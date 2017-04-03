´ç½ÅÀÇ 4¿ù 16ÀÏ

‘Àü¿ø ±¸Á¶’ ´º½º¿¡
“¿ì¸®³ª¶óµµ ÀÌÁ¦ ¼±Áø±¹ÀÌ³×”
ÀÌ»óÇß´Ù.
Àü¿ø ±¸Á¶¶ó´Âµ¥ È¸é»ó ±× ±ÙÃ³¿¡
Á¤¹ÚÇÑ ¼±¹ÚÀº °ÅÀÇ ¾ø¾ú´Ù.
‘±×·² ¸® ¾ø´Ù. Áö±Ý ±¸Á¶µÅ¼ ³ª¿Ô´Âµ¥ ¿©±â¿¡ ¾ÖµéÀÌ ¸î ¸í ¾ø´Ù...’
TV¿¡¼´Â “±¸¸íÁ¶³¢¸¦ ÀÔ¾ú´Ù´Âµ¥
¹ß°ßÇÏ±â°¡ ±×¸® Èûµå³Ä”°í
¸»ÇÏ´Â ´ëÅë·ÉÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ³ª¿Ô´Ù.
2014³â 4¿ù 16ÀÏ. ¾ÆÁ÷µµ ¸¹Àº »ç¶÷ÀÇ ½Ã°£Àº ±×¶§¿¡ ¸Ó¹°·¯ ÀÖ´Ù. ¼¼¿ùÈ£ Âü»ç·Î ¼ÒÁßÇÑ »ç¶÷À» ÀÒÀº »ç¶÷°ú ±× ¾ÆÇÄÀ» ÁöÄÑº» ±¹¹ÎÀº ¿©ÀüÈ÷ ±×³¯À» »ý»ýÇÏ°Ô ±â¾ïÇÑ´Ù. 3ÁÖ±â¸¦ ¾ÕµÐ Áö±Ý, ±×µéÀÇ ±â¾ïÀ» ´Ù½Ã ²¨³»¾î º»´Ù.
2014³â 4¿ù
ÀÌÈ¿©´ë ¼ÇöÁ¤(Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç¹Ìµð¾î·15)¾¾
¿©´À ¶§Ã³·³ Æò¹üÇÑ °íµîÇÐ±³ 3ÇÐ³âÀÇ º½³¯ÀÌ¾ú´Ù. ¾ÆÄ§¿¡ ÀÏ¾î³ª ±¹¾î ¸ðÀÇ°í»ç¸¦ Ç®°í, ¹äÀ» ¸Ô¾ú´Ù. ¼ö¿äÀÏ ¿ÀÀü ¼ö¾÷Àº Áß±¹¾î ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù. ¼ö¾÷¿¡ ÁýÁßÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÀÌ·±Àú·± °ø»ó¿¡ Àá°ÜÀÖÀ» ¶§, »ó³ä »çÀÌ·Î ¼±»ý´ÔÀÇ ÇÑ¸¶µð°¡ µé·Á¿Ô´Ù. “¹è°¡ °¡¶ó¾É¾Ò´Ü´Ù” ¼ö¾÷ÀÌ ³¡³ª°í ³ëÆ®ºÏÀ» ²¨³» Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ® ¸ÞÀÎ¿¡ ¶á ±â»ç¸¦ Å¬¸¯Çß´Ù. ³ª´Â ¾ÆÁ÷µµ ±× Àå¸éÀ» ÀØÀ» ¼ö ¾ø´Ù. È¸é °¡µæ, ½ÃÄ¿¸Õ ¹Ù´Ù¿¡ Çª¸¥ ¼±Ã¼°¡ Ç« ¹ÚÇôÀÖ¾ú´Ù. ¾ðÁ¨°¡ ¿µÈ ¡ºÅ¸ÀÌÅ¸´Ð¡»¿¡¼ º» ±¤°æÀº ±×°÷¿¡ ¾ø¾ú´Ù. ¾Æ¸§´ä°Ô ¹°°áÄ¡´Â ¹Ù´Ùµµ, »ç¸í°¨ ³ÑÄ¡´Â ¼±Àå°ú ¼±¿øµµ ¾ø¾ú´Ù. ÀÛÀº ¸ð´ÏÅÍ¿£ ¹è¸¦ Áý¾î»ïÅ³ µí °¨½Î µµ´Â ±â¸§ ¼¯ÀÎ ¹Ù´å¹°°ú, ´«À» ÀÇ½ÉÇÏ°Ô ÇÏ´Â ½ÇÁ¾ÀÚ Åë°è ÀÚ¸·»ÓÀÌ¾ú´Ù.
