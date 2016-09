[시선]북한인권 실태와 국제사회의 반응

▲초대 외교부

태어날 때부터 인간은 자유롭고 동등한 존엄성과 권리를 가지고 있다고 규정한 ‘세계인권선언문’은 1948년 12월 10일에 채택되었다. 그러나 68년이 지난 지금 북한에서는 아직도 인권에 대한 범죄가 버젓이 저질러지고 있다. 이 선언문의 30개 조항 모두를 일상적으로 위반하고 있는 북한은 국제사회에서 세계 최악의 인권국가로 알려져 있다. 유엔인권이사회는 2003년부터 매년 북한인권 결의안을 채택하면서 북한인권 개선을 시도했지만 상황이 여의치 않자 2013년 3월 북한인권 조사위원회를 창설하면서 북한 인권에 대한 새로운 국면을 모색하게 된다.



유엔의 인권이사회 및 총회가 매년 채택한 북한인권 결의에도 불구하고 북한인권 침해상황에 진전이 없자, 유엔인권이사회는 체계적인 조사를 위해 북한인권조사위원회의 설립을 결정하게 된다. 설립 자체를 반대한 북한은 조사위원회의 현장방문을 불허하였고, 따라서 조사위원회의 조사는 주로 한국, 일본, 태국, 영국, 미국 등지에서 공청회 및 비공개 인터뷰를 통한 간접조사 방법으로 진행됐다. 참고로 유엔의 조사위원회는 주로 대규모 인권침해가 발생할 경우 그 실태를 체계적으로 조사하고 그러한 행위에 따른 책임을, 즉 형사처벌을 가능하게 하기 위해 만들어진다. 2004년 수단의 다르푸르 국제 조사위원회(International Commission of Inquiry on Darfur), 2006년 레바논, 2011년 리비아, 시리아, 코트디부아르에 설립된 조사위원회 등이 북한인권조사위원회의 전례들이다.



조사위원회의 전 호주 대법관 마이클 커비 위원장과 세르비아 인권운동가인 소냐 비세르코 (Sonja Biserko) 위원, 그리고 유엔 북한인권특별보고관인 마르주끼 다루스만(Marzuki Darusman) 위원은 1년간의 광범위한 조사 끝에 놀라운 결론을 내리게 된다. 우선 그들은 모든 조사 대상국들이 내전 등 무력충돌 발생지였는데, 북한의 경우에는 무력충돌이 없는 상황에서 인권침해가 발생하고 있다는 점에서 매우 특이한 사례임을 지적했다.



2014년 2월에 발표된 북한인권조사위원회의 보고서(COI 보고서)는 이제까지 나온 보고서 중 가장 포괄적이고 공신력 있는 것임이 분명하다. 그 핵심은 북한의 3대에 걸친 수십 년간의 조직적 인권탄압이 ‘반인도 범죄’(Crimes against Humanity)로 규정되었다는 점이다. 반인도범죄는 집단살해죄(Genocide), 전쟁범죄(War Crimes) 등과 어깨를 나란히 하는 국제법상 최악의 범죄행위로 간주되고 있다. 또한 유엔헌장 제7장의 안보리 권한을 바탕으로 책임자들을, 즉 김정은을 포함한 북한 지도층을 국제형사재판소(International Criminal Court: ICC)에 회부할 것을 권고하였다. COI 보고서의 유례없는 권고 사항은 유엔 인권이사회가 2014년 3월 28일에 채택한 ‘북한인권 결의안’에 그대로 반영 되었다. 그리고 이 결의안은 12월 18일과 22일 각각 유엔총회 본회의와 안보리에서 정식 의제로 채택되었다. 북한인권 문제가 유엔안보리의 의제가 된 것은 사실 3~4년 전만 해도 상상하기 힘든 일이었다.



