렴해~ + 사장님 한마디_ “심플하게 술을 즐길 수 있는 공간입니다”

#화이트에일 #통칭_컴인비어 #저렴 #맛남 #1층_송아저씨빈대떡 4. 블루버드

(서울 서대문구 연세로 7안길 30) 신촌에 유일한 정통 재즈 바로, 자유분방한 가게 분위기가 너무 낭만적이야~ 음악을 너무나도 좋아하는 사장님이 다니던 회사까지 나와서 만든 곳이라네?! 지난 2001년에 개업해 어느덧 17년째 영업 중인 곳이야~ 한때는 가게에서 라이브 공연을 했고, 요즘은 사장님이 직접 음반 활동을 하고 있어! 사장님 추천 메뉴는 직접 개발한 1L짜리 칵테일 맥주와 사과 막걸리. 각각 15000원, 12000원이야. 아! 이곳은 12시 30분 까지만 영업해. 왜냐고? 사장님이 막차 끊기기 전에 가야하거든^^ + 사장님 한마디_ “여기서만큼은 시간에 구애받지 말고 느긋하게 술 마시길”

#재즈바 #배경음악_좋음 #라라랜드_느낌 #SEB’S #Bluemezzo_검색_각 #1층_홍미닭발 5. 동방

(서울 서대문구 연세로 7안길 32) 맛과 저렴한 가격, 푸짐한 양을 모두 추구하는 곳이야~ 주문을 하면 사장님이 재료 손질부터 양념장까지 시작해서 손수 요리하셔! 사장님 추천 메뉴는 카르보나라 파스타! 크림소스가 소주의 쓴맛을 잡아주고, 소주가 크림소스의 느끼한 맛을 잡아줘~~ 크림이 위벽을 보호해줘서 다음날 속이 아프지 않대. 숙취도 덜 해진 다나~ 이 외에도 사장님이 직접 개발한 퓨전양식이 많아! + 사장님 한마디_ “(맛있고 싼 가격에 양 많은) 초심을 잃지 말자”

#소주 × 카르보나라 #단짠에_이은 #느쓴 #1층_개미무한고기집 6. 더빠

(서울 서대문구 연세로 7안길 34-3) 2004년에 개업해 13년째 영업 중인 음악 칵테일 바야! 영어 이름은 ‘the bar’[더바]로 모던 바를 연상할지 모르겠지만, ‘더빠’라고 읽어. 캐주얼한 느낌이 강하지~? 이곳에서는 경상북도 문경시 점촌동에 있는 수제 맥주 공장에서 만드는 '점촌 IPA'를 팔아! 서울에서는 11군데밖에 안 판대~~ 사장님의 사투리가 정겨운 곳~! + 사장님 한마디_ “사람과 술, 음악이 어우러지는 공간”

#사장님_사투리_정겹 #더바_아니고_더빠 #1층_빠세 7. 임시정부

(서울 서대문구 연세로 7안길 51) 엇? 여기 굉장히 낯이 익지? 바로 지난 『The Y』 32호(4월 호)에서 우리 『The Y』가 단독 인터뷰를 한 곳이네~! 이곳은 진보를 꿈꾸는 사람들의 종합문화공간이야. 사장님은 정치를 중요하게 생각하셔. 어떻게 정치를 하냐에 따라 우리가 살아가는 모습이 바뀌기 때문이지. 그래서 이곳은 그만큼 자유롭게 시국을 이야기하고 정치를 논할 수 있는 분위기를 추구하고 있어. 사장님 추천 메뉴로는 묵은 지 김치찜! 손님들로부터 신촌에서 ‘세 손가락 안에 들어가는 맛’이라고 평가받는대~! 식사로도 술안주로도 딱 좋네. + 사장님 한마디_ “반민족행위자와 일베 출입 금지”

#와이파이_비밀번호 #세월호_날짜 #모르면_쓰지_마시오 #1층_새벽집 8. 달팽이

(서울 서대문구 연세로 7안길 37) 뒤풀이 장소로 유명한 이곳은 연대생들의 핫플레이스야! 아늑한 실내 분위기에 인상 좋은 사장님이 맛깔스러운 음식들을 만들어 주신다고! 짜장 돼지고기 두루치기, 소고기 계란 떡탕 등 이름도 맛있는 음식들이 가득해! 이 외에도 어묵탕, 떡볶이, 스파게티, 탕수육 등 다양하고 저렴한 음식들과 안주들 is waiting for you~ 시험도 끝났는데, 한번 달려볼까? + 사장님 한마디_ “사람이 먼저인 신촌을 꿈꾸는”

#분위기_깡패 #서비스도_푸짐 #달리자 #1층_샘터오도막걸리 9. 서른 즈음에

(서울 서대문구 연세로 7안길 35) 어느덧 신촌에서 15년 이상 된 ‘토박이’ 술집이야! 멋진 조명 아래 고즈넉한 분위기가 참 매력적인 곳이야. 데킬라, 데드락, 흑맥주, 과일맥주 등 다양한 술 종류가 시선 강탈! 그중에서도 레드락 맥주, 데킬라, 레몬 슬라이스가 들어간 데드락이 인기 최고! 그리고 오징어, 샐러드 등 간단하지만 푸짐한 안주들이 기다리고 있어~ 대학 시절의 낭만을 이곳에서 추억해 보는 건 어떨까? + 사장님 한마디_ “그 서러움을 안고 그대가 왔다”

#토박이는_달라 #조명아래_썸남도_남친으로 #서른_즈음에_우린_뭘_할까 #1층_크리스터치킨 10. 거품 9

(서울 서대문구 연세로 7안길 42) 95년도부터 계속 가게 영업을 이어오고 있는 이곳은 맥주 전문점으로 다양한 수제 맥주와 맥주에 직접 원하는 샷을 추가해 먹어볼 수 있어~! 뿐만 아니라 저렴한 칵테일과 안주 역시 눈에 띄네~ 요일마다 다양한 행사를 진행하기도 하는데, 월요일은 맥주 사이즈 업, 화요일은 칵테일 2+1 등 정말 다양하니까 많이들 이용하라고! 가게 내부는 아주 널찍해서 전체적으로 깔끔하고 모던한 도시적 느낌이야! 다트게임도 즐길 수 있어. 어디 한번 동기들이랑 우르르 가볼까?! + 사장님 한마디_ “연세대학교의 역사와 함께 해 온 거품입니다! 마음껏 즐기다 가세요~”

nunnunanna@yonsei.ac.kr

신유리 기자, 이지훈 기자, 이수빈 기자 shinyoori@yonsei.ac.kr, chuchu@yonsei.ac.kr <저작권자 © 연세춘추, 무단 전재 및 재배포 금지> 메일보내기