¾È»êµ¿»ê±³È¸ °íµîºÎ ´ãÀÓ¸ñ»ç A¾¾
¸ÅÁÖ ´Ü¿ø°í¿¡¼ Á¡½É½Ã°£¸¶´Ù ±âµµ¸ðÀÓÀ» ÁøÇàÇß´Ù. ±âµµ¸ðÀÓ¿¡ Âü¿©ÇÑ ´ëºÎºÐÀÇ ¾ÆÀÌµéÀÌ ´ç½Ã 2ÇÐ³â, »ç°í¸¦ ´çÇÑ ¾ÆÀÌµéÀÌ¾ú´Ù. »ç°í Àü ÁÖ¿¡µµ ¼öÇÐ¿©ÇàÀ» Á¶½ÉÈ÷ Àß ´Ù³à¿ÀÀÚ´Â ³»¿ëÀÇ ¸ðÀÓÀ» ÇÏ°í ¾ÆÀÌµéÀ» º¸³Â´Ù.
»ç°í ´çÀÏ ¾ÆÄ§, ¼Ò½ÄÀ» Á¢Çß´Ù. ³î¶ó¼ ¾ð·Ðº¸µµ¸¦ Ã£¾Æº¸°í ¾ÆÀÌµé¿¡°Ô ÀüÈ¸¦ µ¹·ÈÁö¸¸, ¾Æ¹«µµ ¿¬¶ôÀÌ µÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¯´ø Áß ‘Àü¿ø±¸Á¶’¶ó´Â ¾ð·Ðº¸µµ°¡ ³µ°í, ´Ü¿ø°í ÇÑ ÇÐ»ý°ú ÀüÈ ¿¬°áÀÌ µÆ´Ù. ¾ÆÀÌ´Â ºÒ¾ÈÇØÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®¿´´Ù. ´ç¿¬È÷ ¸ðµÎ ¹«»çÇÒ °ÍÀÌ¶ó°í »ý°¢Çß´ø ³ª´Â °ÆÁ¤ÇÏÁö ¸»¶ó¸ç ¾ÆÀÌ¸¦ ¾È½É½ÃÄ×´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¾ÆÀÌ·ÎºÎÅÍ ‘±×·² ¸® ¾ø´Ù. Áö±Ý ±¸Á¶µÅ¼ ³ª¿Ô´Âµ¥ ¿©±â¿¡ ¾ÖµéÀÌ ¸î ¸í ¾ø´Ù...’¶ó´Â ´äº¯ÀÌ µ¹¾Æ¿Ô´Ù. Áøµµ·Î Ãâ¹ßÇØ ³»·Á°¡´Â µµÁß ¼ö¸¹Àº ¾ð·Ðº¸µµ°¡ ÀÖ¾ú°í, Á¡Á¡ ´õ »óÈ²Àº ½É°¢ÇØÁ³´Ù. ÆØ¸ñÇ×¿¡ µµÂøÇßÀ» ¶§ÀÇ »óÈ²Àº ÀÌ·ç ¸»ÇÒ ¼ö ¾øÀ» Á¤µµ·Î Ãæ°ÝÀûÀÌ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¸¶Áö¸· Èñ¸ÁÀ» ³õ±â ½È¾ú°í, ‘¾ÆÀÌµéÀÌ Â÷°¡¿î ¹° ¼Ó¿¡¼ ¸î ½Ã°£±îÁö ¹öÆ¿ ¼ö ÀÖÀ»±î’¶ó´Â »ý°¢»ÓÀÌ¾ú´Ù.