반인도범죄와 같은 대규모 인권침해 사태가 발생할 경우 국제 범죄자에 대한 재판을 맡기 위해 로마규정(Rome Statute of the International Criminal Court)을 근거로 국제형사재판소가 2002년 7월 1일 설립되었는데, 로마규정의 회원국들에 대해서는 ICC의 사법권이 자동으로 적용된다. 문제는 북한을 포함한 인권침해 사태가 발생하는 대다수의 국가들은 로마규정의 가입국이 아니라는 점이다. 이런 경우 ICC가 사법권을 갖기 위해서는 유엔 안보리가 결의를 통해 ICC에 회부를 해야 한다. 그렇기 때문에 COI 보고서는 안보리의 ICC 회부를 권고하는 한편 안보리에게 판단의 근거가 될 신뢰 있는 정보를 제공하는데 초점을 맞췄다.



유엔의 적극적인 입장은 곧 국제사회의 북한인권에 대한 인식 및 정책에 큰 변화를 가져오게 된다. 단편적인 예로 지난 6월 6일 북한의 최고 존엄인 김정은이 미 정부의 대북 제재리스트에 오르는 사상 초유의 사태가 발생했다. 전례 없는 미 정부의 조치는 북한인권 개선을 위한 국제사회의 캠페인에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다. EU, OSCE에서는 북한 해외노동자 인권 문제가 적극 논의되고 있고, 시민단체들은 거듭 탈북자 강제북송, 이산가족, 국군포로, 납치자, 정치범수용소, 공개처형 등의 다양한 문제들을 제기하고 있다. 북한의 인권문제를 넘어 지속되는 핵실험, 미사일 발사는 북한의 상습적인 유엔결의 위반을 의미하기 때문에 최근에는 북한의 유엔 ‘자격박탈론’도 제기되고 있다.



이런 마당에 우리 사회 일부에서는 미국의 대북 인권제재가 북한의 군사적 도발을 초래할지도 모른다는 부정적인 견해를 아직도 개진하고 있다. 그러나 인권 유린을 못 본체한다 해서 언제 북한이 군사적 도발을 자제한 적이 있었던가? COI 보고서가 나왔을 때도 북한은 크게 반발하며 핵실험 가능성을 시사했었다. 그러나 결국 상황이 여의치 않자 북한은 억류되었던 미국인 3명을 전격 석방하면서 미국에 대한 유화적 태도를 취하기까지 했다.수십 년 동안 국제사회의 감시망과 법적 규제를 교묘하게 피해온 북한에게 인권문제는 분명 국제사회로부터 은폐하고 싶은 비밀일 것이다. 그 비밀을 파헤치며 벌까지 주겠다는 유엔과 국제사회가 얼마나 싫을지 대략 짐작이 간다.



책임 규명의 필요성에 대한 국제사회의 공감대가 이루어진 지금, 우리도 보다 더 적극적인 역할을 고민해야 한다. 같은 민족의 인권 유린에 침묵하는 것은 반국가적인 발상이다. 침묵은 분명 범죄에 대한 방조행위이기도 하다. 대니얼 골드하겐 하버드대 교수는 홀로코스트의 책임이 히틀러에게만 있는 것이 아니라 침묵한 독일인 전체에게 있다고 “히틀러의 충성스런 집행자들”이라는 저서에서 주장한 바 있다. 마이클 커비 위원장은 북한인권 범죄가 홀로코스트 범죄를 연상시킨다고도 했다. 홀로코스트에 버금가는 행위를 무관심으로 대한다면 그 범죄의 책임은 골드하겐 교수가 지적 했듯이 북한 당국뿐만 아니라 침묵한 모두에게도 있다는 해석이다.

이번 기회에 우리도 북한인권 수호를 핵심 국제목표로 삼아 떳떳한 통일시대를 맞이할 수 있어야 한다. 북한인권 문제는 이제 남북관계 차원을 넘어섰다. 북한인권은 ‘인류 보편적 가치’ 차원에서 심각한 국제이슈가 된 것이다. 유엔이 앞장선 지금 북한 인권 개선을 위한 우리의 역할과 책임이 무엇인지에 대한 철저한 검토 및 전략이 시급하다.

