“노오오오력해서 안 되는 건 없어!”, “뭐라?”



시대가 변해도 아주 변했다. 공동체, 끈기 등을 강조한 기성세대와 달리 오늘날 청춘들은 바쁜 일상 속에 ‘우리’보단 오늘 하루 고생한 ‘내’가 먼저고, 삶의 여유는 무슨 당장 오늘을 어떻게 살아갈지도 모른 채, 매 순간 롤러코스터에 몸을 맡기고 있다. 세월 따라 변한 세대 간 인식을 각종 작품 속 장면들로 알아보자.



#야! 열정만 있으면 못할 게 뭐가 있어! vs. 열정 같은 소리하고 있네! ▶영화 『열정 같은 소리 하고 있네』 속의 한장면 영화 『열정 같은 소리 하고 있네』는 수습기자 박보영(도라희 역)이 진격의 부장 정재영(하재관 역) 밑에서 온갖 고초를 겪는 ‘직장인 격공’ 영화다. 늘 ‘열정’을 강요당하며 구박받던 어느 날 그녀는 부장에게 “최선을 다하지 않은 적이 없을 정도로 열심히 했다고요!”라며 소리치는데…. 대한민국 청춘들은 그놈의 ‘열정’, ‘열정!’ 잔소리에 지칠 대로 지쳤다.



#결혼은 필수야! vs. 결혼은 무슨, 연애도 못하는데 ▶드라마 『청춘시대』 속의 한장면 드라마 『청춘시대』의 한예리(윤진명 역)는 ‘N포 세대’의 자화상적 캐릭터다. 그녀는 불우한 가정환경에 아르바이트를 하며 힘겨운 삶을 살아간다. 심지어 돈도 마음의 여유도 없는 현실 속에 사랑마저 ‘사치’라 여겨 좋아하는 남자에게도 섣불리 다가서지 못하는 그녀다. 연애마저 포기한 이들에게 ‘결혼은 필수’라 여긴 기성세대의 생각은 먼 나라 이야기~



#‘함께’ 가야지 vs. 난 ‘혼자’가 편해 ▶드라마 『혼술남녀』 속 한장면 드라마 『혼술남녀』의 하석진(진정석 역)은 ‘럭셔리’ 혼술 라이프를 즐기는 노량진 스타 강사다. 그는 강의로 인해 지친 심신을 ‘혼술’로 달랜다. 이런 그는 ‘혼술 하는 시간’을 “누구의 방해도 받지 않고 오롯이 나만을 위한 힐링 시간!”이라 일컫는다. 과도한 인간관계 속 자발적 ‘고퀄리티 혼술’을 택한 것이다. 함께 먹고 마시며 ‘나보단 우리’를 중시했던 기성세대와 달리 오늘날 젊은이들은 ‘혼자’가 더 좋아요!



#‘노오오오력’해서 안 되는 건 없어! vs. 비정규직 되기도 어렵다 ▶드라마 『질투의 화신』 속 한장면 드라마 『질투의 화신』의 공효진(표나리 역)은 아나운서가 되고 싶었으나 최종 면접서 탈락해 ‘계약직’ 기상캐스터가 됐다. 이런 그녀의 목표는 ‘정규직 사원증’을 얻는 것! 하지만 호시탐탐 자리를 꿰차려드는 경쟁자들 속에 현 위치를 지키고 있는 것도 벅찬 것이 현실이다. 뿐만 아니라 오늘날 계약직도 하지 못하는 청춘들이 수두룩하다. 누가 ‘안정된’ 직장을 얻기 싫어서 안 얻습니까!

이런 세대 간 인식을 하나의 커다란 ‘간극’으로 바라보기보다는 부장은 신입 수습을, ‘함께’가 좋은 이들은 ‘혼자’임을 즐기는 이들을, 있는 그대로 바라봐 줄 수는 없는 걸까? 아무리 ‘노오오오력’ 해도 잘 안 되는 것이 있을 수도 있다고 서로 토닥이면서 말이다.

신유리 기자

신유리 기자