´ç½Ã ÀÇ¹«°æÂû ÀÏ°æ, ¿ì¸®´ëÇÐ±³ ÇÑÅÂ±¤(°ÇÃà·12)¾¾
±× ³¯Àº ¿À·£¸¸¿¡ ÈÞ°¡¸¦ ³ª¿Â ³¯ÀÌ¾ú´Ù. Ä£±¸µé°úÀÇ ¾à¼ÓÀ» ±â´Ù¸®¸ç PC¹æ¿¡¼ ½Ã°£À» º¸³»´ø Áß, °íµîÇÐ±³ µ¿Ã¢ ´ÜÃ¼ Ä«Åå¹æ¿¡ ‘Áøµµ¿¡¼ ¹è°¡ Ä§¸ôÇß´Ù’¶ó´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀÌ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù. ‘ÀÌ ³à¼®µé ¶Ç Àå³Ä¡´Â°¡ º¸´Ù’ÇÏ°í ´ë¼ö·ÓÁö ¾Ê°Ô ¿©±â´ø Âû³ª, ÀÎÅÍ³Ý ¼Óº¸·Î ±× ³»¿ëÀÌ »ç½ÇÀÓÀ» ¾Ë°Ô µÆ´Ù. ÇÑÂü ±â¿ï¾îÁö°í ÀÖ´Â ¹è¸¦ º¸¸ç ‘¾ó¸¥ ±¸Á¶µÅ¾ß ÇÒ ÅÙµ¥’¶ó´Â °ÆÁ¤ÀÌ ¾Õ¼¹À¸³ª, °ðÀÌ¾î ÀüÇØÁø ‘Àü¿ø ±¸Á¶’ ´º½º¸¦ º¸¸ç ‘¿ì¸®³ª¶óµµ ÀÌÁ¦ ¼±Áø±¹ÀÌ³×’¶ó´Â »ý°¢°ú ÇÔ²² ¾à¼Ó¿¡ ³ª°¬´Ù.
ÇÑÂü µÚ, Áý¿¡ µé¾î¿ÔÀ» ¶© TV¸¦ ÅëÇØ ‘Àü¿ø ±¸Á¶’´º½º´Â ¿Àº¸¿´À¸¸ç, ‘¾ÆÁ÷ ´Ù¼ö°¡ ½ÇÁ¾»óÅÂ´Ù’¶ó´Â ¼Ò½ÄÀ» Á¢Çß´Ù. ±× ¼ø°£, ¾Æ±îÀÇ ¹«¼öÇÑ ´º½º´Â ÁË´Ù ¹«¾ùÀÌ¾ú´ÂÁö È°¡ ³ª°í, ¿Ö ±¸ÃâÀÌ ´õµ®Á³´ÂÁö ´ä´äÇØÁ® ¿Ô´Ù.
´ç½Ã À°±º »óº´, ¿À¼º¿¬(26)¾¾
¿ÀÀü ÀÏ°ú¸¦ ¸¶Ä¡°í »ýÈ°°ü¿¡ ¿Ã¶ó¿Ô´Âµ¥ ºÐÀ§±â°¡ ½É»óÄ¡ ¾Ê¾Ò´Ù. TV¿¡¼´Â ‘¼ö¹é ¸íÀÇ ½Â°´ÀÌ Åº ¹è°¡ Ä§¸ôÇÏ°í ÀÖ´Ù’´Â ´º½º°¡ ³ª¿À°í ÀÖ¾ú´Ù. Àü¿ìµéÀº Àú¸¶´Ù “ÀÌ°Ô ¹«½¼ ÀÏÀÌ³Ä”,“¾ó¸¥ ±¸Á¶µÅ¾ß ÇÒ ÅÙµ¥”¶ó¸ç ¾ÈÅ¸±î¿öÇß´Ù. °£ºÎµéÀº È¤½Ã ¼¼¿ùÈ£ Å¾½Â°´°ú ¿¬°ü ÀÖ´Â Àü¿ì°¡ ÀÖÀ» °ÍÀ» ¿ì·ÁÇØ, ¿ÀÈÄ ÀÏ°ú µµÁß °¡Á·µé¿¡°Ô ¾ÈºÎÀüÈ¸¦ ÇÏµµ·Ï Áö½ÃÇß´Ù. ÅëÈ¸¦ ³¡³»°í ¿ì¸® ºÎ´ë¿¡´Â ½Â°´°ú °ü·ÃµÈ Àü¿ìµéÀÌ ¾ø´Ù´Â °É ¾Ë¾ÒÁö¸¸, ÀÏ°ú¸¦ ÇÏ¸é¼µµ ´º½º ³»¿ëÀÌ ¸Ó¸´¼ÓÀ» ¶°³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÇÇ°ïÇØ¼ °ÅÀÇ ¹Ù·Î Àáµé´ø Æò¼Ò¿Í ´Þ¸® ±×³¯Àº °ÆÁ¤°ú ÇÔ²² ÀÌ·±Àú·± »ý°¢ÀÌ µé¾ú´Ù. °í3ÀÎ µ¿»ýÀÌ ¶°¿À¸£¸ç µ¿½Ã¿¡ ¼öÇÐ¿©ÇàÀ» °£´Ù°í µé¶°ÀÖ¾úÀ» ÇÐ»ýµé°ú ±× °¡Á·À» »ý°¢ÇÏ´Ï ¾ÈÅ¸±î¿ò¿¡ ½±»ç¸® ÀáÀÌ ¿ÀÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¼º³²¿Ü±¹¾î°íµîÇÐ±³ ±³»ç ÀÌÀç¹Î(47)¾¾
»ç°í ¼Ò½Ä¿¡ ³»·Á¾ÉÀº °¡½¿Àº Á¾ÀÏ ¹«°Å¿ü´Ù. ¼¼¿ùÈ£ »ý°¢À» ¶³Ä¡Áö ¸øÇÏ°í ÀÚÀ²ÇÐ½ÀÀ» ÁöµµÇÏ´ø Áß, ÇÑ ÇÐ»ýÀÌ ´«¿¡ µé¾î¿Ô´Ù. ¾È»ê Ãâ½ÅÀÇ ±× ÇÐ»ýÀº ÀÚ±â Ä£±¸°¡ ´Ü¿ø°í¿¡ ´Ù´Ñ´Ù°í Çß´Ù. °¨Á¤À» Ãß½º¸£Áö ¸øÇÏ°í ¿ì´Â ÇÐ»ýÀ» ÁøÁ¤½ÃÅ°´À¶ó Áø¶¡À» »°´Ù. ÀÏÇÏ¸é¼ Æ´Æ´ÀÌ ÀÎÅÍ³ÝÀ¸·Î ´º½º¿Í ÇöÀå µ¿¿µ»óÀ» °Ë»öÇß°í, ±â»ó »óÈ²°ú Á¶·ù·Î ÀÎÇØ ±¸Á¶°¡ Áö¿¬µÈ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ µé·Á¿Ô´Ù. ‘ÇØ³ ±¸Á¶ Àü¹® ÀÎ·ÂµéÀº ¾îµð¼ ¹» ÇÏ°í ÀÖ³ª, ¿Ö ±¸Á¶ °úÁ¤¿¡ ÅõÀÔµÇÁö ¾Ê´Â°¡’¶ó´Â »ý°¢¿¡ ´õ¾øÀÌ ´ä´äÇß´Ù.
Åð±Ù±æ, ¼Ó»óÇÑ ¸¶À½À¸·Î ÇØÀå±¹ Áý¿¡ µé·¯ È¥ÀÚ ¼úÀ» ¸¶¼Ì´Ù. ½Ä´ç TV¿¡¼´Â “±¸¸íÁ¶³¢¸¦ ÀÔ¾ú´Ù´Âµ¥ ¹ß°ßÇÏ±â°¡ ±×¸® Èûµå³Ä”¶ó´Â ´ëÅë·ÉÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ³ª¿À°í ÀÖ¾ú´Ù.
ÇÐºÎ¸ð À±¼ö¿µ(48)¾¾
¿©Á÷¿ø ÈÞ°Ô½Ç¿¡¼ Ä¿ÇÇ¸¦ ¸¶½Ã°í ÀÖ´Âµ¥ TV¿¡¼ ¼¼¿ùÈ£ ¼Ò½ÄÀÌ ³ª¿Ô´Ù. Áö±Ý µ¹ÀÌÄÑº¸¸é Á¶±Ý ÀÌ»óÇÑ °ÍÀÌ Àü¿ø ±¸Á¶¶ó´Âµ¥ È¸éÀ¸·Î º¸±â¿¡´Â ±× ±ÙÃ³¿¡ Á¤¹ÚÇÑ ¼±¹ÚÀÌ °ÅÀÇ ¾ø¾ú´Ù.
Åð±Ù ÈÄ ÇÐ¿øÀÌ ³¡³ª´Â ½Ã°£¿¡ ¸ÂÃç ¾ÆÀÌ¸¦ µ¥¸®·¯ °¬´Ù. ¾ÆÀÌ´Â Â÷¿¡ Å¸ÀÚ¸¶ÀÚ ³ª¿¡°Ô ¼¼¿ùÈ£ »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ¼ ºê¸®ÇÎÇÏµí ÀÌ¾ß±âÇß´Ù. °°Àº ºÎ¸ðÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ ‘ÇÐºÎ¸ðµéÀÌ ¾ó¸¶³ª ¾Ö°¡ Å»±î’ ´Â »ý°¢¿¡ °¡½¿ÀÌ ¹Ì¾îÁ³´Ù. Áý¿¡ µµÂøÇÏÀÚ¸¶ÀÚ TV¸¦ Æ²¾ú´Ù. ¾ÆÀÌ¿¡°Ô ÇÐ¿ø¼÷Á¦¸¦ ½ÃÅ°´Â °Íµµ ÀØ°í ¸ø¿¡ ¹ÚÈù µí ¾É¾Æ ³²ÆíÀÌ Åð±ÙÇÒ ¶§±îÁö TV¸¦ ºÃ´Ù.
2017³â 4¿ù
¾È»êµ¿»ê±³È¸ °íµîºÎ ´ãÀÓ¸ñ»ç A¾¾
¼¼¿ùÈ£ ¼Ò½ÄÀ» ºÎÁ¤ÀûÀ¸·Î º¸°Å³ª ‘ÀÌÁ¦ ±×¸¸ ÇØ¶ó’¶ó´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÌ µå¹°Áö ¾Ê´Ù. ÀÌ·± ÀÔÀåÀ» Á¢ÇÒ ¶§¸¶´Ù ¾ÆÁ÷±îÁö ¿ì¸®³ª¶ó´Â ¾î¶² »ç°í°¡ ¹ß»ýÇßÀ» ¶§ ÇÇÇØÀÚ¿Í À¯Á·µéÀÇ ¾ÆÇÄÀ» »çÈ¸ÀûÀ¸·Î Ç°¾îÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ³ª¶ó°¡ ¾Æ´Ñ °Å °°´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù. ½ÇÁ¦·Î ±³È¸¿¡ ´Ù´Ï´ø Èñ»ýÀÚ ÇÑ ¸íÀÇ °¡Á·Àº Áö±Ý ÇÑ±¹¿¡ ¾ø´Ù. ¼¼¿ùÈ£ Âü»ç¿¡ ´ëÇØ ¾ð·ÐÀÌ º¸¿©ÁØ ÇàÅÂ¿Í »çÈ¸ÀÇ ³Ã¼ÒÀûÀÎ ¹ÝÀÀ¿¡ »óÃ³¸¦ ¹Þ°í ÀÌ¹ÎÀ» ¼±ÅÃÇß´Ù. ÀÌ °¡Á·À» º¸¸ç »óÃ³¹ÞÀº »ç¶÷µé¿¡ ´ëÇØ ¿ì¸® »çÈ¸°¡ º¸¿©ÁÖ´Â ÀÜÀÎÇÑ ¸ð½ÀÀ» ½Ç°¨Çß´Ù.
ÀÌÈ¿©´ë ¼ÇöÁ¤(Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ¹Ìµð¾îÇÐºÎ·15)¾¾
³» ¸Ó¸®¸¦ ¸Éµ¹´ø ±×³¯ÀÇ ÀÜ»óÀº Á¡Á¡ Ä¿Á® ÁËÃ¥°¨À¸·Î º¯¸ðÇØ ¾ÆÁ÷±îÁö °¡²û ¸¶À½À» ¿ÁÁÌ´Ù. ±× °íÅëÀÇ ¼ø°£À» ±â¾ïÇÒ ¶§¸¶´Ù ¾ÆÇÁ´Ù°¡µµ ¿ª¼³ÀûÀÌ°Ô ÀÌ·¸°Ô ¾ÆÆÄ¼ ´ÙÇà½º·´´Ù. ¾ÆÁ÷ ÀØÁö ¾Ê¾Æ¼, ±×·¸°Ô °íÅëÀ» ³ª´ ¼ö ÀÖ¾î¼.
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